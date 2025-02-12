«Ложная девятка» или конкурент Бонгонды? Какая роль отведена Солари в «Спартаке»

Второе трансферное окно кряду «Спартак» проделывает один и тот же фокус, усиливая свою обойму аргентинским вингером из «Ривер Плейта». Покупка Эсекьеля Барко оказалась попаданием в десятку, теперь наступил черед его соотечественника Пабло Солари заявить о себе в футболке «красно-белых».

Названный в честь Аймара

Пабло Сесар Солари Феррера появился на свет 22 марта 2001 года в небольшой деревне Аризона, входящей в провинцию Сан-Луис на западе центральной части Аргентины.

Его судьба была тесно переплетена с «Ривер Плейт» с самого детства, так как отец Виктор является ярым поклонником клуба из Буэнос-Айреса. Солари-старший даже дал имена трем из пяти сыновей в честь культовых игроков «миллионеров» 1990-х: Матиас Хесус в честь Альмейды, Сантьяго в честь «маленького индейца» Солари и Пабло Сесар в честь Аймара.

Неудивительно, что первым серьезным испытанием после академии местной «Аризоны» для юного дарования стал просмотр в «Ривер Плейт». В восьмилетнем возрасте он вместе с отцом отправился в Буэнос-Айрес, где на протяжении недели проходил различные игровые тесты.

К сожалению для Солари, турне в столицу завершилось ничем — на тот момент «миллионеры» переживали пертурбации в правящей верхушке в связи с уходом президента Хосе Марии Агилара и приходом к власти Даниэля Пассареллы, которые повлекли также структурные изменения в молодежной команде.

Тестирование для соответствия академии «Ривер Плейт» затянулось, Виктору пора было возвращаться домой для продолжения работы, а оставлять одного восьмилетнего мальчика в огромном Буэнос-Айресе никто не планировал.

Пабло Солари ole.com.ar

Оттачивать мастерство Пабло начал в намного более скромном «Румбо а Велес де Хенераль Пико», готовясь к дальнейшему продвижению по карьерной лестнице.

В 2014 году скаут «Велес Сарсфилд» Себастьян Пайт увидел потенциал в универсальном мальчишке, который занимал буквально все пространство в атаке команды, играя на позициях «восьмерки», «девятки», «семерки» или «десятки». Вот только очередной просмотр превратился для Пабло в разочарование — представители клуба даже не рассматривали его кандидатуру.

Пайт вскоре сменил место работы, перебравшись в «Тальерес», хорошо знакомый российской публике по участию в Летнем кубке РПЛ 2024. Вместе с собой он привез Солари, который сперва рассматривался на место центрального нападающего.

Пабло Солари ole.com.ar

Его первый тренер в молодежной команде «матадоров» Марио Обульген переделал аргентинца в вингера из-за легкости его игры на флангах атаки. Ко взрослой обойме «Тальереса» Пабло подобрался в 2020 году, пройдя предсезонную подготовку в расположении «сине-белых».

Солари появился на скамейке запасных клуба из Кордовы во время встреч Кубка Диего Армандо Марадоны против «Ньюэллс Олд Бойз» и «Лануса». Только дебют в официальной встрече за «Тальерес» так и не состоялся.

Переход через Анды

Чилийский «Коло-Коло» переживал непростые времена в 2020 году, впервые за всю историю находясь на пороге вылета из элитного дивизиона. На фоне образовавшегося кризиса многие опытные игроки расторгли контракт с «вождями», в довесок к чему команда столкнулась с эпидемией травм.

Последней каплей стало повреждение Маркоса Боладоса, из-за которого «Коло-Коло» лишился всех фланговых нападающих. Решение проблемы нашел помощник главного тренера «вечных чемпионов» Вальтер Лемма, ранее работавший в системе «Тальереса» и хорошо знающий Солари по резервной команде «матадоров».

Аргентинский специалист забрал своего протеже в ряды «белых» на правах аренды — как оказалось, данное решение станет судьбоносным для «Коло-Коло» в борьбе за сохранение прописки в элите.

Пабло впервые появился в цветах «вождей» на просторах чилийского Примера-Дивизиона 5 декабря 2020 года, выйдя на замену против «Уачипато». Главный наставник «Коло-Коло» Густаво Кинтерос использовал аргентинца на излюбленной для него позиции правого вингера.

Там Солари чувствовал себя, как рыба в воде, принеся пользу команде уже в четвертом поединке, когда отдал результативную передачу во встрече с «Кокимбо Унидо». Кинтерос остался доволен перформансом флангового нападающего, закрепив за ним место в стартовых одиннадцати.

Пабло Солари latercera.com

Избежать вылета «Коло-Коло» смог лишь благодаря победе в стыковом матче над «Универсидад де Консепсьон», геройский плащ в котором примерил на себе Пабло. Он забил единственный мяч, чем спас «вождей» от исторического позора и расправы со стороны собственных болельщиков.

Успешно пройдя боевое крещение, Солари застолбил за собой статус важного исполнителя для «белых». В кампании 2021 аргентинец барражировал между флангами атаки «Коло-Коло», радуя фанатов результативными действиями.

Всего за 34 проведенных поединка он отметился восемью автографами в воротах оппонентов и шесть раз ассистировал партнерам по команде.

«Вожди» пережили ренессанс, находясь еще год назад на грани вылета, и по итогам сезона 2021 завоевали Кубок Чили. В финальной встрече против «Эвертона» Солари записал на свой счет 1+1.

Новый 2022 год Пабло начал в роли полноценного игрока «Коло-Коло» — чилийцы выкупили его у «Тальереса» за 1,15 млн евро. Команда разрывалась сразу на несколько фронтов, выступая в национальном первенстве, Кубке страны, Копа Либертадорес, Кубке Судамерикана и Суперкубке Чили.

Пабло Солари globallookpress.com

Триумфально завершить розыгрыши удалось в двух из них, пополнив коллекцию Суперкубком и главным трофеем Примера-Дивизиона. Аргентинский вингер за 17 матчей чемпионата отметился пятью забитыми мячами и тремя результативными передачами.

Яркие выступления Пабло не остались в тени, и уже летом к его персоне активный интерес проявляла мексиканская «Америка», которая была готова расстаться с 5 млн евро. «Коло-Коло» устоял перед предложением «орлов», однако удержать одного из лидеров все равно не вышло.

Долгий путь к величественному «Монументаль»

По ходу группового этапа Кубка Либертадорес 2022 «вожди» попали в один квартет с «Ривер Плейт», игра против которого еще больше стимулировала Солари демонстрировать лучшие качества.

Первое противостояние между «Коло-Коло» и «миллионерами» аргентинец завершил с голевой передачей, чем напомнил клубу, однажды отвергнувшем его, о своем существовании.

«Ривер Плейт» сделал официальное предложение чилийской команде о трансфере Солари в июле 2022, чем довел до слез крестного отца вингера Федерико Вилью. Именно он подарил комплект формы «Ла Банды» Пабло, когда тот был еще ребенком.

Заветный дебют игрока в футболке «полосатых» состоялся на домашнем стадионе «Монументаль» во встрече с «Химнасией» — Солари появился со скамейки запасных в заключительной трети матча. Любопытно, что пару ему при выходе на поле составил Эсекьель Барко.

Пабло Солари (слева) globallookpress.com

На полях Лиги Професиональ-2022 он провел семнадцать матчей, пополнив зачетную копилку пятью результативными ударами. Настоящий прорыв ожидал его в следующей кампании, когда ему пришлось вспомнить юные годы и стать универсалом для «миллионеров».

Пабло появлялся во всех зонах атаки: на левом фланге, на правой бровке, играл на позиции «ложной девятки». Также при схеме 4-3-2-1 составлял тандем с Барко, исполняя функции «десятки».

По итогам сезона Солари поучаствовал в 47 матчах, отличившись двенадцатью забитыми мячами и двенадцатью голевыми пасами. Результативными действиями Пабло помог «Ривер Плейту» добраться до золотых медалей чемпионата Аргентины и выиграть Суперкубок страны.

Летом минувшего года на тренерском мостике «Ла Банды» произошла рокировка — вместо Мартина Демичелиса пост наставника занял Марсело Гальярдо. 49-летний специалист сходу показал, что для него нет авторитетов и усадил сбавившего обороты Солари в запас.

Пабло Солари latercera.com

Аргентинцу пришлось осваивать новое амплуа на поле, все чаще появляясь на острие атаки в паре с Факундо Колидио. Адаптироваться получилось во второй части кампании, что отразилось на общей статистике: 10 голов и 5 ассистов в сорока двух поединках.

Наиболее ценным для торсиды «Ривер Плейт» стал забитый мяч Пабло в аргентинском «Суперкласико» против «Боки Хуниорс». Его точный удар позволил «полосатым» сохранить ничейный результат в матче с заклятыми врагами.

Незамеченный «альбиселесте»

Солари прошел путь в сборной Аргентине, преодолев уровни U16, U18, U20 и U23. В ряды последней регулярно вызывался на товарищеские поединки и матчи отборочного цикла к Олимпийским играм-2024.

На групповом этапе оформил одну результативную передачу во встрече со сверстниками из Венесуэлы и однажды поразил ворота команды Парагвая. Казалось, что билет в Париж находился в его кармане, вот только тренер олимпийской «альбиселесте» Хавьер Маскерано имел противоположное мнение.

Пабло Солари globallookpress.com

40-летний специалист предпочел включить в заявку Аргентины Джулиано Симеоне, что стало неожиданностью для Солари. Правда, сборная так и не снискала успеха на ОИ-24, вылетев в четвертьфинале от национальной команды Франции.

Дежавю «красно-белых»

Слухи о переезде Солари в Российскую Премьер-лигу появились в январе 2025. Сообщалось, что на него претендовали сразу два клуба отечественного первенства — «Краснодар» и «Спартак».

Победителем из трансферной гонки, в конечном итоге, вышли «красно-белые», предложение которых показалось «Ривер Плейту» наиболее выгодным. Тем не менее переговоры между российским и аргентинским футбольными коллективами не обошлись без подводных камней.

У «Спартака» возникли трудности с переводом денежным средств «полосатым», из-за чего долгое время о трансфере не могли объявить официально. При этом Пабло находился в ОАЭ, как и московский клуб, тренируясь по индивидуальной программе.

Наконец, 11 февраля сторонам удалось уладить все финансовые детали, и «красно-белые» презентовали новобранца. Сообщается, что «Ривер Плейт» получил за Солари 12 млн евро с учетом бонусом, игрок подписал четырехлетний контракт со «Спартаком», а его заработная плата составит порядка 2 млн евро в год.

Пабло Солари elargentinodiario.com.ar

В стане «народной команды» Пабло обзавелся седьмым номером, на который возлагаются большие надежды как со стороны руководства клуба, так и болельщиков. Видимо, функционеры «Спартака» решили, что приобретение аргентинского вингера из «Ривер Плейт» равно успеху и придерживаются этого лейтмотива второе трансферное окно подряд.

Барко сходу нашел себя в стане «красно-белых», повторит ли его путь Солари — вопрос. Ведь 23-летнего игрока в Москве ожидает конкуренция на всех любимых его позициях: на правом фланге действует хорошо зарекомендовавший себя Тео Бонгонда, который не планирует складывать оружие перед новичком, а в центре нападения противостояние, скорее всего, развернется между Манфредом Угальде и Ливаем Гарсией.

Деяну Станковичу придется поломать голову над тем, куда внедрить дорогостоящее приобретение. Возможно, на весеннюю часть РПЛ сербский наставник внедрит в тактические построения позицию «десятки», игра на которой присутствует в резюме Солари.

Аргентинец проделывает большой объем работы и с мячом в ногах, и без него, активно прессингуя соперников при переходе к оборонительным действиям. Пабло умеет продвигать игровую сферу как за счет индивидуальных действий, обладая немалым техническим арсеналом и хорошим дриблингом, так и с помощью обостряющих передач с фланга либо разрезая защиту через центральную зону.

Пабло Солари

Рабочей ногой новобранца «красно-белых» выступает правая — именно ею он чаще всего поражает ворота оппонентов. Издали предпочитает наносить удары на исполнение, а не на силу.

Солари может удивить с положительной стороны во время первого турне на просторы Европы и доказать, как минимум, фанатам «Спартака», что звонки Барко с уговорами о переходе были не зря.