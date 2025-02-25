Король Америки, тринидадская звезда из Греции и капитан «Ростова». Главные зимние трансферы РПЛ

Зимняя трансферная кампания российских клубов завершилась 20 февраля. Футбольные коллективы РПЛ укрепили свои составы перед рестартом сезона, который возобновится уже 28 февраля.

Луис Энрике

из «Ботафого» в «Зенит»

Самый дорогой трансфер зимней паузы. Бразилец из «Ботафого» обошелся «Зениту» в 33 млн евро. В обратном направлении зимой последовал самый дорогой игрок РПЛ прошлой зимы — Артур, а летом туда же уедет Вендел.

«Зенит» нуждался в правом вингере. Максим Глушенков после ухода Клаудиньо, скорее всего, будет играть «десятку», а Артур не оправдал доверие Сергея Семака, несмотря на два важных гола в прошлом чемпионате — «Краснодару» в гостях и чемпионский — «Ростову». Поэтому руководство сине-бело-голубых приобрело Луиса Энрике, ожидая от него игры уровня Малкома.

В Бразилии Луис Энрике стал чемпионом и обладателем Кубка Либертадорес, а также, опередив Лионеля Месси, получил приз «короля Америки», вручаемого лучшему футболисту Северной и Южной Америки, играющему в Новом свете.

В «Зените» на Зимнем Кубке РПЛ 24-летний бразилец выиграл первый трофей с командой. Также он показал, что в случае необходимости может сыграть и на левом фланге атаки, несмотря на рабочую левую ногу. Именно в такой роли Луис Энрике вышел в финале Зимнего Кубка РПЛ, где поразил ворота «Спартака».

Луис Энрике «Зенит»

Единственный скепсис по Луису Энрике связан с его предыдущим выступлением в Европе. В 2021 году бразилец перебрался из родного «Флуминенсе» в «Бетис». За севильский клуб футболист провел добротный первый сезон и провальный второй, проведя в сумме 64 матча и забив четыре мяча.

Зато в «Ботафого» Луис Энрике дорос до уровня национальной сборной, за которую успел уже забить два гола в шести проведенных встречах.

Саша Зделар

из ЦСКА в «Зенит»

Удивительный трансфер в концовке заявочного окна. Серб был основным игроком ЦСКА в осенней части чемпионата и на протяжении двух с половиной лет. При этом во многих моментах он был слабым звеном армейцев. Если в разрушении Зделар в целом преуспел, то с точки зрения навыков конструктора атак красно-синие могли найти и более талантливого футболиста.

Саша Зделар «Зенит»

На зимних сборах Зделар играл опорника в схеме 4-4-2 ромб, но для начала атак с позиции десятки опускался Миралем Пьянич. Из-за этого у армейцев практически не было умных открываний между линиями обороны и полузащиты соперника, которые были распределены между восьмерками и форвардами. Теперь ЦСКА может распределить билд-ап команды в более современной манере.

Зачем вообще «Зениту» Зделар? Команда входит в сезон всего с двумя центральными полузащитниками на две позиции. Это Вильмар Барриос и вернувшийся из аренды Ду Кейроз. Вендел дисквалифицирован на первую игру после паузы, против ЦСКА. Дмитрий Васильев травмирован. Поэтому у серба неплохие шансы выйти на поле против своей бывшей команды.

«Зенит» заплатил ЦСКА за Зделара 1,3 млн евро. Армейцы продали 29-летнего футболиста с небольшой выгодой: сами заплатили за него «Партизану» 500 тысяч евро.

Ливай Гарсия

из АЕКа в «Спартак»

Самое дорогое приобретение «Спартака» в истории. Тринидадец обошёлся красно-белым в 18,7 млн евро.

27-летний Гарсия может сыграть и в центре нападения, и на правом фланге. В случае его использования на острие атаки, Деяну Станковичу придется менять схему, чтобы совместить его и Манфреда Угальде. Справа Гарсия не так эффективен в плане результативности, да и на эту позицию команда уже купила Пабло Солари. За правый фланг будут отвечать аргентинец и Тео Бонгонда.

Ливай Гарсия «Спартак»

Всего за АЕК тринидадец 160 матчей, в которых забил 56 мячей и сделал 27 голевых передач. Лучшими сезонами Гарсии в греческом клубе стали 2022/23 и 2023/24, в которых он забил, соответственно, 14 и 13 мячей в чемпионате. Гарсия достаточно прыгуч и хорошо ведет верховые единоборства. Он обладает неплохим дриблингом, благодаря чему способен играть на фланге атаки. Минус Гарсии — он не впечатляет в прессинге, не всегда делая черновую работу ради команды.

Из-за того, что «Спартак» выложил крупную сумму за футболиста, не вписывающегося в текущий стартовый состав на двух своих основных позициях, трансфер пока вызывает скепсис. Как Деян Станкович собирается использовать и Угальде, и Гарсию, и Солари на удобных для них позициях? Снимет одну из восьмерок и перейдет на 4-1-3-2? В таком случае слишком большая нагрузка пойдет на основного опорника Наиля Умярова.

Использовать Солари на левом фланге вместо Маркиньоса, а Гарсию — на правом? Аргентинец попадает на нелюбимый край, да и бразилец в последних матчах осени не дал усомниться в своем месте в стартовом составе.

Пабло Солари

из «Ривер Плейта» в «Спартак»

Ещё один новичок красно-белых, за которого клуб заплатил 10 миллионов евро. Аргентинец хорошо знаком с Эсекьелем Барко, вместе с которым выступал в «Ривер Плейте». Так как первый аргентинец в команде закрепился успешно и стал лидером, спартаковцы решили пригласить его бывшего партнера.

И тут снова возникает вопрос о том — где использовать Солари? На правом фланге вместе нестабильного Тео Бонгонда аргентинец выглядит наиболее подходящим кандидатом, но при сохранении схемы в основе не находится место дорогущему Ливаю Гарсии. Играть с двумя атакующими аргентинскими восьмерками-десятками, ведь Солари иногда играл десятого номера в прежнем клубе? Слишком авантюрно и вызывает проблемы в опорной зоне.

Пабло Солари «Спартак»

С точки зрения приобретения в целом, не обращая внимания на набор остальных футболистов, Солари — сильный игрок. Аргентинец склонен к большому объему работы без мяча, активному прессингу соперников, и отличается качественным дриблингом. В хайлайтах игры Пабло на родине можно увидеть голы после обводок одно-двух защитников соперника.

Бьет Солари обычно на технику, а не на силу, поэтому в его арсенале можно увидеть «черпаки» через голкипера соперника. Солари быстр и хорошо открывается за спину. Большинство голов забил в контратаках, что вызывает небольшой скепсис из-за ставки «Спартака» на позиционное нападение.

В молодежной сборной Аргентины прошлой зимой Солари был основным игроком, поучаствовав в отборочном турнире на Олимпиаде в Париже. Однако на сами Игры футболист не был вызван тренерским штабом олимпийской сборной «альбиселесте».

Илья Помазун

из ЦСКА в «Спартак»

Третий вратарь ЦСКА решил найти клуб, в котором получит большую игровую практику. В «Спартаке» Помазун будет сидеть под Александром Максименко в чемпионате, но из-за ухода Александра Селихова получит свои шансы в Кубке.

Илья Помазун «Спартак»

За время многолетних аренд в «Урале» Помазун показал себя одним из лучших голкиперов второй половины таблицы. Вратарь мог дождаться места основного стража ворот одной из команд середины таблицы, но, не имея игровой практики, решил стать кубковым голкипером «Спартака».

Летом вратарем интересовался «Рубин», но Помазун пытался побороться за свое место в ЦСКА, а казанцы сделали выбор в пользу Евгения Ставера и Артура Нигматуллина.

Все футбольные трансферы

Помазун — второй трансфер из ЦСКА в «Спартак» за деньги в истории российского футбола. Первым полтора года назад стал Хесус Медина. В российской истории из стана красно-синих к красно-белым переходил до этого только Валерий Масалитин. Ну и Роман Еременко, незадолго до присоединения к «Спартаку» расторгнувший контракт с ЦСКА.

Хуан Хосе Касерес

из «Лануса» в «Динамо»

«Динамо» давно нуждалось в квалифицированном правом защитнике. Эли Даса часто не вытягивал уровня игры команды, а для Александра Кутицкого эта позиция — эксперимент не от хорошей жизни. Поэтому команда подписала парагвайского защитника, который стал третьим представителем своей страны в московском клубе после Фабиана Бальбуэны и Роберто Фернандеса.

Касерес родился в Аргентине в парагвайской семье, но выбрал историческую родину для выступлений за сборную. Парагваец достаточно ярок при включениях в атаку, за два своих аргентинских клуба — «Ланус» и «Расинг» он забил четыре мяча в 116 матчах и сделал пять результативных передач.

Парагваец обладает хорошей скоростью и достаточно цепок в единоборствах. В позапрошлом году футболист дебютировал в составе национальной сборной, за которую уже провел семь матчей. При нынешнем главном тренере Густаво Альфаро Касерес стал основным в национальной команде.

Хуан Хосе Касерес «Динамо»

Самый лучший матч за сборную Касерес провел 11 сентября прошлого года против Бразилии, когда практически полностью закрыл Винисиуса. Вообще в матчах с участием новичка «Динамо» у сборной Парагвая фантастическая статистика: за семь игр «альбирроха» пропустила лишь четыре мяча, два из которых — в боливийском высокогорье. Сможет ли Касерес на качественно новый уровень вывести проблемную оборону «Динамо»?

Данил Глебов

из «Ростова» в «Динамо»

Самый статусный из внутрироссийских трансферов этой зимы. «Динамо» заплатил 8 млн евро за приобретение капитана «Ростова». Интересно, что первый матч после паузы москвичи проведут именно в Ростове-на-Дону

Несколько трансферных окон подряд Глебовым интересовался «Спартак», пытавшийся решить проблемы в опорной зоне. Однако капитан команды Валерия Карпина так и не перебрался в стан красно-белых. Зато его переход очень обрадует Марцела Личку.

Данил Глебов «Динамо»

Глебов — универсальный опорник, в зависимости от задачи на игру как поддерживающий прессинг в роли дополнительного бокс-ту-бокса, так и садящийся в оборону пятым защитником. Пока непонятно, кого именно Данил заменит в основном составе «Динамо». Диего Лаксальт — профильный крайний защитник, и его, возможно, вернут на профильную позицию. При этом Лаксальт очень хорошо высоко прессингует и дает большой объем работы на позиции опорника.

Есть ещё Луис Чавес, связывающий оборону и атаку. Возможно, Глебов появится в основе вместе с мексиканцем. Тогда команда добавит в интенсивности в центре поля и будет выпускать двух опорников сразу под Бителло или Хорхе Карраскалем, не любящих отрабатывать в обороне.

Гибридная роль Глебова как дополнительного защитника при глубокой обороне маловероятна. Марцел Личка никогда не использовал своих опорников на уровне РПЛ в таком качестве, хотя и играл в схему в три центральных защитника.

Алеррандро

из «Ред Булл Брагантино» в ЦСКА

ЦСКА сделал первый трансфер после бана, подписав бразильского нападающего. Форвард обошёлся армейцам в 4,2 млн евро. Последний сезон нападающий провел на правах аренды в «Витории».

На родине Алеррандро некогда считался одним из самых перспективных игроков атаки, в свое время выиграв со сборной чемпионат Южной Америки U17. Алеррандро — не самый дисциплинированный футболист, за время выступления в чемпионате Бразилии он трижды зарабатывал дисквалификации.

Алеррандро ЦСКА

Прорвало Алеррандро в плане результативности только в прошлом сезоне. До него 25-летний нападающий не забивал более шести голов в чемпионате. В последнем же розыгрыше чемпионата Алеррандро забил 15 мячей и сделал четыре результативные передачи, разделив с экс-зенитовцем Юри Алберто первое место в бомбардирской гонке Бразилейрао.

Форвард достаточно пластичен: в ворота «Крузейро» он забил мяч ножницами, признанный лучшим голом минувшего чемпионата. Он достаточно хорош в прессинге, без которого невозможна была бы игра в команде Марко Николича. При этом скоростные качества футболиста находятся на среднем уровне.

В атаке ЦСКА Алеррандро вытеснит на лавку Секу Койта и станет партнером для Тамерлана Мусаева. Скепсис вызывает то, что к 25 годам у бразильца лишь один сильный сезон. Продолжит ли форвард голевые подвиги времен «Витории» или вернется с скудной предшествующей результативности — покажет предстоящая кампания.

Антон Зиньковский

из «Спартака» в «Крылья Советов» (аренда)

Вингер совсем потерял место в основе «Спартака». Последний раз Зиньковский появлялся в чемпионате в составе команды Деяна Станковича 22 сентября, выйдя на замену в матче против московских динамовцев.

Сейчас Антон возвращается туда, где сделал себе имя. К любимому тренеру Игорю Осинькину, у которого стал лучшим ассистентом РПЛ.

Снова составит связку с Иваном Сергеевым. Зрители смогут наблюдать как кроссы Зиньковского от бровки, так и смещения в центр под удар.

Зиньковскому без вопросов достанется место на левом фланге атаки самарцев. А в связи с уходом Бенхамина Гарре россиянин может снова почувствовать себя лидером волжского коллектива.

Вячеслав Грулёв

из «Динамо» в «Пари НН»

Вот и завершилось время универсального форварда/вингера в составе московского клуба. 25-летний уроженец Кемерова проиграл конкуренцию легионерам и более молодому Ярославу Гладышеву и вынужден был сменить обстановку.

В этом сезоне Грулев перенес перелом голени, из-за чего его позиция в основном составе московских динамовцев стала еще менее прочной. На прощание Вячеслав, впрочем, забил гол в последнем матче «Динамо» в первой части чемпионата, поразив ворота «Химок».

Прогнозы и ставки на РПЛ

Грулёв в «Пари НН» может сыграть как на фланге атаки, так и на острие. Позиция впереди менее вероятна из-за того, что команда арендовала Александра Кокшарова. Экс-динамовец хорошо прессингует и отрабатывает в обороне, так что его атлетизм пригодится Виктору Гончаренко, в каждой из своих команд ставящему на интенсивное давление.