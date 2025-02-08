Долгожданный бомбардир? ЦСКА готов прервать трансферное молчание, подписав Алеррандро

Перспективы ЦСКА на зимнем трансферном рынке находились в подвешенном состоянии из-за наложенного со стороны ФИФА запрета на регистрацию новых игроков. Покинуть список штрафников «красно-синим» удалось 27 января, после чего клуб активно занялся работой над усилением состава и практически достиг соглашения о покупке Алеррандро из «Ред Булл Брагантино».

Быстрый взлет

Местом рождения Алеррандро Барра Манза Реалино ди Созы выступает муниципалитет Лаврас, входящий в штат Минас-Жерайс, где он появился на свет 12 января 2000 года. Конечно, страсть к футболу не обошла его стороной, как и миллионы других бразильских мальчишек.

Уже в возрасте четырнадцати лет Алеррандро сменил дворовые баталии на полноценные тренировки в академии именитого «Атлетико Минейро». Он становился лучшим голеадором во всех юниорских категориях клуба из Белу-Оризонти.

Вместе с этим Алеррандро регулярно вызывался в молодежные команды сборной Бразилии, добравшись до уровня U20. Форвард попал в заявку «селесао» на чемпионат Южной Америки среди коллективов до 17 лет.

Сборная Бразилии U17 победной поступью прошла по дистанции турнира, завоевав его главный трофей. Алеррандро запомнился одним забитым мячом в воротах сверстников из Колумбии, большую часть чемпионата проведя на скамейке запасных.

Потолком для нападающего остается вызов в национальную команду до 20 лет — двери во взрослую обойму «пентакампеонов» перед ним пока закрыты.

Алеррандро ge.globo.com

Хотя его переход на профессиональный уровень состоялся уже в 2018, когда он подписал первый контракт с «Атлетико Минейро». При этом за календарный год Алеррандро дважды отстраняли от тренировок с командой по причине проблем с дисциплиной: сперва в марте игрок был оштрафован и исключен из состава в силу разногласий между его агентом и руководством клуба, затем наказание настигло форварда в августе, вновь из-за недисциплинированности.

Нападающему в «Атлетико Минейро» отвели роль главного сменщика многоопытного Рикардо Оливейры. Однако в силу юного возраста Алеррандро получал крайне редкие игровые минуты в кампании Серии А — 2018, окончательно прописавшись в запасе после перехода в расположение «петушков» Денилсона.

Всего в бразильском первенстве он провел восемь матчей, не отметившись ни одним результативным действием.

Алеррандро ge.globo.com

Прогресс в игре Алеррандро стал заметен в сезоне 2019, в первой половине которого форвард отличился 13 голами в 19 матчах во всех турнирах. Ему требовалась всего 81 минута для того, чтобы отправить игровой снаряд в сетку ворот оппонентов.

На фоне испытывавшего голевую засуху Рикардо Оливейры, феноменальная форма Алеррандро выглядела спасательным кругом для исполняющего обязанности главного тренера «Атлетико Минейро» Родриго Сантаны.

Пробуксовка стоила места в старте

К сожалению для поклонников клуба из Белу-Оризонти, Алеррандро не сумел поддержать набранный тонус во второй части сезона. Ему никак не удавалось использовать возникающее пространство, физическая форма ухудшилась и выходы на поле стали крайне редкими.

Последний раз форвард огорчил соперников в июне 2019, когда его гол во встрече против «Сан-Паулу» принес «Атлетико Минейро» один набранный балл в Серии А. Алеррандро отмечал, что возникшие проблемы с результативностью не выходили из головы и этот неприятный фактор надломил его.

Прогнозы и ставки на футбол

Начиная с июня, он еще десять раз надел футболку «черно-белых», однако порадовать публику голевыми свершениями у него больше не получилось. В ноябре Алеррандро окончательно выпал из обоймы «Атлетико Минейро», получив травму приводящей мышцы правого бедра.

Повреждение выбило его из колеи на месяц, что точно не добавило нападающему авансов в глазах нового главного тренера клуба Вагнера Манчини. Для бразильского наставника Алеррандро оставался третьим выбором на позицию центрального форварда, хоть и находился в статусе второго лучшего бомбардира команды после Рикардо Оливейры.

Алеррандро mg.superesportes.com.br

Роль вечного запасного не устраивала игрока, который выражал недовольство недостатком игровой практики. Становилось понятно, что история Алеррандро в рядах «Атлетико Минейро» подходит к концу.

Окрыленный надеждой

Глаз на молодое дарование положил новичок Серии А «Ред Булл Брагантино», завоевавший чемпионство во втором дивизионе бразильского футбола. За спиной клуб из Сан-Паулу имел богатого спонсора, который готов был расстаться с немалыми средствами для закрепления в элите.

Одной из первых покупок «Ред Булл Брагантино» стал 20-летний Алеррандро, на которого делалась ставка, как на главную боевую единицу на острие атаки. Он обошелся «красно-белым» в 3 млн евро.

Нападающий действительно расцвел, вновь почувствовав уверенность в собственных силах и доверие со стороны тренерского штаба команды.

В двенадцати стартовых встречах чемпионата Бразилии 2020 он оставил пять автографов в воротах соперников и сделал два ассиста. Под раздачу также попал бывший клуб «Атлетико Минейро», но забитого мяча в его исполнении оказалось недостаточно для победы над более опытными и мастеровитыми «черно-белыми».

Алеррандро globallookpress.com

Казалось, что Алеррандро нашел идеальную гавань для себя, где его ожидает моментальный прогресс и заветный переезд в Европу станет реальностью. Нападающий признавался, что его мечта — играть за пределами Бразилии.

Планы игрока нарушила череда травм, из-за которой он пропустил сразу девятнадцать матчей Серии А 2020. Окончательно восстановился от повреждений Алеррандро только к девятому туру бразильского первенства 2021, отметив возвращение на поле результативным ударом.

За 24 матча кампании форвард забил скромные четыре мяча, что совсем не радовало руководство «Ред Булл Брагантино». Было заметно, что желания и технической одаренности Алеррандро не занимать, но качественного прорыва так и не удалось достигнуть.

Алеррандро globallookpress.com

Его имя чаще фигурировало в списке травмированных, чем в группе игроков основного состава. Худшим сезоном нападающего в форме «Ред Булл Брагантино» стал розыгрыш чемпионата Бразилии 2023.

Алеррандро всего дважды оказался в числе стартовых одиннадцати, прописавшись на скамейке запасных. Естественно, такой расклад не устраивал игрока, в действиях которого на футбольном поле прослеживалось все больше нервозности — за короткий промежуток воспитанник «Атлетико Минейро» получил три желтые карточки, заработав одноматчевую дисквалификацию.

«Ред Булл Брагантино» начал поиски нового пристанища для него, разочаровавшись в квалификации центрфорварда.

Львиное сердце

Перспективу в нем увидела «Витория», которая заполучила Алеррандро на правах аренды в январе 2024. Нападающий прошел полноценную предсезонную подготовку в стане «Львов Барры», тем не менее процесс адаптации выдался непростым.

Впервые за клуб из Салвадора он забил только в 14-м туре Серии А, отличившись дублем во встрече с «Коринтианс». Сразу после «народной команды» под горячую руку игрока попала «Крисиума», против которой Алеррандро оформил 1+1.

Алеррандро globallookpress.com

Затем последовала череда безголевых матчей, когда бразилец проявлял себя больше в качестве ассистента, чем завершителя атак. По-настоящему его прорвало с августа 2024, когда забитые голы стали сыпаться, как из рога изобилия.

Мяч буквально притягивало к нему магнитом, после чего Алеррандро мастерски отправлял игровую сферу в сетку. Во второй части чемпионата Бразилии он пополнил бомбардирский зачет двенадцатью точными выстрелами в 14 встречах, радуя собравшихся болельщиков на трибунах взятиями ворот на любой вкус.

Ярким шедевром Алеррандро отметился в поединке с «Крузейро», когда нападающий идеально сориентировался в ситуации и после рикошета от защитника «лис» ударом через себя отправил снаряд мимо вратаря Кассио.

Бразильская конфедерация футбола вручила ему награду за самый красивый гол Серии А 2024. Игрок также получил памятную картину, на которой изображена бисиклета в его исполнении.

Алеррандро ge.globo.com

Перформанс в футболке «Витории» действительно стал лучшим за всю профессиональную карьеру для Алеррандро. Он оставлял все силы на поле, проделывая большой объем работы, и регулярно оказывал давление на оборону противников, тем самым облегчая задачу партнерам по команде при отборе мяча.

Вместе с хорошо известным российской футбольной общественности Юри Алберто, который на данном этапе карьеры защищает цвета «Коринтианс», Алеррандро разделил пальму первенства в гонке за звание лучшего бомбардира чемпионата Бразилии 2024. Оба форварда завершили кампанию с пятнадцатью забитыми мячами.

Решение головной боли для Николича?

Успехи в стане «Витории» сделали Алеррандро желанной инвестицией для многих клубов, в том числе европейских. «Львы Барра» хотели оставить нападающего у себя, однако не смогли договориться с «Ред Булл Брагантино» по продлению арендного соглашения.

Речи о выкупе со стороны «красно-черных» не идет, так как финансовые требования клуба из Сан-Паулу выглядят неподъемными для «Витории». Интерес к 25-летнему нападающему проявляла испанская «Севилья», но до предметных предложений дело не дошло.

Наибольшие успехи в переговорах по трансферу Алеррандро имеет ЦСКА, который стучится в дверь «Ред Булл Брагантино» еще с начала января. Изначально представители бразильского футбольного коллектива исключали любые переговоры с российскими командами, однако заманчивые финансовые условия со стороны «армейцев», кажется, смогли разрушить стену недопонимания между сторонами.

По сообщениям СМИ, трансфер нападающего обойдется москвичам в 6 млн евро, а его заработная плата в столице России составит порядка 1,5 млн евро в год.

Алеррандро globallookpress.com

Качественный центрфорвард кровь из носу нужен ЦСКА, ведь из всей россыпи завершителей атак лишь показатели Тамерлана Мусаева выглядят достойно. Секу Койта, Сауль Гуарирапа, Артем Шуманский и Владислав Яковлев на четверых не имеют ни одного забитого гола в Российской Премьер-лиге.

Кризис в последней трети поля «красно-синих» наглядно показывает следующий критерий: защитники столичного клуба в общей сумме оставили больше автографов в воротах соперников, чем нападающие (13 против 7) — казус. При этом все семь мячей на свой счет записал Мусаев, в спину которому дышит центрбек Игорь Дивеев с пятью голами.

Такие удручающие показатели форвардов, имеющихся в обойме москвичей, вызывают у торсиды «армейцев» только разочарование. Поэтому руководство ЦСКА готово пойти на кардинальные меры, чтобы улучшить статистику и общую картину игры команды.

Покупка Алеррандро видится панацеей для «красно-белых», которые остро нуждаются в результативном нападающем. Бразилец — классический завершитель атак, который всю карьеру провел на позиции центрфорварда.

Алеррандро

Универсализм точно не является его главным козырем, однако в ЦСКА перед ним будет стоять единственная задача, связанная с отправлением как можно большего количества мячей в сетку. Он умеет вовремя отклеиться от защитников, чтобы решить эпизод в одно-два касания, и всегда нацелен на ворота.

Вопросы вызывает только общая динамика выступлений Алеррандро, так как за все годы бразилец провел только один действительно стабильный сезон, защищая цвета «Витории». Остается посмотреть, продолжит ли нападающий голевой банкет в форме «красно-синих» либо 15 голов в Серии А останутся лишь непродолжительной яркой вспышкой.