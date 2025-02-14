Корреспондент LiveSport.Ru Михаил Пукшанский и экс-футболист «Спартака» Дмитрий Парфенов обсудили минувшие встречи главного европейского клубного турнира. С участником четырех чемпионских Лиг вспомнили незабываемые матчи спартаковцев тех времен, когда они еще могли побеждать «Реал» и громить «Арсенал». О трансферах российских клубов с прицелом на борьбу за чемпионство тоже поговорили.

«"Реал" выиграл абсолютно заслуженно, но позади лишь первый тайм»

— Когда мы договаривались об интервью, вы сказали, что не очень понимаете нынешний формат Лиги чемпионов. Не понимаете, или не принимаете?

— В большей степени, понятно, второе. Хотя в этих хитросплетениях на прежнем этапе поначалу разобраться тоже было непросто. Ну, и самое главное по духу не совпали. Проводишь столько матчей, много проигрываешь, и все равно куда-то выходишь. Грань и градус были намного ниже, чем в группе. Многие позволяли себе вторые составы выпускать. Думаю переформатируют, кто-то из серьезных людей уже озвучил это. Сейчас-то уже понятно, плей-офф. Выиграл в привычном варианте двухраундового противостояния — идешь дальше, проиграл — вылетаешь.

— Гвоздь программы «стыков» — матч «Сити» — «Реал». По делу все в итоге на «Этихаде» вышло?

— Мадридцы исторически хорошо играют в этом турнире. Постоянно куда-то проходят, в куда худшем состоянии, чем нынче. Опытный боец европейских Кубков с давних времен еще начиная и продолжая восьмидесятыми, которые уже сам хорошо помню, когда «Реал» отыгрывал любой проигрыш в первом матче. И так было при любом тренере. Сейчас же просто судьбу матча решили большие мастера, которые способны перевернуть игру в любой ситуации. В этот вечер вся мадридская компания была на высоте. По мне так абсолютно заслуженная победа. Тем более что «Сити» все еще «кувыркается».

— Но это все еще из серии — лишь первый тайм мы уже отыграли?

— Конечно. Один гол англичан в Мадриде уже может перевести противостояние в овертайм. Когда встречаются соперники такого класса, рано о чем бы то ни было говорить.

— Что отменили преимущество выездного гола, оно правильно?

— Да уже, как по мне, все свыклись с этим. Понятно выиграть 2:0 для «Сити» на выезде было бы куда сложнее, чем иметь шанс на выход в нынешней ситуации. Но ко всему привыкаешь — к VAR, новым регламентам, форматам. Очков раньше тоже за победу лишь два давали. Уже с трудом вспомнишь то время.

«У меня в Лиге чемпионов коленки не дрожали»

— Но вы уже при трехочковой системе добивались со «Спартаком» больших побед в Лиге чемпионов, однако в плей-офф ни разу не вышли. Чего на рубеже 90-х и нулевых уже не хватало?

— Там каждый из этих четырех турниров с моим участием — отдельный случай. В 98-м еще не было, насколько помню, такого расширения — в основном участвовали чемпионы своих стран. Дальше турнир стал «размываться». Но, понятно, зависело от нашего состояния, в первую очередь.

— В Лужниках вы выигрываете у «Реала» (2:1), но на «Бернабеу» уступаете с тем же счетом, и не проходите дальше. Самые яркие воспоминания от первой вашей Лиги?

— Помню, что никакой дрожи в коленках не было, даже при полных трибунах. В Одессе уже имел приличный еврокубковый опыт, при 42 тысячах на своем стадионе ЧМП, выездах во Францию, Грецию с самой горячей поддержкой соперников. В Кубке кубков дебютировал в 17 лет. Но Лига чемпионов, конечно, другой масштаб. Как ни крути, «Реал» и «Интер» — команды иного уровня во все времена. Ну, или почти во все, если вспомнить победу «Спартака» начала 90-х с голами Радченко и Шмарова. В моем же первом турнире за «Интер» играли Дзанетти, Симеоне, Баджо там заканчивал, молодой Пирло...

— «Реал» и «Интер» тех лет сильнее-слабее нынешних?

— Не сторонник сравнений в сослагательном наклонении. Время идет, как никак.

— Было сложно сразу с корабля из Одессы на бал вкатиться в такой турнир?

— Да это было не сразу, я же с самого начала того сезона за «Спартак» играл, с ранней весны.

— В следующем групповом турнире ЛЧ соперники «Спартака» были куда как проще. Тот провал чем объяснить, особенно в Праге со «Спартой» (5:2)?

— Год на год не приходится. Кажется, что «Бордо» не чета лидерам, но это по нынешним временам, а тогда команда очень сильная была.

Парфенов в матче с «Реалом»Дмитрий Пафенов globallookpress.comgloballookpress.com

— На третий год вы уже проходите первый групповой этап с тем же «Реалом», но заваливаете второй. Что случилось тогда после роскошной победы над «Арсеналом» (4:1)?

— Какой-то тоже экспериментальный формат был. Ну, «провисли» зимой без игровой практики. Хотя первую группу с «Реалом», «Спорингом» и «Байером» довольно легко прошли. Первая игра на следующем этапе, да, громим «Арсенал». Помню, Венгер тогда зашел к нам в раздевалку, сказал много лестных слов. А потом посыпались. Игрового тонуса не хватило.

Прогнозы и ставки на футбол

— И, наконец, совсем уж неудачный для вас розыгрыш-2001/2002. «Спартак» уже терял равновесие?

— Имели еще вроде бы шансы перед последним матчем с «Фейеноордом», но не сложилось. А с той «Баварией» с Элбером, Писарро, Салихамджичем, Лизаразю соперничать было невозможно.

«"Сити" и "Бавария" играют в футбол Романцева»

— Вы же в Кубке чемпионов все эти годы были практически незаменимым. Олег Романцев не менял коней на переправе при любом результате?

— Раньше и обойма-то была — 15-16 футболистов. Ну, и защитников вообще редко меняют. Плюс, у нас сплошь и рядом играли универсалы, способные выйти на нескольких позициях. С февраля по декабрь этой обоймой и тащили сезон. Поэтому здесь ничего удивительного.

— Вы недавно сказали, что полмира сегодня пытается играть в футбол Романцева. Кто, простите?

— Ну, посмотрите, как Леверкузен играет. «Сити», понятно, уже на протяжении многих лет. «Бавария». Много и в Англии интересных команд развивают футбол в том ключе. Я имею в виду контроль мяча и прессинг.

Романцев и Парфенов globallookpress.com

— Прямо-таки прессинг такой у вас был?

— Конечно! Мы только в него и играли, поскольку не умели обороняться на низком блоке. Очень активно действовали на чужой половине, но давали зачастую много пространства сопернику. Та же «Бавария» умышленно отдавала нам мяч, вытаскивала на свою половину, и потом вылетала в эти разящие атаки. Мы же все были заточены на игру вперед, поэтому сзади оставались один в один с соперниками высочайшего класса. Ребята просто не успевали добежать оттуда, нагнать соперника.

— Не будь того злополучного двойного перелома, на европейских аренах еще бы «попылили», или «Спартак» что с Парфеновым что без был уже не в состоянии?

— Да причем здесь Парфенов! Команда сильно обновилась, много молодежи пришло. Просто под каток попадали, как с «Ливерпулем» или «Валенсией». Титов травму получил. Помню, как-то сели в Германии смотреть перекличку, так все время включали «Спартак». Столько моментов возникало у наших ворот...

«Головин вел игру, помешало удаление»

— Вернемся к событиям сегодняшнего дня. Хвича Кварацхелия впервые за короткий еще период пребывания в Париже не сыграл с первых минут. Вполне очевидно, логичный шаг стороны Луиса Энрике дать новобранцу чуть перевести дух?

— Да, надо дозировать нагрузку. Тем более, когда два состава под рукой. Конкуренция зашкаливает. Да и чисто психологически после серии удачных игр при переходе в клуб такого уровня, порой нужна пауза. Так или иначе, новая среда, давление. Пусть он уже и четвертый год в Европе.

— За «Монако» после очередного перерыва вышел Александр Головин, но уступили дома «Бенфике» (0:1). Так-то вроде бы россиянин выглядел неплохо?

— Вполне. Много игры через него шло. Когда он в форме, так обычно и бывает. Обыгрывал, отдавал, сам бил. Но вот удаление не позволило «Монако» хотя бы сравнять счет.

— Каких сюрпризов ждать на следующей неделе по итогам ответных встреч?

— Сюрпризы уже случились. Сейчас вопрос, отыграются ли итальянцы после неожиданных поражений в первых матчах. Думаю, и «Милан», и «Аталанта» все же пройдут.

«Чалов проигрывает конкуренцию»

— Четыре россиянина продолжают выступления в Лиге Европы, где вчера тоже прошли первые стыковые матчи. Арсен Захарян снова плотно на лавке, хотя «Сосьедад» обыграл на выезде датчан (1:2) в очень далеком от оптимального составе. Когда же возвращаться уже, если не сейчас?

— Мы не знаем его состояния, хотя пора бы уже вылечиться, никаких серьезных травм у него не было. Напрашивается вопрос о доверии. У пацана и возраст такой, когда играть просто необходимо. Пролетит время, и потом себя будет трудно найти.

— Федор Чалов тоже не вышел на поле, а Магомед Оздоев появился лишь за 20 минут до конца в домашнем матче ПАОКа со «Стяуа» (1:2). Что там продолжает происходить с россиянами?

— У Оздоева понятная ситуация с этой заварушкой на парковке, выбила чуть из колеи. Так-то он игрок основного состава. С Федором ситуацию понять труднее. Вроде бы этот тренер (Рэзван Луческу — М.П.) его приглашал, значит был заинтересован. Поэтому не думаю, что какие-то подковерные интриги присутствуют. Выходит, сегодня просто проигрывает конкуренцию в атаке.

Федор Чалов globallookpress.com

— Зато Никита Хайкин бессменно защищает ворота «Будё-Глимта», пусть его клуб и уступил вчера в гостях с тем же счетом (1:2) голландскому «Твенте». Уедет когда-то уже из Норвегии туда, где потеплее и в футбол играть поинтереснее?

— 29 лет для вратаря — вообще самый сказочный возраст. Но он играет там без замен, стабильный уровень держит, постоянно в Еврокубках выступает. Видимо, от добра добра не ищет. Хотя, помню, ходили разговоры и об Англии, и о других странах.

«Завтра отдам предпочтение "Байеру" против Баварии»

— Плавно перейдем к предстоящему европейскому уик-энду. В Германии завтра «Байер» принимает «Баварию». Команда Хаби Алонсо полетит с первых минут, или уже смирилась со вторым местом?

— У Леверкузена есть свое направление, своя философия. При любом раскладе будут играть только от себя, тем более дома. Ждем открытой игры, с высоким прессингом и обилием голов.

— У мюнхенцев могут возникнуть проблемы после энергозатратного выезда в ЛЧ к «Селтику»?

— Не думаю, что это какая-то проблема. Даже при меньшем чем прежде выборе игроков эти мастера способны выдерживать 2-3 матча в неделю. Но все же в конкретном поединке отдам предпочтение «Байеру».

— В Англии «Брайтон» только что прошел «Челси» на Кубок. Как обычно, если исходить из вашего опыта, играются два матча одних и тех же соперников?

— Мне «Брайтон» нравится. Тем более, что с топами всегда смотрится хорошо. Может и два матча подряд у нынешнего «Челси» выиграть.

— «Сити» примет «Ньюкасл». Мыслями полностью в Мадриде?

— Думаю, да. Понятно, народ на стадионе будет требовать от «горожан» победы и в этом матче, но голову не обманешь.

— Завершают программу тура АПЛ «Тоттеннхэм» и «МЮ». Как таким клубам вообще играется безо всяких уже задач?

— Во-первых, даже 10+ в Англии отыгрываются. Сколько еще играть! Во-вторых, надо доказывать тренерам, что ты готов к новому сезону, если что. Иначе будут «обкатывать» уже без тебя.

— В Ла Лиге продолжается острейшая борьба между тремя традиционными соискателями. Что-то может поменяться на выходных с учетом нынешней занятости «Реала» в ЛЧ и отсутствия таковой сейчас у «Атлетико» и «Барсы»?

— Думаю, эта троечка до конца будет держать нас в напряжении.

— В Италии все сводится к дуэли «Наполи» и «Интера». Первые едут в гости к «Лацио», вторые — к «Юве». Все-таки у «Интера» шансов побольше что сейчас, что в целом?

— Да, «Интер» для меня в приоритете.

«Думаю, Глебов все же перейдет в Динамо»

— Из свежих российских новостей в первую очередь обращает на себя внимание появившийся, наконец, календарь сборной. Нормальные соперники, с учетом довольно высоко стоящей в рейтинге ФИФА Нигерии?

— Конечно, хорошая команда, где все футболисты выступают в европейских клубах. Сейчас вот Камерун обыгрывают постоянно, финальных турниров чемпионатов мира практически не пропускают. Уверен, нигерийцы привезут в Москву хороший состав так что и наши ребята почувствуют иной градус. Да и Замбия заметно прибавила в последние годы. Ну, а Белоруссия, куда без нее. Несравнимо с прошлогодними играми против команд, которые даже обсуждать не хочется.

— ЦСКА наращивает, похоже, обороты на трансферном рынке. 18-летний полузащитник Лорран из «Фламенго» — это уже прямо на сейчас, или инвестиции в будущее?

— Не очень хорошо его представляю. Понятно, скорее, история на будущее, тем более 5-летний контракт. Вряд ли сразу будет результат давать, хотя от молодых бразильцев не знаешь, чего ждать.

— «Спартак» установил рекорд по потраченным в этом сезоне средствам на трансфера — больше 57 миллионов евро. Все равно не сопоставимо с возможностями «Зенита»?

— Питер постоянно вкладывает в легионеров на протяжении многих лет. «Спартак» со времен Валерия Георгиевича себе подобного не позволял, после Алекса и иже с ним. Хотя там суммы в абсолютном измерении, конечно, были другими. Поэтому так бросаются в глаза эти цифры. Мне больше интересна спортивная составляющая, насколько новички оправдают затраты. Барко уже отчасти оправдал.

— По-прежнему никто не пополнил «Краснодар» и «Динамо», а до закрытия окна меньше недели...

— Да, немножко странное затишье. По осени было понятно, что надо освежать и добавлять. Глебов из «Ростова», думаю, все же переберется в «Динамо». Там же вопрос цены только. И московский клуб, и игрок этого хотят. Вопрос договоренности в оставшееся время.

«Зенита» — «Спартак» «Зенит»

— Одним вопросом вспомним завершившийся на днях Зимний Кубок РПЛ в Эмиратах. Уверенная победа «Зенита» может как-то проецироваться на остаток чемпионата?

— Все же это скорее сборов формат был. Для болельщиков, да, афиша, такой счет... Но мы-то понимаем, что у всех команд на этом турнире были свои задачи.

«Хотел бы работать в России»

— Вы выиграли Кубок России, возглавляя почивший в бозе клуб «Тосно». И тут же, через год, уступили лишь в финале турнире с «Уралом». Со времен родного одесского «Черноморца» кубковая закваска пошла?

— Ну, если с долей юмора, может и да. В Казахстане вот сейчас тоже национальный Кубок взяв, забив решающие мячи на 88-й и 90-й минутах.

— Почему же тогда все так резко оборвалось с «Актобе»?

— Проиграли дома. А там поражения в Актюбинске — всегда трагедия. Хотя ничего страшного не случилось, от лидера за четыре тура до финиша отставали лишь на очко.

— Когда уже какой-нибудь чемпионат выиграете в качестве главного тренера?

— Сначала надо принять кого-то.

— Понятно, о предложениях. Есть ли они, и какие у вас приоритеты?

— В России хорошая тренерская школа. Поэтому каждый раз на первом плане вопрос доверия. До зимней паузы было несколько бесед, но люди не рискнули в момент начала сборов пойти на перемены. Приоритеты? В ближнем зарубежье уже поработал. Теперь хотелось бы дома.