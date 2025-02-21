Быстрый, словно Флэш. Касерес пришел навести порядок на правом краю обороны «Динамо»

«Динамо» активизировалось под занавес зимнего трансферного окна в РПЛ, совершив сразу несколько точечных усилений. Многострадальный правый фланг обороны «бело-голубых» должен закрыть Хуан Касерес, набиравшийся опыта в аргентинской Лиге Професиональ.

Выпускник «академии»

Хуан Хосе Касерес появился на свет 1 июня 2000 года в пригороде Буэнос-Айреса Док-Суд, где обосновалась его семья после переезда из Парагвая.

Известным уроженцем данной части столицы Аргентины является Хавьер Дзанетти, построивший выдающуюся карьеру в миланском «Интере» и в рядах «альбиселесте». К слову, судьба распорядилась так, что оба выходца из Док-Суд на футбольной арене известны по выступлениям на позиции правого защитника.

Искусство владения мячом Касерес познавал в школе «Боки Хуниорс», куда попал благодаря чуткому взору Рамона Маддони. Легендарный скаут «сине-золотых» заприметил восьмилетнего Хуана и пригласил его в именитую академию «Club Social Parque».

В структуре молодежной «Боки Хуниорс» парагваец провел восемь лет, надеясь однажды выйти в футболке взрослой обоймы «генуэзцев» на поле «Бомбонеры». Однако в 2016 представители столичного клуба решили, что не видят дальнейшего игрового прогресса Касереса и указали ему на дверь.

Шанс продолжить обучение футбольному мастерству Хуану предоставил «Расинг», где экзамен для принятия в школу коллектива из Авельянеды принимал Алехандро Руссо. Тогдашний спортивный координатор «бело-голубых» вспоминал, что Касерес всегда был скромным мальчиком-бойцом, который никогда не расставался с улыбкой и проявлял себя в решающие моменты для команды.

Хуан Касерес unosantafe.com.ar

Действительно, характера юному игроку было не занимать — в 2019 году перед тренировочным занятием он устроил драку в раздевалке с Рикардо Сентурионом, вернувшимся в «Расинг» из «Дженоа». Последний провоцировал Хуана обидными шутками, за что получил достойный ответ со стороны более молодого коллеги по цеху.

Спустя время, когда Сентурион уже защищал цвета «Велес Сарсфилд», стороны пошли на примирение и оставили неприятный эпизод позади.

Билет во взрослую команду «Расинга» Касерес получил во время пребывания на посту главного тренера Себастьяна Беккасесе, который оказывал большое доверие выпускникам академии «бело-голубых». Игрок выделялся на фоне сверстников жесткостью борьбы, великолепной скоростью и грамотными действиями при персональной опеке.

Прогнозы и ставки на футбол

Дебют в первом дивизионе аргентинского первенства состоялся уже при Хуане Антонио Пицци, выпустившем Хуана на замену в матче против «Химнасии».

Следующий поединок Лиги Професиональ парагваец начал со стартовых минут, заняв место на правом краю обороны «Расинга». «Академия» забрала три очка во встрече с «Альдосиви», а 21-летний игрок запомнился голевой передачей.

Всего по ходу регулярного розыгрыша чемпионата Аргентины 2021 Касерес вышел в основе в 15 из 25 матчей, не выдержав темпа под занавес первенства и обосновавшись на скамейке запасных в последних шести турах.

Хуан Касерес (справа) lacomuderacing.com

Казалось, что кампанию аргентинской Примеры 2022 он должен начать в статусе одного из ведущих игроков команды, однако случился неприятный для Хуана сюрприз. Фернандо Гаго, находившийся у руля «Расинга», не видел его среди стартовых одиннадцати и весь сезон мариновал в запасе.

Касерес сыграл в чемпионате Аргентины всего три поединка, проведя на футбольном газоне в общей сложности 48 минут.

Наконец Гаго включил защитника в основу на матч второго тура Лиги Професиональ 2023 против «Архентинос Хуниорс». Правда вернуть веру тренера в себя у Хуана не вышло — уже на 36-й минуте поединка он получил прямую красную карточку, и на этом его история в «Расинге» подошла к концу.

Переменный успех в стане «гранатовых»

Прощаться с Аргентиной Касерес не планировал и поступившее от «Лануса» предложение об аренде воспринял, как глоток свежего воздуха после периода застоя в «Расинге».

Хуан застолбил за собой место на правой бровке «гранатовых», отыграв от звонка до звонка в 20 из 22 матчей Лиги Професиональ. На свой счет парагваец записал три результативные передачи благодаря активным подключениям к атакующим действиям команды.

Белая полоса быстро сменилась черной осенью 2023, когда «Ланус» принимал участие в Кубке Профессиональной лиги Аргентины.

Вновь проявились проблемы Касереса с дисциплиной, когда во встрече с «Платенсе» он увидел перед собой прямую красную карточку. Следующее его появление на поле пришлось на аргентинское класико против «Банфилда» — он вышел на замену во втором тайме и уже на 84-й минуте отправился в подтрибунное помещение из-за двух горчичников.

«Ланус» потерпел минимальное поражение в матче с принципиальным соперником, а фанаты «гранатовых» винили в фиаско Хуана, требуя от руководства клуба немедленной продажи защитника.

Хуан Касерес launion.com.ar

Парагваец также подумывал об уходе из команды, так как испытывал недостаток игровой практики в первой половине чемпионата Аргентины 2024. Сообщалось, что интерес к Касересу проявлял «Тигре», тем не менее главному тренеру «Лануса» Рикардо Зелински удалось уговорить подопечного остаться.

Закончил розыгрыш аргентинского первенства Хуан в статусе основного правого защитника «гранатовых», вернув уверенность в себе и продемонстрировав фанатам, что он может быть полезен для команды. «Ланус» окончательно закрыл сделку по нему в январе 2025, переведя на счет «Расинга» 1,92 млн евро.

Страшный сон «пентакампеонов»

Касерес, родившийся в Буэнос-Айресе в семье парагвайцев, имел два варианта при выборе национальной сборной — дожидаться приглашения от «альбиселесте» либо отдать предпочтение родине родителей.

Летом 2023 Хуан остановился на выступлениях за команду Парагвая и признался, что пошел на такой шаг ради семьи. Тогдашний главный тренер «альбирохи» Гильермо Баррос Скелотто вызвал защитника на товарищеский поединок против Никарагуа в преддверии южноамериканского отборочного цикла к ЧМ-2026.

Хуан Касерес unicanal.com.py

Следующее приглашение в ряды «гуарани» случилось в ноябре 2023, когда команду возглавлял уже Даниэль Гарнеро. Во встрече с Чили Касерес появился на поле после перерыва, а в матче с Колумбией он отыграл все девяносто минут.

Вот только затем последовало затишье — Хуан не дождался от Даниэля включения в заявку сборной Парагвая как на контрольные поединки перед Копа Америка-2024, так и на сам турнир.

Ситуация коренным образом изменилась с приходом на тренерский мостик «красно-белых» Густаво Альфаро, который сменил провалившегося на южноамериканском первенстве Гарнеро. 62-летний специалист вызвал Касереса на сентябрьский сбор, где команду ждало испытание в играх против Уругвая и Бразилии.

Альфаро удивил всех, когда на встречу с «пентакампеонами» вместо основного Густаво Веласкеса выпустил в старте Хуана. Как позже признался аргентинский наставник, Касерес был единственным вариантом, которому было по силам противостоять в скорости Винисиусу.

Хуан Касерес против Винисиуса versus.com.py

Защитника «Лануса» сполна справился с титанической миссией, буквально положив 24-летнего вингера себе в карман. От игрока мадридского «Реала» практически не исходило никакой остроты, что сказалось на общей блеклой картине игры «селесао».

Парагвай добыл минимальную победу со счетом 1:0, а Касерес стал настоящим героем как для местных спортивных СМИ, так и аргентинских. После в его активе расположились встречи отборочного этапа на мундиаль 2026 года с Эквадором, Венесуэлой и Боливией.

Ударный эндшпиль «Динамо»

«Бело-голубые» сохраняли молчание на зимнем трансферном рынке вплоть до последних дней перед его закрытием. Закрадывалась мысль, что столичный клуб так и не закроет проблемные позиции перед стартом весенней части РПЛ 2024/2025.

Однако на финише «Динамо» пошло ва-банк, оформив сразу два необходимых приобретения — 19 февраля команда официально объявила о переходе правого защитника Хуана Касереса, а 20 февраля о подписании трудового соглашения с опорным полузащитником Данилом Глебовым.

Главный тренер «бело-голубых» Марцел Личка может выдохнуть, так как удалось заполучить игроков на те места, которые вызывали у него наибольшую головную боль.

По сообщениям СМИ, трансфер Касереса обошелся «Динамо» в 3,4 млн евро, игрок заключил контракт до декабря 2029. Ради переезда в Россию он даже устроил небольшой бунт в расположении «Лануса», пропустив одну из тренировок команды.

«Динамо» vk.com/fcdm_official

Акклиматизироваться в новых условиях ему помогут два соотечественника: капитан москвичей Фабиан Бальбуэна и Роберто Фернандес. Примечательно, что все представители парагвайской диаспоры «Динамо» располагаются в первой трети поля, поэтому проблем с недопониманием в линии обороны возникнуть не должно.

Позиция правого защитника «бело-голубых» требовала усиления еще во время летнего перерыва, тем не менее найти достойного кандидата тогда не удалось и ставка была сделана на многоопытного Эли Дасу.

Хуан Касерес

Израильтянин испытывал мышечные проблемы по ходу кампании, из-за чего на месте крайнего успели поиграть центрбеки Фабиан Бальбуэна, Николас Маричаль и номинально опорный полузащитник Александр Кутицкий. Теперь Даса столкнется с конкуренцией в лице Касереса, который готов лишить 32-летнего игрока места в стартовой обойме «Динамо».

Как отмечали выше, Хуан обладает превосходной скоростью, очень цепкий в единоборствах и всегда доигрывает эпизод до последнего даже ценой карточки. Левым вингерам РПЛ следует готовиться к «радушному» приему на фланге, который им точно организует Касерес во второй части кампании.