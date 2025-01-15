Великий комбинатор. Как «негодяй» Лапорта удерживает «Барселону» на вершине

Воскресный разгром «Реала» в финале Суперкубка пришелся как раз вовремя, чтобы отпраздновать четвертую годовщину официального начала второго срока Лапорты во главе клуба, который он покинул в 2010 году, — удачная своевременность. И, как и положено удачливому генералу, трофей был поднят перед удрученными, униженными соперниками «Барселоны» в то время, когда критики Лапорты кружили вокруг, как сообщается, с желанием инициировать вотум недоверия.

Все еще более удачное время для триумфа, не так ли? Но на этом история удачи не заканчивается для этого 62-летнего юриста, которого можно легко назвать негодяем и мошенником. Как бы вы ни относились к нему и его клубу, было бы мудро никогда не недооценивать их.

Когда Лапорта впервые встал у руля 21 год назад, в пылком революционном порыве воодушевления и бунтарского духа, он осмотрел всемирно известную молодежную академию клуба и, к своей радости, обнаружил, что унаследовал молодого Лионеля Месси. Хосеп Мингуэлла, агент, который привел Ромарио, Марадону и Месси в ФК «Барселона», однажды сказал: «Я считаю, что Лео родом с чудесной планеты — той, где рождаются исключительные люди, такие как скрипачи, архитекторы и врачи — избранные люди».

Учитывая, что финансы «Барселоны» были в полном беспорядке, и они находились в середине отрезка, который мог бы растянуться на шесть лет без трофеев любого рода (в наши дни считается, что настал конец света, если они терпят 12 месяцев без кубка), наткнуться на молодого рекрута, который стал величайшим футболистом всех времен и выиграл 34 трофея в цветах «Блауграны», можно было бы отнести к самой большой удаче, о которой мог мечтать любой генерал.

Время поблагодарить свою счастливую звезду и признать, что вам повезло больше, чем вам положено? Не для президента Жоана — человека, которого его амигос называют «Хан».

Все, кто нападет на него, должны признать, что Лапорта — это своего рода диккенсковский Ловкий плут, переполненный любовью к каталонскому клубу, полный личного эго и амбиций, хитрый, агрессивный, безжалостный и полный уличной мудрости. Каким-то образом он продолжает идти прямо в лицо буре и, хотя и побитый, выходить с другой стороны! Это один из способов взглянуть на его последний мандат на Камп Ноу в качестве президента «Барсы», который помогает поддерживать легендарный клуб на плаву.

Ламин Ямаль и Жоан Лапорта globallookpress.com

Чуть больше года спустя после возвращения к власти через выборы в марте 2021 года после долгого перерыва вдали от «Камп Ноу», Лапорта наблюдал, как легендарный игрок «Барселоны», ставший тренером, Хави Эрнандес дал дебютировать 15-летнему Ламину Ямалю. Как, черт возьми, этот клуб заново открыл путь к этой священной планете и во второй раз совершил набег на ее природные ресурсы, чтобы добыть Ламина Ямаля, одному богу известно. Но они это сделали.

В тот дебютный момент Лапорта не мог знать, что сейчас произойдет, но блестящая игра Капрала Ламина против «Реала», которая помогла Ханси Флику выиграть свой первый трофей с момента вступления в должность — по совпадению, это был второй гол 17-летнего игрока в Класико, чего он добился быстрее, чем Месси и быстрее, чем Криштиану Роналду, которому потребовалось восемь матчей и три года (!), чтобы сделать этого — подчеркнула, что удачливый генерал все еще умеет находить четырехлистный клевер.

Во время празднования на поле в саудовской Джидде, и после завершения церемонии награждения — «Реал» послушно стоял, страдая, и ждал, пока каталонцы поднимут трофей, прежде чем уйти — Лапорта расположился в центральной роли впереди всех, там, где должны быть капитан или тренер. В понедельник испанские СМИ были полны изображений его с выпученными глазами и радостным лицом, потеющего от вечерней жары, с трофеем в руках, окруженного парнями, которые на самом деле сражались с чемпионами Испании и Европы.

У Лапорты в руках Суперкубок, чувство триумфа ощутимо, лица его игроков купаются в этом экстазе пост-наслаждения. Битва выиграна, и война, возможно, поворачивается в их сторону — все выглядит правильно в их мире. Но, как и всегда с Лапортой, пожалуйста, не судите книгу по обложке.

Лапорта с Суперкубком Испании globallookpress.com

Несколькими днями ранее казалось, что все его устные обещания, данные Дани Ольмо и Пау Виктору не стоят бумаги, на которой они были написаны, перефразируя голливудского магната Сэма Голдвина: учитывая, что «Барселона» нарушила правила финансового фэйр-плей в Ла Лиге, оба игрока были отстранены от участия в чемпионате и им грозило шесть месяцев пребывания на полной зарплате, без возможности играть. Так продолжалось до тех пор, пока Лапорта не убедил испанское правительство вмешаться, после того, как ему уже несколько раз не удавалось убедить Ла Лигу пойти ему навстречу.

Этот хитрец и мошенник — тот Лапорта, о котором мы хотели бы вам напомнить.

Истории его юношеских злоключений многочисленны. Книга «Барса: Создание величайшей команды в мире» — о самой замечательной эпохе «Барселоны» повествует о том, как Лапорта получил образование в колледже священников, но был исключен, когда в качестве рассчитанного протеста против сурового учителя физики молодой Лапорта стащил несколько ответов на тесты и поделился ими с остальным классом.

Когда он был молодым, в Испании все еще существовала обязательная военная служба. (Возможно, история с «удачливым генералом» началась еще тогда?) Поэтому, когда пришла его очередь, Лапорта был должным образом наказан гауптвахтой за: бунт против подачи в пищу верблюжьего мяса; за то, что тайком улизнул домой на несколько дней отдыха и восстановления сил; и, что хуже всего с точки зрения армии, за самовольную отлучку в Египет со своей девушкой, в то время как однополчане суетились на перекличке, выкрикивая «Присутствует!», когда называли имя Лапорты.

Как только Лапорта стал молодым юристом, он, что достаточно примечательно, начал представлять своего героя, голландца и легенду «Барсы» Йохана Кройффа, и был так взбешен, когда великий тренер был уволен «Барселоной», что начал семилетнюю кампанию по захвату власти — путешествие, которое достигло кульминации в 2003 году, когда он с разгромным перевесом победил на президентских выборах. Как это часто бывало с Лапортой, тут была задействована ловкость рук.

Кампания Лапорты не смогла собрать необходимые голоса, пока он не использовал друзей и влияние, чтобы объявить, с подтверждения «Манчестер Юнайтед», что он согласовал сумму за подписание Дэвида Бекхэма, если и когда его объявят президентом на этих предстоящих выборах. Дело в том, что «Юнайтед» ранее договорился с «Реалом» о той же цене, и игрок недвусмысленно решил присоединиться к проекту «Галактико» неделями ранее. Тем не менее: избиратели поверили, их отвлекли дым и зеркала, и они впервые выбрали своего удачливого Генерала.

Остальная часть истории — это пурга из неудач, ссор, вотумов недоверия и обильного урожая трофеев. Вот Лапорта, спускающий штаны разозлившись на полицейских гражданской гвардии Испании, которые настаивали, что он пытался что-то пронести через охрану аэропорта Барселоны в 2005 году. Вот его непопулярная поддержка злополучной и разработанной Флорентино Пересом «Суперлиги» или желание возобновить контракт Франка Райкарда в 2008 году, когда контроль голландца над раздевалкой был потерян, только для того, чтобы тогдашний директор по футболу Чики Бегиристайн убедил Лапорту назначить молодого Пепа Гвардиолу. (Восемь членов совета директоров, которые ушли в отставку в 2008 году после внеочередного заседания и вотума недоверия, просто задали тенденцию, которая продолжилась и в последнем отрезке руководства Лапорты.) Были судебные разбирательства и отвратительное выталкивания Месси из клуба против его воли: короче говоря, для каждого аспекта футбольного мира есть история о Лапорте, от хорошей, плохой и уродливой до смешной, торжествующей и совершенно возмутительной.

Постер Лапорты globallookpress.com

Когда четыре года назад кампания Лапорты по переизбранию была в самом разгаре, он заплатил за гигантский плакат на всю сторону мадридского небоскреба в пределах прямой видимости стадиона «Бернабеу». «Не могу дождаться, чтобы увидеть вас снова!» — таков был слоган, рядом с выдвинутой вперед челюстью, слегка заретушированной головой и плечами Лапорты. Это было объявление войны... и избирателям это понравилось.

По пути Лапорта и его каталонская армия проигрывали стычки и порой казалось, что они проигрывают кампанию. Но теперь, и Наполеон наверняка одобрил бы это, его удача внезапно вернулась, а это значит, что мы, зрители, не смеем отводить взгляд, когда возобновляется битва за Ла Лигу, Ла Копу и Лигу чемпионов. Списывайте их со счетов на свой страх и риск.