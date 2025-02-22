«Пари Сен-Жермен» сокрушит «Ливерпуль», «Байер» снова унизит «Баварию» и еще шесть прогнозов на 1/8 финала Лиги чемпионов

В пятницу в швейцарском Ньоне состоялась жеребьевка 1/8 финала Лиги чемпионов. Впереди — восемь интригующих противостояний.

Среди участников, безусловно, есть явные фавориты, но их тоже ждут сложнейшие матчи. Такой вывод напрашивается после раунда плей-офф, по итогам которого турнир покинули сразу три итальянских клуба, проигравшие командам из Нидерландов и Бельгии.

Прямо сейчас поговорим о каждой паре следующего раунда самого престижного клубного турнира Европы.

«Брюгге» — «Астон Вилла»

В этой паре встретятся главные сенсации турнира. «Брюгге» в раунде плей-офф выиграл по сумме двух матчей у прошлогоднего победителя Лигу Европы «Аталанты» (общий счет 5:2).

Морган Роджерс globallookpress.com

«Брюгге» — команда без звезд, которая пробилась в 1/8 финала благодаря своей дисциплине и сыгранности.

Более того, «Брюгге» одержал победу над «Астон Виллой» (1:0) на общем этапе, и это, безусловно, добавит уверенности команде Ники Хейена.

Но при этом очевидно, что «Астон Вилла» вряд ли могла мечтать о более удобном сопернике на этой стадии турнира.

У «Виллы» есть шанс пройти дальше и, возможно, повторить триумф 1982 года, когда клуб выиграл свой единственный Кубок чемпионов.

Эмери наверняка учтет ошибки ноябрьского поражения от «Брюгге». Его команду можно назвать явным фаворитом в этой паре, особенно с учетом того, что ответный матч пройдет в Бирмингеме.

Победитель этого противостояния встретится в четвертьфинале либо с «Ливерпулем», либо с «ПСЖ».

Победитель: «Астон Вилла».

«Пари Сен-Жермен» — «Ливерпуль»

«Ливерпуль» стал лучшей командой общего этапа Лиги чемпионов, выиграв семь из восьми матчей.

Мохамед Салах globallookpress.com

В то же время «ПСЖ» до последнего боролся за выход в плей-офф и только победа над «Штутгартом» в заключительном туре позволила ему попасть в стыковые матчи.

Но очевидно, что сейчас неуместно делать акцент на проблемах парижан в начале сезона. Команда Луиса Энрике с тех пор добилась внушительного прогресса.

В раунде плей-офф «ПСЖ» разгромил «Брест» с общим счетом 10:0. Ключевым игроком парижского клуба внезапно стал Усман Дембеле. Но также не надо забывать про январского новичка Хвичу Кварацхелию.

«Ливерпулю» достался статус фаворита в этой паре, хотя на самом деле шансы здесь равны.

При этом победа «ПСЖ» над лидером АПЛ вряд ли станет большим сюрпризом. Луис Энрике наконец-то заставил своих игроков поверить, что бороться за трофеи можно и без Килиана Мбаппе.

Победитель: «ПСЖ».

ПСВ Эйндховен — «Арсенал»

Победа над «Ювентусом» в стыковых матчах подтвердила, что ПСВ не так прост, как многие думали.

Скорее всего, команде Питера Боша, в которой выделяются опытные Иван Перишич и Люк де Йонг, станет проблемой и для одного из лучших клубов АПЛ.

Микель Артета globallookpress.com

С другой стороны, пока с трудом верится в то, что ПСВ способен обыграть «Арсенал» по сумме двух матчей.

Да, у «Арсенала» есть серьезные кадровые проблемы — в этом сезоне больше не сыграют бразилец Габриэл Жезус и немец Кай Хаверц. Тем не менее, общий уровень команды Микеля Артеты значительно выше, чем у ПСВ.

«Арсенал» выйдет в четвертьфинал, где встретится с победителем мадридского дерби.

Победитель: «Арсенал».

«Реал» Мадрид — «Атлетико» Мадрид

Впереди еще две серии мадридского дерби. «Реал» и «Атлетико» встретятся в плей-офф Лиги чемпионов в четвертый раз за последние 11 лет.

Килиан Мбаппе globallookpress.com

История данного противостояния в рамках ЛЧ — это череда триумфов «Реала» и разочарований «Атлетико».

«Реал» обыгрывал соседей в финале ЛЧ в 2014-м и 2016 году. Кроме того, «Королевский клуб» побеждал «матрасников» в четвертьфинале в сезоне-2014/2015 и полуфинале в 2017 году.

«Атлетико» никогда не выбивал «Реал» из Лиги чемпионов — даже в плей-офф в сезоне-1958/1959.

Однако в текущей кампании команда Диего Симеоне уже дважды сыграла с «Реалом» вничью в Ла Лиге. По всей видимости, нас ждет два супер напряженных матча.

«Реал» сейчас в потрясающей форме, о чем свидетельствуют в том числе две победы над «Манчестер Сити» и голы Килиана Мбаппе. Несмотря на то, что ответный матч пройдет на поле «Атлетико», скорее всего, исход этого противостояния снова будет в пользу лучшего клуба в истории Лиги чемпионов.

Победитель: «Реал».

«Бавария» — «Байер» Леверкузен

Возможно, это будет самая яркая дуэль 1/8 финала ЛЧ — шестикратный победитель турнира против действующего чемпиона Германии.

Гарри Кейн globallookpress.com

В текущем сезоне «Байер», как и «Бавария» потерпел лишь одно поражение в рамках Бундеслиги, но при этом отрыв Рекордмайстера от «фармацевтов» составляет восемь очков.

Также надо учитывать, что финал ЛЧ в этом году пройдет на «Альянц Арене», то есть на стадионе «Баварии», для которой это дополнительная мотивация.

Правда, пока совсем нет ощущения, что «Бавария» готова к борьбе за кубок. В раунде плей-офф команда Венсана Компани с трудом выиграла у шотландского «Селтика». Всё решил случайный гол Алфонсо Дейвиса на последних минутах ответного матча.

Между тем, «Байер» завершил общий этап в топ-8 и пробился сразу в 1/8 финала. Есть еще один важный момент: ответный матч пройдет в Леверкузене.

Но больше всего впечатляет тот факт, что «Байер» под руководством Хаби Алонсо ни разу не проигрывал «Баварии».

Похоже, у «Баварии», которая в этом сезоне совсем не впечатляет в больших матчах, снова будут проблемы.

Победитель: «Байер».

«Бенфика» — «Барселона»

Противостояние «Барсы» и «Бенфики», скорее всего, порадует болельщиков большим количеством забитых мячей.

Ламин Ямаль globallookpress.com

В январе эти команды устроили настоящий триллер в матче общего этапа ЛЧ. «Барселона» выиграла у «Бенфики» в Лиссабоне со счетом 5:4. При этом за 12 минут до финального свистка счет был 4:2 в пользу португальского клуба.

В сезоне-2021/2022 каталонцы впервые за 20 лет вылетели из ЛЧ по итогам группового этапа, а ключевым стало разгромное поражение от «Бенфики» (0:3). Сейчас «орлов» ждет встреча с гораздо более мощной «Барселоной».

У «Бенфики» есть классные игроки в атаке: Вангелис Павлидис забил в текущем розыгрыше ЛЧ уже семь мячей, еще четыре результативных удара в активе Керема Актюркоглу.

Но самое серьезное испытание ждет оборону лиссабонской команды. Атакующее трио «Барсы» в лице Роберта Левандовского, Ламина Ямаля и Рафиньи вряд ли пощадит «Бенфику».

Победитель: «Барселона».

«Боруссия» Дортмунд — «Лилль»

«Боруссия» конкретно зачахла в Бундеслиге, свалившись в турнирной таблице за пределы первой десятки. Именно это стало причиной смены главного тренера: после увольнения Нури Шахина команду возглавил Нико Ковач.

Серу Гирасси globallookpress.com

Несмотря на все проблемы, «Боруссия» пробилась в 1/8 финала ЛЧ, обыграв по сумме двух стыковых матчей лиссабонский «Спортинг» (3:0).

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Как ни странно, список лучших бомбардиров турнира сейчас возглавляет нападающий «Дортмунда» Серу Гирасси, в активе которого уже десять мячей. Скорее всего, он станет проблемой и для обороны «Лилля».

Правда, у «Лилля» тоже есть опасный игрок в атаке. Джонатан Дэвид забил в этой ЛЧ шесть мячей.

Опыт Ковача может сыграть решающую роль и дать «Боруссии» небольшое преимущество в противостоянии с «Лиллем».

Победитель: «Боруссия» Дортмунд.

«Фейенорд» — «Интер» Милан

Поговаривают, что в ближайшее время пост главного тренера «Фейенорда» займет Робин ван Перси. Это произойдет как раз перед первым матчем с «Интером».

Бывшего нападающего «Арсенала» и «Манчестер Юнайтед» ждет серьезное испытание.

Лаутаро Мартинес globallookpress.com

У «Интера» была лучшая оборона на общем этапе ЛЧ — «нерадзурри» пропустили лишь один мяч в восьми матчах.

Как и 2023-м, когда они проиграли в финале «Манчестер Сити» (0:1), «Интер», похоже, снова готов к борьбе за самый престижный трофей.

«Интер» — команда, которую трудно победить: они опытны, организованы в обороне и опасны в атаке благодаря Лаутаро Мартинесу и Маркусу Тюраму.

«Фейенорд» сумел пройти «Милан» в стыковых матчах, но «Интер» — это совсем другой уровень.

Победитель: «Интер».