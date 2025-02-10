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    Трансферный дайджест. 3 — 10 февраля

    Киммих и ван Дейк выбирают себе команды, Бен-Йеддер окажется в Серии А, Малком может вернуться в «Зенит»

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    Йозуа Киммих
    Слухи, сплетни и большие деньги — в очередном трансферном обзоре от LiveSport.Ru.

    Малком

    «Аль-Хиляль», нападающий, 27 лет

    Форвард «Аль-Хиляля» Малком, судя по всему, наигрался в Саудовской Аравии.

    В последнее время ходит все больше слухов о возможном уходе 27-летнего бразильца из саудовского коллектива. Якобы футболист намерен доиграть до конца сезона и летом сменить клубную прописку.

    Малком
    globallookpress.com

    Сообщается, что одним из главных вариантов для Малкома является возвращение в «Зенит». Получившему российский паспорт игроку сборной Бразилии все нравилось в нашей стране, поэтому он решил вернуться.

    Отмечается, что стороны уже даже начали вести переговоры по поводу возвращения, хотя в «Зените» от этого пока что открещиваются.

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    • Малком выступал за «Зенит» с августа 2019 по июль 2023 года. Всего за питерцев он провел 109 матчей, забил 42 мяча и отдал 24 результативные передачи.

    Наш прогноз: Малком уйдет из «Аль-Хиляля», но не в «Зенит».

    Дуглас Луис

    «Аль-Хиляль», полузащитник, 26 лет

    Хавбек «Ювентуса» Дуглас Луис имеет шансы летом перебраться в английский чемпионат.

    Tuttosport информирует о том, что «Манчестер Юнайтед» сохраняет интерес к 26-летнему полузащитнику. Манкунианцы продолжают следить за игрой и развитием событий с контрактом бразильского футболиста.

    «Бьянконери» же хотят видеть в своем составе Джошуа Зиркзе из «МЮ». В связи с этим возможен вариант, при котором клубы совершат обмен футболистами.

    Дуглас Луис
    globallookpress.com

    Ранее была информация, что сам Дуглас Луис был не против сменить команду уже зимой, но его трансфер в «Манчестер Сити» или «Арсенал» так и не состоялся.

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    • В текущем сезоне итальянской Серии А на счету экс-игрока «Жироны» и «Астон Виллы» Луиса 14 матчей, в которых он не смог отметиться результативными действиями.

    Наш прогноз: летом Дуглас Луис перейдет в «Манчестер Юнайтед».

    Виссам Бен-Йеддер

    свободный агент, 34 года, нападающий

    Находящийся в статусе свободного агента нападающий Виссам Бен-Йеддер близок к тому, чтобы трудоустроиться в Италии.

    По данным журналиста Николо Скиры, 34-летний француз перейдет в «Венецию». Стороны уже якобы полностью согласовали трансфер форварда и в ближайшее время о нем должны объявить.

    Виссам Бен-Йеддер
    globallookpress.com

    Сообщается, что он уже находится в Венеции и посетил последний матч клуба.

    Бен Йеддер находится без клуба с июля 2024 года после окончания контракта с «Монако». Портал Transfermark оценивает стоимость форварда в 4 миллиона евро.

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    Наш прогноз: Бен-Йеддер станет игроком «Венеции».

    Йохан Бакайоко

    ПСВ, 21 год, полузащитник

    Хавбеком ПСВ Йоханом Бакайоко интересуются в топ-лигах, поэтому он уже летом может пойти на повышение.

    Николо Скира сообщает о том, что «Ньюкасл» следит за 21-летним бельгийским футболистом. Возможен переход полузащитника в летнее трансферное окно.

    Йохан Бакайоко
    globallookpress.com

    Инсайдер Патрик Бергер же информирует, что в услугах игрока также заинтересованы «РБ Лейпциг», дортмундская «Боруссия» и «Бавария».

    Йохан Бакайоко уже давно подает большие надежды, поэтому за него может развернуться борьба и его трансфер в топовый коллектив является только делом времени.

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    • В текущем сезоне чемпионата Нидерландов на счету Бакайоко 19 матчей, семь голов и один результативный пас.

    Наш прогноз: летом Бакайоко точно перейдет в другую команду.

    Мойзе Кин

    «Фиорентина», 24 года, нападающий

    Форвард «Фиорентины» Мойзе Кин нарасхват. Летом за него должна быть борьба на трансферном рынке.

    «Арсенал» и «Тоттенхэм» следят за 24-летним итальянским футболистом, информирует журналист Николо Скира.

    Мойзе Кин
    globallookpress.com

    Сообщается, что сам нападающий тоже хотел бы попробовать свои силы в Англии, поэтому точно будет рассматривать данные предложения.

    Ранее футболист уже выступал в Англии за «Эвертон», поэтому с удовольствием бы туда вернулся, чтобы поиграть снова.

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    • В любом случае, «Фиорентина» не является максимумом для игрока, поэтому он будет стремиться перебраться в топовый коллектив, который выступает в Лиге чемпионов.

    В текущем сезоне Серии А на счету Кина 22 матча, 15 точных ударов и два ассиста.

    Наш прогноз: летом Кин переберется в Англию.

    Йозуа Киммих

    «Бавария», полузащитник, 30 лет

    «Бавария» никак не может договориться о продлении контракта с полузащитником Йозуа Киммихом.

    Контракт хавбека с мюнхенцами истекает в июне, после чего он может стать свободным агентом и перебраться в другой коллектив абсолютно бесплатно.

    Йозуа Киммих
    globallookpress.com

    По информации CaughtOffside, «Реал», «ПСЖ», «Ман Сити» и «Ливерпуль» сразятся за 30-летнего футболиста на трансферном рынке этим летом. Они намерены предложить ему отличные условия личного контракта, чтобы он выбрал именно их коллектив.

    Сообщается, что «Бавария» тоже намерена сделать все, что сохранить футболиста и сейчас ведет с ним переговоры о пролонгации трудового договора.

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    • В текущем сезоне Бундеслиги Киммих 21 раз выходил на поле, один раз поразил ворота соперника и пять раз результативно ассистировал партнерам по команде.

    Наш прогноз: летом Киммих перейдет в другую команду.

    Вирджил ван Дейк

    «Ливерпуль», защитник, 33 года

    Не утихают разговоры и о будущем нидерландского защитника «Ливерпуля» Вирджила ван Дейка, у которого летом завершается трудовой договор с мерсисайдцами.

    «Барселона» заинтересована в подписании игрока сборной Нидерландов свободным агентом уже летом и вскоре может начать с ним переговоры, информирует El Nacional.

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    Сообщается, что «сине-гранатовым» может понадобиться продажа Араухо, чтобы зарегистрировать нового защитника.

    Вирджил ван Дейк
    globallookpress.com

    «Ливерпуль» также продолжает переговоры с 33-летним футболистом о продлении соглашения, но пока что безуспешно.

    Ранее была информация, что ван Дейка также зовут в Саудовскую Аравию, но думается, что Вирджил еще может попылить в топовой европейской команде.

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    В текущем сезоне АПЛ на счету ван Дейка 23 матча, один гол и один результативный пас.

    Наш прогноз: летом ван Дейк станет игроком «Барселоны».

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