ЛЧ. Яркий матч в Манчестере и великолепная форма Усмана Дембеле

11 и 12 февраля в Лиге чемпионов прошли первые матчи 1/16 финала. Почти все матчи получились очень результативными и зрелищными и в большинстве дуэтов, включая главное противостояние этапа между «Ман Сити» и «Реалом», интрига сохраняется — ответные встречи обещают быть захватывающими.

«Брест» — «Пари Сен-Жермен» 0:3

«ПСЖ», оставивший на скамейке запасных Хвичу Кварацхелию, с первых минут пошел в атаку. Однако первый, привезенный соперником, момент был у «Бреста». Джанлуиджи Доннарумма заигрался в своей штрафной и попал мячом в Людовика Ажорка, после рикошета от которого снаряд пролетел рядом с воротами.

Затем парижане заработали пенальти в свою пользу. После нескольких ударов мяч попал в руку полузащитнику бретонского клуба Лесу-Мелу. Судья без долгих колебаний назначил пенальти, который реализовал Витинья.

«Брест» бросился отыгрываться, и на 35-й минуте бретонцы попали в штангу ворот Доннаруммы после подачи углового. Затем чуть подарок номинальным хозяевам (матч проходил в другом бретонском городе, Генгаме) чуть не сотворил Ашраф Хакими. Марокканец после прострела «Бреста» с правого фланга поразил штангу собственных ворот.

«ПСЖ» воспользовался древним футбольным правилом, и в следующей опасной атаке увеличил счет. Тот же Хакими ассистировал Усману Дембеле, который сместился с острого угла и точно пробил в ближний угол ворот Бизота. Есть очередной гол француза в новом году!

Усман Дембеле globallookpress.com

Во втором тайме форвард хозяев Абдалла Сима снова попал в штангу. Затем Дезире Дуэ чуть не сделал счет разгромным, забив из офсайда. На 66-й минуте Дембеле ворвался в штрафную и ударил по воротам Бизота, мяч рикошетом от защитника Шардонне нырнул в ворота.

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Усман забил пятнадцатый гол в восьми играх наступившего года — фантастический показатель, ставший возможным благодаря тому, что Луис Энрике придумал для француза амплуа ложной девятки.

«Манчестер Сити» — «Реал» 2:3

Пеп Гвардиола удивил стартовым составом: в основе появились пять номинальных защитников. Джон Стоунз занял место в опорной зоне. При билд-апе команда выстраивалась в начале атак по системе 2-3: центральные защитники Рубен Диаш и Натан Аке занимали нижнюю линию при розыгрышах, а Стоунз вместе со смещавшимися в центре с флангов Мануэлем Аканжи и Йошко Гвардиол располагались выше.

«Реал» имеет колоссальные кадровые проблемы в обороне и не мог рассчитывать на Дани Карвахаля, Эдера Милитао, Давида Алабу, Антонио Рюдигера и Лукаса Васкеса. В линии защиты вышли номинальные хавбеки Федерико Вальверде (справа) и Орельен Чуамени (в центре). В опорной зоне в старте вышел Дани Себальос. Джуд Беллингем вышел на левом фланге, а в атаке дуэт составили Килиан Мбаппе и Винисиус, периодически уходивший на родной фланг.

На 11-й минуте Винисиус вывел Мбаппе один на один с Эдерсоном под острым углом, но бразильский голкипер сумел отразить мяч. В продолжение этой же атаки Ферлан Менди бил наверняка — Эдерсон был отыгран, но на пути мяча стала нога Натана Аке. Счет был открыт на 18 минуте — Грилиш из глубины заметил включение Гвардиола в атаку, хорват скинул грудью мяч Холанну, и норвежец не промахнулся. Затем Винисиус пробил с острого угла — мяч задел перекладину. Затем своим попаданием в каркас ответил уже «Сити»: после навеса де Брёйне с углового мяч чиркнул по верхней стойке ворот после удара Аканжи.

И снова перекладина сыграла за Тибо Куртуа в самом начале второго тайма. Это Холанн разобрался в штрафной и мяч рикошетом от Камавинга ударился о крестовину. «Реал» наказал хозяев за незабитые моменты на 60-й минуте: Феде Вальверде пробил со штрафного в стенку, мяч подобрал Дани Себальос и навесил в штрафную площадь. Килиан Мбаппе голенью в падении переправил мяч мимо Эдерсона и точно в ворота. Почти сразу же «Реал» мог выходить вперед, но Вальверде подвела точность.

На 77-й минуте Клеман Тюрпен назначил пенальти за снос Дани Себальосом Фила Фодена. К точке подошел Холанн и оформил дубль. Но «Реал» — это «Реал», и королевский клуб сподобился на очередной камбек. Вышедший на замену Браим Диас добил удар Винисиуса, парированный Эдерсоном перед собой. Марокканец не стал праздновать гол, ведь раньше он был в системе «Ман Сити».

На 92-й минуте «Реал» поставил точку. Ковачич подыграл бывшей команде, допустив ошибку на своей половине поля, Винисиус убежал один на один и пробросил мяч мимо вратаря, после чего его добил в ворота Джуд Беллингем. Англичанин забил свой шестой победный гол в компенсированное время за полтора сезона игры в Мадриде, и «Реал» одержал важнейшую победу на выезде.

«Ювентус» — ПСВ 2:1

Матч начался с атак «Ювентуса». На 23-й минуте навес с правого фланга пытался замкнуть Николас Гонсалес, но мяч пришел в руки Вальтеру Бенитесу.

Счет открыли туринцы на 33-й минуте матча. Проход Федерико Гатти по правому флангу завершился вынесенным голландцами прострелом, и на подборе после скидки того же Гатти на границе штрафной площади, здорово положив корпус, пробил по летящему мячу Уэстон Маккенни.

На 50-й минуте «Ювентус» мог забивать второй. Коло-Муани прошел по правому флангу и подал на набегавшего Мбангула, однако удар бельгийца в пустой угол ворот заблокировал защитник.

Сравняли счет голландцы на 54-й минуте. Неподалеку от чужой штрафной мяч прилетел к Ивану Перишичу, хорват обыграл Ллойда Келли и точно пробил с левой ноги в нижний угол ворот Ди Грегорио. Момент долго смотрели на ВАР из-за возможной игры рукой Ноа Ланга в развитии атаки, но в итоге засчитали гол.

Но «Ювентус» все же дожал упиравшихся голландцев. На 82-й минуте Франсишку Консейсау прострелил все с того же правого фланга, вратарь ПСВ Вальтер Бенитес дотянулся до мяча и отразил его перед собой, где на добивании оказался Самюэль Мбангула. Бельгиец уверенно поразил ворота эйндховенцев и принес туринцам победу.

«Спортинг» — «Боруссия» Дортмунд 0:3

Хозяева вышли на матч с двумя потерями — Виктор Дьёкереш остался в запасе после травмы, а основной опорник Мортен Юльманн был дисквалифицирован. Несмотря на это, матч начался с атак лиссабонцев.

Сначала датский форвард Хардер пробил мимо ближнего угла ворот Грегора Кобеля. Затем Тринкау пробил мячом точно в руки швейцарскому голкиперу. На 15-й минуте уругваец Максимилиано Араухо пробил в перекладину ворот немецкого клуба. На 35-й минуте все тот же Хардер прицеливался издалека и заставил Кобеля отбить мяч перед собой.

Во втором тайме пошла другая игра. Сначала Адейеми неплохой пробил из убойной позиции после скидки Гирасси — начеку был вратарь «Спортинга» Руй Силва. На 60-й минуте Юлиан Брандт нашел голову Серу Гирасси в штрафной площади «Спортинга», и гвинеец поразил ворота соперника. Нападающий «Боруссии» забил свой десятый мяч в Лиге чемпионов, возглавив таблицу бомбардиров турнира.

Вскоре Дортмунд повел с преимуществом два мяча. Гирасси оказался на правом фланге и навесил на Паскаля Гросса. Экс-игрок «Брайтона» не промахнулся. Затем момент был у Усмана Диоманде сократить счет, но ивуариец пробил выше ворот.

«Спортингу» не помог и Дьёкереш, вышедший на замену еще до первого гола. Окончательный счет в пользу немцев установил Карим Адейеми, разыгравший двухходовку с Юлианом Брандтом. Так «Боруссия» одержала первую победу при Нико Коваче.

«Брюгге» — «Аталанта» 2:1

С самого начала матча «Брюгге» остро и быстро контратаковал, однако бельгийцев подводила суета при завершающем ударе. Счет был открыт на пятнадцатой минуте: Тальби перехватил мяч на чужой половине поля и откатил чуть дальше одиннадцатиметровой отметки на Жутжла, и каталонец пробил точно в ворота и мимо Руя Патрисиу.

После гола бельгийцы продолжили атаковать, но не так остро. Бергамаски ответили ударом Ретеги мимо ворот после традиционного прессинга. Вскоре после этого «Аталанта» создала свою голевую атаку: на 41-й минуте навес Дзаппакосты замкнул Марио Пашалич.

В начале второго тайма «Брюгге» задавил «Аталанту» прессингом. На 53-й минуте Де Кейпер чуть не вывел хозяев вперед, пробив мимо дальней штанги. На 65-й минуте забивать могла уже «Аталанта» — Ретеги замыкал навес с правого фланга, но Симон Миньоле достал мяч из угла. На 83-й минуте Самарджич и де Кетеларе разыграли комбинацию, бельгиец пробил по воротам бывшего клуба, и Миньоле снова был хорош.

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В компенсированное время «Брюгге» заработал пенальти — Хин слегка толкнул в подбородок соотечественника Нильссона. Густав развел мяч и Руя Патрисиу по разным углам и принес победу своей команде.

«Селтик» -«Бавария» 1:2

Шотландцы неожиданно бодро начали. Немецкий легионер «Селтика» Николас Кюн точно пробил из-за пределов штрафной, однако гол бы отменен из-за офсайда у Адама Айды, перекрывавшего обзор Мануэлю Нойеру. В ответ Майкл Олисе в упор расстреливал Каспера Шмейхеля — датчанин был начеку. На 31-й минуте Лерой Зане не попал по мячу, выходя один на один со Шмейхелем.

На 45-й минуте Майкл Олисе обыграл защитника на правом краю штрафной площади после диагонали Упамекано. Француз здорово закрутил мяч в ближний верхний угол, поразив ворота Каспера Шмейхеля. За весь первый тайм «Селтик» не нанес ни одного удара по воротам Нойера по правилам.

Во втором тайме Лерой Зане нанес опасный удар из-за штрафной. Мяч, срикошетив от защитника, отправился на угловой. Йозуа Киммих подал на дальнюю штангу, и забытый всеми Харри Кейн точно пробил левой ногой в дальний угол. Вскоре «Селтик» претендовал на пенальти, но судья не принял решения в пользу кельтов. На 71-й минуте Гнабри в упор бил по воротам Шмейхеля, но датчанин отразил удар.

На 73-й минуте Нойер ошибся на выходе после паса Геррейру назад, но Маэда не смог воспользоваться моментом. Давление «Селтика» принесло свои плоды — на 79-й минуте Дайдзен Маэда в сутолоке у ворот затолкал мяч в ворота Нойера.

«Селтик» навалился в последние минуты матча. Самый опасный момент был у правого защитника Алистера Джонстона, но Мануэль Нойер отразил удар в ближний угол. Однако спасти ничью у «кельтов» не удалось. «Селтик» проиграл дома во всех турнирах впервые с 16 декабря 2023 года.

«Фейеноорд» — «Милан» 1:0

Матч начался с атак «Милана» — Тиджани Рейндерс мог забивать уже на 3-й минуте. Но уже на следующей минуте счет открыл «Фейеноорд». Бразилец Игор Пайшао пробил с левого угла с границы штрафной площади, мяч от кочки отрикошетил так, что Майк Меньян не смог его зафиксировать.

На 31-й минуте Жоау Феликс пробил прямо в руки номинально второму вратарю «Фейеноорда» Тимону Велленройтеру. Спустя минуту после выноса вратаря Пайшао выходил один на один с Меньяном, но вместо удара упал в чужой штрафной.

Рафаэл Леау имел момент сравнять счет, но полуудар-полупрострел заблокировал защитник «Фейеноорда» Томас Белен. Все тот же потрепавший фланг Кайла Уокера Пайшау из-за пределов штрафной пытался перекинуть Меньяна, и попал в перекладины. Затем снова момент возник у Леау: португалец выходил один на один с Велленройтером, однако его догнал и заблокировал удар молодой защитник Дживайро Рид.

На 53-й минуте «Фейеноорд» мог увеличить счет, но Карранса пробил мимо ближнего угла. Момент «Милана» был у Тиджани Рейндерса на 71-й минуте, но голландец не смог поразить ворота соотечественников. Проводивший великолепный мяч Пайшао пытался перекинуть Майка Меньяна, но мяч пошел выше.

На 87-й минуте Жоау Феликс не реализовал один из последних шансов: португалец пробил из полукруга перед штрафной, но мяч поймал Велленройтер. На 94-й минуте 16-летний миланец Камарда бил выше ворот после стандарта, но судья за секунду до того зафиксировал офсайд.

В итоге роттердамцы выстояли и удержали победу. А за «Милан» так ничего и не создал бывший нападающий «Фейе» Сантьяго Хименес.

«Монако» — «Бенфика» 0:1

Матч начался с атак «Бенфики». На 5-й минуте Альваро Каррерас неплохо пробил из-за штрафной — немного неточно. На 9-й минуте свой шанс имели монегаски: Аклиуш после паса пяткой Головина целился в дальний угол, но Анатолий Трубин вытащил мяч.

На 43-й минуте Александр Головин пытался пробить издали, но удар сильным не получился и Анатолий Трубин легко поймал мяч. Затем снова подключился к атаке левый защитник «Бенфики» Каррерас, но слабо пробил с нерабочей правой ноги.

В начале второго тайма Вангелис Павлидис откликнулся на длинную передачу партнера, переиграл в единоборстве Мохаммеда Салису и легко перебросил мяч с близкого расстояния над голкипером Маецким.

На 52-й минуте положение монегасков стало совсем тяжелым. Али Аль-Мусрати получил вторую желтую карточку за апелляцию к рефери и покинул поле.

В дальнейшем преимуществом владела «Бенфика», но явных моментов не было. На 83-й минуте Амдуни мог забивать второй, но толком не попал по мячу из убойной позиции. Затем Эурснес также имел опасный момент, но его удар заблокировал защитник. Но все равно «Бенфика» одержала выездную победу.

Что дальше?

Ответные матчи раунда плей-офф состоятся на следующей неделе, 18 и 19 февраля. Затем состоится жеребьевка 1/8 финала.

Прогнозы и ставки на Лигу чемпионов

Матчи этой стадии состоятся 4-5 (первые) и 11-12 марта (ответные). Четвертьфиналы пройдут 8-9 и 15-16 апреля. Полуфиналы состоятся 29-30 апреля и 6-7 мая.

Финальная игра турнира пройдет на «Альянц-Арене» в Мюнхене 31 мая.