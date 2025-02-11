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    «Зенит» разобрал «Спартак» и показал, что готов к весне. У Семака новые козыри

    Петербургский клуб не напрягаясь выиграл коммерческий турнир в Абу-Даби

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    Килиан Мбаппе«Манчестер Сити» — «Реал». Онлайн «Спартак» — «Зенит»«Зенит» разобрал «Спартак» и показал, что готов к весне. У Семака новые козыри Жоау ФеликсаЖоау Феликс стал олицетворением теста Роршаха — каждый видит в нем что-то свое
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    «Спартак» — «Зенит»
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    «Спартак» — «Зенит»
    Финал очередного Зимнего кубка РПЛ получился не просто результативным, а показательным.
    «Зенит» не просто выиграл 3:0 — он деклассировал «Спартак» и показал, что даже в экспериментальном составе может разрывать соперников. Сергей Семак проверил новые тактические решения, и они сработали. А вот Деяну Станковичу есть о чем задуматься: его команда выглядела несобранной, потерянной и откровенно не готовой к серьезному сопернику.

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    • «Спартак» удивил составом, но опять не в ту сторону

    На групповом этапе Станкович пробовал разные сочетания, но в финале, похоже, сам запутался в экспериментах. В старте оказалось всего четыре игрока из основного состава: Максименко, Дуарте, Денисов и Барко. Капитанскую повязку доверили Роману Зобнину, у которого как раз в этот день был день рождения, но праздник быстро превратился в кошмар.

    «Спартак» — «Зенит»

    Больше всего ждали дебюта Ливая Гарсии — самого дорогого новичка в истории «Спартака». Но его поставили справа, где он пока не выглядит органично. В центре атаки — Игнатов, который, возможно, вообще не будет основным форвардом. В итоге нападение москвичей выглядело несыгранным, а защита посыпалась под первым же серьезным давлением.

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    • «Зенит» прибил соперника за 16 минут. Дальше был контроль

    Петербуржцы с первых минут завладели инициативой и начали давить на слабые места «Спартака». Один из главных тактических сюрпризов — Луис Энрике на левом фланге, где ему оказалось комфортнее, чем ожидали многие. Уже на 16-й минуте бразилец забил первый гол: Мантуан подал на дальнюю штангу, где Энрике спокойно замкнул.

    «Спартак» — «Зенит»

    Через 12 минут случилась классическая ошибка команды, у которой нет уверенности. Максименко зачем-то выбил мяч точно на ногу Венделу, и тот элегантно отправил его в пустые ворота. Паника в защите достигла апогея на 32-й минуте, когда Кассьерра воспользовался рикошетом от Денисова и довел счет до разгромного.

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    • «Спартак» впервые за тайм создал что-то опасное только в концовке, когда Игнатов ударом через себя попал в перекладину. Но это был единственный момент москвичей за 45 минут.

    «Спартак» поменял восемь игроков, но не ход игры

    Во втором тайме Станкович попытался встряхнуть игру, сделав восемь замен — матч всё-таки товарищеский, поэтому и так можно. Но проблема была не в именах, а в общей растерянности команды.

    «Спартак» стал чаще держать мяч, но «Зенит» спокойно контролировал ход игры и отвечал на любые попытки атак острыми контрвыпадами.

    «Спартак» — «Зенит»

    Ключевой момент второй половины — массовая перепалка у скамеек, когда страсти накалились до предела. В итоге судья удалил Станковича и тренера «Зенита» Александра Анюкова. Семак решил поддержать коллегу и ушел досматривать матч с трибуны.

    На поле же «Спартак» не смог ничего придумать. Бонгонда пробил опасно, но Латышонок вытащил.

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    Красно-белые в концовке потеряли еще и Мартинса — его удалили за две желтые карточки. И хотя по регламенту турнира можно было сделать замену вместо удаленного игрока, это уже вообще было не важно.

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    «Зенит» посвежел, к «Спартаку» — как всегда вопросы

    Этот матч был важен не столько из-за трофея, сколько как тест перед возобновлением сезона. «Зенит» его прошел уверенно: команда выглядит мощно, Семак нашел новые тактические решения, а лидеры в порядке. Кассьерра продолжает стабильно забивать, Луис Энрике показал, что может играть слева, а Глушенков все больше раскрывается в новой системе.

    «Спартак» — «Зенит»

    «Спартаку» же этот финал оставил больше вопросов, чем ответов. Как использовать Ливая Гарсию? Где его место — справа или в центре? Как лучше встроить Солари? Справится ли Игнатов с ролью основного форварда? Пока Станкович только ищет правильные сочетания, но времени на эксперименты остается все меньше.

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