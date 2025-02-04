«В АПЛ тяжелая гонка и еще ничего не решено». Денис Казанский — об английском футболе и своей профессии

Корреспондент LiveSport.Ru Михаил Пукшанский обсудил минувший тур АПЛ с Денисом Казанским, который работает сейчас на «Первом канале», ведет собственные подкасты и участвует в популярных спортивных шоу-программах. Вместе с многолетним комментатором «НТВ-плюс» и «Матча» попытались разобраться в причинах очередных фиаско манчестерских суперклубов, перспективах «Арсенала» на чемпионство и победе выскочки «Ноттингема» со счетом 7:0. О Василии Уткине и Юрии Розанове тоже вспомнили.

«В матче против "Сити" "Арсенал" показал чемпионский уровень»

— Очередной провал «Сити» с «Арсеналом» (5:1) — это разница в мотивации, или головы «горожан» уже заняты исключительно мыслями о «стыках» с «Реалом» в Лиге чемпионов?

— Безусловно, никто не думает о том, что будет в середине февраля, поскольку еще надо дожить. У «Сити» огромное количество проблем в этом сезоне, и здесь много факторов. Одно цепляет другое. Средней линии уже либо глубоко за 30, либо на рубеже тридцати. Поэтому прежняя реализация на протяжении ноября-декабря страдала. Забивал только Холанн, все остальные молчали. И Фоден, и Гюндоган, и другие действующие лица. О чем говорить, если ставка в атаке делалась на защитника Йошко Гвардиола. В январе ситуация чуть улучшилась, но не решающим образом. Проблема с травмами, понятно. Многие говорили, что Родри отсутствует, и это невозможно компенсировать, поскольку другие игроки в центре поля ему не ровня. Но это все в пользу бедных, к коим «Сити» никак не относится. Впереди тяжелейший календарь. Февраль будет страшнейшим — «Ньюкасал», «Ливерпуль», «Тоттенхэм», Кубок и два матча против «Реала»...

— «Канониры» могли ведь и вовсе не выиграть, не будь той фатальной ошибки Фила Фодена при счете 1:1?

— Да что вы! «Арсенал» сегодня отличается во всех смыслах. Сыграли на своих сильных сторонах и проблемах соперника. Опять же, если возвращаться к команде Гвардиолы, много энергии по-прежнему затрачивает такой футбол, и на переход от обороны к атаке не хватало свежести, энергии. В этом плане «Арсенал» очень четко сработал. Три игрока в центре поля были сверхуверены, мотивированы, и сделали этот результат. Я имею в виду Райса, Эдегора и Парти. Поэтому лондонцы и заходили в некоторой степени в эту игру, поскольку набрали хороший ход. Даже позволили себе застращать «Ливерпуль», заявив, что тот должен быть очень внимателен. И в чем-то здесь можно согласиться, поскольку 12 февраля дерби с «Эвертоном» на «Гудисоне», где будет очень непросто выиграть.

— Узбекский защитник Абдукодир Хусанов после ошибки в первом матче «присел» надолго?

— Дело не в том, что он ошибся в первом матче, а в его молодости. И чтобы понять все принципы игры Гвардьолы, очень важно провести в этой команде много времени. Хусанов — скорее завтра «Манчестер Сити», это точно не сегодня. Постепенно его будут подпускать к составу, и через матч в какой-то момент начнет появляться. С учетом возвращения травмированных на сегодня это точно не игрок стартового состава.

— После каждого тура повторяется один и тот же вопрос — «Арсенал» все еще в борьбе?

— Безусловно, да еще как! Гонка очень яркая, тяжелая, ничего не решено. Другое дело, что «Арсенал» растерял массу очков на ровном месте, в отличие от «Ливерпуля». «Сити» я тоже не сбрасывал со счетов, могли показаться где-то в зеркалах заднего вида «Ливерпуля». Но теперь, после этого поражения, уже не покажутся. При всей непредсказуемости английского чемпионата. «Ливерпуль» же, думаю, главных трудностей в этом сезоне еще не прошел. В отличие от «канониров», которые долгое время играли без Эдегора. Матч против «Сити» показал не только амбиции этой команды, но еще и чемпионский уровень коллектива.

«Арсенал» — «Ман Сити» globallookpress.com

— То есть, верите в Микеля Артету?

— Артета давным-давно созрел, но единственная проблема «Арсенала» в том, что когда они готовы, готов кто-то еще. В прошлом году был волшебный «Сити», сейчас «Ливерпуль» пока идет без сбоев. Возможно, все будет решено 10 мая, когда они сыграют между собой на «Энфилде».

«Аморим пытается изменить "МЮ" под свое видение»

— «Юнайтед» опять с треском провалился дома, с «Кристал Пэлас» (0:2). Все это всерьез и надолго?

— Матчи не складываются, каким ни был тренер. Проблемы огромные. Понятно, что этот сезон потерян, ни о каких еврокубковых зонах речь не может идти. Локальные успехи могут быть в Кубке и Лиге Европы. Но в домашнем чемпионате, очевидно, что Аморим обкатывает свои идеи. Пытается понять, кто из футболистов готов идти с ним дальше, а кто нет. Поэтому новая позиция Кобби Мейну, которого мы увидели в матче со «Стяуа» в роли «десятки» и сейчас в качестве ложной «девятки» меня не удивляет. Такой вот творческий процесс. Но чтобы преодолеть системный сбой, привести игроков к общему знаменателю, на это уйдет много времени и ресурсов. Тем более, что еще Мартинес сломался — огромный удар. Надо набраться терпения.

— С чего тогда периодические всплески?

— Матчи против больших команд, как уже показал Аморим, будут удаваться. А против средних — нет. Это даже следствие не столько роста, сколько нестабильности всей игры «Ман Юнайтед» на протяжении большого периода времени. Да, приход нового главного тренера сначала дает импульс.

— Но это не для «МЮ» ведь формула, а для команд куда рангом ниже?

— Безусловно. Но Аморим пытается изменить команду под свое видение. Часто бывает так, что вновь пришедший тренер понимает, какие у него есть игроки и начинает себя достаточно гибко вести. Это точно не случай Аморима. Он убежден не в схеме, а в той философии игры, которая основана на трех центральных защитниках. Под них многое меняет. Опять же это забирает огромное количество времени, денег, внимания, терпения.

— Вы о каких деньгах?

— О больших. Наконец, появился левоногий крайний защитник Доргу, который перешел из «Лечче». И это действительно решение проблемы в некоторой степени, поскольку Шоу постоянно травмирован. Хотя 20 лет, совсем молодой еще парень. Но ясно, что Аморим его давно смотрел, иначе бы не подписал из скромного итальянского клуба. Это тоже говорит о том, что постепенно команда складывается. Поэтому посмотрим, как долго все это продлится. Нам этого тренера стоит судить только по осени, когда для него пройдет второе трансферное окно.

— Сын Антонина Кински, который тоже Антонин, сходу стал основным вратарем «Тоттенхэма». Как оцените его игру?

— Это из серии «без оценок», поскольку все понимают, что Кински приехал сюда, пока нет Викарио. «Тоттенхэм» тоже особенная статья этого сезона, команда оказалась во второй части турнирной таблицы. Все это абсолютно не случайно. У Постекоглу есть несколько важных деталей, на которые может ссылаться, оправдывая такой плохой результат. Травмы, когда выкошена практически вся линия обороны, действительно большой удар. Плюс основной вратарь, на них здесь при этом тренере все и строилось. Хотя можно критически подойти к этому вопросу, поскольку футбол Постекоглу достаточно интенсивный и рисковый. Высоко поднимается линия оборона, из-за этих перемещений пропускается много мячей. Говорят, что тренировки у него даже куда более энергозатратные, чем матчи. По-видимому, футболисты были к такому не готовы. Отсюда — такое количество травмированных.

Антонин Кински globallookpress.com

— Тоже необходимо усиливаться немедля?

— Много разговоров, что хозяин клуба Даниэль Леви больше управляет финансами, и следит за экономической стороной проекта, а никак не футбольной. Сейчас, когда надо вкладываться в новых игроков, у него нет особого желания и вариантов. Вот вроде бы с 19-летним Матиасом Телем из «Баварии» договариваются, но он там не играет. А выбирать особо не приходится, поскольку впереди Соланко травмирован, а Ришарлисон непостоянен и тоже достаточно много проблем со здоровьем. Поэтому заваленный сезон, опять же большие ожидания, но здесь можно и нужно говорить о философии клуба. Вот этот бизнеспроект никак не коррелируется с тем, что происходит на поле. Футбол сам по себе, бизнес отдельно.

— «Ноттингем» — «Брайтон» — 7:0, а казалось бы равные команды?

— В этом сезоне точно нет. Хюрцелер пока ковыряется с «Брайтоном». Яркий старт, но потом сбой. А «Ноттингем» — главный сюрприз чемпионата по нескольким причинам. Во-первых, очень правильная селекционная кампания с точки зрения тренера. В прошлом году владелец клуба Маринакис еще при другом тренере привозил футболистов просто баржей, чтобы они были в количестве. Сейчас же покупали игроков под конкретные позиции. Во-вторых, упрощенная схема игры. Нуну прекрасно понимает, как можно получить результат. Для него сверхважна оборона. Великолепный вратарь Селс, два центральных защитника Миленкович и Мурилло — ее оплот. Плюс крайние, опорная зона — здесь команда построена очень крепко и просто. В такой ситуации важно иметь быстрые фланги, что тоже есть у «Ноттингема». Ну, и абсолютную формулу жизни показывает в атаке 32-летний Крис Вуд, от которого все залетает. Сейчас вот три гола. Наверное, раз в жизни такой сезон бывает.

— То есть, такой же прошлогодний выскочка «Брайтон» сегодня совсем «Ноттингему» не ровня?

— Конечно. У него сегодня нет той силы, прежней мощи. И характера тоже. «Ноттингем» может «лечь» в предыдущем туре 5-0 на выезде в Борнмуте, сразу отряхнуться и «порвать» — 7:0. Но вот еще что... Команда практически избегает травм. Лидеры не вылетают, в отличие от других коллективов. Это тоже большое подспорье для Нуну, чтобы так в топе держаться, и постараться попасть в Европу. Думаю, любой европейский результат будет большим достижением. Если Лига чемпионов, просто выдающийся сезон. Лига Европы, так тоже вполне. В любом случае, если чуть не вылетевшая прошлом сезоне команда, сейчас борется за такие места, она главное открытие. Поэтому никакого сравнения с «Брайтоном» быть не может.

— Маркус Рашфорд, пусть и арендованный только что «Астон Виллой» в 27 лет способен перезапустить карьеру?

— Надо смотреть, что случится с ним в этой команде, которой очень нужны атакующие игроки в связи с отъездом Дюрана в Саудовскую Аравию. У Рашфорда не столько игровые проблемы, сколько психологические и дисциплинарные. А Эмери тот человек, который может приструнить. И я думаю, что отъезд Маркуса из Манчестера, где он провел всю свою жизнь, новый коллектив, должны пойти на пользу. Ему нужно постоянно играть, чтобы попасть в сборную Англии, и вернуться еще более сильным. А потом уже можно думать о возвращении в «Юнайтед». Есть некоторые сомнения. Но в любом случае, очень важно, что клуб и игрок сделали этот шаг — во благо всем. С Аморимом, очевидно, не получалось, а сидеть на скамейке человеку с потенциалом в 30 голов за сезон невозможно и неправильно.

Заменить Уткина и Розанова нереально

— К вашей профессиональной деятельности от Англии оттолкнувшись перейдем. Вы уже учились на Юрии Розанове, который тоже с ума сходил по британскому футболу?

— Все так. Уход таких таких людей, как Юрий Альбертович, Вася Уткин, Анны Владимировны Дмитриевой, Владимир Никититович Маслаченко — невосполнимая для меня утраты. Еще добавлю, безусловно, Евгения Александровича Майорова и Сергея Наильевича Гимаева. Понятно, все они сделали огромное дело для развития спортивного телевидения. И в этом плане для меня по сей день очень сложная ситуация, поскольку ориентиров в профессии не так много.

— Ваша команда молодых на тот момент комментаторов вышла из-под крыла Василия Уткина, чья смерть потрясла всех. Ждать ли появления столь же неординарных людей на спортивном ТВ в обозримом будущем?

— Время, язык и эпоха рождают своих героев. Не думаю, что стоит рассуждать о некоем пустом месте, которое осталось после Васи, и обязательно его кто-то должен заполнить. Совершенно определенно, нет. Потому что он, как Юрий Альбертыч, — это монументальные фигуры. Заменить их нереально.

Василий Уткин globallookpress.com

— Когда же, в таком случае, большие личности вновь на спортивном ТВ появятся?

— Время не стоит на месте, оно меняется. Но не в ближайшем будущем. Вася очень тонко почувствовал эпоху. Слом государства, языка, совсем другое прочтение футбольного репортажа, появление собственной школы в прямом и переносном смысле. Сейчас мы просто на плато того комментаторского искусства, которое эти люди создавали.

— Ваш совместный с Дмитриев Сычевым подкаст на Yotube мне больше сегодня запомнился интервью с Олегом Романцевым. А вам изнутри, какой ближе всех по душе?

— Планируем возобновить съемки. Надеюсь, что это в скором времени случится. Огромное количество запросов на возвращение этих чайных бесед. Не хочу выделять какой-то один выпуск. Огромное количество людей, которые раскрылись благодаря чаю, мастерству Димы. Его умению расположить к себе, атмосфере, наверное. У нас еще достаточно большой из список из тех людей, которых бы хотели видеть, с кем надеемся поговорить. Очень тяжело в два часа уместить всю биографию человека, но пытаемся все же объять необъятное. Вот такой Романцев, Газзаев, Онопко... К нам приходил Саша Овечкин, и стало понятно, откуда это все пошло.

— А в «Коммент. Шоу»?

— Это в большей степени индустрия, как и «Скользкий лед». Хотя тоже все душевно, и с ребятами, которые из НХЛ к нам приезжают. Это не удовлетворение каких-то собственных амбиций и тщеславия, а ощущение, что спорт нуждается в дополнительном внимание. Для нас очень важно, чтобы люди знакомились ближе с теми, кто меняет их настроение на люду, или на футбольном поле.

— Ваше участие в передаче «Что? Где? Когда» — это больше моральное удовлетворение, или выполнение обязательств перед спонсором?

— Понятно, я попал туда, как представитель букмекерской компании. Но это программа, которую моя семья смотрела с детства, и для меня было огромной честью оказаться в Нескучном саду. Познакомиться со знатоками, ведущим, кухней этого абсолютно удивительного проекта на нашем телевидении. Наверное, только два памятника телевизионных сохраняются — это ЧГК и КВН. Быть в одном домике с людьми, которые делали это программу на протяжении 50 лет, — бесценно. Огромное удовольствие и привилегия. Поэтому для меня особое событие в жизни. Ты видишь, как вся страна следит, насколько интересно людям что за кадром, что в кадре. Многие останавливают передачу, чтобы самим потом разгадать вопрос. А если уж попадаешь к этому зеркальному столу, огромное счастье. Абсолютный культ, к которому мне повезло быть сопричастным.