«Волки» потрепали «Ливерпуль». Неожиданно трудная победа команды Слота

«Ливерпуль» одержал домашнюю победу над «Вулверхэмптоном» (2:1) в матче 25‑го тура АПЛ. В составе «красных» мячи забили Луис Диас и Мохамед Салах, у гостей отличился Матеус Кунья. «Ливерпуль» с 60 очками лидирует в турнирной таблице, опережая идущий вторым «Арсенал» на семь очков

Футбол. Англия. Премьер-лига Ливерпуль — Вулверхэмптон 2:1 Голы: 1:0 Луис Диас (15'), 2:0 Мохамед Салах (пенальти) (37'), 2:1 Матеус Кунья (67') Ливерпуль: Алисон, Ибраима Конате (Джарелл Куанса, 46'), Вирджил ван Дейк, Эндрю Робертсон, Трент Александер-Арнольд (Конор Брэдли, 64'), Алексис Мак Аллистер, Райан Гравенберх, Доминик Собослаи, Мохамед Салах, Диогу Жота (Дарвин Нуньес, 64'), Луис Диас (Ватару Эндо, 71') Вулверхэмптон: Жозе Са, Райан Айт Нури, Нелсон Семеду (Pedro Lima, 90'), Тоте Антонио Гомеш, Эммануэль Агбаду (Сантьяго Буэно, 61'), Мэтт Доэрти, Гонсалу Гуэдеш (Жанрикне Беллегард, 46'), Пабло Сарабия (Маршал Манетси, 46'), Жуан Гомес (Томми Дойл, 83'), Матеус Кунья, Andre Предупреждения: Мэтт Доэрти (26'), Vitor Pereira (29'), Ибраима Конате (31'), Эммануэль Агбаду (39'), Вирджил ван Дейк (71')

Арне Слот сделал минимальные изменения по сравнению с матчем с «Эвертоном», где «красные» упустили победу в компенсированное время. В составе вместо Конора Брэдли и получившего небольшую травму Коди Гакпо появились Трент Александер-Арнольд и Диогу Жота, появившийся в стартовом составе в чемпионате впервые с осени. Луис Диас переместился с центра нападения на более привычный левый фланг, а его место занял португалец.

По сравнению с кубковой игрой против «Блэкберна» у «волков» отсутствовали в стартовом составе получивший травму Хван Хи Чхан, Родригу Гомеш, Жан-Рикнер Бельгард, Сантьяго Буэно и голкипер Сэм Джонстон. Вместо них появились вратарь Жозе Са, а также Мэтт Доэрти, Пабло Сарабия, Райян Аит-Нури и Андре.

Стартовое давление «Ливерпуля»

Матч не предвещал трудностей для команды Арне Слота — в гости на «Энфилд» пожаловала семнадцатая команда чемпионата, опережающая в турнирной таблице только новичков этого сезона. С самого начала встречи «Ливерпуль» обрушил давление на ворота Жозе Са. Параллельно с этим центр поля «красных» действовал довольно вальяжно, порой допуская контратаки кусачих «волков».

Позиционное преимущество «красных» материализовалось на 15-й минуте. Последовала передача в штрафную, левый центральный защитник «волков» Тоти сыграл не слишком уверенно — мяч от его ноги отправился к Луису Диасу, сыгравшему на опережение против Эммануэля Агбаду и поразившего пустой угол ворот. 1:0 — впереди «Ливерпуль».

Арне Слот сделал ставки на быстрые атаки, не допуская стерильного владения в середине поля. В первом тайме трижды мог забить Диогу Жота, но португалец бил то мимо, то выше ворот с бывшей команды, раз за разом прощая ее. Также опасный момент имел Доминик Собослаи, опасно прошедший и бивший издали, но мяч прошел мимо.

«Ливерпуль» наращивает преимущество

На 35-й минуте все тот же активный благодаря переводу на любимую позицию Диас заработал пенальти. Колумбиец получил передачу из глубины по левому краю и вышел на рандеву с голкипером Жозе Са. Португалец вышел из ворот и сфолил на южноамериканском вингере «Ливерпуля». Пенальти хладнокровно реализовал Мохамед Салах.

Лишь на 40-й минуте «Вулверхэмптон» создал первый опасный момент. Это Кунья неплохо, но немного неточно пробил со штрафного. Вскоре Салах мог оформить дубль, но плохо исполнил обводящий удар.

Второй тайм: «Вулверхэмптон» начинает прессинговать

В начале второго тайма Витор Перейра делает двойную замену, серьезно меняющую ход матча. Вместо Гонсалу Гедеша и Пабло Сарабии вышли гораздо более нацеленные на прессинг и объем работы Маршалл Мунетси и Жан-Рикнер Бельгард. Практически сразу же Мунетси имел стопроцентный момент, но Алиссон отразил выход зимбабвийца после выхода один на один.

«Ливерпуль» окончательно перешел на игру на контратаках. В одном из таких моментом Мохамед Салах забил гол, но судья отменил взятие ворота из-за офсайда.

В следующем эпизоде Гравенберх протащил мяч через середину и дал мяч Жоте, того, казалось бы, сбил Агбаду. Однако вместо назначения пенальти арбитр Саймон Хупер решил, что португалец сам первый навалился на ивуарийского защитника, получившего в этом эпизоде травму.

«Ливерпуль» перестал даже контратаковать. «Волки» забили и могли это сделать еще

После 60-й минуты матча «Вулверхэмптон» все ближе подбирался к воротам Алиссона. Сначала Гомес закрутил мяч выше, а в самой середине второго тайма Кунья, получив передачу от Бельгарда, обыграл Гравенберха и пробил с левой в дальний угол.

Арне Слот решил, что нужно совсем засушить игру и выпустил Ватару Эндо вместо Луиса Диаса, отправив Собослаи на левый фланг атаки. Однако оборонительная замена едва дорого не обошлась «Ливерпулю».

В концовке «волки» по-настоящему навалились на ворота Алиссона, о чем свидетельствует количество ударов во втором тайме — 0 у «Ливерпуля» без учета офсайдов и 10 у «Вулверхэмптона». По-настоящему опасных моментов гости не создали, однако уже на 90-й минуте опасный прострел на Мунетси заблокировал Джарелл Куанса, а затем Кунья заработал опасный штрафной, который был плохо исполнен.

2:1 — победа «Ливерпуля» на классе, но во втором тайме уверенной игрой «красных» и не пахло. В итоге единственный показатель, по которому подопечные Арне Слота оказались выше после матча, кроме счета на табло — xG. Благодаря пенальти Салаха «Ливерпуль» набрал 1.76 ожидаемых голов, в то время как его соперник — 1.33.

Календарь и таблица АПЛ

«Ливерпуль» не выиграл ни по владению (50/50), ни по ударам по воротам за игру (10:16 в пользу гостей), ни по ударам в створ (3:4). В то же самое время «Вулверхэмптон» показал игру, достойную не аутсайдера, а крепкого середняка таблицы.

Некоторые претенденты на еврокубки смотрелись на «Энфилде» в этом сезоне хуже команды Витора Перейры, и португальского наставника стоит только похвалить за матч-менеджмент во втором тайме.