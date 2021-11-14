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    Черданцев: Второе место в группе — огромный успех нашего футбола, который на 155-м месте в мировом рейтинге

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    Комментатор «Матч ТВ» Георгий Черданцев прокомментировал поражение сборной России от команды Хорватии (0:1) в матче квалификации ЧМ-2022.

    Россия — Хорватия
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    Россия — Хорватия

    Хорваты победили на своем поле благодаря автоголу со счетом 1:0 и завоевали прямую путевку на мундиаль.

    «Давайте зададим себе вопрос: после жеребьевки кто мог подумать, что за пять минут до окончания отборочного цикла мы будем на первом месте в этой группе.

    То, что мы заняли второе место в этой группе — это огромный успех российского футбола, который находится на 155-м месте в рейтинге мирового футбола, который играет во втором дивизионе Лиги наций.

    Второе место в этой группе — это разве не достижение? Второе место в этой группе — это нормальный результат. Если бы мы стали первыми, это было бы чудо.

    Устраивает ли меня футбол, который показывает сборная России? Категорически нет», — заявил Черданцев в эфире «Матч ТВ».

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