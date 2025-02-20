Мбаппе разорвал «Сити» на Бернабеу. Хет-трик Килиана — и «Реал» в 1/8 финала

В ответном матче 1/6 финала Лиги чемпионов мадридский «Реал» на своем поле переиграл «Манчестер Сити» со счетом 3:1. Испанский клуб дважды победил «Сити» (3:2, 3:1) и оформил выход в 1/8 финала.

Лига чемпионов. 1/16 финала Реал Мадрид — Манчестер Сити 3:1 Голы: 1:0 Килиан Мбаппе (4'), 2:0 Килиан Мбаппе (33'), 3:0 Килиан Мбаппе (61'), 3:1 Николас Гонсалес (90 + 2')Реал Мадрид: Куртуа, Менди, Рюдигер, Асенсио, Вальверде (Алаба, 90), Беллингем, Себальос (Камавинга, 78), Тчуамени (Модрич, 83), Родриго, Винисиус Жуниор (Эндрик, 90), Мбаппе (Браим Диас, 78)Манчестер Сити: Эдерсон, Гвардиол, Рубен Диаш, Стоунз (Аке, 8), Хусанов, Нико Гонсалес, Гюндоган (Ковачич, 77), Бернарду Силва, Фоден (Макати, 77), Мармуш, СавиоПредупреждения: Илкай Гюндоган (28'), Джуд Беллингхэм (38'), Николас Гонсалес (47')

«Манчестер Сити» приехал в Мадрид за чудом, но увидел только кошмар. Команда Гвардиолы мечтала повторить камбэк двухлетней давности, но не смогла даже намекнуть на борьбу. Килиан Мбаппе уничтожил англичан, оформив хет-трик, а «Реал» без лишних эмоций отправил действующего чемпиона домой.

Гвардиола понимал, что шансы минимальны, но даже он не мог ожидать, насколько безнадежной окажется эта ночь. В первом тайме его команда нанесла лишь один удар, а за весь матч так и не нашла способа остановить Мбаппе, Винисиуса и Родриго.

Мадрид не ждал — и забил уже на 4-й минуте

Матч начался с попытки «Сити» спокойно разыграть мяч, но уже через несколько передач стало понятно: они не знают, что делать. Англичане катали мяч без идеи, пока Рауль Асенсио не отправил его вперед длинным пасом.

Казалось, что Рубен Диаш контролирует эпизод, но он зачем-то отпустил мяч, а Джон Стоунз и Эдерсон растерялись. В итоге Мбаппе оказался первым на мяче и легко перекинул голкипера. Четвертая минута — и «Сити» уже повержен.

«Реал» — «Манчестер Сити» globallookpress.com

Гвардиола нервничал, но вариантов для маневра у него не было. На поле с первых минут вышел 20-летний Абдукодир Хусанов, которому пришлось сдерживать Винисиуса и Мбаппе.

Ему было тяжело — но не легче пришлось и Йошко Гвардиолу, которого Родриго раз за разом обыгрывал один в один.

«Сити» просто не существовало на поле. «Реал» играл в свою игру и спокойно ждал моменты

За весь первый тайм у «Сити» был только один удар — Гвардиол пробил, но его попытку заблокировал Орельен Чуамени.

«Реал» — «Манчестер Сити» globallookpress.com

Мадридцы не подстраивались под соперника — они просто знали, что еще найдут свои моменты. Винисиус обыгрывал Хусанова без сопротивления, Родриго оставлял Илкая Гюндогана позади, а Федерико Вальверде пробовал поразить ворота издали.

На 30-й минуте Гюндоган схватил желтую карточку, сбив Родриго — и выглядело это не как тактический фол, а как отчаяние. А уже через несколько минут «Реал» удвоил преимущество.

«Реал» — «Манчестер Сити» globallookpress.com

Винисиус нашел Родриго, тот прострелил в штрафную, а Хусанов неудачно остановился, позволив мячу пройти между ног. Мбаппе принял его, уложил Гвардиола на газон и спокойно отправил мяч в угол. Никакого сопротивления — только обреченные лица игроков «Сити».

Хет-триком Мбаппе оформил разгром. «Реал» мог забить больше

Во втором тайме матч окончательно превратился в шоу для трибун. Мбаппе чуть не сделал дубль после классного кросса Вальверде, но Эдерсон спас. Однако это было временное облегчение.

Спустя несколько минут Килиан оформил хет-трик, пробив в угол так легко, будто это была тренировка. Счет 3:0 — и оставшиеся полчаса «Сити» просто пытался не развалиться окончательно. Даже казалось, что где-то рядом летает дух Криштиану — так уверенно выглядел на поле Мбаппе.

«Реал» — «Манчестер Сити» globallookpress.com

Стадион наслаждался. Болельщики начали кричать «Оле» на каждой передаче мадридцев, понимая: эта команда идет за очередной Лигой чемпионов.

Под конец «Сити» забил случайный гол — отличился Нико Гонсалес, но это было вообще не важно. На трибунах его встретили ироничными аплодисментами.

«Реал» снова в числе фаворитов. «Сити» — в кризисе

Мадрид подтвердил статус клуба, который считает Лигу чемпионов своей собственностью. Анчелотти не пришлось даже включать максимальные обороты — этого «Сити» просто не хватило бы.

Англичане же выглядели не просто плохо — безнадежно. Еще осенью они пропустили четыре от ПСЖ, три от «Фейеноорда» и не смогли выиграть группу. А теперь этот проект Гвардиолы окончательно дал сбой.

Календарь и таблица Лиги чемпионов

Для «Сити» сезон в Европе завершен. А «Реал» идет дальше — и с такой игрой снова выглядит фаворитом.