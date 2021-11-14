Черданцев: Второе место в группе — огромный успех нашего футбола, который на 155-м месте в мировом рейтинге

Россия — Хорватия Фото: globallookpress.com
Хорваты победили на своем поле благодаря автоголу со счетом 1:0 и завоевали прямую путевку на мундиаль.
«Давайте зададим себе вопрос: после жеребьевки кто мог подумать, что за пять минут до окончания отборочного цикла мы будем на первом месте в этой группе.
То, что мы заняли второе место в этой группе — это огромный успех российского футбола, который находится на 155-м месте в рейтинге мирового футбола, который играет во втором дивизионе Лиги наций.
Второе место в этой группе — это разве не достижение? Второе место в этой группе — это нормальный результат. Если бы мы стали первыми, это было бы чудо.
Устраивает ли меня футбол, который показывает сборная России? Категорически нет», — заявил Черданцев в эфире «Матч ТВ».