Заслуженный артист РФ Александр Елагин и корреспондент LiveSport.Ru Михаил Пукшанский оценили шансы «Манчестер Сити» и «Реала» в завтрашнем противостоянии, а также с прицелом на Лигу чемпионов обсудили главные матчи минувшего европейского уик-энда. Особой темой общения с обладателем премии «Золотой микрофон» стала привязанность людей искусства к футболу.

«Ничего совсем уж выдающегося в Хвиче не вижу»

— Принято считать, что Лига чемпионов изрядно отвлекает от матчей национальных первенств. Насколько это справедливо на сей раз?

— Если брать мою любимую Англию, то там особенная публика, у которой в приоритете внутренний чемпионат. Да, полные стадионы собираются и на Лигу чемпионов, и на другие евротурниры, но несравнимо важнее всего АПЛ. Поэтому никакого пиетета перед ЛЧ нет. И там по два состава у каждого клуба. «Ливерпуль» так вообще машина.

— Раз уж чуть отвлеклись от темы, сегодня «Ливер» — главный фаворит Лиги чемпионов?

— Хотелось бы думать. Пришел Слот, и не то чтобы раскрепостил, а подсобрал команду. Потому что при позднем Клоппе она начала играть в такой уж совсем романтический футбол. Может быть, сегодня они не столь красивы и эмоциональны, но прут как лом. В любом случае, это совсем не «Сити» с их бесконечным владением мячом и расчерченными комбинациями. Просто «каток». В то же время Арне здорово варьирует и тактические схемы, и темп игры. Может играть и в длинные передачи, и в короткие. Аритмия такая, по Лобановскому. Благо, очень глубокий состав позволяет. Поэтому в Лиге чемпионов 21 очко из 24-х. Охренительный результат по сегодняшнему дню — с разными соперниками, при любой их мотивации!

— Из 16 участников стыковых матчей сейчас в домашних турнирах выиграли 11 и уступили только двое. Нормальная, можно считать, погрешность?

— Опять-таки вопрос приоритетов, отношения к своему чемпионату. Клубы из самых больших футбольных стран великолепно справляются с обеими задачами.

— Перейдем к конкретике. Завтра программу «стыков» откроет французский междусобойчик «Брест» — «Пари Сен-Жермен». Вновь ждать расправы, как и в недавнем матче этих клубов в чемпионате (5:2 в пользу парижан)?

— Да какое Лига чемпионов имеет здесь отношение к французскому первенству, особенно для «Бреста». Дебютант, по какому-то невероятному стечению обстоятельств попавший сюда. Да, появлялись хорошие игроки, которые сразу уходили на повышение. Но команда никогда не была лидером по духу и сейчас не является. Поэтому будет «вынос» оба раза.

— В минувшую пятницу «ПСЖ» учинил разгром «Монако» (4:1). Временной зазор позволил парижанам вообще не экономить сил перед Лигой?

— В первую очередь, должен заметить, что Луис Энрике воспрянул духом как только освободился от Мбаппе. Для сегодняшнего «ПСЖ» это — ключевой момент.

— Тогда во вторую, видимо, приход Хвичи Кварацхелия, который эффектным образом открыл счет своим голам в новой команде. Все сомнения о его тамошних перспективах отпали?

— У меня их и не было. Крепкий игрок при его внешней хрупкости. Но ничего совсем уж выдающегося там не вижу. Возможно, во мне говорит «олдскул», поскольку я воспитан на других мастерах. При этом в Грузии, безусловно, вновь появляются хорошие футболистов. Они и не могут не появиться, поскольку страна полна талантов. Это не поставлено на поток, как было в Союзе, когда тбилисское «Динамо» громило «Ливерпуль». Тем не менее, немало заметных грузинских футболистов сегодня выступают в Европе на весьма достойном уровне. Особенно, если брать игроков средней линии и таки — Давиташвили, Микаутадзе, Чакветадзе... Ну, и вратарь великолепный переходит наконец из «Валенсии» в «Ливер».

Хвича Кварацхелия

— Честно говоря, удивлен, что Хвича выходит с первых минут в каждом матче, даже кубковом. А вы?

— Он уже адаптирован к Европе. Плюс с некоторым натягом похож на того же Мбаппе, только с более легким характером. При этом он совсем не тот грузин, которых помню по молодости лет. Это не Метревели, не Месхи, не Гуцаев, не мощный центрфорвард, как Калоев или Баркая. Кварацхелия — современный тип акселерата.

— Брадли Баркола с приходом Хвичи поменял фланги, а Усман Дембеле отправился на острие атаки, где играл очень редко. Рисковый эксперимент сработал на все сто?

— Насколько я понимаю эти хитросплетения — он оправдан. Тем более что Дембеле забивает и забивает.

Прогнозы и ставки на Лигу чемпионов

— Вы неплохо разбираетесь и во французском футболе, однако.

— Немало тамошних матчей в еврокубках комментировал в этом сезоне — и «Марсель», и «Ренн», и «Лион» попадались. Так что грех жаловаться. «Марсель» мне вообще интересен особенно, поскольку там работает Де Дзерби, получивший неоднозначную оценку за английский опыт в «Брайтоне». Тем более, на моих глазах происходило становление этого клуба, когда команда развернулась на 180 градусов.

«Многие игроки "Ман Сити" возомнили себя святыми»

— К главному противостоянию стыковых матчей ЛЧ «Ман Сити» — «Реал». Как, по-вашему, сложится поединок в Манчестере, и каким будет общий итог?

— Исходя из дикого кризиса, в который попал «Манчестер Сити», фаворит мадридский «Реал». Вы же видите, что творится с Пепом, он просто на грани истерики. Команда же в этот кризис попала не в октябре-ноябре. Еще в конце прошлого сезона, откуда и пошли истоки этого бардака, который вроде как пришел неожиданно.

— То есть, пришло время Гвардиоле уходить?

— Нет, почему? Это величайший тренер, равного которому сегодня нет. И здесь надо говорить чисто о психологии, а не о каких-то там футбольных изысках. Человек, который за девять лет взял шесть чемпионских титулов и четыре подряд, это уже феномен. Другое дело, что игроки «нажрались» победами, многие возомнили себя святыми.

— «Реал» неубедительно выглядел в субботнем дерби с «Атлетико» (1:1) до перерыва, — ни единого удара в створ, ноль моментов. Что удалось поменять во втором тайме, дабы хоть уйти от поражения и сохранить лидерство?

— Система Симеоне работала до определенного момента. Это команда, которая сама не играет и другим не дает.

— Не соглашусь. В субботу у «Атлетико» при любом счете много интересных вылазок было.

— Да, но там тоже игроки высшего класса.

— Атакующее трио при поддержке Джуда Беллингема, согласитесь, заметно прибавило по ходу игры?

— Если они сыграют 180 или больше минут так, как второй тайм с «Атлетико», Пеп ничего не сможет придумать против Анчелотти. Мбаппе и Беллингем их просто «разорвут». Сейчас оборона самое ужасное, что есть в «Сити».

— Но что мадридцам делать с обороной, где играют молодые ребята и совсем непригодный на роль правого защитника Лукас Васкес?

— Сколько комментировал Мадрид, он мне нравился на любых позициях в правой зоне.

— Такие пенальти, как в ворота «Реала» из-за случайного фола Чуамени, надо ставить?

— Что творится с этими пенальти, даже говорить не хочу. Если арбитр бежит смотреть, значит всегда поставит. Но фол, очевидно, был.

— По словам Карло Анчелотти, «Реал» сыграет в Манчестере тем же составом и по той же схеме. Верим ему?

— Не знаю. Но вряд ли он лукавит.

— Вижу, вам не слишком по душе испанский футбол?

— Так и есть. Две-три команды из года в год устраивают междусобойчик, если не брать Эмери, который выигрывал когда-то еврокубки с «Севильей» и «Вильярреалом». Но разница с топ-3 и остальными всегда колоссальная. Как нигде в Европе.

— «Ман Сити», тем временем, еле унес ноги в кубковом матче с «Лейтоном» (2:1) из третьего дивизиона. Играли, понятно, не основным составом, но чудовищные ошибки преследуют команду в каждом матче, независимо от сочетания игроков.

— Опять-таки надо учитывать фактор переполненных трибун, даже на небольших стадионах, как этот на востоке Лондона. Люди весь матч не закрывают рта, поют, танцуют, создают привычную для родной команды атмосферу. Отсюда в кубковых матчах там много сенсаций. Мне посчастливилось окунуться в атмосферу малых английских лиг, небольших стадиончиков — незабываемо. Такие районного по московским меркам масштаба, типа «Алмаза», но более футбольные. Без беговых дорожек, поэтому действо очень близко. Куда как ближе, чем на больших аренах. Очень много детей, стариков, женщин — такая вот неповторимая домашняя атмосфера. Квасной патриотизм своего района, своей улицы им свойственен. В Бирмингеме, скажем, очень редко можно встретить человека, который болеет за «МЮ».

Абдукодир Хусанов в матче с «Челси»

— Интересно, но мы несколько отвлеклись от темы.

— В сезоне 16-17, когда Пеп только пришел в «Сити», они пропускали по полтора гола за игру. Это непозволительная роскошь для команды на что-либо претендующей. Сегодня история некоторым образом повторяется. Но он тогда убрал из ворот Харта, пригласил Эдерсона, и сходу занял третье место. Сейчас ему сложнее в психологическом плане, но на очередной дистанции, с новым вызовом, уверен, справится.

Календарь и таблица Лиги чемпионов

— Узбек Абдукодир Хусанов забил головой довольно курьезный мяч. Тем не менее, с «Реалом», понятно, не сыграет?

— Ну, когда Гвардиола на принципиальней матч с «Челси» сходу поставил в оборону двух новых игроков, это уже был нонсенс, походивший на панику. И в обморочном состоянии из-за этого играл Хусанов. Просто не понимал, куда попал. Прошло несколько дней, освоился, оказался в нужное время в нужном месте. С Мадридом, конечно, играть не будет.

«После отъезда Аморима "Спортинг" покатился вниз»

— Коротко о каждой из остальных пар плей-офф. «Боруссия» — «Спортинг» — довольно равная на первый взгляд?

— Как играл Дортмунд дома с «ПСЖ», а это последнее что я видел в их исполнении, было чудовищно. Убрали очень приличного Шахина, поставили абсолютно неподходящего по стилю Ковача. Но «Боруссия» все равно должна проходить, поскольку «Спортинг» с отъездом Аморима в Англию покатился вниз. А Ковач способен, что уж там говорить, в кратчайшие сроки наладить игру в обороне.

— «Юве» все же фаворит с «ПСВ», как в первом матче, так и в целом?

— Безусловно. Притом что голландцы здорово показали себя с «Ливерпулем», но там у «мерсисайдцев» не было половины состава.

— «Аталанта» в субботу с четырьмя голами Матео Ретеги разгромила на выезде «Верону» (0:5). От «Брюгге» тоже камня на камне не оставит?

— Не знаю, «Брюгге» — крепкая команда. С «Сити» же они первый тайм перебегали их в Манчестере, передавили. Но Гасперини работает блестяще. Огромный его опыт говорит за Бергамо.

— Та же история ждет нас в матче «Селтик» — «Бавария»?

— Да. Вот прямо так не скажу, что баварцы сегодня готовы громить всех подряд. Шотландцы дома могут придумать очень интересные вещи. Если «Бавария» сильно переоценит себя, и будет валять дурака, всякое возможно. Я видел «Селтик» с «Астон Виллой», так до поры до времени в Бирмингеме все висело на волоске. Если бы не лучший вратарь мира Мартинес, могло сложиться иначе.

«Селтик» — «Астон Вилла»

— «Фейеноорд» — «Милан». Сохранят голландцы интригу до ответной встречи?

— Вот здесь не думаю. Если итальянцы сыграют с полной самоотдачей, голландцы им не соперники. А недавно пришедший Сержиу Консейсау вряд ли даст миланцам расслабиться.

— И «Монако» — «Бенфика». Чего ждать от команды Александра Головина, который с «ПСЖ» в пятницу вышел лишь на замену?

— Думаю, у португальцев все шансы пройти монегасков. Если именно о Головине, то не производит на меня впечатления, честно скажу. «Арсенал» его команду и с ним просто раскатал в одну калитку.

«В Россию футболисты едут зарабатывать, а не играть»

— К трансферным новостям РПЛ. «Спартак» заплатил больше 20 миллионов евро за нападающего из Тринидада и Тобаго Ливая Гарсию. Откуда такая цена на игрока, забившего лишь пять мячей в чемпионате Греции?

— К нам футболисты едут зарабатывать, даже получать некоторые, а не играть. По поводу Гарсии могу сказать только — весна покажет.

— Затянувшаяся эпопея с Иваном Иличем выглядит довольно странно. Видимо, не настолько нужен «Спартаку»?

— В «Торино» был одним из лучших, за сборную Сербии играет постоянно. Но что творится с трансферной политикой наших клубов вызывает только недоумение.

— Забрезжившее вроде бы возвращение Квинси Промеса из разряда фантастики?

— Да черт его знает, у нас сегодня возможно все. Хороший футболист. Но после всех передряг вряд ли такое возможно.

— Продолжается экспансия «Зенита» на португалоговорящем, скажем так, рынке. Предложены 38 миллионов евро за правого бразильского защитника Уэсли, 35 — за опорника Жерсона... Это тоже нормально, как и 35 за Луиса Энрике?

— Пока есть возможность, пока не пускают нас в еврокубки, нужно свою молодежь поднимать, готовиться к возвращению. А мы платим такие деньги, когда за них и половину этого не дают в Европе. Что «Зенит» ради одиннадцатого и седьмого подряд чемпионства на все готов, никто не сомневается. Хоть столетие, хоть двухсотлетие клуба, тут все понятно.

— ЦСКА тут вроде бы зашевелился, или это только иллюзия с учетом существенных трансферных ограничений?

— У команды огромные проблемы в плане организации игры, поэтому приобретения необходимы. Но бюджета, очевидно, нет, а там не берут кого попало.

Все футбольные трансферы

— Судя по словам Мурада Мусаева, зимой трансферов в «Краснодаре» может не быть вовсе. Вообще нет ни одной остро нуждающейся позиции?

— Здесь снова надо говорить о возможностях. Если они у Галицкого есть, то в каждую линию им было бы неплохо. Сергей Николаевич вернул Мусаева, неожиданный и в некоторой степени героический с моей точки зрения поступок. Угадал. Значит, должен теперь следовать и пожеланиям тренера, иначе не получится бороться за первое место.

«У наших футбольных экспертов — круговая порука»

— Вы же прошли что-то похожее, когда искали себя. Как оказаться с театральной сцены в комментаторской кабине?

— Тогда для меня стоял вопрос выживания. Я не задыхался от какой-то гордости, была просто необходимость. Ну, и новый вызов.

— Еще знаете такие случаи, подобно собственному?

— Сразу приходят на ум Махарадзе и Озеров. Один играл в Русском драматическом театре, второй во МХАТ. Великолепные актеры, которые обладали тем тембром голоса, который подходил под репортажи. Они не были аналитиками, но и не ставили перед собой таких задач. Понимали, что от них требуется саундтрек, если переводить на современный язык.

— Но сегодня ведь совсем иная манера ведения трансляций?

— Да, в основном более спокойная, что у нас, что в Европе. Идет катание мяча в комментаторской будке. Не скажу, что это плохо, но нужен один эмоциональный человек, а другой аналитик.

Элайджа Адебайо, Гарри Невилл и Джейми Каррагер

— В Англии как с этим?

— Постоянные эксперты — Джейми Каррагер, Гари Невилл, Майка Ричардс. Там никто никого не щадит, особенно Рой Кин. Зарубается в студии, мама не горюй. Недавно видел их сцену с известным тренером Грэмом Сунессом, мало не покажется. Гаррет Саутгейт сейчас вот заходил после скандальной победы «МЮ» над «Лестером». Жарко было. Нашим еще идти и идти.

— При этом претенциозности нет?

— У нас эксперты — некая круговая порука. Не принято резко говорить о командах, людях своего круга, критиковать. А там все, как говорится, с носка. Ну, наверное, и правильно, когда речь идет о людях, зарабатывающих сумасшедшие деньги.

— Георгий Черданцев как-то сказал, что их зарплаты сопоставимы разве что с контрактами футболистов первой лиги, не более того. Как там?

— Не знаю, сколько зарабатывает Черданцев, никогда не лезу в чужой карман. Алан Ширер имеет на телевидении миллион фунтов. Гари Линекер не меньше, правда, говорят, уходит из Match of the Day.

— Вернемся к нашим баранам. Чем вам особенно запомнилось тесное сотрудничество с таким экстравагантным в те времена клубом, как «Сатурн-REN TV»?

— На английский лад все пытались поставить. Был как раз на переговорах с Лисневским, Женей Любимовым у председателя Мособлдумы Аксакова на Старой площади. Вот и придумали.

— В тот же момент ваш голос больше ассоциировался с английским футболом. Это было повеление менеджеров, или вы настояли на показе именно британских матчей?

— Я к этому не имею никакого отношения. Меня просто пригласили, и все. Делал несколько программ на «Эхо Москвы» об истории чемпионатов мира, Европы и т.д... Им это понравилась — манера, голос, стиль изложения. Имел под рукой все английские справочники. Попробовали — получилось.

— Как уходили с «Матча», не самая же секретная история?

— Да тут говорить особо не о чем. Я никуда не уходил, меня ушли. Вместе с Васей Уткиным, Дементьевым, Андроновым... Всех вывели за штат.

— Банальный и, быть может, не совсем этичный для вашего цеха вопрос. Кто лучший сегодня из занявших в том числе и ваше комментаторское место?

— Что вы имеете в виду? У нас много хороших комментаторов, особенно в «кабеле».

Валерий Карпин

— Валерий Карпин, которого поддержали и другие футбольные специалисты, негативно высказался о комментаторах, в жесткий диалог с ним вступил Константин Генич. Не многовато ли действительно оценочных суждений от микрофона?

— Сейчас у многих язык без костей. С одной стороны — демократия, с другой — глупость. А оценивать высказывая Карпина в этой связи... Он был прекрасным футболистом, но в качестве тренера чего достиг? А Генич наиболее подготовленный, сам играл, знает футбол, прекрасно гоняет мяч по сей день. Черданцев отлично проводит репортажи, когда готовится. Да, заносит порой, но это в порядке вещей. Что там говорит Карпин — тоже, наверное, имеет право. Но сам, оказавшись однажды в этой шкуре, должен понимать, что это шоу-бизнес. Мы все работаем в шоу-бизнесе.

«Театр — это моя жизнь»

— Нынче какой фронт деятельности считаете для себя основным?

— Приглашают на статусные матчи, значит еще какую-то ценность для комментаторства представляю. А театром я доволен, это моя жизнь.

— Многие ваши коллеги по актерскому цеху были большими болельщиками футбола. Кто самый-самый?

— Марк Розовский, руководитель нашего театра «У Никитских ворот» — огромный фанат «Спартака». Несмотря на возраст (87 лет — М.П.) — совершенно «оторванный». Вот на протяжении всего нашего знакомства, близкой дружбы просто «повернутый» на «Спартаке». На стадион, на базу к ним ездит. Когда звоню с гастролей, говорит, не мешай, игру своих смотрю. Естественно, все обсуждает, необъективно, как и любой болельщик.

— Ближе всех к команде были, тем не менее, «торпедовцы» Александр Ширвиндт и Михаил Державин?

— И Арканов тоже. Но они знали еще команду тех великих времен.

Александр Ширвиндт с игоками «Торпедо» «Торпедо»

— «Ленком» ведь, наверняка, делился на два лагеря — динамовский и спартаковский?

— Мне кажется, они не были такими уж ярыми болельщиками, одномоментно где-то. Жили другой жизнью, что Леонов, что Абдулов, что Янковский. Точно не этой игрой.

— С Александром Калягиным как-то возвращались со «Спартаком» из Мадрида. Как раз, в тот момент Олег Романцев убрал в самолете Андрея Тихонова. Случалось на вашем веку, что люди искусства позволяли себе давать советы тренерам?

— Пусть с некоторым юмором, подчеркиваю, может быть один раз повлиял на решение главного на тот момент наставника молодежной сборной СССР Владимира Радионова. Он был на нашем спектакле. Оказалось, соседи. Стали иногда встречаться, ходить друг к другу в гости, на стадион вместе ездили. И как раз перед финальными играми с Югославией говорю ему: Вениаминыч, на Добрика (Игорь Добровольский — М.П.) обрати внимание. Пригласил, выиграли «золото».

— А Валерий Баринов Юрию Семину мог что-то подсказать?

— Оба орловские, в одной школе учились. Дружба, проверенная временем. Ясно, что обо всем говорят.

Всё о футболе России

— Вы-то сами за кого болеете?

— Раньше — за московское «Динамо», а сейчас болеть там не за кого. Эмблема — да. Переживаю, сочувствую... Когда в том году могли впервые с 76-го года взять «золото», ничего не сделали для этого в Краснодаре. Увы и ах.