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    «Пари Сен-Жермен» сокрушит «Ливерпуль», «Байер» снова унизит «Баварию» и еще шесть прогнозов на 1/8 финала Лиги чемпионов

    Кто-то из фаворитов сойдет с дистанции еще до четвертьфинала

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    Усман Дембеле
    ESPN рассуждает о предстоящих противостояниях в 1/8 финала Лиги чемпионов.
    В пятницу в швейцарском Ньоне состоялась жеребьевка 1/8 финала Лиги чемпионов. Впереди — восемь интригующих противостояний.

    Среди участников, безусловно, есть явные фавориты, но их тоже ждут сложнейшие матчи. Такой вывод напрашивается после раунда плей-офф, по итогам которого турнир покинули сразу три итальянских клуба, проигравшие командам из Нидерландов и Бельгии.

    Прямо сейчас поговорим о каждой паре следующего раунда самого престижного клубного турнира Европы.

    «Брюгге» — «Астон Вилла»

    В этой паре встретятся главные сенсации турнира. «Брюгге» в раунде плей-офф выиграл по сумме двух матчей у прошлогоднего победителя Лигу Европы «Аталанты» (общий счет 5:2).

    Морган Роджерс
    globallookpress.com

    «Брюгге» — команда без звезд, которая пробилась в 1/8 финала благодаря своей дисциплине и сыгранности.

    Более того, «Брюгге» одержал победу над «Астон Виллой» (1:0) на общем этапе, и это, безусловно, добавит уверенности команде Ники Хейена.

    Но при этом очевидно, что «Астон Вилла» вряд ли могла мечтать о более удобном сопернике на этой стадии турнира.

    У «Виллы» есть шанс пройти дальше и, возможно, повторить триумф 1982 года, когда клуб выиграл свой единственный Кубок чемпионов.

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    • Эмери наверняка учтет ошибки ноябрьского поражения от «Брюгге». Его команду можно назвать явным фаворитом в этой паре, особенно с учетом того, что ответный матч пройдет в Бирмингеме.

    Победитель этого противостояния встретится в четвертьфинале либо с «Ливерпулем», либо с «ПСЖ».

    Победитель: «Астон Вилла».

    «Пари Сен-Жермен» — «Ливерпуль»

    «Ливерпуль» стал лучшей командой общего этапа Лиги чемпионов, выиграв семь из восьми матчей.

    Мохамед Салах
    globallookpress.com

    В то же время «ПСЖ» до последнего боролся за выход в плей-офф и только победа над «Штутгартом» в заключительном туре позволила ему попасть в стыковые матчи.

    Но очевидно, что сейчас неуместно делать акцент на проблемах парижан в начале сезона. Команда Луиса Энрике с тех пор добилась внушительного прогресса.

    В раунде плей-офф «ПСЖ» разгромил «Брест» с общим счетом 10:0. Ключевым игроком парижского клуба внезапно стал Усман Дембеле. Но также не надо забывать про январского новичка Хвичу Кварацхелию.

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    • «Ливерпулю» достался статус фаворита в этой паре, хотя на самом деле шансы здесь равны.

    При этом победа «ПСЖ» над лидером АПЛ вряд ли станет большим сюрпризом. Луис Энрике наконец-то заставил своих игроков поверить, что бороться за трофеи можно и без Килиана Мбаппе.

    Победитель: «ПСЖ».

    ПСВ Эйндховен — «Арсенал»

    Победа над «Ювентусом» в стыковых матчах подтвердила, что ПСВ не так прост, как многие думали.

    Скорее всего, команде Питера Боша, в которой выделяются опытные Иван Перишич и Люк де Йонг, станет проблемой и для одного из лучших клубов АПЛ.

    Микель Артета
    globallookpress.com

    С другой стороны, пока с трудом верится в то, что ПСВ способен обыграть «Арсенал» по сумме двух матчей.

    Да, у «Арсенала» есть серьезные кадровые проблемы — в этом сезоне больше не сыграют бразилец Габриэл Жезус и немец Кай Хаверц. Тем не менее, общий уровень команды Микеля Артеты значительно выше, чем у ПСВ.

    «Арсенал» выйдет в четвертьфинал, где встретится с победителем мадридского дерби.

    Победитель: «Арсенал».

    «Реал» Мадрид — «Атлетико» Мадрид

    Впереди еще две серии мадридского дерби. «Реал» и «Атлетико» встретятся в плей-офф Лиги чемпионов в четвертый раз за последние 11 лет.

    Килиан Мбаппе
    globallookpress.com

    История данного противостояния в рамках ЛЧ — это череда триумфов «Реала» и разочарований «Атлетико».

    «Реал» обыгрывал соседей в финале ЛЧ в 2014-м и 2016 году. Кроме того, «Королевский клуб» побеждал «матрасников» в четвертьфинале в сезоне-2014/2015 и полуфинале в 2017 году.

    «Атлетико» никогда не выбивал «Реал» из Лиги чемпионов — даже в плей-офф в сезоне-1958/1959.

    Однако в текущей кампании команда Диего Симеоне уже дважды сыграла с «Реалом» вничью в Ла Лиге. По всей видимости, нас ждет два супер напряженных матча.

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    • «Реал» сейчас в потрясающей форме, о чем свидетельствуют в том числе две победы над «Манчестер Сити» и голы Килиана Мбаппе. Несмотря на то, что ответный матч пройдет на поле «Атлетико», скорее всего, исход этого противостояния снова будет в пользу лучшего клуба в истории Лиги чемпионов.

    Победитель: «Реал».

    «Бавария» — «Байер» Леверкузен

    Возможно, это будет самая яркая дуэль 1/8 финала ЛЧ — шестикратный победитель турнира против действующего чемпиона Германии.

    Гарри Кейн
    globallookpress.com

    В текущем сезоне «Байер», как и «Бавария» потерпел лишь одно поражение в рамках Бундеслиги, но при этом отрыв Рекордмайстера от «фармацевтов» составляет восемь очков.

    Также надо учитывать, что финал ЛЧ в этом году пройдет на «Альянц Арене», то есть на стадионе «Баварии», для которой это дополнительная мотивация.

    Правда, пока совсем нет ощущения, что «Бавария» готова к борьбе за кубок. В раунде плей-офф команда Венсана Компани с трудом выиграла у шотландского «Селтика». Всё решил случайный гол Алфонсо Дейвиса на последних минутах ответного матча.

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    Между тем, «Байер» завершил общий этап в топ-8 и пробился сразу в 1/8 финала. Есть еще один важный момент: ответный матч пройдет в Леверкузене.

    Но больше всего впечатляет тот факт, что «Байер» под руководством Хаби Алонсо ни разу не проигрывал «Баварии».

    Похоже, у «Баварии», которая в этом сезоне совсем не впечатляет в больших матчах, снова будут проблемы.

    Победитель: «Байер».

    «Бенфика» — «Барселона»

    Противостояние «Барсы» и «Бенфики», скорее всего, порадует болельщиков большим количеством забитых мячей.

    Ламин Ямаль
    globallookpress.com

    В январе эти команды устроили настоящий триллер в матче общего этапа ЛЧ. «Барселона» выиграла у «Бенфики» в Лиссабоне со счетом 5:4. При этом за 12 минут до финального свистка счет был 4:2 в пользу португальского клуба.

    В сезоне-2021/2022 каталонцы впервые за 20 лет вылетели из ЛЧ по итогам группового этапа, а ключевым стало разгромное поражение от «Бенфики» (0:3). Сейчас «орлов» ждет встреча с гораздо более мощной «Барселоной».

    У «Бенфики» есть классные игроки в атаке: Вангелис Павлидис забил в текущем розыгрыше ЛЧ уже семь мячей, еще четыре результативных удара в активе Керема Актюркоглу.

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    • Но самое серьезное испытание ждет оборону лиссабонской команды. Атакующее трио «Барсы» в лице Роберта Левандовского, Ламина Ямаля и Рафиньи вряд ли пощадит «Бенфику».

    Победитель: «Барселона».

    «Боруссия» Дортмунд — «Лилль»

    «Боруссия» конкретно зачахла в Бундеслиге, свалившись в турнирной таблице за пределы первой десятки. Именно это стало причиной смены главного тренера: после увольнения Нури Шахина команду возглавил Нико Ковач.

    Серу Гирасси
    globallookpress.com

    Несмотря на все проблемы, «Боруссия» пробилась в 1/8 финала ЛЧ, обыграв по сумме двух стыковых матчей лиссабонский «Спортинг» (3:0).

    Прогнозы и ставки на футбол

    Как ни странно, список лучших бомбардиров турнира сейчас возглавляет нападающий «Дортмунда» Серу Гирасси, в активе которого уже десять мячей. Скорее всего, он станет проблемой и для обороны «Лилля».

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    • Правда, у «Лилля» тоже есть опасный игрок в атаке. Джонатан Дэвид забил в этой ЛЧ шесть мячей.

    Опыт Ковача может сыграть решающую роль и дать «Боруссии» небольшое преимущество в противостоянии с «Лиллем».

    Победитель: «Боруссия» Дортмунд.

    «Фейенорд» — «Интер» Милан

    Поговаривают, что в ближайшее время пост главного тренера «Фейенорда» займет Робин ван Перси. Это произойдет как раз перед первым матчем с «Интером».

    Бывшего нападающего «Арсенала» и «Манчестер Юнайтед» ждет серьезное испытание.

    Лаутаро Мартинес
    globallookpress.com

    У «Интера» была лучшая оборона на общем этапе ЛЧ — «нерадзурри» пропустили лишь один мяч в восьми матчах.

    Как и 2023-м, когда они проиграли в финале «Манчестер Сити» (0:1), «Интер», похоже, снова готов к борьбе за самый престижный трофей.

    «Интер» — команда, которую трудно победить: они опытны, организованы в обороне и опасны в атаке благодаря Лаутаро Мартинесу и Маркусу Тюраму.

    «Фейенорд» сумел пройти «Милан» в стыковых матчах, но «Интер» — это совсем другой уровень.

    Победитель: «Интер».

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