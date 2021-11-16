Карпин допустил возращение Дзюбы в сборную России

Главный тренер сборной Россиивысказался по поводу возможного возвращения нападающего «Зенита»в национальную команду.

Карпин ответил на вопрос о Дзюбе в беседе с журналистами в эфире YouTube-канала «Коммент.Шоу».

«Тихо-тихо, с Дзюбой давай повнимательнее. Что значит "его нет в сборной"? Он был?

Он был в расширенном списке. А потом я позвонил, после того, как он был в расширенном, позвонил, чтобы включить в основной.

После того, как он сказал, что ему надо готовиться дальше, что он не готов физически, — да, потом я сказал, что закрыл этот вопрос.

На Словакию и Словению я ему позвонил, чтобы включить в основной список. Так? Или вы не знали этого? Вы же знали. Он сказал нет. Что ему надо готовиться.

Есть ли шанс, что я вернусь к его кандидатуре? Может быть, все может быть, да. Он должен хорошо играть за "Зенит", прям хорошо. Все.

В начале чемпионата отрезок, перед сентябрьскими матчами, вся общественность: ну, Дзюба там начал не очень, понятно все. В октябре, когда он как раз играл и забивал, он сказал, что ему еще надо набирать форму.

А сейчас, видимо, опять растерял. Не знаю. Либо не набрал опять же. С "Уралом" тайм вышел — заменили. Как-то так», — сказал Карпин.