Трансферный дайджест. 11 — 17 февраля

Как соообщает издание The Athletic, 22-летний форвард сейчас находится лакомым кусочком для «Манчестер Юнайтед» , которому требуется забивной игрок на острие атаки с потенциалом вырасти в звезду мирового масштаба. Тренер манкунианцев Рубен Аморим уже одобрил покупку Делапа и отлично понимает, как вписать его в свои тактические схемы.

«Комо» уже сейчас готов изменить условия контракта, существенно повысив зарплату и заставив «Реал» отказаться от возвращения своего воспитанника, сообщает As. Но все это будет актуально, если «Комо» останется в Серии А, а угроза вылета пока есть.

window.addEventListener("load", function() { setTimeout(function() { if (document.visibilityState === "visible") { // Проверяем, открыт ли сайт у пользователя (function(a, b, c, d) { var e = a.getElementsByTagName(b)[0], f = a.createElement(b); f.async = true; f.src = "https://image.sendsay.ru/app/js/sdk/sdk.min.js"; f.id = "sendsay-sdk-script"; f.dataset.accountId = c; f.dataset.siteId = d; e.parentNode.insertBefore(f, e); })(document, "script", "x_171863503333854", "pl39763"); } }, 10000); });