Трансферный дайджест. 28 января — 4 февраля

Грегор Кобель

«Боруссия» Дортмунд, вратарь, 27 лет

Вратарские проблемы «Челси» в этом сезоне существенно обострились, поэтому летом клуб ждет переформатирование этой позиции.

Постоянные ошибки первого номера Роберта Санчеса уже начинают бесить Энцо Мареску, и он начинает задумываться над тем, чтобы отправить испанца в запас. Его же сменщик датчанин Филипп Йоргенсен, когда появлялся на поле, выглядел ничем не лучше.

Как сообщает немецкое издание Bild, «Челси» намерен подписать действительно топ-вратаря, а его выбор пал на швейцарца Грегора Кобеля, выступающего за дортмундскую «Боруссию».

За него английский клуб готов заплатить 70 млн евро в летнее трансферное окно. Сам Кобель готов покинуть «Боруссию», которой, по его мнению, не хватает амбиций и попробовать свои силы в АПЛ.

Грегор Кобель globallookpress.com

27-летний голкипер выступает за «Боруссию» с 2021 года, перейдя из «Штутгарта». В этом сезоне сыграл 17 матчей в чемпионате Германии, пропустив 30 мячей. На Transfermarkt его цена сейчас равна 40 млн евро.

Наш прогноз: Кобель летом станет игроком «Челси».

Родриго Саласар

«Брага», 25 лет, полузащитник

Центральный полузащитник Родриго Саласар находится в шаге от перехода в петербургский «Зенит», сообщают авторитетные Marca и Mundo Deportivo.

25-летний хавбек выступает за португальскую «Брагу», в этом сезоне сыграл 10 матчей в национальном чемпионате, забил 2 мяча и сделал 4 голевые передачи.

Сейчас уругваец проходит углубленное медицинское обследование перед переходом в РПЛ, Известно, что стороны уже согласовали контракт Саласара, а сумма трансфера составит 15 млн евро, а еще 5 млн «Брага» может получить в качестве бонусов.

В своем нынешнем клубе Саласар выступает с 2023 года, перейдя из немецкого «Шальке».

Родриго Саласар globallookpress.com

Также в его карьере были «Айнтрахт», «Санкт-Паули», польская «Корона» и испанский «Альбасете». В составе сборной Уругвая Саласар провел один матч и забил два мяча. Он способен играть на позиции центрального и левого полузащитника.

Наш прогноз: Саласар станет футболистом «Зенита».

Уэсли

«Фламенго», защитник, 21 год

Петербургский «Зенит» испытывает проблемы на позиции правого защитника, и клуб давно желает усилить эту позицию.

Игра Вячеслава Караваева не устраивает тренерский штаб, Сергей Волков, перешедший из «Краснодара», получил тяжелую травму в начале сезона и продолжает восстановление. Дошло до того, что на месте правого защитника Сергей Семак часто использовал номинального полузащитника Густаво Мантуана.

По данным издания Bolivar, «Зенит» нацелился на действительно топовый трансфер и хочет заполучить в свои ряды одного из главных бразильских талантов Уэсли из «Фламенго».

За него чемпион РПЛ готов заплатить 30 млн евро и подписать в зимнее трансферное окно. Сам игрок не горит особым желанием покидать «Фламенго», хочет хорошо проявить на Клубном чемпионате мира и затем перебраться в европейский топ-клуб.

Уэсли globallookpress.com

Известно, что интерес к Уэсли уже проявляли «Милан», «Барселона» и «Рома». В основном составе «Фламенго» 21-летний правый защитник дебютировал в 2023 году.

Наш прогноз: зимой Уэсли точно не перейдет в «Зенит».

Виллиан

свободный агент, полузащитник, 36 лет

Знаменитый бразильский полузащитник Виллиан, видимо, заскучал по английской Премьер-лиге и хочет вернуться на Туманный Альбион.

36-летний игрок сейчас находится в статусе свободного агента после расторжения контракта с греческим «Олимпиакосом» и активно подыскивает себе новый клуб.

Виллиан globallookpress.com

По данным ВВС, Виллиан сам предложил свои услуги «Фулхэму», за который уже выступал с 2022 по 2024 год, проведя 67 матчей и забив 10 мячей. Несмотря на закрытие трансферного окна, подписывать свободных агентов еще можно.

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Помимо «дачников» Виллиан выступал в Англии еще за «Челси» и «Арсенал».

Начинал же карьеру бразилец в «Коринтиансе», но имя себе сделал в «Шахтере». Также в его активе есть выступления за «Анжи». В составе сборной Бразилии Виллиан сыграл 70 матчей и забил 9 голов.

Наш прогноз: Виллиан скоро станет футболистом «Фулхэма».

Саба Гогличидзе

«Эмполи», защитник, 20 лет

Мода на грузинских футболистов продолжает захватывать европейские топ-клубы.

Очередным талантом из этой небольшой страны после Кварацхелии, Мамардишвили, Микаутадзе и Давиташвили стал 20-летний центральный защитник Саба Гогличидзе.

Сейчас он выступает в Серии А в составе «Эмполи», где в этом сезоне превратился в ведущего игрока команды и привлек к себе внимание ведущих итальянских клубов.

Как сообщает La Gazetta dello Sport, на Гогличидзе положили глаз «Милан» и «Ювентус», у которых есть проблемы в центре обороны и им необходимо обновление.

В этом сезоне 20-летний защитник сыграл 19 матчей за «Эмполи» в Серии А и не отметился результативными действиями. За команду он выступает с января 2024 года.

Саба Гогличидзе globallookpress.com

На портале Transfermarkt игрок уже оценивается в 8 млн евро, а его контракт действует до 2027 года.

Наш прогноз: Гогличидзе летом пойдет на повышение.

Эзекил Банзузи

«Левен», полузащитник, 19 лет

Яркая игра центрального полузащитника Эзекила Банзузи в составе скромного бельгийского «Левена» привлекла к нему внимание со стороны топ-клубов.

Высоким и мощным 19-летним голландским хавбеком интересуются «Монако», «Ренн» и другие французские клубы, которые отлично разбираются в бельгийском рынке.

По данным местного издания Het Nieuwsblad, его хочет заполучить и московский «Спартак», предлагающий за него 15 млн евро.

Банзузи не горит особым желанием сейчас покидать «Левен», а намерен доиграть здесь до конца сезона, а только потом думать о своем будущем. «Спартак» же не оставляет попыток сейчас заполучить в свой состав талантливого полузащитника и готов увеличить свое предложение, если поступит отказ.

В этом сезоне Банзузи сыграл за «Левен» в чемпионате Бельгии 23 матча и забил один мяч.

Эзекил Банзузи globallookpress.com

За команду он выступает с июля 2023 года, перейдя из молодежного состава голландской «Бреды» за 400 тысяч евро. Сейчас же он оценивается в 5 млн евро и является игроком молодежной сборной Нидерландов.

Наш прогноз: Банзузи летом найдет себе команду поинтереснее, чем «Спартак».

Жеовани Кенда

«Спортинг», полузащитник, 17 лет

В свои 17 лет вингер «Спортинга» Жеовани Кенда слывет одним из главных талантов португальского футбола, что автоматически обуславливает к нему интерес со стороны ведущих клубов Европы.

По данным Telegraph, основным претендентом на трансфер Кенда является английский «Манчестер Юнайтед», готовый заплатить за него 40 млн евро.

Нынешний тренер манкунианцев Рубен Аморим отлично знает возможности игрока по «Спортингу», именно он его поднял из молодежного состава и доверил место в основе.

В этом сезоне Кенда сыграл 19 матчей в чемпионате Португалии, забил в них один мяч и сделал две результативные передачи.

Жеовани Кенда globallookpress.com

Контракт 17-летнего вингера со «Спортингом» действует до 2027 года, а рыночная цена составляет 30 млн евро. Кенда уже успел дебютировать в молодежной сборной Португалии и провел 3 матча.

Наш прогноз: Кенда летом отправится в «МЮ», если не уберут Аморима.