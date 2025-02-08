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    Рашфорд, Стерлинг и еще пять игроков, которые попытаются наказать свои бывшие клубы

    В отличие от клубов, эти игроки явно не будут жалеть о смене команды

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    Рахим Стерлинг
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    Рахим Стерлинг
    Маркус Рашфорд может «унизить» Рубена Аморима и «Манчестер Юнайтед» так же, как «Челси» рискует быть «опозоренным» игроками, которым пришлось уйти в аренду. Football365 составил список футболистов, которые по итогам сезона могут оказаться выше клубов, которым они принадлежат.

    Маркус Рашфорд

    «В этом нет ничего постыдного. Когда вы отдаёте игрока в аренду, вы рассчитываете, что он будет играть и прогрессировать, так что в этом действительно нет ничего унизительного. Я понимаю вопрос, но сосредоточен только на своих игроках. Когда трансферное окно закроется, я полностью сконцентрируюсь на нашей команде», — сказал главный тренер «Манчестер Юнайтед» Рубен Аморим, отвечая на вопрос о переходе Маркуса Рашфорда в «Астон Виллу».

    Маркус Рашфорд
    globallookpress.com

    Тем не менее, кажется, что сохранение в составе игрока, забившего три из первых четырех голов команды в Премьер-лиге при новом тренере, могло бы в итоге оказаться полезным. Но этот мост уже сожжен и затоплен — осталась лишь запутанная тропа в «Астон Виллу».

    У Аморима были свои причины для отстранения Рашфорда. Португалец неоднократно давал объяснения, порой даже озвучивая уничижительные детали.

    Связь с клубом была разорвана настолько, что в «Манчестер Юнайтед» теперь даже предпочтут, чтобы Маркус заиграл в Бирмингеме. Очевидно, что клуб рассчитывает продать его этим летом.

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    • Но если Аморим думает, что этот шаг не бросит тень на клуб, он явно заблуждается. Если Рашфорд поможет «Астон Вилле» стабилизировать сезон, это будет катастрофой для «Юнайтед».

    И вряд ли кто-то удивится, если Рашфорд забьет больше, чем оставшиеся центральные нападающие на «Олд Траффорд» вместе взятые.

    Джейдон Санчо

    В случае с Санчо у Аморима хотя бы есть право на оправдание. Хотя несложно представить еще один конфликт, если однажды они окажутся в одной команде.

    Джейдон Санчо
    globallookpress.com

    Ажиотаж вокруг Санчо в «Челси» явно поутих. В последних 10 матчах он ни разу не забивал и сделал всего одну результативную передачу. В победной игре против «Вест Хэма» его заменили уже на 52-й минуте на Педру Нету, который в итоге забил важнейший гол.

    Тем не менее, в этом сезоне в Премьер-лиге по сумме голов и ассистов среди игроков «Юнайтед» его опережают только Амад и Бруну Фернандеш.

    Несмотря на очевидные позитивные моменты, Санчо порой просто теряется на «Стэмфорд Бридж».

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    • Говорить об «обязательном выкупе» в его случае бессмысленно, учитывая, что «Челси» порой подписывает любого, кто просто умеет ходить. Но если «синие» финишируют не ниже 14-го места, Санчо станет их полноценным игроком за 25 миллионов фунтов.

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    Амориму и его разваленной команде нужно сильно постараться, чтобы догнать «Челси». На данный момент отставание составляет 14 очков. Вряд ли это случится.

    Рахим Стерлинг

    Рашфорда оценивают в 40 миллионов фунтов, за Санчо придется отдать 25 миллионов, в таком случае напрашивается вопрос — сколько же стоит более возрастной Стерлинг?

    Рахим Стерлинг
    globallookpress.com

    Первоначально этот трансфер выглядел как сделка, которая одновременно высмеивала хаотичный трансферный подход «Челси» и давала «Арсеналу» еще один шанс укрепить позиции в гонке за титул.

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    Однако почти сразу что-то пошло не так. Игрок, которому пророчили новую жизнь, неожиданно оказался на обочине и не сумел воспользоваться предоставленным шансом. Единственный его гол за 17 матчей пришелся на третий раунд Кубка лиги в матче против «Болтона».

    Больше Стерлинга в этом сезоне сыграл даже Якоб Кивьор. Ну а с недавних пор он оказался в тени юного Итана Нванери.

    Кажется, в «Челси» очень вовремя поняли, что настало время избавиться от бывшей звезды «Манчестер Сити».

    Нето

    Вряд ли у кого-то есть сомнения в том, что летом, сразу после завершения арендного соглашения с «Арсеналом», Нето вернется в «Борнмут».

    Перед тем, как отправиться в Лондон, бразилец в этом сезоне успел провести три матча за «Борнмут». С тех пор он лишь однажды появлялся на поле в свитере с эмблемой «Арсенала».

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    • Нето понимал, что ему трудно будет стать основным вратарем «Арсенала», но и сидеть в глубоком запасе ему тоже не по душе.

    Кепа Аррисабалага

    Менее предсказуемым — хотя самый дорогой вратарь в истории действительно говорил, что хочет «выиграть что-то» под руководством Андони Ираолы — стало то, что «Борнмут» оказался в гонке за место в Лиге чемпионов, сражаясь с «Челси», «Ньюкаслом», «Манчестер Сити» и «Ноттингем Форест».

    Кепа Аррисабалага
    globallookpress.com

    Кепа сыграл в этом ключевую роль, заодно восстановив свою репутацию, которая была методично разрушена за пять сезонов на «Стэмфорд Бридж».

    В 17 матчах Премьер-лиги испанец провел больше «сухих» матчей, чем нынешние вратари «Челси» Роберт Санчес и Филип Йоргенсен вместе взятые за 24 матча.

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    • Можно не сомневаться: либо его снова отдадут в аренду в следующем сезоне, либо Кепа вновь превратится в проблему, когда снова наденет проклятые вратарские перчатки «Челси».

    Аксель Дисаси

    Даже личный разговор с Энджем Постекоглу не убедил Дисаси перейти в «Тоттенхэм», хотя клуб предпринимал несколько серьезных попыток. К тому моменту французский защитник уже договорился с «Астон Виллой».

    Аксель Дисаси
    globallookpress.com

    «Челси» отпустил игрока в клуб, который является его главным конкурентом в борьбе за путевку в Лигу чемпионов. Это решение сложно назвать логичным и продуманным.

    Но для «синих», похоже, было важно, чтобы Дисаси не оказался в «Тоттенхэме», который исторически считается их принципиальным соперником.

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    • «Вилла» же действительно нуждалась еще в одном центральном защитнике. Это стало очевидно, после ужасной игры Эзри Консы в матче против «Ипсвича». Дисаси наверняка не будет лишним в нынешнем составе «Астон Виллы».

    Алекс Морено

    Морено — не первый игрок, который проиграл конкуренцию Люке Диню в «Астон Вилле», и, судя по всему, не последний.

    Алекс Морено
    globallookpress.com

    Морено потерял место в составе «Виллы» не столько из-за конкуренции, сколько из-за травм. «Ноттингем Форест» предоставил испанцу возможность перезагрузить карьеру.

    Алекс вряд ли мог предсказать, как сложится сезон для его нового клуба, но теперь он может гордиться тем, что внес свой вклад в сумасшедший прорыв «лесников».

    Правда, с недавних пор Морено стал всего лишь сменщиком Неко Уильямса. Хотя в этой роли он смотрится весьма органично.

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