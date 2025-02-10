Дирижер атак. Саласар призван взять нити игры «Зенита» под свой контроль

Клуб с берегов Невы выступает одним из самых активных игроков на зимнем трансферном рынке среди коллективов РПЛ, проводя постепенное обновление состава. Наиболее сильно перестройка отобразиться на полузащите «Зенита», которую в скором времени должен укрепить Родриго Саласар.

Продолжатель футбольной династии

Родриго Саласар Мартинес родился 12 августа 1999 года в городе Альбасете, расположившемся на юго-востоке Испании. Семья уругвайца эмигрировала на Пиренейский полуостров в конце 1980-х, когда его отец Хосе Луис, являющийся профессиональным футболистом, получил предложение от местного «Кадиса».

Однако наибольшую славу Саласар-старший снискал в рядах «Альбасете», цвета которого защищал на протяжении шести лет. За клуб из автономного сообщества Кастилия-Ла-Манча Хосе Луис провел более двухсот матчей, вписав свое имя в список легенд команды.

Участник ЧМ-1986 в составе сборной Уругвая связывал будущее своих трех сыновей лишь с футболом.

Неудивительно, что старший Куки и средний Родриго первые шаги делали в родном для Хосе Луиса «Альбасете». Исключением стал путь младшего Мауро, который занимался в молодежке «26 де Фебреро».

Родриго поступил в академию «Альбасете» в 2007, пробыв в структуре клуба до 2014. Следующей его остановкой стала футбольная школа «Малаги», где изначально он попал на уровень «Кадете» для мальчишек от 14 до 15 лет.

Родриго Саласар elpais.com.uy

Шаг за шагом Саласар преодолевал возрастные категории «анчоусов», ненадолго прервав обучение отъездом в команду «Сан-Феликс» U19. Окончательно окрепнув, Родриго в 2018 получил перевод в дубль «Малаги», который носит название «Атлетико Малагеньо», и перед ним возникла возможность продемонстрировать свои умения в Сегунде Б.

Только всю кампанию третьего по рангу дивизиона Испании он провел вне заявки клуба, так как в «Атлетико Малагеньо» не было свободных мест для регистрации игрока. Саласару поступило предложение отправиться на правах аренды в один из футбольных коллективов Терсеры, от которого уругваец решительно отказался.

Разочаровавшись из-за такого отношения к себе, Родриго дождался истечения контракта с «Малагой» и летом 2019 покинул Пиренейский полуостров.

Скитания по арендам

Запустить взрослый этап карьеры Саласару выпал шанс во франкфуртском «Айнтрахте», с которым 19-летний игрок подписал четырехлетнее трудовое соглашение. Вот только сходу вписаться в обойму «орлов» ему не дали, отправив его на правах аренды в польскую «Корону».

Думаем, что этап нахождения в команде из города Кельце Родриго хочет забыть, как страшный сон. Большую часть времени уругваец выступал за дубль «Короны», который прозябал в четвертой по статусу лиге Польши.

Родриго Саласар profis.eintracht.de

На данном уровне Саласар зарекомендовал себя с положительной стороны, отличившись 3 голами и 4 ассистами в десяти матчах. Однако в основной «Короне» дела шли совсем неважно — полузащитник крайне редко появлялся на поле в первых турах Экстракласы, после чего отправился в глубокий запас и регулярно выпадал даже из заявки клуба.

Возможность реанимировать карьеру в команде Родриго выпала во второй половине чемпионата Польши, но в матче против «Краковии» уругваец совершил грубый фол и получил четырехматчевую дисквалификацию. Такое турне точно нельзя назвать королевским, поэтому продлевать его арендное соглашение клуб из Кельце не решился.

Прогнозы и ставки на футбол

Летом 2020 «Айнтрахт» нашел для Саласара новое пристанище — «Санкт-Паули» забрал игрока под свое крыло на сезон 2020/2021. Спортивный директор «пиратов лиги» Андреас Борнеманн выделял высокий уровень игрока и огромный потенциал для дальнейшего развития Родриго.

Уругваец с первых матчей за «Санкт-Паули» принялся доказывать, что слова функционера не расходятся с реальностью. Ему удалось застолбить за собой место в центре поля, руководя игрой всей команды.

Тогдашний главный тренер «Санкт-Паули» Тимо Шульц называл уругвайца быстрым и ловким исполнителем, чей стиль игры идеально подходит для зоны полузащиты.

Родриго Саласар (слева) fcstpauli.com

Саласар оказался хорош в развитии атак и нередко сам завершал старания партнеров по команде — грозным оружием хавбека выступала его правая нога. Во второй Бундеслиге Родриго провел 34 матча, записав в актив шесть забитых голов и шесть результативных передач.

Казалось, что этим ярким перформансом он наконец открыл перед собой двери в основную обойму «Айнтрахта», тем не менее руководство и тренерский штаб «орлов» имели другое мнение. Полузащитнику так и не было суждено надеть футболку франкфуртцев в официальном поединке.

Нашел себя в лихорадящем «Шальке 04»

Гельзенкирхенский «Шальке 04» пережил драму в конце сезона Бундеслиги 2020/2021 — клуб занял последнее место в турнирной таблице и впервые с 1988 года вылетел из высшего эшелона немецкого футбола.

После такого фиаско утонувший корабль «горняков» покинул целый ряд игроков, которые не пожелали понижаться в классе вместе с командой. Пополнять обойму «Шальке 04» пришлось за счет недорогих приобретений, свободных агентов и арендованных игроков.

В число последних вошел Родриго Саласар, которого «кобальтовые» взяли в аренду у франкфуртского «Айнтрахта» с правом выкупа. Уругваец должен был заменить в полузащите капитана гельзенкирхенцев Дэнни Латца, выбывшего на длительный срок из-за травмы боковой связки колена.

Его переход сопровождался лестными словами со стороны руководства «Шальке 04», в частности спортивный директор Рувен Шрёдер выделил следующие сильные качества Родриго: высокую тактическую грамотность как в обороне, так и в нападении, неуступчивость в единоборствах и разноплановость при атакующей модели построения игры.

Родриго Саласар globallookpress.com

Хавбек обзавелся статусной «десяткой» на футболке в составе «горняков», которая подтверждала ставку на него, как одного из ключевых исполнителей команды. Начал в «Шальке 04» Саласар с места в карьер — в дебютном сезоне за «кобальтовых» он провел 30 матчей в Бундеслиге 2, пополнив зачетную копилку шестью голами и семью ассистами.

Великолепная форма уругвайца дополнила идеальный сезон гельзенкирхенцев, которым удалось реабилитироваться в глазах фанатов, завершив кампанию 2021/2022 на первом месте и оформив моментальное возвращение в элиту чемпионата Германии.

Родриго Саласар globallookpress.com

Естественно, «Шальке 04» воспользовался опцией выкупа полузащитника и летом 2022 перевел на счет «Айнтрахта» 1,5 млн евро. Если «кобальтовые» после повышения в классе оказались в привычной для себя среде, то для Родриго выступления в Бундеслиге выглядели фантастическим прорывом.

К сожалению, полностью раскрыться на полях немецкого первенства у него не вышло — помешала серьезная травма, когда во встрече с «Аугсбургом» он получил перелом плюсневой кости. Без своего лидера «кобальтовые» вошли в крутое пике, потерпев поражения в восьми из девяти встреч, в которых Саласар отсутствовал.

Показателем важности уругвайца для «Шальке 04» стал момент его возвращения на поле, когда «Фельтинс-Арена» встретила выход игрока порцией аплодисментов. После реабилитации Родриго результаты клуба пошли в гору, и «горняки» выдали восьмиматчевую беспроигрышную серию.

Главный тренер гельзенкирхенцев Томас Рейс отмечал, что качество игры команды улучшилось в разы с появлением Саласара в полузащите. Однако спасти «Шальке 04» от провала в одиночку было ему не по силам.

Родриго Саласар globallookpress.com

На фоне общего состояния гельзенкирхенцев, вновь погрузившихся на дно чемпионата Германии и потерявших прописку в высшей лиге, выступления Родриго выглядели одним из светлых пятен в затянувшейся черной полосе клуба. Саласар сохранил неплохие показатели результативности, проявив себя в Бундеслиге в роли образцового диспетчера и оформив шесть голевых передач.

Проходить очередное испытание вторым дивизионом немецкого футбола хавбеку пришлось не по душе, и уже в июле 2023 он покинул расположение команды-лифта, в которую превратился «Шальке 04».

Движущая сила «оружейников»

Взор на независимого уругвайского художника обратила «Брага», завоевавшая путевку в Лигу чемпионов УЕФА по итогам сезона 2022/2023.

Саласар сходу забрал центр поля под свой контроль, размеренно выстраивая атакующую игру португальского клуба. На просторах Примейра-лиги хавбек появился в 32 поединках, лишь дважды проведя все девяносто минут на скамейке запасных.

Родриго Саласар (справа) globallookpress.com

В футболке «оружейников» он сумел исполнить мечту многих футболистов — услышать гимн Лиги чемпионов, находясь непосредственно в центре событий. Дебют в главном еврокубковом турнире пришелся на встречу против «Наполи», когда после выхода на замену Родриго отметился результативной передачей.

Следующие пять матчей группового этапа полузащитник провел в числе стартовых одиннадцати, приняв участие в обеих поединках с будущим обладателем «ушастого» трофея мадридским «Реалом».

Выступая за «Брагу» в чемпионате Португалии, Саласар сделал стабильные шесть ассистов и еще столько же раз поразил ворота соперников в розыгрыше 2023/2024. По окончании кампании ценник на уругвайца согласно данным портала Тransfermarkt взлетел до 12 млн евро.

С приходом на тренерский мостик «оружейников» Карлуша Карвальялы амплуа Родриго в некоторых матчах текущего сезона претерпевало изменения — помимо привычной позиции центрального полузащитника, он получал роль правого вингера команды.

Родриго Саласар globallookpress.com

Игрок быстро адаптировался к новым реалиям, продолжая радовать торсиду «Браги» еще более впечатляющими выступлениями. Несмотря на преследующую череду травм, Саласар в 10 поединках Примейра-лиги записал на свой счет два гола и пять результативных пасов. В довесок к этому на квалификационном этапе Лиги Европы УЕФА он оформил 3+3.

Пропал с радаров Бьелсы

Так как Родриго родился в Испании, то перед ним стоял выбор, сборной какой страны отдать предпочтение — «Фурии Рохе» либо исторической родине.

В конечном итоге хавбек остановился на национальной команде Уругвая, путь в которой начал с категории U20. За коллектив до 20 лет Саласар в общей сумме сыграл девятнадцать раз и запомнился одним голевым свершением.

Родриго Саласар globallookpress.com

Лучшим достижением в команде U20 для Родриго выступают бронзовые медали молодежного чемпионата Южной Америки 2019 года.

Билет во взрослую обойму «чарруа» хавбеку подарил Марсело Бьелса, находящийся у руля сборной Уругвая с мая 2023. Первое появление в небесно-голубой футболке Саласара пришлось на товарищеский поединок с Никарагуа, которое он отпраздновал дублем.

Родриго Саласар teledoce.com

Контрольную встречу против сборной Кубы он провел куда более скромно и покинул поле без результативных действий. На этом в сказке игрока в рядах национальной команды Уругвая было поставлено троеточие.

Он не дождался вызова на Копа Америка-2024, который ознаменовался для «небесно-голубые» бронзовыми наградами. Складывается ощущение, словно Марсело Бьелса задвинул в дальний ящик папку с именем Родриго.

«Зенит» не скупится в юбилей

Клуб из Северной столицы успел оформить одну трансферную бомбу нынешней зимой, подписав Луиса Энрике из «Ботафого» за 35 млн евро. Останавливаться на достигнутом «сине-бело-голубые» не планируют, длительное время обивая пороги «Браги» с целью заполучить Саласара.

Уругвайский полузащитник уже работает вместе с «Зенитом» на сборах в ОАЭ, однако финансовые формальности до сих пор не позволяют питерцам объявить о переходе Родриго официально. Португальский клуб ждет гарантий оплаты от чемпиона России, с предоставлением которых возникли некоторые бюрократические проблемы.

По сообщениям СМИ, трансфер 25-летнего хавбека обойдется «сине-бело-голубым» в сумму порядка 20 млн евро с учетом бонусной части.

Родриго Саласар globallookpress.com

Если брать во внимание профиль уругвайца, то сразу становится понятно, что он приходит на смену отправившемуся в «Аль-Садд» Клаудиньо. Аналогии в игре Саласара с бразильцем напрашиваются сами собой — оба любят действовать в центре поля, помогая как развивать атаки команды из глубины, так и грамотно включаясь в оборонительные действия.

В «Санкт-Паули», «Шальке 04» и «Браге» именно Родриго связывал защитные порядки и последнюю треть поля, продвигая мяч с целью обострения игры. Хавбек обладает тонким чутьем того, как направить вектор развития атаки в ту либо иную секунду.

Родриго Саласар

При этом он совсем не стесняется черновой работы, выполняя объем за себя и за того парня при отборе игровой сферы. Саласар обладает отличной культурой паса — в текущем сезоне в пересчете на девяносто минут средний показатель точных передач уругвайца составляет 83 процента.

Единственное, что тревожит в нынешних кондициях Родриго, так это участившиеся травмы. По ходу текущей кампании он попадал в лазарет «Браги» из-за четырех различных повреждений. Возможно медицинский штаб «Зенита» знает волшебную формулу, как избавить его от преследующих проблем со здоровьем.