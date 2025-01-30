1-й таймЛига ЕвропыОнлайн
ФутболХоккейТеннисБоиПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекеры
  • Футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •

    Мощный старт «красно-белых» в Зимнем кубке. «Спартак» создал шедевр в концовке

    Обзор спортивных СМИ с реакциями на победу «Спартака» в матче Зимнего кубка РПЛ против «Краснодара»

    Футбол Зимний кубок РПЛ Спартак Краснодар
    Вся лентаСамое главное
    Кубок УЕФА — трофей Лиги ЕвропыЛига Европы. Онлайн Антонин Кински «В этом розыгрыше "Интер" пройдет очень далеко». Антонин Кински — о последнем туре и итогах общего этапа Лиги чемпионов «Спартак» вырвал победу у «Краснодара»Мощный старт «красно-белых» в Зимнем кубке. «Спартак» создал шедевр в концовке
  • 22:28
    • Официально: Неймар — игрок «Сантоса»
  • 22:01
    • СКА выиграл у «Спартака» в серии буллитов
    Все новости спорта
    «Спартак» вырвал победу у «Краснодара»
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    «Спартак» вырвал победу у «Краснодара»
    В 1-м матче группового этапа Зимнего кубка РПЛ (Группа А) «Спартак» вырвал победу у «Краснодара» со счетом 3:2. У «быков» голы забили Жоау Батчи и Никита Кривцов. У «Спартака» отличились Тео Бонгонда, Роман Зобнин и Даниил Зорин.

    Подготовка ко второй части сезона

    Автор издания «Футбол на куличках» Сергей Зариков традиционно рассказал о предыстории матча группового этапа Зимнего кубка РПЛ между «Спартаком» и «Краснодаром».

    «Спартак выдал отличный отрезок в РПЛ перед зимней паузой, благодаря чему ворвался в тройку сильнейших. Теперь на сборах в Турции подопечные Деяна Станковича готовятся ко второй части сезона, чтобы побороться за медали РПЛ. "Красно-белые" провели первую товарищескую игру против новороссийского "Черноморца": первый тайм отыграл стартовый состав, который забил в ворота соперника три мяча усилиями Угальде, Маркиньоса и Умярова, однако после перерыва вышли игроки ротации и уже трижды пропустили в свои ворота. Этот матч обнажил проблемы команды, ведь заменить Угальде попросту некем — Николсон явно слабее костариканца. Усилить игру могут Мартинс и Пруцев, которые заменяют друг друга, а также выходящий на замену Медина. Кроме того, после ухода Селихова нет и замены Максименко в воротах.

    «Спартак» — «Краснодар»
    t.me/fcsmtg

    Первый сбор "Краснодар" провёл в Абу-Даби без товарищеских матчей. По его итогам тренер Мурад Мусаев отметил, что команда реализовала все планы. Второй сбор "быки" также проводят в ОАЭ. И в первой контрольной встрече их поджидал "Чэнду Жунчэн". В прошлом сезоне чемпионата Китая команда добралась до исторически лучшего для себя результата — третьего места. Краснодарцам предстояла хорошая проверка.

    Стартовый состав южан мало чем отличался от основы на игры РПЛ. Разве что отсутствовал Александр Черников, который пропустил встречу из-за небольшого повреждения. Но первыми в матче отличились соперники. На 19-й минуте форвард "Чэнду" Фелипе головой вколотил мяч в ворота после подачи с углового. Бразильца оставили в штрафной без опеки — ошибка от "Краснодара" и персонально Кевина Ленини при "стандарте". Уже через несколько минут краснодарцы ответили забитым мячом. Сперцян совершил подачу со штрафного, которую замыкал Кордоба — мяч и так бы залетел в ворота, но Ленини на всякий случай его туда занёс, словно пытаясь исправиться за пропущенный гол. До конца тайма "Краснодар" владел инициативой и мог забить второй мяч, однако счёт больше не изменился.

  • «Не считаю, что работа с молодежью — шаг назад». Дмитрий Хохлов — о молодежном футболе в России и своей яркой карьере
  • Эксклюзивное интервью с некогда ключевым полузащитником больших клубов, возглавляющим сегодня молодежную команду «Локомотива»
  • 24/01/2025

    • "Быки" явно захотят поквитаться с "красно-белыми" за обидное поражение в чемпионате, поэтому можно ожидать встречу двух мотивированных команд».

  • Деян Станкович
  • Главный тренер «Спартака»
  • Первые 20 минут были великолепными, прекрасно играли. Первый тайм заканчивали тоже неплохо. Но в начале второго тайма было затмение. Потом вышли свежие ребята и тоже неплохо закончили. Таков был изначальный план: дать тем, кто выходил в старте, 60 минут игрового времени. Я даже сократил это время, они отыграли 55 минут, так как было некое затмение. Ребята, которые вышли, показали себя прекрасно, но это только начало.

    • «Спартак» чаще комбинировал

    Автор издания «Чемпионат» Георгий Илющенко рассказал о самых интересных моментах 1-го тайма в матче. Журналист отметил, что обе команды далеки от своей оптимальной формы.

    «Составы на личную встречу получились практически максимально боевыми: Максименко, Денисов, Дуарте, Рябчук, Литвинов, Умяров, Мартинс, Барко, Маркиньос, Бонгонда и Угальде с одной стороны, Агкацев, Диего, Тормена, Петров, Кастаньо, Ленини, Сперцян, Батчи и Кордоба — с другой. Удивило отсутствие в заявке красно-белых Бабича, но, по словам руководителя их пресс‑службы Дмитрия Зеленова, серб пока что работает с ограничениями. Краснодарцу Черникову также не позволило сыграть здоровье.

  • Трансферный дайджест. 21 — 27 января
  • Зиньковский готовится к переходу в «Локо», Педри зовут в Саудовскую Аравию, Фаджоли не нужен «Ювентусу»
  • 27/01/2025

    • Было заметно, как обе команды далеки от оптимальной формы. "Спартак" при этом — в меньшей степени: чаще комбинировал, владел мячом и моментально прессинговал при его потере. Хотя два первых опасных момента состоялись у Батчи и Кордобы. В отличие от Бонгонда, они не забили. Просто ювелирную подачу Маркиньоса на дальнюю штангу не реализовать было невозможно. Да и Диего упустил конголезца.

    Футболисты "Краснодара" унывать не стали и в следующей же атаке сравняли счёт. Спасибо Сперцяну: армянин и мяч протащил в соло, и классной разрезающей передачей наградил Батчи выходом один на один.

    «Спартак»
    t.me/fcsmtg

    И всё равно дальше солировали москвичи, в чём смело признавались даже краснодарцы Черников с Дюпиным во время интервью прямо по ходу матча. Забегал в штрафную на дуэль с Агкацевым Мартинс — победителем из неё вышел вратарь. Как и после хитрой попытки под ближнюю штангу Маркиньоса. Интересно издали бил Барко — получилось выше цели. А в эпизоде с Угальде южанам и вовсе дико повезло: Маркиньос (в каком же он порядке!) разобрался с Петровым и Торменой, чтобы затем костариканец пальнул в дальний угол. Спас рикошет от Диего».

  • Роман Зобнин
  • Полузащитник «Спартака»
  • Играем под нагрузками, полезный матч. Если сравнивать первые минуты, то мы доминировали, потом, возможно, подсели. У нас состав конкурентоспособный. Каждый даёт свой максимум, тренер выбирает состав. Играть так жёстко, как «Краснодар» — это не ок, но так бывает. Так случилось, что было жестковато.

    • Второй состав «Спартака» перевернул игру

    Автор издания sportbox.ru Денис Петров заявил, что второй состав «Спартака» принес победу для своей команды, с ходу забив гол в 1-й атаке.

    «В текущем сезоне "Спартак" и "Краснодар" успели обменяться крупными гостевыми победами: после домашнего разгрома команда Станковича взяла убедительный реванш на поле "быков". На нейтральном поле в первом тайме шла равная игра. Начало встречи осталось за "красно-белыми", у которых лучше держался мяч, а почти каждая атака завершалась ударом. Вполне логично, что по такой игре именно "Спартаку" удалось открыть счет. Маркиньос выполнил идеальный навес с фланга прямо на голову Бонгонде.

    Реакция от "Краснодара" последовала незамедлительно. Сперцян разрезал оборону соперника проникающей передачей на Батчи, который четко пробил мимо вратаря. Для южан это был первый и последний удар в створ в первом тайме.

    «Спартак»
    t.me/fcsmtg

    Явных голевых моментов до перерыва "Спартак" создал больше и мог вновь выходить вперед после удара Мартинса. В этом эпизоде классно проявил себя Агкацев, отразивший мяч ногой. Ближе к перерыву инициативой завладел уже "Краснодар", но ничего опасного выжать из игрового преимущества не сумел.

    В перерыве Мусаев заменил всех полевых игроков, оставив на поле из старта только вратаря. Возможность проявить себя получил ближайший резерв, включая Кривцова, Смолова, Козлова, а также 17-летнего воспитанника клуба Артема Хмарина. В начале тайма команды успели обменяться опасными моментами. "Спартак" свой реализовать не сумел: Угальде имел шикарный шанс, но после его удара вратаря подстраховал Кайо. А вот Кривцов возможность отличиться не упустил, завершив эффектный проход в чужой штрафной голевым ударом.

    Почти сразу после этого свой состав полностью обновил и "Спартак". Новому сочетанию потребовалось совсем немного времени для сочинения голевой атаки. С помощью коротких передач спартаковцам удалось вскрыть оборону, а в завершающей стадии Зорин и Зобнин внешне очень легко разобрались с вратарем Голиковым, заменившим Агкацева.

  • На вольных хлебах. «Спартак» распрощался с Александром Селиховым
  • Подводим черту под выступлениями 30-летнего голкипера за «народную команду»
  • 27/01/2025

    • В оставшиеся 20 минут на поле шла равная игра. Под конец матча темп явно упал, что легко объяснялось нагрузками, которые выпадают на футболистов в самый разгар подготовки к весенней части сезона. Когда казалось, что послематчевой серии пенальти уже не избежать, слово взял главный герой второго тайма Даниил Зорин. Воспитанник "Спартака" воспользовался изящной передачей пяткой от Николсона и забил победный гол на последней добавленной минуте.

    На следующей неделе в группе А состоятся два оставшихся матча группового этапа турнира: "Краснодар" — "Динамо" (4 февраля) и "Динамо" — "Спартак" (7 февраля)».

  • Эдуард Сперцян
  • Полузащитник «Краснодара»
  • Тяжело, конечно, играем под нагрузками. Так каждые сборы, это нормально. Сборы достаточно длинные, готовимся потихоньку, втягиваемся. У нас по две тренировки.

    • Максимальная активность с обеих сторон

    Корреспондент «Спорт-Экспресса» Андрей Кузичев поделился мнением о победе «Спартака» в матче Зимнего кубка РПЛ против «Краснодара». Автор рассказал, каким образом «красно-белым» удалось победить «быков».

    «Можно сколько угодно рассуждать о том, что сборы — поле для экспериментов. Об уровне готовности соперников, который может быть разным в зависимости от даты выхода из отпуска и предлагаемых тренерским штабом нагрузок. Но доходит дело до матчей, и все надеются разглядеть что-то новое, познакомиться с новобранцами. Тем более когда речь идет о зимующем на первой строчке "Краснодаре" и "Спартаке", который осенью называли чемпионом по качеству футбола. За тур до ухода на каникулы москвичи как раз разбили "быков" на их стадионе, зеркально ответив на домашние 0:3.

    Правда, новых лиц с тех пор в составе двух топов РПЛ пока не появилось. Все свершившиеся трансферы — исключительно на выход. У черно-зеленых самые заметные среди ушедших — отправившийся в аренду Кокшаров и решивший попробовать свои силы в Венгрии Арутюнян. Применительно к красно-белым все больше разговоров о чистке, которую проводит новый спортивный директор Франсис Кахигао. Уже нет в команде Селихова, Тавареша и Виллиана Жозе, а еще несколько человек чуть ли не сидят на чемоданах.

  • Усиленная подготовка. Клубы топ-6 РПЛ вовсю строят планы на вторую часть сезона
  • Какие трансферные ходы подготовили шесть ведущих клубов Премьер-лиги в зимнее межсезонье?
  • 18/01/2025

    • Правда, на подходе Илич и Солари. И маячит где-то тень Промеса, но пока Квинси разве что попал в заявку на стартующий в пятницу Суперкубок Медиалиги. А на поле — что у "Спартака", что у "Краснодара" — с первых минут вышли самые что ни на есть основные составы. По медицинским причинам отсутствовали только Бабич и Черников. Соответственно, самые большие ожидания были от первого тайма, потому что Мурад Мусаев заранее анонсировал замену всех полевых игроков в перерыве.

    Так что — никакой разведки. Напротив, максимальная активность с обеих сторон. Только разная. "Быки" сразу включили агрессивный прессинг. "Спартак" отвечал тем же, но гораздо лучше работал с мячом. Иногда действительно проскакивала мысль, что ни в какой отпуск красно-белые не уходили. О межсезонье напомнило то, что взятый с первых минут темп красно-белые держали примерно половину тайма. Все это время команда Станковича была быстрее. И главное — у нее был мяч.

    Угальде напрягал оборону, хотя ему и не хватало резкости в завершении. Барко вел игру, пусть порой и слишком увлекался. А так — многое было привычно. Мартинс здорово включался в атаку вторым темпом и должен был забивать, но проиграл дуэль Агкацеву. Маркиньос генерировал острые моменты, Бонгонда решал. Они-то и организовали взятие ворот, когда подача бразильца поставила в тупик соотечественника Диего Косту, и Бонгонде оставалось сбросить мяч головой в угол.

    «Спартак» — «Краснодар»
    t.me/fckrasnodar

    "Краснодар" под постоянным давлением соперника поначалу словно надеялся на забросы в адрес Кордобы. Однако, пропустив, "быки" быстро отыгрались. Стоило Сперцяну наконец выйти из тени, и его передача отправила к воротам сравнявшего счет Батчи. Постепенно черно-зеленые улучшили контроль мяча, а концовка первого тайма и вовсе прошла с небольшим перевесом южан. Основа оставила на поле все, к чему была готова, и передала эстафету номинальным резервистам.

    "Спартак" же, в отличие от матча с "Балтикой" (3:3), увеличил игровое время основной обоймы. Если бы не Кайо, который пришел на выручку Агкацеву, Мартинс с Угальде вернули бы красно-белым преимущество в счете. Однако лучший снайпер РПЛ не забил, а когда пришло время массовых спартаковских замен (58-я минута), впереди уже был "Краснодар". Это Кривцов прошел по центру через всю штрафную, на что вторая версия спартаковского состава ответила красивой комбинацией Игнатова и Зорина с выводом на удар Зобнина, оказавшегося в площади ворот.

    Серию пенальти команда Станковича отменила на второй добавленной минуте. Атака с участием Мангаша, Игнатова и Николсона была хороша сама по себе. А пас Николсона пяткой под победный гол Зорину — украшение вечера. После такого возвращения чемпионата России ждешь с еще большим нетерпением».

  • Экс-защитник ЦСКА
  • Владимир Пономарев
  • Конечно, оборона у «Краснодара» очень слабая, безграмотно у них ребята играют в защите. Очень эти проблемы высветились, когда соперник им сейчас второй мяч забил. А «Спартак» гораздо интереснее смотрелся. Очень неплохо он выглядит. Много играют вперед и мало поперек. Все грамотно делали. Так что «Краснодар» выпадет из борьбы за чемпионство, опустится на третье‑четвертое место, скорее всего.

    • Идеальная комбинация в концовке

    Автор издания «Советский спорт» Роман Еремеев рассказал о самых интересных моментах результативного матча между «Спартаком» и «Краснодаром». Журналист проанализировал концовку встречи, где «красно-белые» забили решающий гол.

    «Winline Зимний Кубок РПЛ — традиционное мероприятие с участием ведущих клубов чемпионата России. Открыли очередное зимнее соревнование "Краснодар" и "Спартак", занимающие первое и третье места в лиге соответственно. Причём красно-белые приехали в Абу-Даби в статусе действующих победителей полутоварищеского турнира.

    Прогнозы и ставки на футбол

    Составы команд ничем не удивили, поскольку новичками соперники ещё не разжились, хотя слухи упорно вьются вокруг обоих клубов. Особенно интригуют москвичи: тут и Лука Йович, и Иван Илич, и Пабло Солари. Последние двое, если верить свежим новостям, уже на подходе. С чёрно-зелёными же сейчас связывают бразильцев Натана Фернандеса из "Гремио" и Матеуса Перейру из "Крузейро".

    Короче, любовались мы старыми любимцами. В первые 20 минут активничали любимцы из "Спартака" — и вполне логично открыли счёт. Шикарный навес слева в исполнении Маркиньоса кивком головы чётко замкнул Тео Бонгонда, мгновения ранее здорово открывшись за спиной у Косты. Абсолютно по делу вышли вперёд подопечные Деяна Станковича.

    «Спартак» — «Краснодар»
    t.me/fckrasnodar

    Но едва разыграли с центра футболисты "Краснодара", как на табло загорелись внезапные единицы. Пробежал несколько метров по направлению к чужим воротам Эдуард Сперцян, увидел открывание Жоау Батчи и с точностью до миллиметра выкатил на ход португальцу. Который выход один на один с Александром Максименко хладнокровно реализовал, пробив в дальний угол.

    Из логики игры гол не вытекал, что подтвердили ещё три опасных момента у ворот Станислава Агкацева: забивать могли Кристофер Мартинс, Маркиньос и Манфред Угальде. 1:1 для парней Мурада Мусаева — отличный результат по итогам дебютных 45 минут.

    Вторую половину матча команды начали уже на встречных курсах. Правда, краснодарский клуб из раздевалки пожаловал совсем другим коллективом — десять замен в перерыве произвёл Мусаев, выпустив в том числе Никиту Кривцова, который на 54-й минуте в стиле Месси просочился сквозь четырёх спартаковцев и не оставил шансов Максименко.

  • Затянувшийся отпуск. Легионеры РПЛ не желают возвращаться в российские клубы
  • Сразу целый ряд иностранных игроков не прибыл в расположение коллективов РПЛ после зимних каникул
  • 25/01/2025

    • Станкович отреагировал оперативно, так же обновив всю полевую основу. Красно-белые прибрали мяч, подежурили с ним по периметру штрафной соперника, пока Михаил Игнатов на 70-й минуте не приметил открывшегося слева 20-летнего Даниила Зорина, а тот в свою очередь не отпасовал на Романа Зобнина. Последнему надо было не промахнуться из вратарской.

    Шло всё к серии пенальти, но затягивать встречу не захотел всё тот же Зорин. Мини-шедевр получился у москвичей: тут и неожиданная шведа Игнатова, и эстетская пятка Шамара Николсона, и аккуратная "щёчка" Даниила — идеальная комбинация на 90+2 минуте.

    3:2, "Спартак" стартует на Winline Зимнем Кубке РПЛ с яркой победы».

    Худшие

    Автор издания «Евро-Футбол.Ру» Иван Терентьев назвал 3-х худших футболистов по итогам матча между «Спартаком» и «Краснодаром».

    «МАНФРЕД УГАЛЬДЕ — 4,5. Как всегда и бывает: постоянные слухи о трансфере с топ-клуб негативно сказываются на форме футболиста. Конечно, это всего лишь товарищеский матч, но Угальде совсем не впечатлил. Совсем другой объём по движению и пользе команде. Не помогал в подыгрыше, открывался вяло, один момент получил и его удачно запорол. Тот случай, когда замена Угальде на Николсона сделал атаку "Спартака" бодрее.

    «Спартак» — «Краснодар»
    t.me/fckrasnodar

    АЛЕКСИС ДУАРТЕ — 4,0. Но главные проблемы настигли "Спартак" в центре поля и центре обороны. "Краснодар" атаковал вроде редко, но всегда легко проходил через эту зону. Рывки Батчи вообще остались загадкой для "красно-белых". Жоау легко обогнул Дуарте (Литвинов тоже смотрел футбол) и забил первый гол. Потом Алексис ошибся позиционно в моменте с голом Кривцова, снова открыв огромное пространство.

    1500USDИгратьБонус + 150 FS новым игрокамfairpari 100EURИгратьБонус на первый депозитjet

    НАИЛЬ УМЯРОВ — 4,0. Если Дуарте ошибался в финальной стадии атаки, не создавая сопротивления, то Умяров допускал развитие наступления в обоих случаях. Просто бежал рядом со Сперцяном, когда Эдуард "делал" первый гол. А когда Эдуард находился на безопасном расстоянии от ворот "Спартака", Наиль прилетел в него на красную карточку — получил только жёлтую. Смолов тоже не встретил сопротивления от Умярова, раскручивая вторую голевую атаку Краснодара».

    В центре внимания
    Лучшие прогнозы на спортВсе прогнозыПрогнозы на футбол
    3.57
  • Экспресс дня 30 января 2025 года
  • Сегодня в 23:00
    •  2.28
  • Прогноз на матч Стяуа — Манчестер Юнайтед
  • Футбол
  • Сегодня в 23:00
    •  2.00
  • Прогноз на матч Реал Сосьедад — ПАОК
  • Футбол
  • Сегодня в 23:00
    •  2.45
  • Прогноз на матч Аякс — Галатасарай
  • Футбол
  • Сегодня в 23:00
    •  2.60
  • Прогноз на матч Лион — Лудогорец
  • Футбол
  • Сегодня в 23:00
    •  2.00
  • Прогноз на матч Таусон — Блинкова
  • Теннис
  • Завтра в 15:00
    •  3.50
  • Прогноз на матч Боавишта — Фамаликан
  • Футбол
  • Завтра в 23:15
    •  2.60
  • Прогноз на матч Леганес — Райо Вальекано
  • Футбол
  • Завтра в 23:00
    •  1.74
  • Прогноз на матч Блэкберн — Престон Норт Энд
  • Футбол
  • Завтра в 23:00
    •
  • Главное Фрибет до 15 000 ₽Новым игрокам, без условий Футбол
    LiveТрансферыКалендариПрогнозыВся лента
    РПЛПервая лигаЛига чемпионовЛига ЕвропыЛига конференцийЛига наций
    АПЛЛа ЛигаСерия АБундеслигаЛига 1
    Прогнозы на спорт Букмекеры Хоккей Теннис Бои Прочие Игры