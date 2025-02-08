Рашфорд, Стерлинг и еще пять игроков, которые попытаются наказать свои бывшие клубы

Маркус Рашфорд

«В этом нет ничего постыдного. Когда вы отдаёте игрока в аренду, вы рассчитываете, что он будет играть и прогрессировать, так что в этом действительно нет ничего унизительного. Я понимаю вопрос, но сосредоточен только на своих игроках. Когда трансферное окно закроется, я полностью сконцентрируюсь на нашей команде», — сказал главный тренер «Манчестер Юнайтед» Рубен Аморим, отвечая на вопрос о переходе Маркуса Рашфорда в «Астон Виллу».

Маркус Рашфорд globallookpress.com

Тем не менее, кажется, что сохранение в составе игрока, забившего три из первых четырех голов команды в Премьер-лиге при новом тренере, могло бы в итоге оказаться полезным. Но этот мост уже сожжен и затоплен — осталась лишь запутанная тропа в «Астон Виллу».

У Аморима были свои причины для отстранения Рашфорда. Португалец неоднократно давал объяснения, порой даже озвучивая уничижительные детали.

Связь с клубом была разорвана настолько, что в «Манчестер Юнайтед» теперь даже предпочтут, чтобы Маркус заиграл в Бирмингеме. Очевидно, что клуб рассчитывает продать его этим летом.

Но если Аморим думает, что этот шаг не бросит тень на клуб, он явно заблуждается. Если Рашфорд поможет «Астон Вилле» стабилизировать сезон, это будет катастрофой для «Юнайтед».

И вряд ли кто-то удивится, если Рашфорд забьет больше, чем оставшиеся центральные нападающие на «Олд Траффорд» вместе взятые.

Джейдон Санчо

В случае с Санчо у Аморима хотя бы есть право на оправдание. Хотя несложно представить еще один конфликт, если однажды они окажутся в одной команде.

Джейдон Санчо globallookpress.com

Ажиотаж вокруг Санчо в «Челси» явно поутих. В последних 10 матчах он ни разу не забивал и сделал всего одну результативную передачу. В победной игре против «Вест Хэма» его заменили уже на 52-й минуте на Педру Нету, который в итоге забил важнейший гол.

Тем не менее, в этом сезоне в Премьер-лиге по сумме голов и ассистов среди игроков «Юнайтед» его опережают только Амад и Бруну Фернандеш.

Несмотря на очевидные позитивные моменты, Санчо порой просто теряется на «Стэмфорд Бридж».

Говорить об «обязательном выкупе» в его случае бессмысленно, учитывая, что «Челси» порой подписывает любого, кто просто умеет ходить. Но если «синие» финишируют не ниже 14-го места, Санчо станет их полноценным игроком за 25 миллионов фунтов.

Прогнозы и ставки на футбол

Амориму и его разваленной команде нужно сильно постараться, чтобы догнать «Челси». На данный момент отставание составляет 14 очков. Вряд ли это случится.

Рахим Стерлинг

Рашфорда оценивают в 40 миллионов фунтов, за Санчо придется отдать 25 миллионов, в таком случае напрашивается вопрос — сколько же стоит более возрастной Стерлинг?

Рахим Стерлинг globallookpress.com

Первоначально этот трансфер выглядел как сделка, которая одновременно высмеивала хаотичный трансферный подход «Челси» и давала «Арсеналу» еще один шанс укрепить позиции в гонке за титул.

Однако почти сразу что-то пошло не так. Игрок, которому пророчили новую жизнь, неожиданно оказался на обочине и не сумел воспользоваться предоставленным шансом. Единственный его гол за 17 матчей пришелся на третий раунд Кубка лиги в матче против «Болтона».

Больше Стерлинга в этом сезоне сыграл даже Якоб Кивьор. Ну а с недавних пор он оказался в тени юного Итана Нванери.

Кажется, в «Челси» очень вовремя поняли, что настало время избавиться от бывшей звезды «Манчестер Сити».

Нето

Вряд ли у кого-то есть сомнения в том, что летом, сразу после завершения арендного соглашения с «Арсеналом», Нето вернется в «Борнмут».

Перед тем, как отправиться в Лондон, бразилец в этом сезоне успел провести три матча за «Борнмут». С тех пор он лишь однажды появлялся на поле в свитере с эмблемой «Арсенала».

Нето понимал, что ему трудно будет стать основным вратарем «Арсенала», но и сидеть в глубоком запасе ему тоже не по душе.

Кепа Аррисабалага

Менее предсказуемым — хотя самый дорогой вратарь в истории действительно говорил, что хочет «выиграть что-то» под руководством Андони Ираолы — стало то, что «Борнмут» оказался в гонке за место в Лиге чемпионов, сражаясь с «Челси», «Ньюкаслом», «Манчестер Сити» и «Ноттингем Форест».

Кепа Аррисабалага globallookpress.com

Кепа сыграл в этом ключевую роль, заодно восстановив свою репутацию, которая была методично разрушена за пять сезонов на «Стэмфорд Бридж».

В 17 матчах Премьер-лиги испанец провел больше «сухих» матчей, чем нынешние вратари «Челси» Роберт Санчес и Филип Йоргенсен вместе взятые за 24 матча.

Можно не сомневаться: либо его снова отдадут в аренду в следующем сезоне, либо Кепа вновь превратится в проблему, когда снова наденет проклятые вратарские перчатки «Челси».

Аксель Дисаси

Даже личный разговор с Энджем Постекоглу не убедил Дисаси перейти в «Тоттенхэм», хотя клуб предпринимал несколько серьезных попыток. К тому моменту французский защитник уже договорился с «Астон Виллой».

Аксель Дисаси globallookpress.com

«Челси» отпустил игрока в клуб, который является его главным конкурентом в борьбе за путевку в Лигу чемпионов. Это решение сложно назвать логичным и продуманным.

Но для «синих», похоже, было важно, чтобы Дисаси не оказался в «Тоттенхэме», который исторически считается их принципиальным соперником.

«Вилла» же действительно нуждалась еще в одном центральном защитнике. Это стало очевидно, после ужасной игры Эзри Консы в матче против «Ипсвича». Дисаси наверняка не будет лишним в нынешнем составе «Астон Виллы».

Алекс Морено

Морено — не первый игрок, который проиграл конкуренцию Люке Диню в «Астон Вилле», и, судя по всему, не последний.

Алекс Морено globallookpress.com

Морено потерял место в составе «Виллы» не столько из-за конкуренции, сколько из-за травм. «Ноттингем Форест» предоставил испанцу возможность перезагрузить карьеру.

Алекс вряд ли мог предсказать, как сложится сезон для его нового клуба, но теперь он может гордиться тем, что внес свой вклад в сумасшедший прорыв «лесников».

Правда, с недавних пор Морено стал всего лишь сменщиком Неко Уильямса. Хотя в этой роли он смотрится весьма органично.