«Спасибо, Георгий Джикия». «Спартак» красиво проводил легенду

Последний домашний матч для «Спартака»
Автор издания «Футбол на куличках» Глеб Калинин по традиции рассказал о предыстории матча «Спартак» — «Рубин». Журналист отметил, «красно-белые» точно были настроены порадовать своих болельщиков в заключительном домашнем матче сезона.
«После болезненной неудачи в Кубке России "Спартаку" предстояло снова переключиться на внутренний чемпионат. "Красно-белые" могли скрасить противоречивый сезон завоёванным титулом, однако в поединке с "Балтикой" их подвела реализация. Да и голкипер калининградцев Евгений Латышонок провёл один из лучших матчей в карьере. В чемпионате у "Спартака" оставались теоретические шансы на третье место, но они были незначительными. Тогда как за четвёртую строчку с "Локомотивом" "красно-белые" вполне могли побороться — "железнодорожники" опережали конкурента всего на один балл по потерянным очкам.
Поединок с "Рубином" был заключительным домашним матчем для москвичей. Разумеется, они хотели порадовать болельщиков. На этой неделе стало известно имя нового главного тренера "Спартака", им стал знаменитый в прошлом футболист Деян Станкович. У руля команды он встанет уже летом, но Владимир Слишкович не покинет клуб и продолжит трудиться в тренерском штабе. "Спартак" снова оказался на пороге перемен. В преддверии отчётного поединка было объявлено о расставании по окончании сезона с Георгием Джикией и Виктором Мозесом. "Рубин" исторически является непростым соперником для "красно-белых". В четырёх последних очных матчах в Москве он добыл победу и три ничьи.
Однако в Казани в первом круге сильнее оказался "Спартак", учинивший разгром сопернику со счётом 4:1. Но с тех пор в обеих командах многое поменялось. "Рубин" теоретически мог обойти "красно-белых", но для этого ему нужно было выигрывать в двух оставшихся матчах. Дружина Рашида Рахимова не знала поражений на протяжении пяти матчей кряду и на этом отрезке сенсационно одолела в Санкт-Петербурге "Зенит". Так что хозяев ждала серьёзная проверка. Спартаковцам в отчётном матче не могли помочь Александр Селихов, Срджан Бабич и Даниил Зорин, у гостей же отсутствовал только Никола Чумич».
«Рубин» будто не собирался отыгрываться
Автор «Чемпионата» Дмитрий Зимин рассказал о том, как проходило начало матча, в котором «Спартак» попытался сразу задавить «Рубин».
«Естественно, Слишкович в такой игре просто не имел права не выпустить Джикию. Георгий вышел в стартовом составе последнего домашнего матча сезона, так ещё и с капитанской повязкой. Очень мило, что на поле Джикию выводил сын Александра Соболева — ведь именно нападающий во всём поддерживал защитника, а когда появилась информация о его уходе, написал трогательный пост. Дружба, которой точно не помешает нахождение в разных командах.
Матч начался в очень сдержанном темпе. Хотя у казанцев был отличный шанс уже в самом начале встречи — Зотов нашёл передачей Кабутова в штрафной, тот пробил метров с восьми, но — браво Максименко. Пропускать в самом начале точно не входило в его планы. После первой десятиминутки спартаковцы потихоньку начали выбираться на чужую половину поля и напрягать оборону, но без особых моментов. "Рубин" грамотно оборонялся, не позволяя Тео и Соболеву разбежаться. Однако спокойное течение игры нарушилось на 20-й минуте — неожиданным выстрелом Бонгонда. Полузащитник прорвался к центру и примерно с 25 метров аккуратно катнул в дальний. Дюпин не потащил.
Прошло всего восемь минут, и в аналогичной ситуации оказался Зобнин. Обыгрался с Хлусевичем, вышел на ударную позицию и пульнул в тот же угол. Просто гол-клон. Интересно, что к 30-й минуте у москвичей была 100-процентная реализация: два удара в створ — два гола. Просто мастера. В конце тайма темп игры упал до минимума. "Рубин" на удивление не особо собирался отыгрываться. Будто их всё устраивало».
«Лукойл Арена» проводила Джикию в «Локомотив»
Автор издания «Спорт день за днем» Александр Макаров рассказал о ходе 2-го тайма, где домашний стадион «Спартака» проводил 2-х футболистов, которые точно покинут клуб после окончания нынешнего сезона — Виктора Мозеса и Георгия Джикию.
«Первый тайм не помог 59-летнему специалисту заполучить новые козыри при ведении переговоров. На третьей минуте Зотов и Кабутов создали опаснейший момент, воспользовавшись недоработкой Джикии и Умярова соответственно, однако Максименко отразил удар в упор из вратарской. У спартаковцев были серьезные проблемы с позиционными атаками, однако первый же прорыв Бонгонды по левому флангу привел к голу. Казанцы раскрылись и получили еще один мяч из той же зоны, но уже после отточенной стеночки Хлусевича и Зобнина. Москвичи отдали мяч и спокойно играли вторым номером.
На старте второго тайма история могла повториться. Снова гости начали лучше, подбирая все отскоки у чужой штрафной, опять был опасный момент, когда прострел заблокировал Джикия, но хозяева ответили намного мощнее. Медина идеально вырезал мяч на ход Бонгонде, тот убежал практически один на один, но в ближнем бою не сумел переиграть Дюпина. Слишкович тут же решил и сам вмешаться в игру, убрав Умярова с Мединой и выпустив Пруцева с Игнатовым. Замена сработала через несколько минут, когда Пруцев после подачи углового оказался первым на подборе и тут же вернул мяч в штрафную, где головой точно пробил Мартинс.
В середине второго тайма "Лукойл Арена" проводила Джикию в другой московский клуб. Агент футболиста подтвердил, что контракт практически подписан. С высокой долей вероятности речь идет о "Локомотиве", воспитанником которого и является Георгий. Каждый из находившихся на поле спартаковцев подошел к Джикии, приобнял, сказал какие-то слова, а сам 14-й номер передал капитанскую повязку Зобнину. За пределами поля запасные и тренерско-административный штаб выстроили коридор, оказав почет Георгию. Тот поаплодировал болельщикам, получив от поклонников красно-белых соответствующую реакцию. 7 лет спартаковской карьеры подошли к концу, в последнем туре в Оренбург Джикия скорее всего не полетит.
Символично, что при Джикии счет был 3:0, а практически сразу после его ухода хозяева "Лукойл Арены" пропустили. Забил будущий участник Евро-2024 Даку, забивший свой 9-й гол в чемпионате. На албанце "Рубин" может хорошо заработать, ведь предложения от топ-клубов РПЛ точно будут уже в июне, а после чемпионата Европы наверняка придут запросы и из-за пределов России.
Слишкович позволил в последний раз выйти на поле "Лукойл Арены" и Виктору Мозесу. Нигериец тоже официально покидает "Спартак" по окончании сезона, поэтому с особыми чувствами выходил на замену в концовке встречи против "Рубина". Травмы не позволили экс-игроку АПЛ и Серии А мощно проявить себя в РПЛ, но в том числе и благодаря ему был завоеван Кубок России два года назад. Отметиться результативным действием в воскресенье Мозес не смог, но команда победила. Эксперт "Матч Премьер" признал Джикию лучшим игроком матча. Чернов, Хлусевич и Литвинов после финального свистка настояли на том, чтобы всей командой подбросить в воздух сначала Джикию, а затем Мозеса».
В «Спартаке» грядут перемены
Автор sports.ru Азатхан Чекабаев кратко рассказал о ходе матча, а также отметил то, как тепло проводили капитана «Спартака» Георгия Джикию.
«Спартаковцы создали гол на 20-й минуте из ничего. Тео Бонгонда подхватил мяч на краю центра поля, а затем ринулся в диагональный рейд к воротам и завершил точным ударом в дальний. Юрий Дюпин не дотянулся. Через восемь минут трюк повторил Роман Зобнин: результативно катнул в тот же нижний угол. Во втором тайме команды еще обменялись голами: на мяч Кристофера Мартинса за "Спартак" ответил Мирлинда Даку (у албанца 5+3 после рестарта сезона).
За тур до финиша сезона "Спартак" идет пятым, а "Рубин" седьмым. В отсутствие турнирной мотивации у москвичей появилась возможность красиво проводить уходящих игроков. В старте вышел Георгий Джикия — впервые с сентября в чемпионате. Накануне выяснилось, что 30-летний защитник покинет клуб по окончании сезона. На последний домашний матч Джикия вышел с капитанской повязкой, а во втором тайме его красиво проводили.
После семи лет в команде устроили два коридора почета: на поле от партнеров и на бровке от игроков запаса. Георгий и болельщики обменялись аплодисментами, а после матча клуб устроил капитану прощальную церемонию. Конечно, и покачали на руках, подбрасывали в воздух. На 76-й минуте на замену вышел Виктор Мозес. Он тоже уходит после завершения сезона. В "Спартаке" грядут перемены».
Легкая победа «Спартака»
Редактор отдела футбола в «Спорт-Экспрессе» Олег Кошелев проанализировал события, которые происходят вокруг «Спартака» и «Рубина» на финише чемпионата.
«Накануне встречи клуб объявил, что уходит Джикия, и матч с "Рубином" был посвящен прощанию с капитаном. По такому случаю Джикия был включен в стартовый состав, впервые аж с октября прошлого года. Кто-то даже предположил, что его выход на поле будет чисто символическим и на пятой минуте последует замена. Но это, конечно, перебор — так провожают вообще из футбола, а не из команды. В итоге с Джикией попрощались в середине второго тайма. Вся команда, включая Максименко, прямо на поле выстроилась в коридор, а трибуны скандировали его фамилию. Второй коридор на бровке для него организовали запасные и персонал. Получилось трогательно. Но это было еще не все — уже после свистка Джикия сделал круг почета.
Во-вторых, "Спартак" объявил Деяна Станковича новым главным тренером. И здесь символично, что перед матчем Владимиру Слишковичу вручили приз лучшему тренеру апреля в РПЛ: свой отрезок он отработал и справился неплохо. Впрочем, босниец остается в тренерском штабе, но все равно все вокруг уже ищут руку Станковича. Пока этого, конечно же, нет. Здесь все по-прежнему решает Слишкович: большая ротация, уже привычная схема с тремя центральными защитниками и Зобниным на позиции правого латераля. Будущий тренер за этим всем наблюдает пока со стороны, ему предстоит обработать очень много информации.
Победа над "Рубином" получилась для "Спартака" легкой — поиграли в свое удовольствие при хорошей погоде и забили три мяча. Два гола в первом тайме получились очень похожими — Бонгонда и Зобнин забивали Дюпину в один и тот же угол аккуратными ударами низом. Тео, кстати, вышел на первое место в списке снайперов "Спартака" в этом чемпионате — всего лишь с семью мячами. И обошел он Промеса... Не лучший признак для атаки "Спартака". Ну а Зобнин снова забил с передачи Хлусевича — к концу сезона у красно-белых образовалась не самая очевидная, но эффективная связка. Третий мяч во втором тайме добавил Мартинс, удачно подставивший голову при возврате мяча в штрафную после стандарта.
Матч можно было бы назвать идеальным для "Спартака", если бы в концовке Пруцев не обрезался и не привез гол в свои ворота. И первым делом он должен был извиниться перед Максименко — даже в игре, когда у красно-белых было большое преимущество, вратарю пришлось не раз выручать команду, и сухой матч он точно заслуживал.
У "Рубина" же прервалась серия из четырех встреч без поражений. Казанцы уже давно гарантировали себе место в середине таблицы, и, будучи вроде как немотивированными, они и "Зенит" обыгрывали, и с ЦСКА отыгрывались в концовке. В этой игре "Рубин" остался без очков, но вряд ли этот результат может испортить впечатление от работы Рашида Рахимова и сезона в целом. Однако вопрос продления контракта с тренером остается открытым, хоть поддержку ему оказали и министр спорта республики, и руководство клуба».
«Красно-белые» избежали нервной концовки
Издание «Плеймейкер» проанализировало матч российской Премьер-лиги «Спартак» — «Рубин», в котором было больше событий вне поля.
«У "Рубина" мотивация была более серьезной, потому как пошли слухи, что Рашида Рахимова могут не продлить на следующий сезон. Казанцы шли седьмыми, но в случае успеха в Москве приближались бы к красно-белым на расстояние в два очка. Строчкой выше стоит ЦСКА, которому в понедельник предстоит непростой матч в Нижнем Новгороде. При удачном раскладе "Рубин" мог запрыгнуть даже в пятерку, учитывая, что столичным клубам в 30-м туре играть с теми, кто спасается от вылета — армейцам с "Уралом", спартаковцам — с "Оренбургом". "Рубин" же дома закроет чемпионат игрой с "Сочи", который досрочно вылетел в Первую лигу.
Тем не менее казанцы не выглядели коллективом, который вышел умирать ради победы. Хотя на первых минутах едва не добились успеха. Максименко спас "Спартак" от гола, отразив удар Кабутова в касание. После этого хозяева сделали выводы, собрались и к исходу получаса игры сделали результат. Бонгонда классно пробил низом в дальний угол, а разыгравшийся в последних матчах Зобнин отличился после стеночки с Хлусевичем.
Бонгонда мог сделать счет крупным уже после перерыва, убежав один на один, но Дюпин оставил "Рубин" в игре. Правда, ненадолго. Мартинс вскоре классно подстроился под заброс в штрафную и головой переправил мяч в дальний угол. 3:0.
Эмоциональный фон для прощания с капитаном красно-белых Георгием Джикией был создан идеальный. Защитник, покидающий клуб после сезона, уходил с поля под бурные аплодисменты. Народ на трибунах встал, игроки устроили Джикии импровизированный коридор. Девочка в первых рядах развернула плакат "Джикия — наш капитан".
Однако теперь душа команды поплывет на другом судне. Перед игрой пошли слухи, что Георгий останется играть в Москве. Агент игрока Вадим Шпинев не стал конкретизировать, "Локомотив" это или другой клуб. Можно ли представить Джикию в армейской футболке? Это, наверное, перебор, хотя прощание с красно-белыми вышло явно нехорошим.
Провожали спартаковские болельщики и еще одного, можно сказать, старожила. Виктор Мозес еще пару лет назад казался безусловным лидером полузащиты, но в нынешнем все больше просиживал на скамейке. Как только он ступил на газон, заменив на 76-й минуте Тео, казанцы сразу забили гол престижа. Пруцев попал под прессинг и ошибся в передаче, Шабанхаджай перехватил мяч, продвинулся вперед и сделал пас в штрафную, а лучший игрок "Рубина" в весенней части Даку с разворота мощно пробил в верхний угол. Так что Мозессвой микроматч проиграл.
Даку, кстати, едва не сократил счет до минимума, но все же нервной концовки "Спартак" избежал. После увольнения Гильермо Абаскаля красно-белые в чемпионате не проигрывают — в шести матчах четыре победы и две ничьих. Ниже пятого места столичный клуб уже не опустится, "Рубин" не поднимется выше шестого, а может выпасть и из десятки, хотя это больше фантазии».
«Спартак» просто был сильнее...
Автор издания bobsoccer.ru Александр Владыкин подвел итоги матча «Спартак» — «Рубин» и проанализировал работу исполняющего обязанности главного тренера «красно-белых» Владимира Слишковича.
«Это был тот самый случай, когда турнирное положение команд никак не сказывалось на их отношении к игре. Спартаковцы накануне выбыли из Кубка, в чемпионате (давайте говорить, как есть), потеряли надежды зацепиться хотя бы за бронзу, а "Рубин" обосновался в так называемой "золотой середине". Правда, разгромный счет на поле "Спартака" казанские футболисты вряд ли могли занести себе в актив. Тем более, что в последние годы они в Москве с красно-белыми играли вполне неплохо, да и последние пять матчей в сезоне прошли без поражений.
Но на сей раз "Спартак" был сильнее. Это было очевидно, хотя статистические цифры скорее свидетельствовали о том, что в целом матч проходил в равной борьбе, в которой заметного преимущества во владении мячом у спартаковцев не было. И, тем не менее, хозяева поля забивали, а гости, хотя и создавали неплохие моменты для взятия ворот воспользовались этим только один раз. И отличился все тот же Даку, который выглядит сейчас в составе "Рубина" очень неплохо. А началось все с того, что грубо ошибся Пруцев, затем не разобралась, что к чему оборона спартаковцев и Даку, даже словно удивившись поначалу такой свободе в штрафной площади "Спартака", точно пробил в ворота Максименко.
Но, это уже случилось после того, как спартаковцы провели три своих гола. Тут были два мяча — близнеца в исполнении Бонгонда и Зобнина, а потом и красивый мяч, забитый головой Мартинсом. С паса, замечу, Пруцева… Между этими забитыми мячами соперниками, случилось и еще одно вполне себе не рядовое событие, поскольку в этот день завершал свое выступление за "Спартак" многолетний капитан команды Георгий Джикия. Его проводили тепло, даже устроили традиционный мини-коридор на поле. Трибуны проводили Джикия стоя, скандируя его фамилию… И, кстати, в этот день при Джикия на поле "Спартак" не пропустил
Что сказать по игре? Продолжающий руководить "Спартаком" Владимир Слишкович в очередной раз не проиграл в чемпионате, опять попробовал новые варианты в стартовом составе и, в какой-то степени выглядел своего рода везунчиком, поскольку спартаковцы на удивление легко забили два первых мяча в ворота гостей, причем и Бонгонда, и Зобнин "положили" мячи в один и тот же нижний угол ворот "Рубина". А вратарь казанцев Дюпин оба раза не смог дотянуться, чтобы попытаться отбить опасные удары.
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У "Спартака" остается заключительный поединок — в Оренбурге против команды, которая пытается избежать не только стыковых матчей, но теоретически еще и вылета из РПЛ. Так что вряд ли спартаковцев в Оренбурге ждет "легкая прогулка". А, если точнее, то, наверняка — нет.
Не знаю, смотрел или нет эту игру новый главный тренер спартаковцев Станкович. Думаю, что должен был. А как иначе? И, возможно, уже увидел, что можно изменить в игре красно-белых, какие позиции требуют усиления. В любом случае, в "Спартаке" ему придется включаться в работу без раскачки и доказывать, что многочисленные болельщики команды будут ждать только успешной игры. Любой другой вариант никого не устроит».