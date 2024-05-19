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    «Рубин» окажется сильнее «Спартака»?

    «Спартак» — «Рубин». Прогноз и ставка (к. 3.60) на футбол, РПЛ, 19 мая 2024 года

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    Прогноз и ставки на «Спартак» — «Рубин»
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    «Рубин»
    В воскресенье, 19 мая, в 29-м туре российской Премьер-лиги «Спартак» на своем поле примет «Рубин». Начало поединка запланировано на 14:15 по мск. «Спартак» — «Рубин»: ставка и прогноз, коэффициенты букмекеров и статистика.
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    Футбол. Россия. Премьер-лига 19 Мая 2024 года

    Спартак

  • Москва
    •  Спартак 14:15 Рубин

    Рубин

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    «Спартак»

    Турнирное положение: «Красно-белые» занимают 5-е место в таблице РПЛ с 46-ю очками в активе после 28-и туров. «Спартак» теоретически еще может побороться за призовые места в чемпионате России.

    Команда уже вряд-ли выпадет из 5-ки лидеров в РПЛ, спокойно доигрывая сезон. К тому же, «Спартак» занимает 2-е место в лиге по результатам домашних встреч, набрав на своем поле 30 очков из 42-х возможных.

    Спартак — Рубин: коэффициенты букмекеров

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    Последние матчи: В прошедшем туре РПЛ «Спартак» обыграл «Краснодар» со счетом 1:0, забив единственный гол на 35-й минуте. До этого «красно-белые» сыграли вничью с «Пари НН» (0:0).

    К слову, 14-го мая «Спартак» проиграл «Балтике» в финальном матче Кубка России Пути регионов со счетом 0:1. «Красно-белые» пропустили гол на 4-й минуте и не смогли распечатать ворота калининградцев.

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    Не сыграет: Квинси Промес (проблемы).

    Состояние команды: «Спартак» уже не имеет глобальных турнирных задач в нынешнем сезоне. К тому же, пресс-служба «красно-белых» уже объявила нового главного тренера на следующий сезон — это Деян Станкович.

    К слову, «Спартак» уже обыгрывал «Рубин» в нынешнем сезоне. В рамках 3-го тура РПЛ «красно-белые» разгромили своего соперника со счетом 4:1, разобрав казанцев во 2-м тайме.

    «Рубин»

    Турнирное положение: После 28-и туров в РПЛ «Рубин» занимает 7-е место в таблице с 41-м очком в активе. Казанцы прочно закрепились в середине турнирной таблицы.

    Стоит отметить, что «Рубин» занимает 4-е место в лиге по результатам гостевых встреч. Команда набрала 21 очко из 42-х возможных на чужом поле — это отличный результат.

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    • Последние матчи: В прошедшем туре «Рубин» обыграл «Ростов» со счетом 3:1, а до этого поделил очки в матче с ЦСКА (2:2), избежав поражения на 90+3-й минуте.

    У «Рубина» продолжается беспроигрышная серия, которая насчитывает 5 матчей подряд. За этот период команда дважды победила и трижды сыграла вничью.

    Не сыграет: Никола Чумич (травма).

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    Состояние команды: «Рубин» намерен на мажорной ноте завершить нынешний сезон, регулярно набирая очки. «Спартаку» точно придется не сладко.

    К тому же, у казанцев есть лидер, который в последнее время делает разницу. Албанский нападающий «Рубина» Мирлинд Даку забил 8 голов и сделал 4 голевые передачи в 26-и встречах РПЛ.

    Статистика для ставок

    • У «Рубина» продолжается беспроигрышная серия, которая насчитывает 5 матчей подряд

    • «Спартак» также на протяжении 5-и последних матчей в РПЛ ни разу не проиграл

    • В последних 7-и встречах на чужом поле у «Рубина» только 1 победа

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: Букмекеры в этом поединке предлагают следующие котировки: победа «Спартака» — 1.70, победа «Рубина» — 4.90, ничья — 3.90.

    ТБ 2,5 и ТМ 2,5 принимаются с коэффициентами — 1.85 и 1.95 соответственно.

    Прогноз: Можно предположить, что «Рубин» как минимум не проиграет в предстоящем матче.

    Ставка: Фора «Рубина» 0 за 3.60.

    Прогноз: «Рубин» точно забьет.

    Ставка: Индивидуальный тотал «Рубина» 1 больше за 2.35.

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    «Спартак» — «Рубин». В воскресенье, 19 мая, в 29-м туре российской Премьер-лиги «Спартак» на своем поле примет «Рубин». Начало поединка запланировано на 14:15 по мск. / Ставка и прогноз на матч «Спартак» — «Рубин» с коэффициентом 3.60.
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