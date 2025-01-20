Минувшие выходные подарили россыпь огненных матчей и сенсационных результатов на футбольных полях Старого Света. Поражения «МЮ», «Атлетико», «Монако», 6:0 от «Сити», любопытнейшие встречи в Италии и Германии корреспондент LiveSport.Ru Михаил Пукшанский обсудил с главным редактором телеканала Setanta Sports на русском языке Кириллом Дементьевым. С человеком, долгое время работавшим прежде на «НТВ-плюс», «Матче», «Первом» поговорили и о шансах записных фаворитов, которые влачат нынче жалкое существование в Лиге чемпионов.

Чемпионат Англии. 22-й тур

— Вам какой из европейских чемпионатов ближе по душе?

— АПЛ.

— Ну, тогда ей и уделим сегодня большее внимание. Вроде бы вставший на путь исправления «Манчестер Юнайтед» опять оступился дома , на сей раз с «Брайтоном» (1:3). Так и будет «красных дьяволов» лихорадить весь сезон?

— Совершенно очевидно, что до стабилизации игры «МЮ» очень далеко. И рассчитывать на то, что они начнут играть на одном уровне уже в этом сезоне, не приходится. Ясно, там переходный период.

— Рубен Аморим, которому было выдано столько авансов, разве похож на фигуру, способную вытащить команду из пропасти?

— Аморим будет весь сезон подстраивать команду под себя, поскольку нынешний состав с его игровой моделью не очень, мягко говоря, вяжется. Летом, думаю, пройдет основная часть перестройки, в первую очередь кадровой. Антони сейчас уедет, чуть разгрузит зарплатную ведомость. Кому-то Рашфорда отдадут. В целом, касательно Аморима, каких-то точных ответов быть не может. Человек работал пока только в Португалии. Посмотрим, что у него получится во второй половине нынешнего сезона и в следующем. Был пример Виллаша Боаша, который отменно проявил себя в «Порту», а затем провалился и в «Тоттенхэме», и в «Челси», да практически в любой команде, где работал.

— Что там за эксперименты с составом опять?

— Естественно, новый тренер пробует постоянны новые сочетания. Тем более весь этот поиск накладывается на такие вот плачевные результаты. Что касается конкретно матча с «Брайтоном», ротация объясняется еще и очень плотным календарем. Клубам АПЛ играть одним составом невозможно по определению.

— Совершенно чудовищные ошибки вратаря Андре Онана и защитников, беспомощность в завершающей стадии атаки — что со всем этим делать?

— Применять ротацию, ждать, запастись терпением.

— До условной зоны еврокубков «манкунианцы» никак уже не дотянут?

— Нет, слишком уж большой отрыв. И, самое главное, много команд, которые на сегодня банально лучше играют в футбол. И стабильнее. Но, думаю, что отсутствие еврокубков станет даже плюсом для «Юнайтед» в следующем сезоне. Команда будет играть реже, и это позволит ей лучше выступить в АПЛ.

— Другой манчестерский клуб, тем временем, постепенно возвращается на круги своя. Или после 6:0 в Ипсвиче еще рано об этом говорить?

— Выиграли красиво, но соперники не те, чтобы делать комплексные выводы. Важно, как впишутся новички: узбекский защитник Хусанов, один из лучших бомбардиров Бундеслиги нападающий Мармуш. Может быть, приедет еще Камбьязо, фланговый игрок из «Ювентуса».

— Что ждет в «Сити» 20-летнего Абдукодира Хусанова?

— Его карьера приобрела, конечно, абсолютно невероятный оттенок. За два года поднялся от любительского практически футбола до «Сити». Не уверен, что ему гарантировано место в стартовом составе. На данный момент просто хочется посмотреть, что получится. Остается только пожелать парню успеха. Удача здесь ему, безусловно, понадобится.

— После голевой «засухи» раззабивался Филип Фоден. Новый лидер, или Кевин де Брейне решил все свои проблемы?

— Раз начал забивать Фоден, это показатель того, что все не так плохо. Бельгийца же Гвардиола его очень любит и назвал его уже «старым добрым де Брейне». Набирает действительно. Но еще раз скажу, что пока слишком маленький отрезок прошел, в котором «Манчестер Сити» стал играть лучше. Интересно, чем сейчас закончится его противостояние с «ПСЖ» в Лиге чемпионов.

— «Ливерпуль» удивительным образом оттягивал получение трех очков в Брентфорде (2:0) до компенсированного времени. Нет ли привкуса пресыщения успехами?

— Что выиграли в концовке, еще раз подтверждает незыблемый принцип: везет тому, кто везет. Действительно, команда готова к чемпионскому титулу. И это еще один важный шаг, поскольку «Брентфорд» неприятен, всегда обороняется низким блоком. И у «Ливерпуля» были большие проблемы, чтобы создавать моменты. Ударов-то нанесли много, но в основном из-за штрафной. Не первый уже матч чуть сдал Салах. Во всяком случае не «феерит», как до этого. Но нельзя требовать, чтобы игрок проводил все матчи на том уровне, который ему обычно присущ и способен принести «Золотой мяч». Но находятся каждый раз люди, которые готовы взять инициативу на себя. В этом смысле «Ливерпуль» хорош тем, что нет человека, без которого он не мог бы играть. Разве что ван Дейк, пожалуй, единственный незаменимый.

— Двумя голами «мерсисайдцев» спас вышедший на замену Дарвин Нуньес. Не достоин места в старте, или Луис Диас все же предпочтительнее на острие?

— Дарвин остается человеком эпизода. Поэтому в ближайшее время, думаю, не вернет себе позиций в стартовом составе. «Ливерпуль» вполне солидно смотрится и без ярко выраженного центрфорварда с Гакпо, Жотой и Диасом. Никогда не знаешь, кого конкретно выставит Слот. Могут быть совершенно разные варианты для соперников, но эти два гола Нуньеса введут его снова в обойму. Будет получать больше игрового времени, чем до этого.

Календарь и таблица АПЛ

— «Арсенал», напротив, разбазарил преимущество в два мяча с «Астон Виллой» (2:2). Что мешает стабильно побеждать при очень яркой, согласитесь, игре?

— Игру «канониров» яркой в последнее время никак не могу назвать. Она стала слишком стандартной. У Эдегора, совершенно очевидно, мысли где-то в другом месте после рождения ребенка. Последние матчи проводит очень слабо. Да и вообще его статистика в этом сезоне — один гол, и тот с пенальти. При всем уважении к норвежцу и его креативным способностям это, конечно, не те показатели, которые должна быть у игрока его уровня. Очень не хватает, естественно, Букайо Сака, который даже при средней игре всегда выдавал отменную статистику. В этом матче проблема «Арсенала» была еще и в отсутствии защитника Салиба. Два пропущенных гола от «Астон Виллы» не состоялись бы так легко, будь он на поле. В общем, игра «Арсенала» сильно зависит от конкретных исполнителей, и в этом его главный недостаток. По сравнению с тем же «Ливерпулем».

Чемпионат Испании. 20-й тур

— Шедший на первом месте «Атлетико» сенсационно проиграл на выезде «Леганесу» (0:1). Спрашивается, зачем Диего Симеоне повез на Кубок в Эльче всех основных игроков?

— Можно было ждать проблем у «матрасников» в этом матче. «Леганес» крайне оборонительная команда, которая и у «Барселоны» выиграла в похожем стиле. Потом у «Атлетико» была слишком длинная победная серия. Далеко не все матчи в ней тянули на три очка. Поэтому рано или поздно должны было что-то произойти. По поводу Кубка у меня нет ответа. Вероятно, у Симеоне какие-то свои представления на этот счет.

— Антуан Гризманн на 90-й минуте не попал в ворота с пенальти, и вообще перестал забивать. Как-то потихоньку его время уходит?

— Нет, конечно. Так вообще говорить довольно странно, тем более нынешний сезон для него один из лучших в карьере. Ну, не забил человек пенальти. В конце концов, с каждым бывает.

Антуан Гризман globallookpress.com

— «Барса» не смогла победить «Хетафе» (1:1). Приговор в плане чемпионских амбиций после такого начала чемпионата, или пока рано об этом говорить?

— Да, отстает от «Реала» на семь очков. Это не приговор, но многовато. Поскольку «Барселона» в последних матчах именно испанской лиги набирает преступно мало. Можно, наверное, жаловаться на судейство где-то. Говорить, что-то там не забили. Но стабильности каталонцам все же не хватает. Не стоит забывать, что команда очень молодая, за исключением Левандовского. Все лидеры совсем юные. Ну, и Флик первый год тренирует команду. В принципе, все ожидаемо.

Календарь и таблица испанской Примеры

— Роберт Левандовский еще будет забивать голы с прежним постоянством?

— Он зависимый, ему нужно соответствующее снабжение. Тем более, что в силу возраста уже не может быть таким подвижным, как раньше. Будет «Барса» больше креативить, поляк вновь начнет свои голы забивать.

— «Реал» без дисквалифицированного Винисиуса легко разобрался с «Лас-Пальмасом» (4:1). Все потихоньку налаживается в мадридском королевстве?

— Разыгрался Мбаппе, наконец. Все-таки сумели его встроить по-настоящему в команду. В последнее время он, пожалуй, лучший в «Реале». Так что очередные голы в ворота «Лас-Пальмаса» для меня не удивительны.

— Вновь главные претенденты на «золото»?

— Пожалуй, да. Просто в силу выдающегося уровня собранных исполнителей, опыта тренера и определенной чемпионской психологии.

Чемпионат Италии. 21-й тур

— «Аталанта» проиграла дома «Наполи» (2:3). Вываливается из чемпионской гонки, или изначально не было шансов?

— Интересный получился матч. Пожалуй, по игре хозяева смотрелись даже лучше. И поражение в этом матче не совсем по делу. Но очков не вернуть. Бергамаскам, конечно, будет еще тяжелее ввязаться в борьбу за «скудетто». «Аталанте» не хватает опыта этой борьбы. Гасперини его никогда не имел, поскольку всегда работал с командами андердогами. И «удавьего» такого качества команде не хватает. Сейчас у него вроде бы очень глубокий состав, кстати, в отличие от «Наполи». Но неаполитанцам он не нужен, в связи с отсутствием Еврокубков.

— Неаполитанцы выжали три гола из трех ударов в створ. Теперь без Хвичи Кварацхелии их игра станет более прагматичной?

— Да, использовали все моменты. Защитник Хин «съедал» Лукаку абсолютно весь матч. Но однажды упустил свое место, ушел на фланг, а Скальвини не устоял перед большим Ромом. Хвича был важным игроком для Конте, но, безусловно, «Наполи» способен играть и без него. Тем более, очень хорошую форму набрал бразилец Нерес.

Календарь и таблица Серии А

— Но чемпионом с такой мощной игрой, как против «Эмполи» (4:1) и всех остальных, опять будет «Интер»?

— Почти уверен. Хотя «Наполи» в гонке. Что как раз умеет делать Антонио Конте, это выигрывать чемпионаты.

Чемпионат Германии. 18-й тур

— «Бавария» и «Байер» одержали победы. Леверкузенцы в состоянии повторить успех прошлого сезона?

— Пока гонка. Леверкузен преодолел свои проблемы начала сезона. Снова начал одерживать очень уверенные победы. В первую очередь за счет того, что оборона наконец вернулась в надежный вид. Она допускала много ошибок поначалу сезона, а сейчас «Байер» снова очень здорово держит порядок. Благодаря этому опять получила контроль над матчами. Команда добавила физически. По осени не хватало на концовку. И чуть лучше стала проходиться ротация.

— Все-таки состав у мюнхенцев сильнее, несмотря на чудеса от хавбека «Байера» Флориана Виртца?

— Зависимость от Виртца, конечно существует, чего нет у «Баварии» при ее подборе игроков. С учетом травмы француза Террьера «Байеру» сейчас нужно усилить состав, что он и будет, думаю, делать. Не помешает пара ярких игроков в атаку, которая смогла бы разгрузить Виртца. Да, есть Патрик Шик, который забивает, или Виктор Бонифейс, если он вернется. Но нужен какой-то дополнительный центр силы. В центре поля, в обороне, на флангах у леверкузенцев все в порядке. Но в атаке чуть-чуть исполнительского мастерства может не хватить. В этом плане у мюнхенцев, конечно, преимущество.

Календарь и таблица Бундеслиги

— Все же «Бавария» по игре выглядит мощнее?

— Да. И Компани удалось наладить общую структуру игры. У нее больше шансов выигрывать те матчи, где пойдет что-то не так.

Чемпионат Франции. 18-й тур

— «Монако» опять без Александра Головина проиграл на выезде «Монпелье» (1:2). Почему неудачи следуют одна за другой после приличного начала?

— Не могу сказать, что пристально слежу за французским первенством. Поэтому на подробные вопросы мне немножко сложнее отвечать.

— Тогда только применительно к Хвиче. Брадли Баркола сейчас забил и отдал в победном матче в Лансе (2:1). Будет теперь играть справа, дабы уступить левый фланг грузинскому вингеру?

— Вот интересно, что придумает Луис Энрике. Баркола действительно очень яркий игрок и понять, как они будут взаимодействовать пока довольно сложно. Такое ощущение, что «ПСЖ» взял Хвичу только потому, что можно было его взять. А не потому, что тренер нуждался в усилении конкретной позиции.

Лига чемпионов. 7-й тур

— Завтра возобновляется главный европейский клубный турнир. Начнем здесь с тех грандов, которые в совсем незавидной ситуации. «ПСЖ» на 25-м месте, в зоне прямого вылета. С некой иронией, но поднимется на заветное по нынешним временам 24-е?

— Думаю, да.

— Но в среду парижанам принимать «Сити», который на 22-м и которому очки тоже нужны, как воздух?

— Матч, конечно, очень интересный и с теоретической точки зрения, и с практической. Ни тот, ни другой клуб в первую очередь не захочет проигрывать. Не уверен, что будет сделана ставка на победу. Впрочем, зная Гвардиолу, ва-банк со стороны гостей тоже исключать нельзя. Но в целом ожидать какую-то суперзрелищную игру здесь довольно сложно.

— Или в последнем туре все решат в поединках со «Штутгартом» и «Брюгге»?

— Да, хватает вариантов даже при ничьей в очной встрече, и даже у того, кто проиграет. Там солидный отрыв от 26-го места. И чтобы не попасть в «24» парижанам надо очень постараться и проиграть оба матча.

— Из их соседей по турнирной таблице вываливается Загреб, которому играть с «Арсеналом» и «Миланом»?

— Наверное, у хорватов наибольшие шансы это сделать. В этом смысле формат до конца себя не оправдал. Все-таки слишком много оказалось команд, не готовых к борьбе. Тут в первую очередь нужно говорить о «Болонье», «Жироне» и «Лейпциге», которые должны были оказаться выше. Если команды из таких футбольных стран в следующем сезоне подтянутся, будет куда интереснее. Сегодня же борьбы за место числе 24 маловато. За «восьмерку», да, много. И здесь очень интересна встреча «Атлетико» с «Байером», которая состоится уже в этом туре. Топ-матч, и команды в шикарной форме.

— Чуть в более завидном положении «Реал», на 20-м, как ни смешно это все звучит. Дома легко сейчас разберется с «Ред Буллом»?

— «Реал» в «восьмерку», конечно не пробьется — там уже очень большой отрыв. Поэтому оставшиеся матчи большого значения для мадридцев не имеют. Безусловно, австрийцев они обыграют, и думаю, что крупно. «Ред Булл» — совершенно детская команда со средним возрастом 21-22 года. Уже поменялся тренер. Не получилось у бывшего помощника Клоппа здесь что-то показать, но слишком уж увлеклись в Зальцбурге перестройкой.

— Пока среди клубов, которые выходят в «плей-офф» напрямую французские «Брест» и «Лилль». Вряд ли останутся в лидирующей группе?

— Французы удивили действительно, особенно два этих клуба. Фантастическое выступление, особенно «Бреста». Да, там повезло команде с календарем. Но все равно шикарный совершенно результат. Все же, думаю, те и другие среди восьми первых не останутся.