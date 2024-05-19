Пента-трик Кассьерры. «Зенит» разбил «Ахмат» и остался в чемпионской гонке

В матче 29-го тура чемпионата России «Зенит» на выезде разгромил «Ахмат» со счетом 5:1. В составе питерцев все пять мячей забил Матео Кассьерра. За грозненцев отметился Мохамед Конате.

Атакующий состав «Зенита»

Автор «Чемпионата» Анатолий Романов в своем материале отметил, что наставник «Зенита» Сергей Семак выбрал на этот матч максимально атакующий состав, потому что его команде надо было побеждать.

«Зениту требовалась выигрывать в Грозном, чтобы не выпасть из чемпионской гонки, поэтому Семак поставил максимально атакующий состав. Пока ещё действующий чемпион играл по схеме 4-1-3-2 с парой форвардов Кассьерра — Сергеев, которых поддерживало вторым темпом бразильское трио Вендел — Клаудиньо — Педро. Помимо того, на непривычной для себя позиции правого защитника вышел левша Дуглас Сантос, и этот тренерской ход мощно сработал, несмотря на то, что капитан сыграл меньше 20 минут и был заменён из-за повреждения.

"Зенит" наконец-то попытался сыграть в быстрый футбол без лишнего перекатывания мяча и передач ради передач, которые не красят топ-команду. Дуглас раз за разом улетал вперёд и превращался в дополнительную фигуру у сине-бело-голубых впереди. Уже на 3-й минуте он поучаствовал в голевой атаке, которая продолжилась попыткой Вендела ударить и классными действиями Кассьерры во вратарской. Колумбиец воспользовался своим преимуществом в физических качествах над Тодоровичем и решил эпизод тремя касаниями — пробил Опарина, подменявшего в воротах травмированного Шелию.

А за первые девять минут "Зенит" забил столько же голов, сколько за предыдущие пять туров. Кассьерра быстро оформил дубль после того, как Вендел протащил мяч, а Дуглас Сантос зарядил в штангу с подбора. Перед этим матчем колумбиец только на один гол опережал в гонке бомбардиров Константина Тюкавина, но в Грозном стремительно отрывался от конкурента.

Фрагмент матча ФК «Ахмат»

Казалось, решивший вопрос с выживанием в РПЛ "Ахмат" вышел на поле без мотивации, тем не менее при счёте 0:2 команда Магомеда Адиева по-настоящему завелась. Зенитовцы чуть-чуть снизили концентрацию и ослабили хватку, а Конате уже через пару минут вернул хозяев в игру. Форварда "Ахмата" вроде бы контролировал в штрафной Эракович, однако в эпизод неудачно вмешался Барриос. Мяч отскочил к Мохамеду, и тот безупречно пробил низом.

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И всё же чувствовалось, что "Зенит" более голоден до победы. Кассьерра мог заработать пенальти, когда получил по ноге от Швеца (судья Карасёв, очевидно, посчитал контакт недостаточно сильным для фола), а в итоге оформил хет-трик за 44 минуты. Его третий гол подготовили Вендел и Клаудиньо: колумбиец после кросса снова продавил в штрафной бедолагу Тодоровича».

Легкая прогулка для «Зенита»

Журналист «Советского Спорта» Андрей Тупиков считал, что матч для «Зенита» получится тяжелым, но этого не случилось.

«Игра, которая должна была стать адовой для подопечных Сергея Семака, началась для "Зенита" лучше некуда. Уже на 3-й минуте гости открыли счёт. Незамысловатую комбинацию завершил ударом в упор лучший снайпер РПЛ Маттео Кассьерра. Однако это было только начало. Через несколько минут колумбиец увеличил отрыв клуба из Санкт-Петербурга до двух мячей, забив свой 18-й мяч в РПЛ.

Фрагмент матча ФК «Ахмат»

Казалось, что задача чемпиона упрощается в этой игре донельзя, но "Ахмат" не желал быть мальчиком для битья и достаточно быстро сократил разрыв в счёте. В стиле недавнего Кассьерры, Конате разобрался в штрафной сразу с четырьмя футболистами гостей и отправил мяч впритирку со штангой. К 12-й минуте дебютного отрезка было забито уже три мяча. Вечер в Грозном переставал быть томным. А, учитывая, общую результативность в предпоследнем туре РПЛ, стоило ожидать, что это не последние голы в матче.

На последней минуте первого тайма колумбийский форвард "Зенита" превратил игру с "Ахматом" в свой бенефис. Клаудиньо получил пас на правом фланге и вырезал классный кросс во вратарскую, где Кассьерра продавил Тодоровича и головой расстрелял Опарина. Хет-трик Маттео и ощущение, что это был не конец его подвигов.

А второй тайм начался ровно с того, чем закончился первый. Кассьерра оформил покер, забив свой 20-й гол в сезоне-2023/2024. На дублёра грузинского вратаря Шелии Михаила Опарина было грустно смотреть. А ему нужно было выдержать ещё немало неприятных минут в этой игре.

После четвёртого мяча, как-то разом было перечёркнуто приятное ощущение от пяти подряд побед грозненцев. За покером колумбиец соорудил и пента-трик. Далеко позади остался второй бомбардир РПЛ Константин Тюкавин. Кстати, Матео стал первым футболистом РПЛ в XXI веке, которому удалось забить пять голов в одном матче. После того, как счёт стал 5:1, команды полностью успокоились и просто доигрывали матч. Все и всё понимали».

Магомед Адиев главный тренер «Ахмата» Результат очень тяжелый для нас. Считаю, что команде не хватило эмоций. Что‑то делали на футбольном поле, но не делали с той страстью, с которой мы делали до этого. Есть самоуспокоенность в команде. Раз она есть, проблема значит во мне. Я не смог до игры привести футболистов в правильное эмоциональное русло.

Травмы Сантоса и Вендела

Автор «Спорт-Экспресса» Гоша Чернов акцентировал внимание на том, что сразу два футболиста «Зенита» получили травмы в этой игре. Это Дуглас Сантос и Вендел.

«Зенит весной выглядит лишенным мотивации. И каждый матч кажется, что вот сейчас точно сине-бело-голубых прорвет. Но в последний месяц это чувство все время обманывало болельщиков: петербуржцы регулярно теряли очки и слабо играли.

В Грозном все изменилось. Мы наконец-то увидели свирепый "Зенит", похожий на тот, что доминировал в лиге в предыдущие пять лет. Символично, что одновременно с командой проснулся и Кассьерра, едва не утративший статус лучшего бомбардира РПЛ за последние туры. Уже к 9-й минуте колумбиец отправил пару мячей в ворота "Ахмата".

Однако затем началось то, за что команду Семака часто критикуют в текущем сезоне: она встала, поверив в собственную победу. И вскоре пропустила — Конате отыграл один мяч. Затем гости потеряли капитана: железный Дуглас Сантос получил травму и был заменен на Караваева. Что характерно, Вячеслав отправился на левый фланг, а Педро переместился на правый.

Уже при счете 5:1 в свою пользу "Зенит" успокоился и начал думать о следующем туре. В финальной игре с "Ростовом", возможно, сине-бело-голубым придется обходиться без нескольких бразильцев: Марио Фернандес и Артур были травмированы еще до матча в Грозном, Дуглас получил повреждение в первом тайме, а Вендел — во втором.

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Но главное — результат. "Зенит" проснулся, прервал безвыигрышную серию, а Кассьерра одним матчем гарантировал себе победу в снайперской гонке РПЛ. Все решится в субботу. Сине-бело-голубым для сохранения титула нужно побеждать "Ростов" и надеяться на поражение "Динамо" в Краснодаре».

Кассьерра «исполнил Веретенникова» и вошел в историю

Издание «Плеймейкер» в своем послематчевом репортаже подробно остановилось на пента-трике Матео Кассьерры и рекорде, который ему покорился.

«В тренировочном ключе хозяева начали матч, за что быстро поплатились. Вторая же атака гостей привела к голу. Питерцы спокойно перепасовывались в чужой штрафной, Вендел покатил во вратарскую на Кассьерру, Матео легко продавил защитника и с близкого расстояния отправил мяч в угол.

Отсутствие концентрации в защите "Ахмата" было удивительным. На девятой минуте снова в обороне хозяев царил проходной двор. Дуглас Сантос с подбора нанес дальний удар, мяч угодил в левую стойку, у Сергеева добить не получилось, но Кассьерра следующим касанием зарядил в ближнюю девятку.

Фрагмент матча ФК «Ахмат»

Показалось, что "Ахмат" способен все-таки собраться, когда Конате быстро отыграл один мяч — уже на 11-й минуте. Мохамед принял мяч в штрафной, обыграл Эраковича и Барриоса, а затем пробил точно в левый нижний угол. Но на этом подвиги клуба из Грозного завершились. И настало время Кассьерры.

Перед перерывом колумбиец сделал хет-трик, на первой же минуте второго тайма — уже покер. Гандри сделал плохой пас назад Опарину, Сергеев первым успел к мячу, но переиграть Михаила не сумел, а Матео попасть в пустой створ уже никто не помешал.

Тут и подумалось, что в такой день Кассьерра может замахнуться на вечный рекорд. В 20-м веке по пять голов в чемпионате России забивали Виктор Панченко в матче "КАМАЗ" — "Спартак-Алания" (6:0) в марте 1994 года и Олег Веретенников в поединке "Ротор" — "Шинник" (6:2) в апреле 1998-го. Кассьерра открыл страницу пента-триков в веке 21-м.

Пятый гол был забит так же легко, как и предыдущие. Петербуржцы убежали в быструю атаку, Вендел покатил в штрафную на колумбийца, Матео освободился от опеки Шатары, играючи обыграл Опарина и поразил пустые ворота.

Что до петербургских цифр, то за "Зенит" пять мячей в одном матче забивал Александр Кержаков. Но это было в 1/16 финала Кубка России 2004 года, когда сине-бело-голубые разгромили омский "Иртыш" со счетом 7:1.

Менять Кассьерру Сергей Семак не стал, но рекорд в итоге не состоялся. При этом спор за звание лучшего бомбардира чемпионата, судя по всему, завершен. Матео довел счет своим голам до 21, а у ближайшего преследователя динамовца Константина Тюкавина — 15. Любопытно, что колумбиец до этого не забивал с 13 апреля, а тут вдруг прорвало».

Матео Кассьерра нападающий «Зенита» Очень рад. Безусловно, счастлив. Но для нас было важнее победить. Теперь все мысли о последнем туре. А то, что забил столько голов, здорово. Мы знали, что нас ждет сложная игра. Возможно, так как мы забили быстрые голы, хозяева начали раскрываться. Самое важное — отпраздновать титул на финише. У нас есть шансы защитить чемпионское звание. Надеюсь, мы это сделаем. Все эмоции сохраним на матч с «Ростовом».

Что нужно «Зениту» для чемпионства?

Автор «Спорт день за днем» Алексей Михайлов рассказал о раскладах в борьбе за чемпионский титул перед последним туром.

«После этой победы "Зенит" набрал 54 очка и вернулся на второе место, опередив "Краснодар" (53 очка). У лидирующего "Динамо" — 56 очков.

В заключительном, 30-м туре, "Зенит" примет на своем поле "Ростов", а "Краснодар" и "Динамо" сыграют между собой на стадионе "быков".

Фрагмент матча ФК «Ахмат»

Кому что нужно?

"Динамо" — достаточно не проиграть "Краснодару", и титул уезжает в Москву, вне зависимости от матча в Санкт-Петербурге. При равенстве очков с "Зенитом" у москвичей будет преимущество по личным встречам.

"Краснодару" — обязательно обыгрывать "Динамо" и рассчитывать на потерю очков "Зенита" в матче с "Ростовом". При равенстве очков с "Динамо" у "быков" будет преимущество по личным встречам.

"Зениту" — обязательно обыгрывать "Ростов" и надеяться на победу "Краснодара" над "Динамо". Любой другой исход лишит команду Семака первого за шесть лет чемпионского титула.

25 мая будет очень жарко».

Сергей Семак главный тренер «Зенита» Хорошо играли. Забили хорошие первый и второй гол, но, к сожалению, быстро пропустили. Присутствовала некая нервозность, но смогли забить третий, а затем хорошо вошли во второй тайм. Что касается создания моментов и самой игры, то сыграли хорошо. Мы забили много мячей и заслуженно победили.

Лучший игрок матча — Матео Кассьерра

Автор «Футбол на Куличках» Андрей Жаркой в очередной раз выбрал лучшего футболиста встречи, однако на этот раз другого мнения быть и не могло.

Матео Кассьерра ФК «Зенит»

«Пожалуй, это из самых лёгких выборов лучшего игрока матча за всю историю освещения РПЛ на ФНК. Кассьерра забил 5 мячей в ворота “Ахмата”. Матео стал лишь третьим автором пента-трика в истории чемпионатов России. Колумбиец прервал безголевую серию в чемпионате, длившуюся с апреля. Казалось, что нападающий “Зенита” может упустить лидерство в бомбардирской гонке, так как он позволил приблизиться к себе Тюкавину. Но теперь на счету Кассьерры уже 21 забитый мяч, и звание лучшего бомбардира нынешнего розыгрыша РПЛ от него уже никуда не уйдёт».