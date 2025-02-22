Шанс на рестарт. Получит ли карьера Зиньковского новый импульс в «Крыльях Советов»?

За два с половиной сезона пребывания в расположении «красно-белых» Зиньковский так и не реализовал свой потенциал, полностью утратив место в обойме команды при Деяне Станковиче. «Крылья Советов» не потеряли веру в некогда одну из главных звезд клуба, подписав Антона на правах аренды до лета 2025.

Титул лучшего ассистента РПЛ открыл большие перспективы

Воспитанник академии «Чертаново» пополнил ряды «Крыльев Советов» в январе 2019 — трансфер атакующего полузащитника обошелся самарцам в 350 тысяч евро. Команда отчаянно боролась за сохранение прописки в элите и старалась исправить ситуацию за счет недорогих приобретений.

Сперва главный тренер «Крыльев Советов» Миодраг Божович предоставлял Зиньковскому крайне редкие игровые минуты после выхода на замену, ожидая окончательной адаптации игрока к реалиям высшего российского дивизиона.

Дебют Антона в стартовом составе самарцев состоялся в перенесенном матче 16-го тура РПЛ против «Оренбурга». Заручившись доверием черногорского специалиста, Зиньковский закрепился на левом фланге атаки команды и за 13 поединков чемпионата записал на свой счет 1+1.

«Крылья Советов» финишировали в зоне стыковых матчей и избежали вылета только благодаря триумфу в двухраундовом противостоянии с «Нижним Новгородом». Антон внес лепту в итоговый успех, отметившись забитым мячом в первом поединке.

Выводов из чудесного спасения в стане самарцев сделано не было, и уже по итогам кампании 2019/2020 клуб оказался в подвале турнирной таблицы Премьер-лиги. Единственным светлым пятном в игре «Крыльев Советов» остался перформанс Зиньковского, который запомнился восьмью результативными передачами и вошел в тройку лучших ассистентов российского первенства.

Антон Зиньковский globallookpress.com

Понижение в классе запустило процесс очищения в расположении клуба из Самары — провалившийся Божович уступил тренерское кресло Игорю Осинькину. Также летом 2020 «Крылья Советов» устроили массовую закупку в рядах «Чертаново», заполучив сразу восемь игроков московского футбольного коллектива.

Эффект от пертурбаций наступил моментально, и под руководством Осинькина самарцы заиграли куда более воодушевленно. Зиньковский зажигал на левом краю атаки, выкручивая позвонки противостоящим правым защитникам во встречах ФНЛ.

Календарь и таблица ФНЛ

Сезон 2020/2021 второго по рангу дивизиона российского футбола Антон провел весьма результативно, имея в активе десять голов и десять ассистов. «Крылья Советов» взлетели на вершину турнирной таблицы Первой лиги, набрав впечатляющий 101 балл и получив прямую путевку в РПЛ.

Помимо запоминающихся выступлений на просторах ФНЛ, самарцы удивили всех в Кубке России, остановившись в шаге от главного трофея турнира. Путь к заветной награде подопечным Осинькина преградил московский «Локомотив», который отпраздновал в финале победу со счетом 3:1.

На этом чудесное преображение «Крыльев Советов» и, в частности, Зиньковского под началом Игоря Витальевича не закончилось. Полузащитник чувствовал себя в своей тарелке в тактических построениях российского специалиста, который не ограничивал его рамками одного амплуа.

Антон Зиньковский globallookpress.com

Антон вместо излюбленной левой бровки по ходу встречи мог оказаться на противоположном фланге либо продвигать мяч в роли «десятки», выступая свободным художником команды.

Поддержка со стороны тренера отразилась на легкости действий игрока, который регулярно занимал место среди стартовых одиннадцати в розыгрыше Премьер-лиги 2021/2022. За 30 проведенных поединков Зиньковский отличился четырьмя голами и девятью результативными передачами, что позволило ему забрать награду лучшего ассистента чемпионата России.

Джокер в рукаве Абаскаля

Во время летнего трансферного окна 2022 года Антон стал желанным усилением для ведущих клубов РПЛ. Быстрее всех сработал «Спартак», который переживал очередное межсезонное обновление.

У руля «красно-белых» появился Гильермо Абаскаль, чьи идеи должны были привести москвичей к золотым наградам российского первенства. Испанец любил проводить эксперименты в схематических расстановках команды, жертвой которых регулярно становился Зиньковский.

Игрок столкнулся с серьезным конкурентом на левом фланге «Спартака» в лице Квинси Промеса, чье место в основе оставалось неприкосновенным. Абаскаль предпочитал использовать Антона на правой бровке, однако при переходе на схему 4-3-1-2 Зиньковский мог располагаться по всему фронту атаки, становясь порой вторым центральным нападающим.

Тем не менее с регулярной игровой практикой у воспитанника «Чертаново» возникали трудности, так как большую часть матчей он начинал на скамейке запасных. При этом после выхода на замену Антон успевал радовать фанатов столичного клуба голевыми свершениями, забив три мяча и трижды ассистировав партнерам по команде.

Антон Зиньковский globallookpress.com

В довесок к этому он оформил две голевые передачи в чемпионате России, появившись со стартовых минут на поле. Вместе с москвичами Зиньковский добрался до бронзовых медалей РПЛ 2022/2023.

Следующую кампанию российского первенства Антон начал вновь в качестве игрока ротации — теперь за место на правом краю атаки приходилось соперничать с новичком Тео Бонгондой. Лишь конфликт между Абаскалем и Соболевым, который повлек последующий перевод Промеса на позицию центрфорварда, позволил Зиньковскому вернуться на любимый левый фланг «народной команды».

Антон Зиньковский globallookpress.com

Однако выступления полузащитника, как и всего «Спартака», под началом испанского специалиста оставляли желать лучшего. Слишком мало остроты создавал Антон в последней трети поля, а его КПД выглядел весьма удручающе.

Россиянин закончил сезон всего с двумя голами в копилке, впервые не сделав ни одной результативной передачи. Если регресс Зиньковского сходил ему с рук при правлении Абаскаля, то сменивший испанца Владимир Слишкович моментально усадил полузащитника в запас.

Затерялся среди легионеров

Раскрыть потенциал Антону не удалось и с приходом на тренерский мостик «Спартака» Деяна Станковича. Под сербского специалиста в линию нападения летом приобрели Эсекьеля Барко и Маркиньоса, которые вместе с Тео Бонгондой и Манфредом Угальде составили атакующий ромб.

46-летний наставник лишь трижды выпустил Зиньковского в основе на просторах Российской Премьер-лиги, окончательно списав со счетов в конце сентября. С того момента Антон провел на футбольном поле всего 39 минут в рамках Кубка России, завершив первую половину сезона с нулем в графе результативных действий.

«Красно-белые» научились отлично справляться без 28-летнего полузащитника, расположившись в тройке лидеров по итогам летне-осенней части чемпионата.

Антон Зиньковский и Деян Станкович globallookpress.com

Франсис Кахигао, занявший пост спортивного директора москвичей в январе 2025, приступил к чистке авгиевых конюшен. Зимой стан столичного клуба покинули Александр Селихов, Виллиан Жозе, Шамар Николсон, Павел Мелешин и Томаш Тавареш.

Стало понятно, что вскоре участь «лишнего балласта» настигнет Зиньковского — сообщалось, что его кандидатуру рассматривали «Локомотив», «Урал» и «Ростов», но Антон сделал выбор в пользу более проверенного варианта.

Турне в Самару принесет пользу обеим сторонам?

«Крылья Советов» хотят забыть первую часть сезона РПЛ, как страшный сон, ведь помимо игровых проблем возникало слишком много околофутбольных скандальных инфоповодов.

Несколько раз самарцы могли потерять Игоря Осинькина, которого сперва отправляли на вольные хлеба из-за катастрофических результатов, затем 59-летний специалист желал самостоятельно подать прошение об отставке. Также вокруг «Крыльев Советов» едва не вспыхнул коррупционный скандал, связанный с высказываниями губернатора Самарской области Вячеслава Федорищева.

Скрипя зубами, подопечные Осинькина взобрались на десятую строчку российского первенства. Вот только спокойствия клубу текущее положение точно не добавляет, так как отрыв от зоны переходных матчей составляет всего два очка.

Игорь Осинькин globallookpress.com

Зиньковский едет помогать родному клубу пережить непростые времена, имея возможность вернуть оптимальные кондиции и уверенность своим выступлениям.

Тем более за время отсутствия в стане «Крыльев Советов» изменилось немногое — должность главного тренера все также занимает Игорь Витальевич, ранее способствовавший прогрессу Антона, а на позиции центрального нападающего располагается Иван Сергеев, связка с которым имеет шансы засиять новыми красками.

Атакующий полузащитник может создавать моменты для 29-летнего форварда с завидной частотой, что положительно повлияет на общую картину игры самарцев в последней трети поля. К тому же, Бенхамин Гарре совсем сник в летне-осенней части сезона РПЛ и 20 февраля отправился в «Васко да Гама».

Антон Зиньковский vk.com/fckssamara

Возможно, именно приезд Зиньковского позволит «Крыльям Советов» вернуть остроту в контратакующие выпады, ранее выступающие главным козырем команды. По ходу текущего российского первенства с данным компонентом игры у дружины Осинькина возникали трудности.

Тандем Антона и клуба из Самары выглядит многообещающе — теперь все карты находятся в руках Зиньковского, в интересах которого возвращение в ранг лучших распасовщиков Российской Премьер-лиги и устранение возникшего скепсиса после провала в «Спартаке».