«Волки» потрепали «Ливерпуль». Неожиданно трудная победа команды Слота

Арне Слот сделал минимальные изменения по сравнению с матчем с «Эвертоном», где «красные» упустили победу в компенсированное время. В составе вместо Конора Брэдли и получившего небольшую травму Коди Гакпо появились Трент Александер-Арнольд и Диогу Жота, появившийся в стартовом составе в чемпионате впервые с осени. Луис Диас переместился с центра нападения на более привычный левый фланг, а его место занял португалец.
По сравнению с кубковой игрой против «Блэкберна» у «волков» отсутствовали в стартовом составе получивший травму Хван Хи Чхан, Родригу Гомеш, Жан-Рикнер Бельгард, Сантьяго Буэно и голкипер Сэм Джонстон. Вместо них появились вратарь Жозе Са, а также Мэтт Доэрти, Пабло Сарабия, Райян Аит-Нури и Андре.
Стартовое давление «Ливерпуля»
Матч не предвещал трудностей для команды Арне Слота — в гости на «Энфилд» пожаловала семнадцатая команда чемпионата, опережающая в турнирной таблице только новичков этого сезона. С самого начала встречи «Ливерпуль» обрушил давление на ворота Жозе Са. Параллельно с этим центр поля «красных» действовал довольно вальяжно, порой допуская контратаки кусачих «волков».
Позиционное преимущество «красных» материализовалось на 15-й минуте. Последовала передача в штрафную, левый центральный защитник «волков» Тоти сыграл не слишком уверенно — мяч от его ноги отправился к Луису Диасу, сыгравшему на опережение против Эммануэля Агбаду и поразившего пустой угол ворот. 1:0 — впереди «Ливерпуль».
Арне Слот сделал ставки на быстрые атаки, не допуская стерильного владения в середине поля. В первом тайме трижды мог забить Диогу Жота, но португалец бил то мимо, то выше ворот с бывшей команды, раз за разом прощая ее. Также опасный момент имел Доминик Собослаи, опасно прошедший и бивший издали, но мяч прошел мимо.
«Ливерпуль» наращивает преимущество
На 35-й минуте все тот же активный благодаря переводу на любимую позицию Диас заработал пенальти. Колумбиец получил передачу из глубины по левому краю и вышел на рандеву с голкипером Жозе Са. Португалец вышел из ворот и сфолил на южноамериканском вингере «Ливерпуля». Пенальти хладнокровно реализовал Мохамед Салах.
Лишь на 40-й минуте «Вулверхэмптон» создал первый опасный момент. Это Кунья неплохо, но немного неточно пробил со штрафного. Вскоре Салах мог оформить дубль, но плохо исполнил обводящий удар.
Второй тайм: «Вулверхэмптон» начинает прессинговать
В начале второго тайма Витор Перейра делает двойную замену, серьезно меняющую ход матча. Вместо Гонсалу Гедеша и Пабло Сарабии вышли гораздо более нацеленные на прессинг и объем работы Маршалл Мунетси и Жан-Рикнер Бельгард. Практически сразу же Мунетси имел стопроцентный момент, но Алиссон отразил выход зимбабвийца после выхода один на один.
«Ливерпуль» окончательно перешел на игру на контратаках. В одном из таких моментом Мохамед Салах забил гол, но судья отменил взятие ворота из-за офсайда.
В следующем эпизоде Гравенберх протащил мяч через середину и дал мяч Жоте, того, казалось бы, сбил Агбаду. Однако вместо назначения пенальти арбитр Саймон Хупер решил, что португалец сам первый навалился на ивуарийского защитника, получившего в этом эпизоде травму.
«Ливерпуль» перестал даже контратаковать. «Волки» забили и могли это сделать еще
После 60-й минуты матча «Вулверхэмптон» все ближе подбирался к воротам Алиссона. Сначала Гомес закрутил мяч выше, а в самой середине второго тайма Кунья, получив передачу от Бельгарда, обыграл Гравенберха и пробил с левой в дальний угол.
Арне Слот решил, что нужно совсем засушить игру и выпустил Ватару Эндо вместо Луиса Диаса, отправив Собослаи на левый фланг атаки. Однако оборонительная замена едва дорого не обошлась «Ливерпулю».
В концовке «волки» по-настоящему навалились на ворота Алиссона, о чем свидетельствует количество ударов во втором тайме — 0 у «Ливерпуля» без учета офсайдов и 10 у «Вулверхэмптона». По-настоящему опасных моментов гости не создали, однако уже на 90-й минуте опасный прострел на Мунетси заблокировал Джарелл Куанса, а затем Кунья заработал опасный штрафной, который был плохо исполнен.
2:1 — победа «Ливерпуля» на классе, но во втором тайме уверенной игрой «красных» и не пахло. В итоге единственный показатель, по которому подопечные Арне Слота оказались выше после матча, кроме счета на табло — xG. Благодаря пенальти Салаха «Ливерпуль» набрал 1.76 ожидаемых голов, в то время как его соперник — 1.33.
«Ливерпуль» не выиграл ни по владению (50/50), ни по ударам по воротам за игру (10:16 в пользу гостей), ни по ударам в створ (3:4). В то же самое время «Вулверхэмптон» показал игру, достойную не аутсайдера, а крепкого середняка таблицы.
Некоторые претенденты на еврокубки смотрелись на «Энфилде» в этом сезоне хуже команды Витора Перейры, и португальского наставника стоит только похвалить за матч-менеджмент во втором тайме.