ФутболХоккейТеннисБоиПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекеры
  • Футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •

    Трансферный дайджест. 28 января — 4 февраля

    Кобель нужен «Челси», Виллиан мечтает о возвращении в АПЛ, Саласар станет футболистом «Зенита»

    Футбол Календарь АПЛ Прогнозы на АПЛ Трансферы Челси АПЛ Футбол Англии Бундеслига Футбол Германии Боруссия Д Португалия Брага РПЛ Футбол России Зенит Латинская Америка Серия A Футбол Италии Милан Рома Примера (Ла Лига) Футбол Испании Барселона Фулхэм Эмполи Ювентус Спартак Лига 1 Футбол Франции Монако Ренн Спортинг Лиссабон Манчестер Юнайтед
    Вся лентаСамое главное
    Денис Казанский «В АПЛ тяжелая гонка и еще ничего не решено». Денис Казанский — об английском футболе и своей профессии ВиллианТрансферный дайджест. 28 января — 4 февраля Иван ИличПерспективный, но «хрустальный». Сработает ли авантюра «Спартака» с подписанием Илича?
    Все новости спорта
    Виллиан
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    Виллиан
    Слухи, сплетни и большие деньги — в очередном трансферном обзоре от LiveSport.Ru.

    Грегор Кобель

    «Боруссия» Дортмунд, вратарь, 27 лет

    Вратарские проблемы «Челси» в этом сезоне существенно обострились, поэтому летом клуб ждет переформатирование этой позиции.

    Постоянные ошибки первого номера Роберта Санчеса уже начинают бесить Энцо Мареску, и он начинает задумываться над тем, чтобы отправить испанца в запас. Его же сменщик датчанин Филипп Йоргенсен, когда появлялся на поле, выглядел ничем не лучше.

  • Шахин уволен, но проблемы «Дортмунда» глубже, чем плохой тренер
  • «Боруссия» находится в худшем положении, чем в последнем сезоне с Эдином Терзичем у руля
  • 23/01/2025

    • Как сообщает немецкое издание Bild, «Челси» намерен подписать действительно топ-вратаря, а его выбор пал на швейцарца Грегора Кобеля, выступающего за дортмундскую «Боруссию».

    За него английский клуб готов заплатить 70 млн евро в летнее трансферное окно. Сам Кобель готов покинуть «Боруссию», которой, по его мнению, не хватает амбиций и попробовать свои силы в АПЛ.

    Грегор Кобель
    globallookpress.com

    27-летний голкипер выступает за «Боруссию» с 2021 года, перейдя из «Штутгарта». В этом сезоне сыграл 17 матчей в чемпионате Германии, пропустив 30 мячей. На Transfermarkt его цена сейчас равна 40 млн евро.

    Наш прогноз: Кобель летом станет игроком «Челси».

    Родриго Саласар

    «Брага», 25 лет, полузащитник

    Центральный полузащитник Родриго Саласар находится в шаге от перехода в петербургский «Зенит», сообщают авторитетные Marca и Mundo Deportivo.

    25-летний хавбек выступает за португальскую «Брагу», в этом сезоне сыграл 10 матчей в национальном чемпионате, забил 2 мяча и сделал 4 голевые передачи.

  • «В АПЛ тяжелая гонка и еще ничего не решено». Денис Казанский — об английском футболе и своей профессии
  • Эксклюзивное интервью с известным комментатором, спортивным журналистом и телеведущим
  • Сегодня

    • Сейчас уругваец проходит углубленное медицинское обследование перед переходом в РПЛ, Известно, что стороны уже согласовали контракт Саласара, а сумма трансфера составит 15 млн евро, а еще 5 млн «Брага» может получить в качестве бонусов.

    В своем нынешнем клубе Саласар выступает с 2023 года, перейдя из немецкого «Шальке».

    Родриго Саласар
    globallookpress.com

    Также в его карьере были «Айнтрахт», «Санкт-Паули», польская «Корона» и испанский «Альбасете». В составе сборной Уругвая Саласар провел один матч и забил два мяча. Он способен играть на позиции центрального и левого полузащитника.

    Наш прогноз: Саласар станет футболистом «Зенита».

    Уэсли

    «Фламенго», защитник, 21 год

    Петербургский «Зенит» испытывает проблемы на позиции правого защитника, и клуб давно желает усилить эту позицию.

    Игра Вячеслава Караваева не устраивает тренерский штаб, Сергей Волков, перешедший из «Краснодара», получил тяжелую травму в начале сезона и продолжает восстановление. Дошло до того, что на месте правого защитника Сергей Семак часто использовал номинального полузащитника Густаво Мантуана.

  • Перспективный, но «хрустальный». Сработает ли авантюра «Спартака» с подписанием Илича?
  • «Красно-белые» и «Торино» достигли договоренности по трансферу сербского полузащитника
  • Вчера

    • По данным издания Bolivar, «Зенит» нацелился на действительно топовый трансфер и хочет заполучить в свои ряды одного из главных бразильских талантов Уэсли из «Фламенго».

    За него чемпион РПЛ готов заплатить 30 млн евро и подписать в зимнее трансферное окно. Сам игрок не горит особым желанием покидать «Фламенго», хочет хорошо проявить на Клубном чемпионате мира и затем перебраться в европейский топ-клуб.

    Уэсли
    globallookpress.com

    Известно, что интерес к Уэсли уже проявляли «Милан», «Барселона» и «Рома». В основном составе «Фламенго» 21-летний правый защитник дебютировал в 2023 году.

    Наш прогноз: зимой Уэсли точно не перейдет в «Зенит».

    Виллиан

    свободный агент, полузащитник, 36 лет

    Знаменитый бразильский полузащитник Виллиан, видимо, заскучал по английской Премьер-лиге и хочет вернуться на Туманный Альбион.

    1500USDИгратьБонус + 150 FS новым игрокамfairpari 200EURИгратьБонус по промокоду LIVESBEUstarda

    36-летний игрок сейчас находится в статусе свободного агента после расторжения контракта с греческим «Олимпиакосом» и активно подыскивает себе новый клуб.

    Виллиан
    globallookpress.com

    По данным ВВС, Виллиан сам предложил свои услуги «Фулхэму», за который уже выступал с 2022 по 2024 год, проведя 67 матчей и забив 10 мячей. Несмотря на закрытие трансферного окна, подписывать свободных агентов еще можно.

    Прогнозы и ставки на футбол

  • Вернуться, чтобы победить. Переход Неймара в «Сантос» может спасти его мечту о Кубке мира
  • Возвращение форварда на родину может оживить его карьеру — и надежды Бразилии на Кубок мира
  • 01/02/2025

    • Помимо «дачников» Виллиан выступал в Англии еще за «Челси» и «Арсенал».

    Начинал же карьеру бразилец в «Коринтиансе», но имя себе сделал в «Шахтере». Также в его активе есть выступления за «Анжи». В составе сборной Бразилии Виллиан сыграл 70 матчей и забил 9 голов.

    Наш прогноз: Виллиан скоро станет футболистом «Фулхэма».

    Саба Гогличидзе

    «Эмполи», защитник, 20 лет

    Мода на грузинских футболистов продолжает захватывать европейские топ-клубы.

    Очередным талантом из этой небольшой страны после Кварацхелии, Мамардишвили, Микаутадзе и Давиташвили стал 20-летний центральный защитник Саба Гогличидзе.

  • Икарди, Гримальдо и еще 7 забытых воспитанников «Барсы», которые засияли в других клубах
  • «Ла Масия» выпустила множество игроков мирового класса, но не все достигли успеха в Каталонии
  • 22/01/2025

    • Сейчас он выступает в Серии А в составе «Эмполи», где в этом сезоне превратился в ведущего игрока команды и привлек к себе внимание ведущих итальянских клубов.

    Как сообщает La Gazetta dello Sport, на Гогличидзе положили глаз «Милан» и «Ювентус», у которых есть проблемы в центре обороны и им необходимо обновление.

    В этом сезоне 20-летний защитник сыграл 19 матчей за «Эмполи» в Серии А и не отметился результативными действиями. За команду он выступает с января 2024 года.

    Саба Гогличидзе
    globallookpress.com

    На портале Transfermarkt игрок уже оценивается в 8 млн евро, а его контракт действует до 2027 года.

    Наш прогноз: Гогличидзе летом пойдет на повышение.

    Эзекил Банзузи

    «Левен», полузащитник, 19 лет

    Яркая игра центрального полузащитника Эзекила Банзузи в составе скромного бельгийского «Левена» привлекла к нему внимание со стороны топ-клубов.

    Высоким и мощным 19-летним голландским хавбеком интересуются «Монако», «Ренн» и другие французские клубы, которые отлично разбираются в бельгийском рынке.

  • На вольных хлебах. «Спартак» распрощался с Александром Селиховым
  • Подводим черту под выступлениями 30-летнего голкипера за «народную команду»
  • 27/01/2025

    • По данным местного издания Het Nieuwsblad, его хочет заполучить и московский «Спартак», предлагающий за него 15 млн евро.

    Банзузи не горит особым желанием сейчас покидать «Левен», а намерен доиграть здесь до конца сезона, а только потом думать о своем будущем. «Спартак» же не оставляет попыток сейчас заполучить в свой состав талантливого полузащитника и готов увеличить свое предложение, если поступит отказ.

    В этом сезоне Банзузи сыграл за «Левен» в чемпионате Бельгии 23 матча и забил один мяч.

    Эзекил Банзузи
    globallookpress.com

    За команду он выступает с июля 2023 года, перейдя из молодежного состава голландской «Бреды» за 400 тысяч евро. Сейчас же он оценивается в 5 млн евро и является игроком молодежной сборной Нидерландов.

    Наш прогноз: Банзузи летом найдет себе команду поинтереснее, чем «Спартак».

    Жеовани Кенда

    «Спортинг», полузащитник, 17 лет

    В свои 17 лет вингер «Спортинга» Жеовани Кенда слывет одним из главных талантов португальского футбола, что автоматически обуславливает к нему интерес со стороны ведущих клубов Европы.

    По данным Telegraph, основным претендентом на трансфер Кенда является английский «Манчестер Юнайтед», готовый заплатить за него 40 млн евро.

  • Новый Бэйл из Дании. Доргу должен взбодрить вялый «Манчестер Юнайтед»
  • Аморим начал процесс обновления состава «МЮ», подписав молодого флангового игрока «Лечче»
  • 02/02/2025

    • Нынешний тренер манкунианцев Рубен Аморим отлично знает возможности игрока по «Спортингу», именно он его поднял из молодежного состава и доверил место в основе.

    В этом сезоне Кенда сыграл 19 матчей в чемпионате Португалии, забил в них один мяч и сделал две результативные передачи.

    Жеовани Кенда
    globallookpress.com

    Контракт 17-летнего вингера со «Спортингом» действует до 2027 года, а рыночная цена составляет 30 млн евро. Кенда уже успел дебютировать в молодежной сборной Португалии и провел 3 матча.

    Наш прогноз: Кенда летом отправится в «МЮ», если не уберут Аморима.

    В центре внимания
    Лучшие прогнозы на спортВсе прогнозыПрогнозы на футбол
    3.28
  • Экспресс дня 4 февраля
  • Сегодня в 23:30
    •  2.85
  • Прогноз на матч Зенит — ЦСКА
  • Футбол
  • Сегодня в 19:30
    •  2.55
  • Прогноз на матч СКА — Ак Барс
  • Хоккей
  • Сегодня в 19:30
    •  2.75
  • Прогноз на матч Локомотив — Спартак
  • Хоккей
  • Сегодня в 19:00
    •  2.05
  • Прогноз на матч Ле Ман — ПСЖ
  • Футбол
  • Сегодня в 23:10
    •  2.10
  • Прогноз на матч Леганес — Реал Мадрид
  • Футбол
  • Завтра в 23:00
    •  3.55
  • Прогноз на матч Милан — Рома
  • Футбол
  • Завтра в 23:00
    •  2.35
  • Прогноз на матч Ньюкасл — Арсенал
  • Футбол
  • Завтра в 23:00
    •  1.90
  • Прогноз на матч Вашингтон — Флорида
  • Хоккей
  • Завтра в 03:00
    •
  • Главное Фрибет до 15 000 ₽Новым игрокам, без условий Футбол
    LiveТрансферыКалендариПрогнозыВся лента
    РПЛПервая лигаЛига чемпионовЛига ЕвропыЛига конференцийЛига наций
    АПЛЛа ЛигаСерия АБундеслигаЛига 1
    Прогнозы на спорт Букмекеры Хоккей Теннис Бои Прочие Игры