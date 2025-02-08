Хищник штрафной площади. Переход Ливая Гарсии укрепит чемпионские амбиции «Спартака»

«Спартак» выступает в роли одного из главных хедлайнеров текущего зимнего трансферного окна в Премьер-лиге, работая сразу над несколькими громкими переходами. Первой официальной сделкой столичного клуба стало подписание Ливая Гарсии, который обошелся «красно-белым» в рекордные 20 млн евро.

В погоне за мечтой

Ливай Самуэль Гарсия появился на свет 20 ноября 1997 года в общине Санта-Флора, расположенной на юге Тринидада и Тобаго. Любовь к футболу бурлила в его крови с самого детства, когда он вместе с двумя старшими братьями Даниэлем и Натаниэлем проводил все свободное время на заднем дворе, играя с мячом.

Позже их трио превратилось в квартет — в семье Карла и Джудит родился еще один мальчик, которого назвали Джуда. Ливай отмечал, что наибольшее влияние на его продвижение к заветной цели оказал старший брат Даниэль, арендовавший машину либо оплачивающий такси для поездок на тренировки и матчи.

Азам игры Гарсия обучался в «Шива Бойс Хинду», куда он поступил в возрасте 14 лет. Уже на детском уровне Ливай оказывал важное влияние на выступления команды.

Так в 2012 он привел «Шива Бойс Хинду» к титулу победителей Южной Зоны Футбольной лиги средних школ Тринидада и Тобаго. Параллельно с этим юный талант прошел отбор в академию «Т&ТЕК», где ему удалось покорить новую ступень — в 15 лет Гарсия дебютировал за клуб в профессиональной лиге страны.

Однако спортивный коллектив испытывал серьезные финансовые проблемы, по причине которых игроки регулярно оставались без заработной платы. Руководство «Т&ТЕК» выставило сразу несколько исполнителей на продажу, среди них оказалось имя Ливая.

Ливай Гарсия globallookpress.com

Окончательный переход на взрослый этап карьеры Гарсии состоялся в марте 2014, когда он заключил первый профессиональный контракт с местным «Сентралом». Вот только провести хотя бы один матч за новый клуб не удалось: во время отборочного цикла на чемпионат КОНКАКАФ U-20 2015, защищая цвета национальной сборной, Ливай своей игрой впечатлил голландца Хамфри Неймана.

Футбольный агент долгое время боролся с «Сентралом», чтобы команда отпустила Гарсию на просмотр в Нидерланды. Лишь вмешательство Ассоциации футбола Тринидада и Тобаго позволило игроку отправиться в первое для него зарубежное путешествие.

Под надзором ван Бастена

Продемонстрировав свои умения на голландских полях, Ливай приглянулся «АЗ Алкмару». На фоне сверстников тринидадец выделялся скоростью, быстрым мышлением, движением мяча и мощным ударом с левой ноги.

Восемнадцатый день рождения Гарсия запомнил на всю жизнь, ведь именно 20 ноября 2015 года он подписал трудовое соглашение с «АЗ Алкмар». Тем самым Ливай стал самым молодым игроком из Тринидада и Тобаго, когда-либо заключавшим контракт с клубом из высшей лиги Европы.

Ранее достижение принадлежало Дуайту Йорку, который перебрался в «Астон Виллу» в возрасте 18 лет и одного месяца.

Отношения между Гарсией и «АЗ Алкмар» были рассчитаны на три года, после чего игрок мечтал перебраться в Английскую Премьер-лигу. Но проблемы с адаптацией поставили крест на продолжении европейской сказки для Ливая.

Хотя после переезда в Нидерланды тринидадец попал под крыло Марко ван Бастена, входящего в тренерский штаб «АЗ Алкмар». «Летучий голландец» работал помощником главного наставника Джона ван ден Брома и уделял большое внимание Гарсии, обучая того навыкам игры в атакующей линии.

Марко ван Бастен и Ливай Гарсия wired868.com

Дебют Ливая в Эредивизи пришелся на принципиальный поединок против одного из мастодонтов первенства «Фейеноорда». Тринидадец вышел на последние двадцать минут встречи, заняв место на левом фланге «сырных фермеров».

Следующее появление со скамейки запасных стало для Гарсии результативным — он отметился голом в воротах «НЕК Неймеген». Всего в кампании Эредивизи 2015/2016 он сыграл 8 матчей, добавив к забитому мячу одну результативную передачу во встрече с «Твенте».

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Бодрый старт в чемпионате Нидерландов дарил оптимистический настрой относительно дальнейшего будущего Ливая. Конечно, никто не гарантировал ему роль первой скрипки в «АЗ Алкмар», и следующий сезон он провел в статусе игрока резерва.

При этом Гарсия семнадцать раз надел футболку «красно-белых», пополнив индивидуальную статистику одним голом и тремя ассистами в рамках Эредивизи.

В 2017 году авторитетное британское футбольное издательство FourFourTwo включило Ливая в список лучших молодых игроков мира, где он занял 37-ю строчку, опередив на одно место Джастина Клюйверта.

Перемены наступили в розыгрыше голландского первенства 2017/2018, на старте которого тринидадец получал редкие игровые минуты, а потом вовсе прописался на лавке запасных либо даже не попадал в заявку команды. Ему чаще приходилось выступать за «Йонг АЗ» в Кёкен Кампион дивизионе, чем за взрослую обойму клуба в высшей лиге Нидерландов.

Ливай Гарсия (справа) caribbean.loopnews.com

Зимой «АЗ Алкмар» отправил Гарсию набираться опыта в более скромный «Эксельсиор», чьей главной целью оставалось скорее сохранение прописке в элите, чем притязания на медали либо еврокубки. Смена обстановки не особо повлияла на позиции Ливая, который все также получал мало игровой практики.

За клуб из Роттердама он провел всего одну полную встречу, довольствуясь появлениями во вторых таймах матчей. Один забитый мяч и два голевых паса в исполнении тринидадца не убедили «Эксельсиор» выкупить его контракт у «АЗ Алкмар».

Возвращение Гарсии в стан «красно-белых» случилось летом 2018, когда как раз истекало трехгодичное трудовое соглашение с голландским клубом. Первоначальное очарование «АЗ Алкмар» выступлениями Ливая осталось в прошлом — стороны решили не продолжать сотрудничество, после чего игрок отправился в свободное плавание.

Травматичный перезапуск в «Ирони»

Для продолжения карьеры Гарсия выбрал весьма экстравагантный вариант, перейдя на правах свободного агента в израильский «Хапоэль Ирони Кирьят-Шмона». Премьер-лига Израиля представлялась хорошей возможностью для игрока, желающего восстановить уверенность в собственных силах и набрать тонус.

Тем не менее первый год нахождения в расположении «Ирони» принес Ливаю больше разочарования, чем положительных моментов. Тринидадец прописался в лазарете клуба из Кирьят-Шмона, виной чему послужили проблемы с мышцами бедра, преследовавшие его на протяжении всего сезона.

Гарсия появился на поле ровно в половине матчей регулярного розыгрыша чемпионата Израиля, отличившись только одним автографом в воротах оппонентов. Явно не на такой перформанс рассчитывало руководство «Ирони», подписывая легионера в свои ряды.

Летом 2019 года футбольный коллектив расстался с Ливаем, продав его «Бейтару» за 600 тысяч евро. Наконец в составе шестикратных чемпионов Израиля нападающему удалось оставить травмы позади, радуя местную публику яркими выступлениями.

Ливай Гарсия getfootballnewsfrance.com

В двадцати двух матчах Премьер-лиги игрок сборной Тринидада и Тобаго забил четыре гола и трижды ассистировал партнерам по команде. «Бейтар» пробился в чемпионский раунд израильского первенства, но добраться до главного трофея оказалось непосильной задачей.

Кроме пользы на футбольном поле, Гарсия стал для клуба из Иерусалима очень грамотным финансовым вложением, принеся в бюджет коллектива солидные средства.

Расправил крылья с «орлами»

Осенью 2020 греческий АЕК выкупил Ливая у «Бейтара» за 5,9 млн евро, подписав пятилетний контракт с игроком.

Футболку афинского клуба он надел уже 27 сентября, появившись на поле во встрече с «Ламией». Дебют в новой команде тринидадец отметил голом, благодаря чему заслужил место в основе на следующий матч.

Но после того, как он провел 15 минут матча против «Атромитоса», с Гарсией случилась катастрофа — игрок получил перелом бедра и выбыл на два месяца. Возвращение в игровой ритм получилось достаточно эффектным, когда во второй встрече после тяжелой травмы Ливай положил «сухой лист» с углового в ворота «Аполлона Смирниса».

Ливай Гарсия globallookpress.com

Итогом первого года пребывания в АЕКе стали пять забитых мячей и шесть ассистов, что было лучшим результативным показателем за всю карьеру тринидадца. В следующей кампании он оформил 7+5, большую часть матчей проведя на позиции правого вингера команды.

Однако настоящий прорыв в выступлениях Гарсии произошел после назначения на тренерский мостик «двуглавых орлов» Матиаса Альмейды. Аргентинский специалист переместил Ливая с фланга в центр нападения, где его игра заиграла новыми красками.

Игрок раскрылся в роли наконечника атак клуба из Афин, превратившись в машину по забиванию голов — в сезоне Суперлиги 2022/2023 на его счету четырнадцать взятий ворот, в довесок к которым он записал шесть результативных передач.

Именно на позиции центрального форварда Ливай наиболее удачно пользовался физической мощью и великолепной скоростью, ускользая от противостоящих защитников. Гарсии удалось не только реанимировать карьеру — у него вышло заявить о себе в новой ипостаси.

Вместе с АЕКом Ливай в 2023 выиграл чемпионат Греции и стал обладателем Кубка страны. Тринидадец занял второе место в борьбе за «Золотую бутсу» Суперлиги, пропустив вперед себя лишь Седрика Бакамбу из «Олимпиакоса».

Ливай Гарсия thescottishsun.co.uk

Активный интерес к нему проявляли «Селтик», «Вильярреал», «Лилль» и дортмундская «Боруссия», но греческий футбольный коллектив не готов был отпускать одного из лидеров менее чем за 15 млн евро.

В кампании 2023/2024 нападающего снова преследовали травмы, из-за которых он пропустил множество матчей. Тем не менее к концу розыгрыша Ливай добрался с тринадцатью забитыми мячами в Суперлиге, показав прекрасную реализацию моментов.

Также он сумел заявить о себе на международной арене, поучаствовав в трех матчах Лиги Европы УЕФА. На групповом этапе турнира Гарсия огорчил «Аякс», но общие выступления «желто-черных» выглядели катастрофически, и команда осталась без путевки в плей-офф.

Ливай Гарсия globallookpress.com

Упустил европейский билет клуб из Афин и в текущем сезоне, оказавшись слабее армянского «Ноа» в квалификационном раунде Лиги конференций УЕФА. На просторах чемпионата Греции АЕК идет на втором месте, отставая от лидирующего «Олимпиакоса» на четыре балла.

Ливай успел распечатать ворота оппонентов пять раз и дважды отдал голевые передачи партнерам по команде в Суперлиге 2024/2025.

Нестабильный «воин»

В национальной сборной Тринидада и Тобаго Гарсия начал восхождение с команды U17, впервые поучаствовав во встрече отборочного цикла на чемпионат КОНКАКАФ среди игроков до 17 лет 2013 года.

Затем последовал переход на уровень U20, игра на котором, как говорили выше, подарила билет в «АЗ Алкмар». Приглашение во взрослую команду не заставило себя долго ждать, и уже 25 марта 2016 года Ливай дебютировал во встрече квалификационного этапа на ЧМ-2018 против Сент-Винсента.

Ливай Гарсия globallookpress.com

Дубль в ворота последних сделал Гарсию самым молодым бомбардиром сборной Тринидада и Тобаго в отборочном матче мундиаля в возрасте 18 лет и 127 дней.

Вот только с продолжением голевого банкета в рядах «Воинов Сока» особо не сложилось — за 43 поединка на счету форварда всего восемь забитых мячей. Последний результативный удар Ливая пришелся на 10 июня 2022 года, когда вновь под раздачу попал Сент-Винсент.

Ливай Гарсия thescottishsun.co.uk

Часто восстановление после полученных травм совпадало с играми национальной сборной, по причине чего Гарсия выпадал из шорт-листа команды. Уже шесть матчей кряду Тринидад и Тобаго обходится без 27-летнего нападающего.

Позиции Угальде либо Бонгонды пошатнутся?

Сообщалось, что кропотливую работу по переходу Ливая в «Спартак» проделал спортивный директор Франсис Кахигао. Испанец лично отправился в Барселону, чтобы закрыть сделку по нападающему сборной Тринидада и Тобаго.

«Красно-белые», подписав Гарсию, переписали собственный трансферный рекорд — по сообщениям СМИ за игрока москвичи заплатили 20 млн евро + бонусную часть. Ранее пальма первенства самых дорогих приобретений «народной команды» принадлежала Гусу Тилю, который достался клубу за 18 млн евро.

Контракт с форвардом заключен до лета 2028 года, заработная плата Ливая составит порядка 2,5 млн евро в год.

Этой зимой «Спартак» уже расстался с двумя центральными нападающими, отпустив провалившегося Виллиана Жозе в «Баию» и Шамара Николсона, не входившего в планы Деяна Станковича, в «Тихуану». Таким образом «красно-белые» рисковали войти в весеннюю часть РПЛ с одним чистым бомбардиром — Манфредом Угальде.

Вариант казался очень рискованным, так как для продолжающейся чемпионской гонки необходим запас прочности на всех позициях. Теперь костариканец получил достойного конкурента, которому даже по силам перехватить инициативу у лучшего снайпера Премьер-лиги 2024/2025 на острие атаки «Спартака».

Ливай Гарсия spartak.com

Перевод на место центрфорварда пришелся Гарсии по душе, и смена амплуа сразу сказалась на его результативных показателях. Тринидадец не раз отмечал, что ему нравится новая позиция, и именно выступая на ней он видит перспективу, чтобы перебраться в топ-клуб Европы.

Вместе с этим за его плечами немалый опыт игры на флангах, особенно на правой бровке. Универсализм Ливая создает дополнительную конкуренцию Тео Бонгонде, который в первой части Российской Премьер-лиги выступал в качестве практически безальтернативного варианта для Деяна Станковича.

Гарсия обладает высокой скоростью и хорошим дриблингом, что позволяет ему разделываться с соперниками на дистанции. При росте 182 см сильной стороной тринидадца выступает игра головой, чему способствует отличная прыгучесть нападающего.

Ливай Гарсия

К примеру, во встрече чемпионата Греции против «Панетоликоса» Ливай выпрыгнул на 90 сантиметров и достиг в прыжке высоты 2,7 метров, прежде чем отправить мяч в сетку ворот. После этого он удостоился сравнения с Криштиану Роналду, известного своими невероятными зависаниями в воздухе.

При всех достоинствах, Гарсии есть над чем работать в «Спартаке», особенно это касается игры без мяча. Форвард часто выключается при потере сферы, избегая активного прессинга и почти не помогая партнерам по команде в отборе.

Заставляет задуматься также чрезмерная травматичность Ливая, который стабильно пропускает несколько матчей по ходу сезона из-за повреждений. Посмотрим, что перевесит у Гарсии на «красно-белой» чаше весов — его плюсы либо минусы.