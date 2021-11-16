ФутболХоккейТеннисБоксПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекерыФото
  • Футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Сауль НьигесТрансферный дайджест. 9-15 ноября
  • 10:34
    • Карпин допустил возращение Дзюбы в сборную России
  • 06:45
    • Рублев победил Циципаса на старте Итогового турнира ATP
  • 00:42
    • Швейцария напрямую вышла на мундиаль, Италия сыграет в стыках
  • 00:51
    • Дания потерпела первое поражение в квалификации на ЧМ-2022
  • 00:39
    • Англия разгромила Сан-Марино, Польша проиграла Венгрии
    Все новости спорта

    Карпин допустил возращение Дзюбы в сборную России

    Футбол Сборная России Футбол России ЧМ-2022 Зенит Календарь ЧМ-2022 по футболу Прогнозы на ЧМ-2022
    Главный тренер сборной России Валерий Карпин высказался по поводу возможного возвращения нападающего «Зенита» Артема Дзюбы в национальную команду.

    Валерий Карпин
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    Валерий Карпин

    Карпин ответил на вопрос о Дзюбе в беседе с журналистами в эфире YouTube-канала «Коммент.Шоу».

    «Тихо-тихо, с Дзюбой давай повнимательнее. Что значит "его нет в сборной"? Он был?

    Он был в расширенном списке. А потом я позвонил, после того, как он был в расширенном, позвонил, чтобы включить в основной.

    После того, как он сказал, что ему надо готовиться дальше, что он не готов физически, — да, потом я сказал, что закрыл этот вопрос.

    На Словакию и Словению я ему позвонил, чтобы включить в основной список. Так? Или вы не знали этого? Вы же знали. Он сказал нет. Что ему надо готовиться.

  • Черданцев: Второе место в группе — огромный успех нашего футбола, который на 155-м месте в мировом рейтинге
  • Читайте по теме

    • Есть ли шанс, что я вернусь к его кандидатуре? Может быть, все может быть, да. Он должен хорошо играть за "Зенит", прям хорошо. Все.

    В начале чемпионата отрезок, перед сентябрьскими матчами, вся общественность: ну, Дзюба там начал не очень, понятно все. В октябре, когда он как раз играл и забивал, он сказал, что ему еще надо набирать форму.

    А сейчас, видимо, опять растерял. Не знаю. Либо не набрал опять же. С "Уралом" тайм вышел — заменили. Как-то так», — сказал Карпин.

    Интервью с Валерием Карпиным
    В центре внимания
    Все прогнозыПрогнозы на спорт
  • Сделает ли Украина заявку на стыковые матчи?
  • Босния и Герцеговина — Украина. Прогноз и ставки
  • 1.76
    •
  • Лишит ли Холланд голландцев прямой путевки на ЧМ-2022?
  • Нидерланды — Норвегия. Прогноз и ставки
  • 1.91
    •
  • Молодежная сборная России не уступит испанцам?
  • Россия U21 — Испания U21. Прогноз и ставки
  • 2.46
    •
    Все прогнозы
    Рекомендуем букмекеров
    ИгратьВысокие коэффициенты и лимиты ИгратьБонус до €122 новым игрокам Играть$30 бонусом от легендарного букмекера ИгратьБонус до €100 для новых клиентов ИгратьКрутой бонус до $1000 новым игрокам
    Все букмекеры
    Лучшие прогнозы на спортВсе прогнозыПрогнозы на футбол
    4.47
  • Экспресс дня 16 ноября
  • Сегодня в 22:45
    •  1.76
  • Прогноз на матч Босния и Герцеговина — Украина
  • Футбол
  • Сегодня в 22:45
    •  1.91
  • Прогноз на матч Нидерланды — Норвегия
  • Футбол
  • Сегодня в 22:45
    •  2.46
  • Прогноз на матч Россия U21 — Испания U21
  • Футбол
  • Сегодня в 20:00
    •  3.10
  • Прогноз на матч Аргентина — Бразилия
  • Футбол
  • Завтра в 02:30
    •  2.10
  • Прогноз на матч ЦСКА — Динамо Москва
  • Хоккей
  • Завтра в 19:30
    •  2.08
  • Прогноз на матч Олимп-Долгопрудный — Торпедо
  • Футбол
  • Завтра в 14:00
    •  1.99
  • Прогноз на матч Фарерские острова U19 — Россия U19
  • Футбол
  • Сегодня в 16:00
    •  2.00
  • Прогноз на матч Нефтехимик — Балтика
  • Футбол
  • Завтра в 17:00
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • Главное Футбол
    LiveТрансферыКалендариПрогнозыВся лента
    РПЛФНЛЛига чемпионовЛига ЕвропыЛига конференцийЧМ-2022
    АПЛЛа ЛигаСерия АБундеслигаЛига 1
    Прогнозы на спорт Букмекеры Хоккей Теннис Бокс Баскетбол Прочие Игры