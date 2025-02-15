Балканский огонь. «Зенит» решил проблему на правой бровке обороны, заполучив Мимовича

Из-за травм Вячеслава Караваева и Сергея Волкова на позиции правого защитника «сине-бело-голубых» неожиданно образовался дефицит исполнителей. От возникшей головной боли «Зенит» избавился путем минимальных затрат, подписав на правах аренды Огнена Мимовича из «Фенербахче».

Закаленный в «Металаце»

Родным местом для Огнена Мимовича является небольшой сербский город Горни-Милановац, где он появился на свет 17 августа 2004 года.

Первые футбольные шаги будущий правый защитник «Зенита» делал в местном «Металаце», который большую часть времени прозябал в Первой лиге Сербии и лишь изредка пробивался в число участников Суперлиги.

«Црвена Звезда», любящая собирать футбольные сливки по стране, не обошла стороной талантливого Мимовича, пригласив его в академию «красно-белых». Тяжело сказать «нет», когда поступает столь заманчивое предложение от гегемона чемпионата Сербии, и уже летом 2020 Огнен пополнил ряды спортивной школы белградцев.

Однако про родной Горни-Милановац он не забывал даже после переезда в столицу, часто возвращаясь домой и проводя свободное время там вместе с друзьями.

Перед полноценным обучением в академии «Црвены Звезды» Мимович побывал в расположении более скромного соседа «красно-белых» по городу «Графичара», выступая за молодежную команду U17 в Кадетской лиге Сербии. За юных «фиалок» в сезоне 2020/2021 он появился на поле в десяти встречах, в которых отметился двумя забитыми мячами.

Огнен Мимович globallookpress.com

Огнен окончательно влился в систему «Црвены Звезды» во время следующей футбольной кампании, закрепившись на позиции правого защитника команды U19.

Молодежка «красно-белых» имела все шансы пробиться на групповой этап Юношеской лиги УЕФА, но сверстники из итальянского «Эмполи» оказались сербскому коллективу не по зубам. Домашнюю встречу «Црвена Звезда» свела к ничьей, при этом Огнен запомнился результативной передачей, а в ответном матче «адзурри» прошлись катком по оппонентам и одержали победу со счетом 5:0.

Мимовичу и Ко оставалось довольствоваться баталиями Молодежной лиги Сербии, в которой он провел 22 встречи и набрал 3+2.

Помимо игры за молодежную обойму «красно-белых», Огнен получил вызов на сентябрьский сбор команды U19 сборной Сербии 2022 года. Под началом тогдашнего главного тренера юных «орлов» Йована Дамьяновича защитник отыграл три контрольных поединка против сверстников из Финляндии, Португалии и Франции.

Столичный «романтик»

Ранний взлет Мимовича сопровождался быстрым продвижением по карьерной лестнице, и дебют на взрослой арене не заставил себя долго ждать.

По меркам «Црвены Звезды» Огнен выглядел сыровато, однако менее статусный ОФК Белград доверился 18-летнему дарованию. В феврале 2023 белградцы арендовали правого защитника у «красно-белых».

На тот момент ОФК Белград вел борьбу в третьем по рангу дивизионе сербского футбола, выполнив главную задачу по итогам сезона и завоевав повышение в классе. Дебют Мимовича в цветах «бело-синих» состоялся уже на просторах Первой лиги Сербии 20 августа 2023 во встрече против «Единства», после чего он застолбил за собой место на правом фланге обороны команды.

Огнен Мимович fotospor.com

Всего за «романтиков» Огнен принял участие в 14 матчах во всех турнирах — одним из его достоинств, помимо надежной игры в защите, стали активные рейды в атаку, которые вылились в две результативные передачи. Команда проиграла лишь однажды, когда в стартовом составе находился Мимович, что интересно, обидчиком белградцев стал родной для него «Металац».

Период выступлений Огнена за ОФК Белград составил менее года, однако он с теплом вспоминает данное время. Правый защитник до сих пор благодарит клуб за предоставленный шанс и веру в его талант.

От Первой лиги Сербии до баталий Лиги чемпионов

«Црвена Звезда» в январе 2024 лишилась одного из лидеров команды — правого защитника Коста Недельковича, за которого английская «Астон Вилла» заплатила почти 8 млн евро.

Для Мимовича продажа «красно-белыми» прямого конкурента в борьбе за позицию и ведущего игрока стала долгожданным билетом в основную обойму столичного клуба. Огнен подписал новое трудовое соглашение с белградцами сроком до 2028 года.

Огнен Мимович sportal.blic.rs

Спортивный директор «Црвены Звезды» Митар Мркела был рад тому, что еще один воспитанник клуба сможет проявить себя в расположении основной команды. Также сербский функционер отмечал, что Мимович всегда оставался в поле зрения «красно-белых» и отличным качеством игры за ОФК Белград продемонстрировал свой огромный потенциал.

Первое появление Огнена в футболке «Црвены Звезды» состоялось в 22-м туре Суперлиги 2023/2024 — главный тренер Владан Милоевич доверил ему место в стартовых одиннадцати против «Чукарички». Тем не менее оставшуюся часть кампании защитник пребывал в статусе резервного исполнителя, получая дозированную порцию игрового времени от 54-летнего специалиста.

Благодаря игре за ОФК Белград и «Црвену звезду» в одном сезоне Огнену покорилось уникальное свершение: золотые награды сразу двух сербских лиг, так как «красно-белые» выиграли Суперлигу, а «романтики» покорили вершину Первой лиги. В довесок к этому правый защитник стал обладателем Кубка страны, появившись в финале всего на одну минуту.

Добиться настоящего прогресса Мимовичу удалось в текущей кампании, которую он начал с места в карьер. Уже в стартовой встрече чемпионата Сербии с «Единством» защитник провел на поле все девяносто минут и отдал один ассист партнеру по команде.

Огнен Мимович politikam.com

В августе 2024 «Црвену Звезду» ожидало тяжелейшее сражение с «Буде-Глимт» за место в основной сетке обновленной Лиги чемпионов. На выезде «красно-белые» потерпели минимальное поражение 1:2 — единственный гол в составе белградцев на свой счет записал Огнен.

Как оказалось, данный точный удар Мимовича стал одним из решающих в судьбе всего противостояния, ведь в ответном матче «Црвена Звезда» добилась успеха со счетом 2:0.

Дебют на групповом этапе Лиги чемпионов 2024/2025 закончился трагедией для Огнена — во встрече против «Бенфики» он получил травму плюсневой кости, из-за которой выбыл более чем на два месяца. Вернулся серб во второй части основного раунда ведущего еврокубка, отыграв от звонка до звонка в трех из четырех заключительных поединках.

Огнен Мимович против Рафаэла Леау globallookpress.com

Наиболее сложным испытанием для Мимовича стал матч против «Милана», в котором его визави на фланге был Рафаэл Леау. Португальский вингер отметился одним голом и заставил Огнена выполнять огромный объем работы, из-за чего в конечном итоге главному тренеру Владану Милоевичу пришлось заменить защитника на 75-й минуте игры.

Перформанс оборонца в Лиге чемпионов и сербском первенстве не остался без внимания представителей турецкого «Фенербахче». «Желто-темно-синие» в январе 2025 перевели на счет «Црвены Звезды» 6,7 млн евро за 20-летнего игрока.

Попал в «Зенит» транзитом через «Фенербахче»

Вот только в стане стамбульского клуба Мимович провел всего 12 дней — Жозе Моуринью заявил, что для Огнена пока нет места ни в одном составе.

Причиной тому выступает установленный лимит на легионеров, который разрешает клубу иметь четырнадцать иностранных игроков в заявке. Мимович оказался пятнадцатым лишним для «Фенербахче».

Огнен Мимович sokgazetesi.com.tr

Сложившаяся ситуация выглядела катастрофически для Огнена — шаг вперед по карьерной лестнице мог оставить его вовсе без игровой практики. Однако 12 февраля состоялась сделка, которая выглядит идеальной для всех сторон.

«Зенит» обзавелся необходимым правым защитником, Мимович получил шанс поддерживать тонус в официальных встречах и заявить о себе еще более громко, «Фенербахче» на время разрешил вопрос с количеством легионеров в обойме.

Огнен Мимович (справа) fc-zenit.ru

Напомним, что в лазарет «сине-бело-голубых», помимо находящегося там давно Сергея Волкова, добавился Вячеслав Караваев, получивший разрыв ахиллова сухожилия на сборах в ОАЭ. Таким образом клуб с берегов Невы потерял обеих профильных правых защитников и рисковал войти в весеннюю часть сезона, имея в обойме только Густаво Мантуана.

Бразилец хоть и наигрывался Сергеем Семаком в роли крайнего защитника, однако более склонен занимать место в последней трети поля команды, тем самым подрывая надежность всей линии обороны.

Переход Мимовича видится хоть и временным, но все-таки решением образовавшейся проблемы. Тем более зимой «Зенит» забуксовал в переговорах с «Фламенго» по Уэсли и планирует вернуться к ним грядущим летом.

Огнен в весьма молодом возрасте имеет за плечами опыт выступлений в Лиге чемпионов, который позволил ему заматереть в профессиональном плане. Переезд в «Фенербахче», проходивший под личным контролем со стороны Моуринью, добавляет авансов в досье сербского защитника.

Огнен Мимович

Мимович обладает хорошими физическими данными, которые позволяют успешно вести борьбу с оппонентами в борьбе за мяч и отрабатывать на бровке в течении всех девяноста минут встречи. Он умеет поддержать атакующие действия команды, подключаясь по бровке и вырезая подачи в штрафную площадь соперников.

Адаптироваться к новым реалиям Огнену поможет балканская диаспора «Зенита» — Страхиня Эракович, являющийся воспитанником «Црвены Звезды», и Ваня Дркушич, с которым Мимович успел пересечься в рядах «красно-белых».