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    Трансферный дайджест. 11 — 17 февраля

    «Зенит» ищет замену Венделу, Исака ждет «Ливерпуль», «Реал» хочет вернуть своих воспитанников

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    Слухи, сплетни и большие деньги — в очередном трансферном обзоре от LiveSport.Ru.

    Жерсон

    «Фламенго» полузащитник, 27 лет

    На протяжении нескольких сезонов капитан «Фламенго» Жерсон блистает в бразильской Серии А и является кандидатом в сборную Бразилии.

    Он с юных лет считался одним из главных талантов страны, а в 19-летнем возрасте отправился покорять Европу из «Флуминенсе», но заиграть в «Роме», «Фиорентине» и «Марселе» (в меньшей степени) у него так и не получилось.

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    • В итоге в январе 2023 года Жерсон окончательно вернулся в Бразилию, где чувствует себя очень комфортно, вернулся на прежний уровень, а заодно и в национальную сборную.

    По манере игры он очень похож на Вендела. Видимо, это и привлекло селекционеров «Зенита», которые ищут в центре поля замену уходящему лидеру. За 27-летнего Жерсона питерцы предлагали 18 млн евро, эту сумму клуб из Рио сразу отверг, назвав смехотворной, сообщает главное бразильское издание Globo.

    Жерсон
    globallookpress.com

    Но «Зенит» не оставляет попыток заполучить Жерсона в свои ряды и готов значительно увеличить свое предложение. Всего за «Фламенго» во всех турнирах он провел 229 матчей, забил 17 голов и сделал 30 ассистов. В составе сборной Бразилии у Жерсона 11 матчей и один забитый мяч.

    Наш прогноз: Жерсон продолжит играть в Бразилии.

    Александер Исак

    «Ньюкасл», нападающий, 25 лет

    «Ливерпуль» в этом сезоне не сделал ни одного серьезного трансфера, что выглядит удивительным с учетом того, что в клубе наступила новая эра Арне Слота.

    Тем не менее, голландец доверился футболистам, которые играли при Юргене Клоппе, и не прогадал. Но летом качественные покупки точно будут, особенно команде необходим забивной центрфорвард, которого сейчас нет у «мерсисайдцев».

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    • Первым кандидатом на усиление является форвард «Ньюкасла» Александр Исак, сообщает Daily Mirror. На протяжении нескольких сезонов 25-летний швед является одним из самых результативных игроков АПЛ и ему пора переходить на элитный уровень.

    Александер Исак
    globallookpress.com

    За Исака «Ливерпуль» готов отдать 108 млн фунтов, что вполне устраивает «Ньюкасл», который за такие деньги готов расстаться со своим лидером. В 2022 году швед переходил из испанского «Реала Сосьедад» за 70 млн евро.

    В этом сезоне Исак сыграл в АПЛ 23 матча, забил в них 17 мячей и 5 результативных передач. На портале Transfermarkt нападающий сейчас оценивается в 75 млн евро. Ранее сообщалось об интересе к нему со стороны «Арсенала».

    Наш прогноз: Исак летом покинет «Ньюкасл».

    Алекс Хименес

    «Милан», защитник, 19 лет

    В прошлом году испанский защитник Алекс Хименес перебрался в итальянский «Милан» из мадридского «Реала» на правах аренды.

    Первый год у него ушел на адаптацию, и он почти не появлялся на футбольном поле. Тем не менее, руководство «россонери» видело потенциал игрока и выкупило его трансфер летом 2024 года за 5 млн евро.

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    • В текущем сезоне 19-летний Хименес, который умеет играть на обоих флангах обороны и полузащиты, все чаще появляется в основном составе «Милана» или выходит на замену, радуя фанатов самоотдачей и желанием бороться за каждый мяч.

    Прогресс Хименеса не остался незамеченным в стане мадридского «Реала». Испанский клуб имеет возможность обратно выкупить своего воспитанника за 9 млн евро по окончании этого сезона или за 12 млн евро летом 2026 года.

    Алехандро Хименес
    globallookpress.com

    В «Милане» довольны игрой Хименеса и готовы предложить ему новое соглашение, где «Реал» не будет иметь возможности совершить обратный трансфер за такие смешные суммы, сообщает La Gazzetta dello Sport. В настоящий момент 19-летний испанец оценивается в 5 млн евро.

    Наш прогноз: Хименес подпишет новый контракт и продолжит карьеру в «Милане».

    Нико Пас

    «Комо», полузащитник, 20 лет

    Еще одна звездочка мадридского «Реала» перебралась в «Комо» и влюбила своей игрой в себя многих поклонников итальянского футбола. Речь идет о 20-летнем аргентинском атакующем полузащитнике Нико Пасе.

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    Летом 2024 года новичок Серии А «Комо» во главе с Сеском Фабрегасом купил у «сливочных» Нико Паса за 6 млн евро, сейчас он на Transfermarkt оценивается уже в 20 млн евро и цена продолжает расти.

    В октябре 2024 года 20-летний хавбек дебютировал в сборной Аргентины и заслужил лестные отзывы о своей игре от самого Лионеля Месси. В контракте Паса есть пункт об обратном выкупе «Реала» полузащитника за копеечные для футболиста такого уровня 9 млн евро.

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    «Комо» уже сейчас готов изменить условия контракта, существенно повысив зарплату и заставив «Реал» отказаться от возвращения своего воспитанника, сообщает As. Но все это будет актуально, если «Комо» останется в Серии А, а угроза вылета пока есть.

    Нико Пас
    globallookpress.com

    В текущем сезоне Пас сыграл в Серии А 20 матчей, забил 5 голов, сделал 3 результативные передачи. По количеству ключевых пасов он идет в числе лидеров итальянского чемпионата.

    Наш прогноз: Пас останется в Серии А, а уйдет, если только «Комо» вылетит.

    Эдуард Сперцян

    «Краснодар», полузащитник, 24 года

    Капитан «Краснодара» Эдуард Сперцян давно перерос уровень российской Премьер-лиги, но никак не переберется в один из пяти ведущих европейских чемпионатов.

    Летом этого года 24-летний хавбек наверняка сделает этот шаг и покинет родной клуб, особенно если «Краснодару» удастся снова финишировать в тройке.

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    • По данным «Чемпионата», сейчас главный претендент на трансфер Сперцяна английский «Лидс», который сейчас один из лидеров Чемпионшипа и имеет отличные шансы вернуться в АПЛ.

    Еще одним фактором в пользу перехода Сперцяна является то, что команду возглавляет немецкий специалист Даниэль Фарке, который пусть и недолго, но поработал с армянским футболистом в «Краснодаре», хорошо изучив его потенциальные возможности.

    Эдуард Сперцян
    globallookpress.com

    В этом сезоне Сперцян сыграл за «Краснодар» 26 матчей, забил в них 6 голов и сделал 3 ассиста. «Быки» готовы пойти навстречу своему лидеру и отпустить его по окончании сезона за 12-13 млн евро, что гораздо ниже рыночной стоимости футболиста.

    Наш прогноз: летом Сперцян покинет «Краснодар».

    Лиам Делап

    «Ипсвич», нападающий, 22 года

    Яркая игра Лиама Делапа в этом сезоне АПЛ за аутсайдера «Ипсвича» привлекла внимание более статусных клубов чемпионата.

    Как соообщает издание The Athletic, 22-летний форвард сейчас находится лакомым кусочком для «Манчестер Юнайтед», которому требуется забивной игрок на острие атаки с потенциалом вырасти в звезду мирового масштаба. Тренер манкунианцев Рубен Аморим уже одобрил покупку Делапа и отлично понимает, как вписать его в свои тактические схемы.

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    • Лиам является воспитанником «Манчестер Сити» и сыном известного в прошлом защитника Рори Делапа, но за основной состав «горожан» практически не выходил на поле, с ранних лет скитаясь по арендам в командах Чемпионшипа, где и дорос до футболиста уровня АПЛ и кандидата в сборную Англии.

    Нынешний технический директор «МЮ» Джейсон Уилкинс отлично знает Делапа с детства, так как прежде работал директором академии «горожан» и всячески лоббирует кандидатуру нападающего перед руководством манкунианцев.

    Лиам Делап
    globallookpress.com

    Помимо «МЮ» на Делапа также имеют виды «Челси», «Арсенал» и «Тоттенхэм», поэтому за игрока развернется жаркая борьба по окончании сезона. В составе «Ипсвича» он сыграл в АПЛ 23 матча и забил 9 мячей, сейчас его трансферная цена составляет 25 млн евро.

    Наш прогноз: Делапу надо перебираться на более высокий уровень по окончании сезона, в «Ипсвиче» ему уже сейчас тесно.

    Ибраима Конате

    «Ливерпуль», защитник, 25 лет

    Французский «ПСЖ» намерен летом 2025 года заняться укреплением центра обороны и найти равного по уровню футболиста капитану Маркиньосу.

    Пока ни Пачо, ни травматичные Кимпембе и Лукас Эрнандес, ни молодой Лукас Беральдо, ни тем более Шкриньяр не соответствуют требованиям главного тренера парижан Луиса Энрике.

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    • Как сообщает авторитетное издание ESPN, выбор «ПСЖ» пал на 25-летнего защитника «Ливерпуля» Ибраима Конате, что вполне укладывается в стратегию клуба брать высококлассных французских футболистов, которые с ходу готовы играть в основе.

    К тому же Конате родом из Парижа и является воспитанником академии одноименного клуба. Позже в карьере были «Сошо», «РБ Лейпциг» и «Ливерпуль».

    Ибраима Конате
    globallookpress.com

    Контракт центрального защитника действует до лета 2026 года, а его цена сейчас равна 50 млн евро. В текущем сезоне Конате сыграл за «ПСЖ» 18 матчей в чемпионате Англии, забил один мяч и сделал две голевые передачи.

    Наш прогноз: «ПСЖ» подпишет Конате по окончании сезона.

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