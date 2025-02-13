«Бенфике» хватило трех минут. Монегаски классно начали, но исчезли после перерыва

Лиссабонская «Бенфика» на выезде обыграла «Монако» (1:0) в первом матче 1/16 финала Лиги чемпионов. Единственный гол в этом матче португальцы забили Вангелис Павлидис на 48-й минуте. Ответный поединок между этими командами состоится 18-го февраля.

прилично выглядел в первом тайме и даже создавал опасные моменты, но во втором тайме команда забыла выйти на поле.включилась ровно на три минуты — забила гол, а затем осталась в большинстве — и этого хватило, чтобы нокаутировать хозяев.

У «Монако» были моменты в первом тайме, но «Бенфика» контролировала матч

Французский клуб начал агрессивно: высокий прессинг, контроль мяча и попытки вскрыть оборону «Бенфики». Было ощущение, что монегаски действительно могут навязать борьбу.

Уже на 12-й минуте Магнес Акилуш пробил в дальний угол, но Анатолий Трубин вытащил мяч, продемонстрировав классный сейв. Этот момент начался с эффектного паса пяткой от Александра Головина — именно он разгонял атаки «Монако» и задавал темп в центре поля.

Для Головина это был дебют в плей-офф Лиги чемпионов, и в первом тайме он выглядел достойно. Хорошо двигал мяч, находил нестандартные решения, а его взаимодействие с полузащитниками создавало проблемы соперникам.

Календарь и таблица Лиги чемпионов

У «Бенфики» был свой ответ: на 22-й минуте Каррерас мог открыть счёт, но пробил чуть мимо. Через десять минут он же вынудил Маецкого вступить в игру. Обе команды аккуратно искали моменты, но при этом «Бенфика» выглядела более собранной. Даже когда «Монако» атаковал, ощущалось, что гости не теряют контроль.

Второй тайм: «Монако» испарился

Главное в этом матче произошло за четыре минуты. Сначала, на 48-й, Вангелис Павлидис выдал момент индивидуального мастерства: он классно открылся за спиной защитника, а потом мягко перебросил вратаря из не самой очевидной позиции. Красиво, хладнокровно, без шансов для вратаря.

Вангелис Павлидис globallookpress.com

«Монако» ещё не успел собраться, как в протоколе появилась ещё одна неприятная запись. Аль-Мусрати, для которого это был дебют в Лиге чемпионов, увидел грубый фол Каррераса на Эмболо и решил, что судья должен показать жёлтую. Он буквально на секунду изобразил (или спародировал) жест карточки — и через мгновение увидел её перед собой. Только уже красную.

Итальянский арбитр Маурицио Мариани не колебался: два предупреждения — удаление. Решение выглядело суровым, учитывая, что Аль-Мусрати не проявлял агрессии, но формально судья был прав.

Последним светлым пятном в игре хозяев был всё тот же Головин. Он пытался цепляться за мяч, находил пространство, но в одиночку ничего изменить не мог. В середине тайма его заменили, и после этого «Монако» окончательно погрузился в атакующую спячку. В итоге у него осталась неплохая оценка 7,5 от Sofascore — такое себе утешение после домашнего поражения.

Почти 45 минут без футбола

После этого матч фактически закончился. «Монако» просто перестал существовать в атаке. Ни одной серьёзной попытки сравнять счёт, ни намёка на опасность у ворот «Бенфики». Даже учитывая, что гости не торопились дожимать и больше экономили силы.

Анхель Ди Марии globallookpress.com

Главным событием последних минут стала травма Анхеля Ди Марии. На 80-й минуте он почувствовал дискомфорт в задней поверхности бедра и попросил замену.

Насколько серьёзное повреждение — пока непонятно, но его отсутствие в ответной встрече может стать проблемой для «Бенфики». И для всех любителей ностальгии, до сих пор видеть эту легенду на поле – отдельное наслаждение.

Что дальше?

«Бенфика» едет домой с комфортным преимуществом и ощущением, что особых проблем с выходом в следующий раунд не будет. Если «Монако» сыграет в Лиссабоне так же, как во втором тайме, игра будет формальностью.

Чтобы перевернуть ситуацию, монегаскам нужно не просто прибавить — нужно провести совершенно другой матч. Возможно, с Головиным на поле подольше.