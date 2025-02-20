Лига чемпионов. Хет-трик Мбаппе, катастрофа итальянских клубов и результативность «ПСЖ»

18 и 19 февраля в Лиге чемпионов прошли ответные матчи 1/16 финала, по итогам которых определилилсь все участники плей-офф. Хотя большинство результатов были ожидаемы, не обошлось и без сюрпризов.

«Милан» — «Фейеноорд» — 1:1 (1:2 по сумме двух матчей)

Уже на первой минуте Сантьяго Хименес после заработанного им самим углового и скидки Малика Тшау перевисел в воздухе бывшего партнера по команде Томаса Белена и отправил мяч в ворота нидерландского клуба. Мексиканец не стал праздновать гол в ворота «Фейеноорда». «Милан» сразу завладел преимуществом, прессингуя на чужой половине поля. Затем «Фейеноорд» ответил своей атакой, и Якуб Модер пробил из-за штрафной выше ворот.

Затем в течение сорока минут игры было полное преимущество «Милана». То Леау зайдет с левого фланга в штрафную и опасно прострелит, то Рейндерс пробьет выше из-за штрафной, то Жоау Феликс войдет в штрафную и пробьет выше. Тео Эрнандес после добивания удара Феликса мог увеличивать разницу в счете, но попал в штангу.В начале второго тайма «Милан» снова пошел в атаку. Команда методично переводила мяч с фланга на фланг, путая оборону «Фейеноорда».

Ключевой эпизод матча произошел на 51-й минуте. Тео Эрнандес симулировал в штрафной нидерландского клуба, надеясь заработать пенальти. Француз был вознагражден желтой карточкой, ставшей для игрока второй в игре. Психологическое преимущество в игре перешло к голландскому клубу. «Милан» стал атаковать гораздо меньше, но нельзя было сказать, что «Фейеноорд» выглядел лучше. Разве что был полумомент у Миламбо.

«Милан» — «Фейенорд» globallookpress.com

К 70-й минуте давление «Фейеноорда» увеличилось. Буэно навесил с левого фланга, а там Карранса оторвался от молодого Бартезаги, заменявшего на левом фланге удаленного Эрнандеса, и точно пробил головой по воротам Меньяна.

В дальнейшем «Милан» больше владел мячом, но не смог выжать ничего из преимущества по владению. На концовку игры «Фейеноорд» перестроился на три центральных защитника, и «Милан» не смог ничего сделать в атаке. Голевой удар стал единственным попаданием в створ у голландцев за всю игру, но свою цель они выполнили: выбили «Милан» из Лиги чемпионов.

После финального свистка возникла потасовка: защитник голландцев Рид получил красную карточку, а Рафаэл Леау — желтую.

«Фейеноорду» не повезло с соперником по 1/8 финала — им будет либо «Интер», либо «Арсенал».

«Бенфика» — «Монако» 3:3 (4:3 по сумме двух матчей)

«Монако» начал игру в пять защитников — Кайо Энрике и Крепен Диатта играли в роли латералей, отвечающих за всю бровку. Мика Бирет остался в запасе. Александр Головин травмирован. Проблемой была опорная зона, которую в одиночку закрывал из-за отсутствия Закария и Эль-Мусрати Ламин Камара.

Монегаски начали с опасной атаки: Аклиуш разогнал атаку, отдал в штрафную на Эмболо, однако выход швейцарца один на один нейтрализовал на грани фола Анатолий Трубин. А вот первая же опасная атака «Бенфики» завершилась голом. Синго потерял мяч под прессингом лиссабонцев. Мяч подхватил Павлидис, вошел в штрафную и откатил на находившегося на дальней штанге Актюркоглу. Турок не промахнулся.

После навеса Диатта с правого фланга Эмболо пробил в штангу. На 32-й минуте Эмболо продавил корпусом оборону «Бенфики», и забежавший Минамино пробил в ближний угол. Мяч чиркнул по левой ноге Трубина и полетел в ворота — 1:1.

В начале второго тайма Бен-Сегир здорово приложился по мячу, заставив Трубина вытащить мяч из девятки. Затем Аклиуш прорвался по правому флангу и катнул мяч в центр штрафной, Эмболо умно пропустил мяч, а Бен-Сегир уверенно положил мяч в ворота Трубина. «Монако» повел в счете.

Монегаски неожиданно стали играть по счету, отойдя на свою половину поля. Это было неправильным ходом команды Ади Хюттера, ведь по сумме двух матчей на тот момент была ничья. Тем более, у «Бенфики» слабая оборона в этой Лиге чемпионов, в чем все убедились после матча лиссабонцев с «Барселоной». В ходе одной из атак хозяев Тило Керер ударил по ноге норвежского легионера «Бенфики» Эурснеса. Павлидис пенальти реализовал, сильно пробив практически по центру. «Бенфика» снова вышла вперед в двухматчевом противостоянии.

«Бенфика» — «Монако» globallookpress.com

На 81-й минуте Иленихена здорово продавил защитника «Бенфики» и вышел один на один с Трубиным. Украинский голкипер не смог зафиксировать мяч, и он оказался в воротах. Сразу же после этого один из лучших игроков «Бенфики» этого сезона левый защитник Альваро Каррерас навесил в штрафную, где Кекчю ногой дотянулся до летящего мяча и ткнул его мимо Маецкого и точно в ворота — 3:3.

В концовке молодой швед из «Бенфики» Самуэль Даль, казалось бы, заработал пенальти, но арбитр не стал назначать одиннадцатиметровый. В драматичной игре лиссабонцы оказались сильнее, оставив «Монако» на стадии 1/16 финала. Теперь португальцы встретятся снова с «Барселоной» или с «Ливерпулем».

«Бавария» — «Селтик» 1:1 (3:2 по сумме двух матчей)

Все предсказуемо началось с атак мюнхенцев. Сначала Олисе накрутил соперников на правом фланге и навесил на Гнабри. Серж не смог точно пробить по воротам соперника.

Контратака «Селтика» была редким явлением в первом тайме, но после удара Кюна мяч с линии ворот выбил защитник «Баварии». На 44-й минуте после передачи Станишича с правого фланга в центр штрафной Гарри Кейн пробил в перекладину.

В перерыве Венсан Компани заменил получившего повреждение Гарри Кейна, перейдя на игру с ложной девяткой. В контратаке «Селтик» неожиданно вышел вперед. Маэда увидел открытого Кюна на правом фланге, Ким Мин Чжэ неловко подкатился и только вывел бывшего игрока второй команды «Баварии» один на один с Нойером. Немец не преминул воспользоваться голевым шансом, сблизившись с вратарем и точно пробив.

Этот матч мюнхенцев был одним из худших по содержанию при Венсане Компани. Команда слишком увлекалась стерильным владением, при этом создавала моменты исключительно на индивидуальных усилиях своих игроков. То Олисе в стиле Роббена сместится с правого фланга и пробьет, то Горецка в своей манере включится в атаку вторым темпом.

«Бавария» — «Селтик» globallookpress.com

«Бавария» все-таки сумела уйти от поражения и овертайма. Лучший игрок «Баварии» в этой игре Майкл Олисе навесил, Горецка в любимом стиле ворвался в штрафную и пробил — Шмейхель отразил перед собой. Защитник «Селтика» Картер-Уикерс пытался выбить мяч, но попал в Алфонсо Дейвиса, а канадец затолкал мяч в ворота.

«Бавария» прошла дальше, где сыграет с неудобным соперником — либо с «Байером», либо с «Атлетико».

«Аталанта» — «Брюгге» 1:3 (2:5 по сумме двух матчей)

Матч начался с гола «Брюгге». Шемсдин Тальби получил передачу от Жутгла правее центра штрафной и технично пробил в дальний угол. Затем Ретеги угрожал воротам соперника из центра штрафной, но пробил мимо ворот Симона Миньоле.

На 17-й минуте прострел Куадрадо замкнул точным ударом Ретеги, но аргентинский итальянец оказался в офсайде. Затем Де Кетеларе создал момент для Эдерсона, но здорово сыграл в ближнем бою Симон Миньоле.

Второй гол бельгийцы забили на 26-й минуте. Яшари подхватил мяч в середине поля, протащил мяч к чужой штрафной, ушел от одного защитника «Аталанты» и обыграл другого. Швейцарец откатил мяч на Цолиса, чей удар отразил Карнесекки. На добивании был герой матча Тальби.

В конце тайма бельгийцы чуть не забили третий: Жутгла открылся на правом фланге, и, сместившись в центр, метил в дальний угол. Мяч прошел мимо ворот Карнесекки. Затем был стопроцентный момент у «Аталанты». Сначала Дзаппакоста пробил в штангу, затем удар Пашалича вытащил Миньоле, а выстрел Куадрадо — защитник «Брюгге» Мехеле с линии ворот.

В ответной же атаке бельгийцы довели счет до разгрома: проход Цолиса по левому флангу закончился передачей на Жутгла, и каталонец с дуги перед штрафной точно пробил по воротам. «Аталанта» по факту выбыла из Лиги чемпионов к перерыву домашнего матча.

«Аталанта» — «Брюгге» globallookpress.com

В перерыве на поле появился Адемола Лукман и сразу же стал автором забитого гола. Он дотянулся в полушпагате правой ногой после прострела Дзаппакосты. Вскоре Адемола забил еще, но сделал это рукой. После паузы судья Фелкис Цвайер увидел в этой же атаке нарушение Цолиса на Хуане Куадрадо и назначил пенальти. Лукман пробил чуть правее центра, однако Симон Миньоле угадал направление удара и не позволил нигерийцу оформить дубль.

Второй тайм проходил с полным преимуществом «Аталанты». Опасный удар Ретеги в ближнем бою отразил Симон Миньоле. «Аталанта» продолжала нагнетать около ворот бельгийского голкипера, и по ударам в конце матча полностью переиграли гостей — 30:7. Однако то Миньоле спасал «Брюгге», то удар блокировали защитники, то мяч попадал в каркас ворот. При этом в переходах из атаки в оборону «Аталанта» действовала отвратительно, и могла пропускать и четыре мяча.

«Аталанта» — «Брюгге» globallookpress.com

Окончательно неудачный для хозяев итог матча подвел Рафаэл Толои, оттолкнувший де Кюйпера в безобидной ситуации и заработавший за это удаление.

«Брюгге» сенсационно вышел в 1/8 финала, где сыграет с «Лиллем» или «Астон Виллой».

«Боруссия» Дортмунд — «Спортинг» 0:0 (3:0 по сумме двух матчей)

Гости вышли на игру без травмированного Виктора Дьёкереша. Матч начался с обоюдных не слишком опасных атак. Первые 25 минут прошли без ворот. Лишь раз Забитцер приложился из-за штрафной, но мяч прошел далеко от створа.В следующий раз австриец опасно пробил с той же точки, но «Спортинг» спас Руй Силва.

Нарастало небольшое преимущество хозяев встречи. Гирасси из-за штрафной пытался увеличить число своих голов в Лиге чемпионов, но вратарь гостей был начеку. Снова из-за штрафной бил Забитцер, но мяч прошел выше ворот. Во втором тайме с подбора после углового бил Карим Адейеми, но Руй Силва вытащил мяч из угла. «Боруссия» слишком увлеклась дальними ударами: молодой швед Даниэль Свенссон пробил издали чуть левее центра, но снова хорош был вратарь «Спортинга».

Наконец-то «Боруссия» материализовала свое преимущество в стопроцентный момент на 57-й минуте. Адейеми вышел один на один с Руем Силвой, и голкипер «Спортинга» сбил вингера сборной Германии. Был назначен пенальти. К мячу подошел Серу Гирасси и не смог переиграть португальского стража ворот, удачно прыгнувшего в правый нижний угол.

«Боруссия» Дортмунд — «Спортинг» globallookpress.com

«Спортинг» пытался ответить своими ударами. Алешандре Бриту пробил мимо из-за штрафной. У Дортмунда мог забивать первым же касанием Джованни Рейна, но после тончайшего паса Байера американец пробил в штангу. Рейна заменил Серу Гирасси, который прервал свою серию в Лиге чемпионов с результативными действиями в каждом матче. Затем Эмре Джан забил головой, но судейская бригада сразу зафиксировала офсайд.

Концовка встречи прошла бессобытийно. «Боруссия» прошла в 1/8 финала, где встретится с «Лиллем» или «Астон Виллой»

ПСВ — «Ювентус» — 3:1 (овертайм, 4:3 по сумме двух матчей)

Голландцы в начале матча завладели мячом. Это характерно для футбола Петера Боса, но Тиаго Мотта — тоже тренер, любящий контроль мяча, поэтому преимущество ПСВ по владению было чуть неожиданным. «Ювентус» вышел на поле в неоптимальном сочетании в обороне. Проблем быстро стало еще больше: травму получил Ренато Вейга, которого заменил Андреа Камбьязо.

В одном из эпизодов у ворот Вальтера Бенитеса судья посмотрел эпизод на предмет назначения пенальти, но не решился наказывать хозяев. В середине первого тайма хороший момент имел Камбьязо, однако аргентинский голкипер ПСВ отразил удар. Владение ПСВ со временем уменьшилось, и все опасные атаки были у «Ювентуса». В середине первого тайма чудом не забил Коло-Муани, уже прокинув мяч мимо Бенитеса.

Второй тайм начался с длинной атаки ПСВ, из которой голландцы не смогли выжать ничего путного. Зато в ответной контратаке мог забивать Коло-Муани, но Бенитес ногами отразил удар.На 53-й минуте ПСВ открыл счет. Ноа Ланг протащил мяч по левому флангу и отпасовал с правой ноги на дальний фланг на Перишича. Хорват забил свой второй гол в двухматчевой дуэли.

На 65-й минуте подбор после штрафного «Юве» выиграл Тимоти Веа. Сын легендарного Джорджа точно пробил по воротам, и судья, посмотрев ВАР на предмет офсайда у одного из ювентийцев, засчитал гол. Через десять минут ПСВ снова вышел вперед в матче, сравняв счет в дуэли. После прострела Перишича мяч плохо обработал Люк де Йонг, однако оказавшийся рядом Сайбари расстрелял ворота Ди Грегорио.

ПСВ — «Ювентус» globallookpress.com

Игра ушла в дополнительное время. В основное время ПСВ превзошел соперника по владению мячом (63%) и по ударам (21-10). А на 98-й минуте голландцы использовали свой шанс. После навеса Вермана мяч оказался у Бакайоко, бельгиец прострелил, и после ряда рикошетов мяч оказался у Райана Фламинго. Защитник эйндховенцев пробил без шансов для Ди Грегорио с близкого расстояния и забил свой третий гол в этом розыгрыше Лиги чемпионов.

Календарь и таблица Лиги чемпионов

В концовке овертайма голевой момент был у Влаховича, но серб попал в штангу. «Ювентус» провел еще пару опасных атак, но они завершились безрезультатно. Молодой команде Тиаго Мотты еще нужно время, чтобы сыграться и стать действительно стабильной грозной силой как в рамках чемпионата, так и в рамках Лиги чемпионов. А ПСВ ждёт в соперники «Интер» или «Арсенал».

«Реал» — «Манчестер Сити» — 3:1 (6:3 по сумме двух матчей)

У «Реала» по-прежнему кадровые проблемы в обороне. Федерико Вальверде стартовал с позиции правого защитника. Зато вернулся Рюдигер, и Тчуамени передвинулся в любимую опорную зону. А «Манчестер Сити» удивил составом. В основе появились Абдукодир Хусанов (вышел справа в обороне, чтобы противостоять Винисиусу) и Омар Мармуш, а Эрлинг Холанн (из-за повреждения колена) и Кевин де Брейне остались в запасе.

«Реал» начал с быстрого гола: Мбаппе на 4-й минуте ушел от Рубена Диаша и перебросил мяч через Эдерсона с передачи Рауля Асенсио, почувствовавшего себя Тони Кроосом. Кошмар для «Манчестер Сити» продолжился: травму получил Джон Стоунз, которого заменил Натан Аке.

«Реал» был острее. После подбора со стандарта Вальверде добротно пробил издали. «Реал» постоянно нагнетал на левом фланге атаке: в зоне Абдукодира Хусанова появлялись и Мбаппе, и Винисиус, и Беллингем. «Манчестер Сити» в первой тайме владел мячом чуть больше соперника, но контроль был стерильным. Мбаппе имел аналогичный голевому эпизод в середине первого тайма, но его удар отразил Эдерсон. Пеп Гвардиола, кажется, в очередной раз в Лиге чемпионов перемудрил с составом.

«Реал» — «Манчестер Сити» globallookpress.com

На 33-й минуте преимущество «Реала» увеличилось. Родриго катнул мяч мимо Хусанова, а Килиан Мбаппе, открывшийся в левом полуфланге атаки, уложил ложным замахом на газон Йошко Гвардиола и второй раз в матче точно пробил по воротам Эдерсона.

Во втором тайме «Реал» снова был острее. То Родриго опасно пробьет по воротам, то Рубен Диаш не позволит сопернику забить третий гол, то Мбаппе будет близок к хет-трику. И француз все-таки смог забить третий гол. Оказавшись на правом фланге атаки, Мбаппе ушел от неожиданно опекавшего его Фила Фодена и пробил в дальний угол ворот Эдерсона.

«Сити» мог пропускать еще, но спасал Эдерсон. В компенсированное время «Ман Сити» сумел забить гол престижа. После штрафного Омара Мармуша мяч попал в перекладину, а на добивании Нико Гонсалес попал в пустой угол.

«Реал» встретится в предстоящем раунде либо с «Атлетико», либо с «Байером» Хаби Алонсо. Оба соперника по-своему принципиальны для команды Карло Анчелотти.

«Пари Сен-Жермен» — «Брест» — 7:0 (10:0 по сумме двух матчей)

Парижане вышли основным составом, при этом Хвича Кварацхелия стартовал на непривычной позиции правого вингера. У гостей в старте не вышел основной голкипер Бизот и лучший бомбардир команды Ажорк.

Первый голевой момент создали гости: после удара Перейры Лаже мяч с линии ворот выбил Маркиньос. Но класс сказывается при реализации моментов: после передачи Фабиана Руиса мяч на левом фланге подхватил Брэдли Барколя. Француз качественно обработал мяч, ушел от защитника и точно пробил в ближний угол ворот «Бреста». Вратарь не выручил.

На 39-й минуте «ПСЖ» увеличил преимущество в счете. Хакими простреливал с правого фланга, Барколя подправил мяч на дальнюю штангу, где, на любимом левом фланге, располагался Хвича Кварацхелия. Грузин в подкате дотянулся до мяча и забил. Есть первый гол Хвичи в еврокубках в составе нового клуба!

Преимущество «ПСЖ» было тотальным, даже с учетом того, что команда Луиса Энрике явно не включала полную мощность. Жоау Невеш попал в перекладину перед самым перерывом после паса Усмана Дембеле. В начале второго тайма Фабиан Руис под делать счет разгромным, но пробил выше. Во втором тайме «ПСЖ» на время расслабился. За гостей могли забивать Лес-Мелу (попал в штангу) и капитан Шардонне (парижан выручил Доннарумма).

ПСЖ — «Брест» globallookpress.com

«ПСЖ» снова довел счет до разгрома — это Витинья пробил из-за штрафной. Тут же четвертый гол сотворили только что вышедшие на замену Рамуш и Дуэ — португалец ассистировал, француз забил в пустые ворота. А пятый гол организовали крайние защитники — с передачи Ашрафа Хакими отличился Нуну Мендеш, также в пустой угол ворот.

Прогнозы и ставки на футбол

Но и это было еще не все: Гонсалу Рамуш получил передачу от Дезире Дуэ и точно пробил метров с восьми. Окончательный счет матча остановил юный Майюлю. Молодой полузащитник замкнул передачу Хвичи Кварацхелии.

«ПСЖ» в 1/8 финала Лиги чемпионов встретится с «Ливерпулем» или «Барселоной».

Что дальше?

21 февраля состоится жеребьевка матчей 1/8 финала — LiveSport.Ru проведет текстовую онлайн-трансляцию процедуры. Игры этой стадии состоятся 4-5 (первые) и 11-12 марта (ответные).

Четвертьфиналы пройдут 8-9 и 15-16 апреля. Полуфиналы состоятся 29-30 апреля и 6-7 мая. Финальная игра турнира пройдет на «Альянц-Арене» в Мюнхене 31 мая.