ФутболХоккейТеннисБоиПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекеры
  • Футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •

    «Бенфике» хватило трех минут. Монегаски классно начали, но исчезли после перерыва

    Лиссабонский клуб обыграл «Монако» в первом матче 1/16 финала Лиги чемпионов

    Футбол Календарь Лиги чемпионов Прогнозы на Лигу чемпионов Лига чемпионов Монако Футбол Франции Бенфика Португалия
    Вся лентаСамое главное
    Александр Головин«Бенфике» хватило трех минут. Монегаски классно начали, но исчезли после перерыва Пабло Солари«Ложная девятка» или конкурент Бонгонды? Какая роль отведена Солари в «Спартаке» Эндж ПостекоглуПора действовать. «Тоттенхэму» и Постекоглу больше не по пути — эту команду спасет только новый тренер
  • 01:01
    • «Фейеноорд» одержал победу над «Миланом» в ЛЧ
  • 00:56
    • «Бавария» в гостях обыграла «Селтик» в Лиге чемпионов
  • 00:37
    • «Эвертон» избежал поражения в матче АПЛ с «Ливерпулем»
  • 22:51
    • «Брюгге» обыграл «Аталанту» в первом матче 1/16 финала ЛЧ
    Все новости спорта
    Александр Головин
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    Александр Головин
    Лиссабонская «Бенфика» на выезде обыграла «Монако» (1:0) в первом матче 1/16 финала Лиги чемпионов. Единственный гол в этом матче португальцы забили Вангелис Павлидис на 48-й минуте. Ответный поединок между этими командами состоится 18-го февраля.
    «Монако» прилично выглядел в первом тайме и даже создавал опасные моменты, но во втором тайме команда забыла выйти на поле. «Бенфика» включилась ровно на три минуты — забила гол, а затем осталась в большинстве — и этого хватило, чтобы нокаутировать хозяев.

  • «Реал» опять сделал это. «Сити» играл вспышками — и поплатился
  • Мадридский клуб вырвал победу в первом матче 1/16 финала Лиги чемпионов
  • Вчера

    • У «Монако» были моменты в первом тайме, но «Бенфика» контролировала матч

    Французский клуб начал агрессивно: высокий прессинг, контроль мяча и попытки вскрыть оборону «Бенфики». Было ощущение, что монегаски действительно могут навязать борьбу.

    Уже на 12-й минуте Магнес Акилуш пробил в дальний угол, но Анатолий Трубин вытащил мяч, продемонстрировав классный сейв. Этот момент начался с эффектного паса пяткой от Александра Головина — именно он разгонял атаки «Монако» и задавал темп в центре поля.

    «Монако» — «Бенфика»

    Для Головина это был дебют в плей-офф Лиги чемпионов, и в первом тайме он выглядел достойно. Хорошо двигал мяч, находил нестандартные решения, а его взаимодействие с полузащитниками создавало проблемы соперникам.

    Календарь и таблица Лиги чемпионов

    У «Бенфики» был свой ответ: на 22-й минуте Каррерас мог открыть счёт, но пробил чуть мимо. Через десять минут он же вынудил Маецкого вступить в игру. Обе команды аккуратно искали моменты, но при этом «Бенфика» выглядела более собранной. Даже когда «Монако» атаковал, ощущалось, что гости не теряют контроль.

    Второй тайм: «Монако» испарился

    Главное в этом матче произошло за четыре минуты. Сначала, на 48-й, Вангелис Павлидис выдал момент индивидуального мастерства: он классно открылся за спиной защитника, а потом мягко перебросил вратаря из не самой очевидной позиции. Красиво, хладнокровно, без шансов для вратаря.

    Вангелис Павлидис

    «Монако» ещё не успел собраться, как в протоколе появилась ещё одна неприятная запись. Аль-Мусрати, для которого это был дебют в Лиге чемпионов, увидел грубый фол Каррераса на Эмболо и решил, что судья должен показать жёлтую. Он буквально на секунду изобразил (или спародировал) жест карточки — и через мгновение увидел её перед собой. Только уже красную.

    Итальянский арбитр Маурицио Мариани не колебался: два предупреждения — удаление. Решение выглядело суровым, учитывая, что Аль-Мусрати не проявлял агрессии, но формально судья был прав.

    Аль-Мусрати

    Последним светлым пятном в игре хозяев был всё тот же Головин. Он пытался цепляться за мяч, находил пространство, но в одиночку ничего изменить не мог. В середине тайма его заменили, и после этого «Монако» окончательно погрузился в атакующую спячку. В итоге у него осталась неплохая оценка 7,5 от Sofascore — такое себе утешение после домашнего поражения.

    Почти 45 минут без футбола

    После этого матч фактически закончился. «Монако» просто перестал существовать в атаке. Ни одной серьёзной попытки сравнять счёт, ни намёка на опасность у ворот «Бенфики». Даже учитывая, что гости не торопились дожимать и больше экономили силы.

    Анхель Ди Марии

    Главным событием последних минут стала травма Анхеля Ди Марии. На 80-й минуте он почувствовал дискомфорт в задней поверхности бедра и попросил замену.

    Насколько серьёзное повреждение — пока непонятно, но его отсутствие в ответной встрече может стать проблемой для «Бенфики». И для всех любителей ностальгии, до сих пор видеть эту легенду на поле – отдельное наслаждение.

    1500USDИгратьБонус + 150 FS новым игрокамfairpari 100EURИгратьБонус на первый депозитjet

    Что дальше?

    «Бенфика» едет домой с комфортным преимуществом и ощущением, что особых проблем с выходом в следующий раунд не будет. Если «Монако» сыграет в Лиссабоне так же, как во втором тайме, игра будет формальностью.

    «Монако» — «Бенфика»

    Чтобы перевернуть ситуацию, монегаскам нужно не просто прибавить — нужно провести совершенно другой матч. Возможно, с Головиным на поле подольше.

    В центре внимания
    window.addEventListener("load", function() { setTimeout(function() { if (document.visibilityState === "visible") { // Проверяем, открыт ли сайт у пользователя (function(a, b, c, d) { var e = a.getElementsByTagName(b)[0], f = a.createElement(b); f.async = true; f.src = "https://image.sendsay.ru/app/js/sdk/sdk.min.js"; f.id = "sendsay-sdk-script"; f.dataset.accountId = c; f.dataset.siteId = d; e.parentNode.insertBefore(f, e); })(document, "script", "x_171863503333854", "pl39763"); } }, 10000); });
  • Главное Фрибет до 15 000 ₽Новым игрокам, без условий Футбол
    LiveТрансферыКалендариПрогнозыВся лента
    РПЛПервая лигаЛига чемпионовЛига ЕвропыЛига конференцийЛига наций
    АПЛЛа ЛигаСерия АБундеслигаЛига 1
    Прогнозы на спорт Букмекеры Хоккей Теннис Бои Прочие Игры