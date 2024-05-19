«Спасибо, Георгий Джикия». «Спартак» красиво проводил легенду

В матче 29-го тура российской Премьер-лиги «Спартак» на своем поле принимал казанский «Рубин». «Красно-белые» смогли одержать победу со счетом 3:1. У «Спартака» голы забили Тео Бонгонда на 21-й минуте, Роман Зобнин на 28-й и Кристофер Мартинс на 63-й минуте. Единственный гол у «Рубина» забил Мирлинд Даку на 77-й минуте.

Последний домашний матч для «Спартака»

Автор издания «Футбол на куличках» Глеб Калинин по традиции рассказал о предыстории матча «Спартак» — «Рубин». Журналист отметил, «красно-белые» точно были настроены порадовать своих болельщиков в заключительном домашнем матче сезона.

«После болезненной неудачи в Кубке России "Спартаку" предстояло снова переключиться на внутренний чемпионат. "Красно-белые" могли скрасить противоречивый сезон завоёванным титулом, однако в поединке с "Балтикой" их подвела реализация. Да и голкипер калининградцев Евгений Латышонок провёл один из лучших матчей в карьере. В чемпионате у "Спартака" оставались теоретические шансы на третье место, но они были незначительными. Тогда как за четвёртую строчку с "Локомотивом" "красно-белые" вполне могли побороться — "железнодорожники" опережали конкурента всего на один балл по потерянным очкам.

«Спартак» t.me/fcsmtg

Поединок с "Рубином" был заключительным домашним матчем для москвичей. Разумеется, они хотели порадовать болельщиков. На этой неделе стало известно имя нового главного тренера "Спартака", им стал знаменитый в прошлом футболист Деян Станкович. У руля команды он встанет уже летом, но Владимир Слишкович не покинет клуб и продолжит трудиться в тренерском штабе. "Спартак" снова оказался на пороге перемен. В преддверии отчётного поединка было объявлено о расставании по окончании сезона с Георгием Джикией и Виктором Мозесом. "Рубин" исторически является непростым соперником для "красно-белых". В четырёх последних очных матчах в Москве он добыл победу и три ничьи.

Однако в Казани в первом круге сильнее оказался "Спартак", учинивший разгром сопернику со счётом 4:1. Но с тех пор в обеих командах многое поменялось. "Рубин" теоретически мог обойти "красно-белых", но для этого ему нужно было выигрывать в двух оставшихся матчах. Дружина Рашида Рахимова не знала поражений на протяжении пяти матчей кряду и на этом отрезке сенсационно одолела в Санкт-Петербурге "Зенит". Так что хозяев ждала серьёзная проверка. Спартаковцам в отчётном матче не могли помочь Александр Селихов, Срджан Бабич и Даниил Зорин, у гостей же отсутствовал только Никола Чумич».

Рашид Рахимов Главный тренер «Рубина» Мы в перерыве собрались тренерским штабом, они мне сказали: «Без единого момента 0:2». Такие игры бывают. Ничего не предвещало такого. Кабутов не забил с пяти метров. Не проконтролировали игру на третьего. Но была хорошая реакция от команды во втором тайме. Игра не соответствовала результату.

«Рубин» будто не собирался отыгрываться

Автор «Чемпионата» Дмитрий Зимин рассказал о том, как проходило начало матча, в котором «Спартак» попытался сразу задавить «Рубин».

«Естественно, Слишкович в такой игре просто не имел права не выпустить Джикию. Георгий вышел в стартовом составе последнего домашнего матча сезона, так ещё и с капитанской повязкой. Очень мило, что на поле Джикию выводил сын Александра Соболева — ведь именно нападающий во всём поддерживал защитника, а когда появилась информация о его уходе, написал трогательный пост. Дружба, которой точно не помешает нахождение в разных командах.

Матч начался в очень сдержанном темпе. Хотя у казанцев был отличный шанс уже в самом начале встречи — Зотов нашёл передачей Кабутова в штрафной, тот пробил метров с восьми, но — браво Максименко. Пропускать в самом начале точно не входило в его планы. После первой десятиминутки спартаковцы потихоньку начали выбираться на чужую половину поля и напрягать оборону, но без особых моментов. "Рубин" грамотно оборонялся, не позволяя Тео и Соболеву разбежаться. Однако спокойное течение игры нарушилось на 20-й минуте — неожиданным выстрелом Бонгонда. Полузащитник прорвался к центру и примерно с 25 метров аккуратно катнул в дальний. Дюпин не потащил.

«Спартак» spartak.com

Прошло всего восемь минут, и в аналогичной ситуации оказался Зобнин. Обыгрался с Хлусевичем, вышел на ударную позицию и пульнул в тот же угол. Просто гол-клон. Интересно, что к 30-й минуте у москвичей была 100-процентная реализация: два удара в створ — два гола. Просто мастера. В конце тайма темп игры упал до минимума. "Рубин" на удивление не особо собирался отыгрываться. Будто их всё устраивало».

Владимир Слишкович Исполняющий обязанности главного тренера «Спартака» Заслуженная победа. Недоволен только последними 15 минутами. На нас оказывали давление, длинные передачи, мы сами себе создавали проблемы. Очень легко теряли мяч.

«Лукойл Арена» проводила Джикию в «Локомотив»

Автор издания «Спорт день за днем» Александр Макаров рассказал о ходе 2-го тайма, где домашний стадион «Спартака» проводил 2-х футболистов, которые точно покинут клуб после окончания нынешнего сезона — Виктора Мозеса и Георгия Джикию.

«Первый тайм не помог 59-летнему специалисту заполучить новые козыри при ведении переговоров. На третьей минуте Зотов и Кабутов создали опаснейший момент, воспользовавшись недоработкой Джикии и Умярова соответственно, однако Максименко отразил удар в упор из вратарской. У спартаковцев были серьезные проблемы с позиционными атаками, однако первый же прорыв Бонгонды по левому флангу привел к голу. Казанцы раскрылись и получили еще один мяч из той же зоны, но уже после отточенной стеночки Хлусевича и Зобнина. Москвичи отдали мяч и спокойно играли вторым номером.

На старте второго тайма история могла повториться. Снова гости начали лучше, подбирая все отскоки у чужой штрафной, опять был опасный момент, когда прострел заблокировал Джикия, но хозяева ответили намного мощнее. Медина идеально вырезал мяч на ход Бонгонде, тот убежал практически один на один, но в ближнем бою не сумел переиграть Дюпина. Слишкович тут же решил и сам вмешаться в игру, убрав Умярова с Мединой и выпустив Пруцева с Игнатовым. Замена сработала через несколько минут, когда Пруцев после подачи углового оказался первым на подборе и тут же вернул мяч в штрафную, где головой точно пробил Мартинс.

«Спартак» t.me/fcsmtg

В середине второго тайма "Лукойл Арена" проводила Джикию в другой московский клуб. Агент футболиста подтвердил, что контракт практически подписан. С высокой долей вероятности речь идет о "Локомотиве", воспитанником которого и является Георгий. Каждый из находившихся на поле спартаковцев подошел к Джикии, приобнял, сказал какие-то слова, а сам 14-й номер передал капитанскую повязку Зобнину. За пределами поля запасные и тренерско-административный штаб выстроили коридор, оказав почет Георгию. Тот поаплодировал болельщикам, получив от поклонников красно-белых соответствующую реакцию. 7 лет спартаковской карьеры подошли к концу, в последнем туре в Оренбург Джикия скорее всего не полетит.

Символично, что при Джикии счет был 3:0, а практически сразу после его ухода хозяева "Лукойл Арены" пропустили. Забил будущий участник Евро-2024 Даку, забивший свой 9-й гол в чемпионате. На албанце "Рубин" может хорошо заработать, ведь предложения от топ-клубов РПЛ точно будут уже в июне, а после чемпионата Европы наверняка придут запросы и из-за пределов России.

Слишкович позволил в последний раз выйти на поле "Лукойл Арены" и Виктору Мозесу. Нигериец тоже официально покидает "Спартак" по окончании сезона, поэтому с особыми чувствами выходил на замену в концовке встречи против "Рубина". Травмы не позволили экс-игроку АПЛ и Серии А мощно проявить себя в РПЛ, но в том числе и благодаря ему был завоеван Кубок России два года назад. Отметиться результативным действием в воскресенье Мозес не смог, но команда победила. Эксперт "Матч Премьер" признал Джикию лучшим игроком матча. Чернов, Хлусевич и Литвинов после финального свистка настояли на том, чтобы всей командой подбросить в воздух сначала Джикию, а затем Мозеса».

Владимир Слишкович Исполняющий обязанности главного тренера «Спартака» У меня и клуба была цель — мы хотели выиграть Кубок. Поэтому я не могу быть доволен своим отрезком в «Спартаке» до конца. В чемпионате — окей. Мы попробуем выиграть последнюю игру.

В «Спартаке» грядут перемены

Автор sports.ru Азатхан Чекабаев кратко рассказал о ходе матча, а также отметил то, как тепло проводили капитана «Спартака» Георгия Джикию.

«Спартаковцы создали гол на 20-й минуте из ничего. Тео Бонгонда подхватил мяч на краю центра поля, а затем ринулся в диагональный рейд к воротам и завершил точным ударом в дальний. Юрий Дюпин не дотянулся. Через восемь минут трюк повторил Роман Зобнин: результативно катнул в тот же нижний угол. Во втором тайме команды еще обменялись голами: на мяч Кристофера Мартинса за "Спартак" ответил Мирлинда Даку (у албанца 5+3 после рестарта сезона).

За тур до финиша сезона "Спартак" идет пятым, а "Рубин" седьмым. В отсутствие турнирной мотивации у москвичей появилась возможность красиво проводить уходящих игроков. В старте вышел Георгий Джикия — впервые с сентября в чемпионате. Накануне выяснилось, что 30-летний защитник покинет клуб по окончании сезона. На последний домашний матч Джикия вышел с капитанской повязкой, а во втором тайме его красиво проводили.

Георгий Джикия — защитник «Спартака» t.me/fcsmtg

После семи лет в команде устроили два коридора почета: на поле от партнеров и на бровке от игроков запаса. Георгий и болельщики обменялись аплодисментами, а после матча клуб устроил капитану прощальную церемонию. Конечно, и покачали на руках, подбрасывали в воздух. На 76-й минуте на замену вышел Виктор Мозес. Он тоже уходит после завершения сезона. В "Спартаке" грядут перемены».

Легкая победа «Спартака»

Редактор отдела футбола в «Спорт-Экспрессе» Олег Кошелев проанализировал события, которые происходят вокруг «Спартака» и «Рубина» на финише чемпионата.

«Накануне встречи клуб объявил, что уходит Джикия, и матч с "Рубином" был посвящен прощанию с капитаном. По такому случаю Джикия был включен в стартовый состав, впервые аж с октября прошлого года. Кто-то даже предположил, что его выход на поле будет чисто символическим и на пятой минуте последует замена. Но это, конечно, перебор — так провожают вообще из футбола, а не из команды. В итоге с Джикией попрощались в середине второго тайма. Вся команда, включая Максименко, прямо на поле выстроилась в коридор, а трибуны скандировали его фамилию. Второй коридор на бровке для него организовали запасные и персонал. Получилось трогательно. Но это было еще не все — уже после свистка Джикия сделал круг почета.

«Рубин» t.me/fcrk1958

Во-вторых, "Спартак" объявил Деяна Станковича новым главным тренером. И здесь символично, что перед матчем Владимиру Слишковичу вручили приз лучшему тренеру апреля в РПЛ: свой отрезок он отработал и справился неплохо. Впрочем, босниец остается в тренерском штабе, но все равно все вокруг уже ищут руку Станковича. Пока этого, конечно же, нет. Здесь все по-прежнему решает Слишкович: большая ротация, уже привычная схема с тремя центральными защитниками и Зобниным на позиции правого латераля. Будущий тренер за этим всем наблюдает пока со стороны, ему предстоит обработать очень много информации.

Победа над "Рубином" получилась для "Спартака" легкой — поиграли в свое удовольствие при хорошей погоде и забили три мяча. Два гола в первом тайме получились очень похожими — Бонгонда и Зобнин забивали Дюпину в один и тот же угол аккуратными ударами низом. Тео, кстати, вышел на первое место в списке снайперов "Спартака" в этом чемпионате — всего лишь с семью мячами. И обошел он Промеса... Не лучший признак для атаки "Спартака". Ну а Зобнин снова забил с передачи Хлусевича — к концу сезона у красно-белых образовалась не самая очевидная, но эффективная связка. Третий мяч во втором тайме добавил Мартинс, удачно подставивший голову при возврате мяча в штрафную после стандарта.

Матч можно было бы назвать идеальным для "Спартака", если бы в концовке Пруцев не обрезался и не привез гол в свои ворота. И первым делом он должен был извиниться перед Максименко — даже в игре, когда у красно-белых было большое преимущество, вратарю пришлось не раз выручать команду, и сухой матч он точно заслуживал.

У "Рубина" же прервалась серия из четырех встреч без поражений. Казанцы уже давно гарантировали себе место в середине таблицы, и, будучи вроде как немотивированными, они и "Зенит" обыгрывали, и с ЦСКА отыгрывались в концовке. В этой игре "Рубин" остался без очков, но вряд ли этот результат может испортить впечатление от работы Рашида Рахимова и сезона в целом. Однако вопрос продления контракта с тренером остается открытым, хоть поддержку ему оказали и министр спорта республики, и руководство клуба».

Георгий Джикия Защитник «Спартака» Чтобы попасть мне в сборную, то надо набрать форму и доказать свою состоятельность. В сборную должны вызываться сильнейшие. Понятное дело, что если я не играю полгода, то ни о какой сборной не может идти и речи. С Карпиным мы в хороших отношениях. Я ещё не закончил — ни в сборной, ни в клубе.

«Красно-белые» избежали нервной концовки

Издание «Плеймейкер» проанализировало матч российской Премьер-лиги «Спартак» — «Рубин», в котором было больше событий вне поля.

«У "Рубина" мотивация была более серьезной, потому как пошли слухи, что Рашида Рахимова могут не продлить на следующий сезон. Казанцы шли седьмыми, но в случае успеха в Москве приближались бы к красно-белым на расстояние в два очка. Строчкой выше стоит ЦСКА, которому в понедельник предстоит непростой матч в Нижнем Новгороде. При удачном раскладе "Рубин" мог запрыгнуть даже в пятерку, учитывая, что столичным клубам в 30-м туре играть с теми, кто спасается от вылета — армейцам с "Уралом", спартаковцам — с "Оренбургом". "Рубин" же дома закроет чемпионат игрой с "Сочи", который досрочно вылетел в Первую лигу.

Тем не менее казанцы не выглядели коллективом, который вышел умирать ради победы. Хотя на первых минутах едва не добились успеха. Максименко спас "Спартак" от гола, отразив удар Кабутова в касание. После этого хозяева сделали выводы, собрались и к исходу получаса игры сделали результат. Бонгонда классно пробил низом в дальний угол, а разыгравшийся в последних матчах Зобнин отличился после стеночки с Хлусевичем.

Бонгонда мог сделать счет крупным уже после перерыва, убежав один на один, но Дюпин оставил "Рубин" в игре. Правда, ненадолго. Мартинс вскоре классно подстроился под заброс в штрафную и головой переправил мяч в дальний угол. 3:0.

Эмоциональный фон для прощания с капитаном красно-белых Георгием Джикией был создан идеальный. Защитник, покидающий клуб после сезона, уходил с поля под бурные аплодисменты. Народ на трибунах встал, игроки устроили Джикии импровизированный коридор. Девочка в первых рядах развернула плакат "Джикия — наш капитан".

Однако теперь душа команды поплывет на другом судне. Перед игрой пошли слухи, что Георгий останется играть в Москве. Агент игрока Вадим Шпинев не стал конкретизировать, "Локомотив" это или другой клуб. Можно ли представить Джикию в армейской футболке? Это, наверное, перебор, хотя прощание с красно-белыми вышло явно нехорошим.

Перед матчем «Спартак» — «Рубин» t.me/fcrk1958

Провожали спартаковские болельщики и еще одного, можно сказать, старожила. Виктор Мозес еще пару лет назад казался безусловным лидером полузащиты, но в нынешнем все больше просиживал на скамейке. Как только он ступил на газон, заменив на 76-й минуте Тео, казанцы сразу забили гол престижа. Пруцев попал под прессинг и ошибся в передаче, Шабанхаджай перехватил мяч, продвинулся вперед и сделал пас в штрафную, а лучший игрок "Рубина" в весенней части Даку с разворота мощно пробил в верхний угол. Так что Мозессвой микроматч проиграл.

Даку, кстати, едва не сократил счет до минимума, но все же нервной концовки "Спартак" избежал. После увольнения Гильермо Абаскаля красно-белые в чемпионате не проигрывают — в шести матчах четыре победы и две ничьих. Ниже пятого места столичный клуб уже не опустится, "Рубин" не поднимется выше шестого, а может выпасть и из десятки, хотя это больше фантазии».

Томаш Амарал Спортивный директор «Спартака» Я всегда несу ответственность, не боюсь её. В этом сезоне я её тоже несу, несмотря на то что пришёл в середине сезона. Всё, что происходит в этом сезоне, моя ответственность.

«Спартак» просто был сильнее...

Автор издания bobsoccer.ru Александр Владыкин подвел итоги матча «Спартак» — «Рубин» и проанализировал работу исполняющего обязанности главного тренера «красно-белых» Владимира Слишковича.

«Это был тот самый случай, когда турнирное положение команд никак не сказывалось на их отношении к игре. Спартаковцы накануне выбыли из Кубка, в чемпионате (давайте говорить, как есть), потеряли надежды зацепиться хотя бы за бронзу, а "Рубин" обосновался в так называемой "золотой середине". Правда, разгромный счет на поле "Спартака" казанские футболисты вряд ли могли занести себе в актив. Тем более, что в последние годы они в Москве с красно-белыми играли вполне неплохо, да и последние пять матчей в сезоне прошли без поражений.

Но на сей раз "Спартак" был сильнее. Это было очевидно, хотя статистические цифры скорее свидетельствовали о том, что в целом матч проходил в равной борьбе, в которой заметного преимущества во владении мячом у спартаковцев не было. И, тем не менее, хозяева поля забивали, а гости, хотя и создавали неплохие моменты для взятия ворот воспользовались этим только один раз. И отличился все тот же Даку, который выглядит сейчас в составе "Рубина" очень неплохо. А началось все с того, что грубо ошибся Пруцев, затем не разобралась, что к чему оборона спартаковцев и Даку, даже словно удивившись поначалу такой свободе в штрафной площади "Спартака", точно пробил в ворота Максименко.

«Спартак» t.me/fcsmtg

Но, это уже случилось после того, как спартаковцы провели три своих гола. Тут были два мяча — близнеца в исполнении Бонгонда и Зобнина, а потом и красивый мяч, забитый головой Мартинсом. С паса, замечу, Пруцева… Между этими забитыми мячами соперниками, случилось и еще одно вполне себе не рядовое событие, поскольку в этот день завершал свое выступление за "Спартак" многолетний капитан команды Георгий Джикия. Его проводили тепло, даже устроили традиционный мини-коридор на поле. Трибуны проводили Джикия стоя, скандируя его фамилию… И, кстати, в этот день при Джикия на поле "Спартак" не пропустил

Что сказать по игре? Продолжающий руководить "Спартаком" Владимир Слишкович в очередной раз не проиграл в чемпионате, опять попробовал новые варианты в стартовом составе и, в какой-то степени выглядел своего рода везунчиком, поскольку спартаковцы на удивление легко забили два первых мяча в ворота гостей, причем и Бонгонда, и Зобнин "положили" мячи в один и тот же нижний угол ворот "Рубина". А вратарь казанцев Дюпин оба раза не смог дотянуться, чтобы попытаться отбить опасные удары.

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У "Спартака" остается заключительный поединок — в Оренбурге против команды, которая пытается избежать не только стыковых матчей, но теоретически еще и вылета из РПЛ. Так что вряд ли спартаковцев в Оренбурге ждет "легкая прогулка". А, если точнее, то, наверняка — нет.

Не знаю, смотрел или нет эту игру новый главный тренер спартаковцев Станкович. Думаю, что должен был. А как иначе? И, возможно, уже увидел, что можно изменить в игре красно-белых, какие позиции требуют усиления. В любом случае, в "Спартаке" ему придется включаться в работу без раскачки и доказывать, что многочисленные болельщики команды будут ждать только успешной игры. Любой другой вариант никого не устроит».