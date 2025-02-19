«Селтик» был в шаге от чуда, но «Бавария» спаслась. Поздний гол Дейвиса решил судьбу противостояния

«Селтик» выдал, возможно, свой лучший еврокубковый матч за последние годы, но этого оказалось мало, чтобы выбить «Баварию» из Лиги чемпионов.
Команда Брендана Роджерса показала смелость и дисциплину, повела в счете и держалась до последних минут, но все решила досадная случайность.
Гол Алфонсо Дейвиса за несколько минут до финального свистка избавил Венсана Компани от катастрофы и сохранил для «Баварии» надежду на трофей.
«Селтик» удивил «Баварию» и заставил трибуны нервничать
С первых минут «Селтик» дал понять, что не собирается просто отбиваться. Уже на 20-й минуте шотландцы могли открыть счет: Жота прорвался по флангу и выкатил мяч под удар Николасу-Герриту Кюну, но Рафаэл Геррейру в последний момент вынес его с линии ворот.
Буквально через минуту Арне Энгельс навесил в штрафную, но Дайдзэн Маэда чуть не дотянулся до мяча, который мог бы превратиться в голевой момент.
«Бавария» выглядела неубедительно. Дайо Упамекано допустил грубую ошибку, выбив мяч прямо на Энгельса, и тот тут же вывел Маэду на ударную позицию. У японца было время, но он пробил выше ворот.
Шотландцы не останавливались. «Бавария» пыталась перехватить инициативу, но чувствовала себя некомфортно. Йозуа Киммих пробил неточно, Серж Гнабри не сумел вовремя обработать мяч в штрафной, а когда, казалось, мюнхенцы нашли момент, Гарри Кейн угодил в перекладину.
На перерыв команды ушли при 0:0 — и с ощущением, что «Селтик» играет лучше, чем ожидалось.
«Селтик» вышел вперед, а «Бавария» спаслась на последней минуте
Главная неожиданность перед стартом второго тайма — отсутствие Кейна. Вместо него вышел Кингсли Коман, и «Бавария» ожидаемо не прибавила. Наоборот, именно «Селтик» создал первый опасный момент: Рэо Хататэ вышел на ударную позицию, но замешкался.
Но следующий момент уже стал результативным. Маэда накрыл Киммиха на фланге и отобрал мяч, после чего покатил передачу на Кюна. Ким Мин Джэ успел прервать пас, но неудачно срезал мяч, и Кюн мгновенно воспользовался этим шансом — пробил мимо Мануэля Нойера. Гол, после которого «Селтик» реально начал верить в сенсацию.
Компани бросил в бой Лероя Зане, пытаясь добавить скорости, но хаос в атаке мюнхенцев никуда не делся. Леон Горецка не попал в створ после подачи Киммиха, а Зане хоть и добавил движения, но не сумел создать по-настоящему опасный момент.
В последние минуты «Селтик» уже всеми силами защищал преимущество, но не дотерпел.
После подачи углового Кэмерон Картер-Викерс пытался выбить мяч, но попал прямо в Алфонсо Дейвиса — мяч отлетел в ворота. Гол получился случайным, но для «Баварии» это было спасение.
«Селтик» заслуживал большего, но «Бавария» выжила
Этот матч должен стать тревожным звоночком для «Баварии». Без Кейна команда выглядела растерянной, испытывала проблемы с созданием моментов и лишь с трудом избежала вылета.
А «Селтик» покидает турнир, но с гордостью. Роджерс построил команду, которая не просто играла на равных, а всерьез претендовала на победу. В другой день они могли бы пройти дальше. Но в этот раз им не хватило нескольких минут.