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    «Спартак» — «Рубин». Онлайн

    Онлайн-трансляция матча 29-го тура чемпионата России «Спартак» — «Рубин»

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    «Спартак»
    Московский «Спартак» на своем поле сыграет с «Рубином» в рамках 29-го тура РПЛ. Следить за ходом матча можно вместе с нашим онлайном. Старт запланирован на 14:15 по московскому времени. Присоединяйтесь!

    До матча

    «Спартак»

    «Красно-белые» занимают пятую строчку в турнирной таблице РПЛ. На счету «Спартака» 46 очков в 28-ми матчах: 13 побед, 7 ничьих и 8 поражений. Разница забитых и пропущенных мячей составляет 38:31.

    В начале этой недели «Спартак» разочаровал своих болельщиков вылетом из Кубка России. Команда под руководством Владимира Слишковича проиграла финальный матч Пути регионов калининградской «Балтике» — 0:1.

    Этот вылет не только лишил москвичей шансов на трофей, но еще и прервал семиматчевую беспроигрышную серию, включая игры чемпионата и кубка страны. В двух крайних турах РПЛ «Спартак» набрал 4 очка, не пропустив ни разу — ничья с «Пари НН» (0:0) и победа над «Краснодаром» (1:0).

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    «Рубин»

    Казанский клуб расположился на седьмой строчке в турнирной таблице, оформив 41 очко в 28-ми матчах. На счету «Рубина» 11 побед, 8 ничьих и 9 поражений с разницей забитых и пропущенных мячей 29:34.

    Подопечные Рашида Рахимова в крайнем туре одержали уверенную домашнюю победу над «Ростовом» — 3:1. Забитыми мячами в составе казанской команды отличились Рыбус, Мартынович и Йочич.

    Благодаря этой победе «Рубин» продлил свою беспроигрышную серию в чемпионате до пяти матчей. За этот отрезок казанцы одержали две победы и трижды сыграли вничью.

    Личные встречи

    В первом круге «Спартак» со счетом 4:1 разгромил соперника на выезде. Всего в 10-ти последних матчах на счету «красно-белых» 4 победы, «Рубин» оказался сильнее в 2-х случаях и 4 раза была зафиксирована ничья.

    Эксперты LiveSport.Ru подготовили прогноз на матч «Спартак» — «Рубин» с коэффициентом 3.60.

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