Мощный старт «красно-белых» в Зимнем кубке. «Спартак» создал шедевр в концовке

Подготовка ко второй части сезона
Автор издания «Футбол на куличках» Сергей Зариков традиционно рассказал о предыстории матча группового этапа Зимнего кубка РПЛ между «Спартаком» и «Краснодаром».
«Спартак выдал отличный отрезок в РПЛ перед зимней паузой, благодаря чему ворвался в тройку сильнейших. Теперь на сборах в Турции подопечные Деяна Станковича готовятся ко второй части сезона, чтобы побороться за медали РПЛ. "Красно-белые" провели первую товарищескую игру против новороссийского "Черноморца": первый тайм отыграл стартовый состав, который забил в ворота соперника три мяча усилиями Угальде, Маркиньоса и Умярова, однако после перерыва вышли игроки ротации и уже трижды пропустили в свои ворота. Этот матч обнажил проблемы команды, ведь заменить Угальде попросту некем — Николсон явно слабее костариканца. Усилить игру могут Мартинс и Пруцев, которые заменяют друг друга, а также выходящий на замену Медина. Кроме того, после ухода Селихова нет и замены Максименко в воротах.
Первый сбор "Краснодар" провёл в Абу-Даби без товарищеских матчей. По его итогам тренер Мурад Мусаев отметил, что команда реализовала все планы. Второй сбор "быки" также проводят в ОАЭ. И в первой контрольной встрече их поджидал "Чэнду Жунчэн". В прошлом сезоне чемпионата Китая команда добралась до исторически лучшего для себя результата — третьего места. Краснодарцам предстояла хорошая проверка.
Стартовый состав южан мало чем отличался от основы на игры РПЛ. Разве что отсутствовал Александр Черников, который пропустил встречу из-за небольшого повреждения. Но первыми в матче отличились соперники. На 19-й минуте форвард "Чэнду" Фелипе головой вколотил мяч в ворота после подачи с углового. Бразильца оставили в штрафной без опеки — ошибка от "Краснодара" и персонально Кевина Ленини при "стандарте". Уже через несколько минут краснодарцы ответили забитым мячом. Сперцян совершил подачу со штрафного, которую замыкал Кордоба — мяч и так бы залетел в ворота, но Ленини на всякий случай его туда занёс, словно пытаясь исправиться за пропущенный гол. До конца тайма "Краснодар" владел инициативой и мог забить второй мяч, однако счёт больше не изменился.
"Быки" явно захотят поквитаться с "красно-белыми" за обидное поражение в чемпионате, поэтому можно ожидать встречу двух мотивированных команд».
«Спартак» чаще комбинировал
Автор издания «Чемпионат» Георгий Илющенко рассказал о самых интересных моментах 1-го тайма в матче. Журналист отметил, что обе команды далеки от своей оптимальной формы.
«Составы на личную встречу получились практически максимально боевыми: Максименко, Денисов, Дуарте, Рябчук, Литвинов, Умяров, Мартинс, Барко, Маркиньос, Бонгонда и Угальде с одной стороны, Агкацев, Диего, Тормена, Петров, Кастаньо, Ленини, Сперцян, Батчи и Кордоба — с другой. Удивило отсутствие в заявке красно-белых Бабича, но, по словам руководителя их пресс‑службы Дмитрия Зеленова, серб пока что работает с ограничениями. Краснодарцу Черникову также не позволило сыграть здоровье.
Было заметно, как обе команды далеки от оптимальной формы. "Спартак" при этом — в меньшей степени: чаще комбинировал, владел мячом и моментально прессинговал при его потере. Хотя два первых опасных момента состоялись у Батчи и Кордобы. В отличие от Бонгонда, они не забили. Просто ювелирную подачу Маркиньоса на дальнюю штангу не реализовать было невозможно. Да и Диего упустил конголезца.
Футболисты "Краснодара" унывать не стали и в следующей же атаке сравняли счёт. Спасибо Сперцяну: армянин и мяч протащил в соло, и классной разрезающей передачей наградил Батчи выходом один на один.
И всё равно дальше солировали москвичи, в чём смело признавались даже краснодарцы Черников с Дюпиным во время интервью прямо по ходу матча. Забегал в штрафную на дуэль с Агкацевым Мартинс — победителем из неё вышел вратарь. Как и после хитрой попытки под ближнюю штангу Маркиньоса. Интересно издали бил Барко — получилось выше цели. А в эпизоде с Угальде южанам и вовсе дико повезло: Маркиньос (в каком же он порядке!) разобрался с Петровым и Торменой, чтобы затем костариканец пальнул в дальний угол. Спас рикошет от Диего».
Второй состав «Спартака» перевернул игру
Автор издания sportbox.ru Денис Петров заявил, что второй состав «Спартака» принес победу для своей команды, с ходу забив гол в 1-й атаке.
«В текущем сезоне "Спартак" и "Краснодар" успели обменяться крупными гостевыми победами: после домашнего разгрома команда Станковича взяла убедительный реванш на поле "быков". На нейтральном поле в первом тайме шла равная игра. Начало встречи осталось за "красно-белыми", у которых лучше держался мяч, а почти каждая атака завершалась ударом. Вполне логично, что по такой игре именно "Спартаку" удалось открыть счет. Маркиньос выполнил идеальный навес с фланга прямо на голову Бонгонде.
Реакция от "Краснодара" последовала незамедлительно. Сперцян разрезал оборону соперника проникающей передачей на Батчи, который четко пробил мимо вратаря. Для южан это был первый и последний удар в створ в первом тайме.
Явных голевых моментов до перерыва "Спартак" создал больше и мог вновь выходить вперед после удара Мартинса. В этом эпизоде классно проявил себя Агкацев, отразивший мяч ногой. Ближе к перерыву инициативой завладел уже "Краснодар", но ничего опасного выжать из игрового преимущества не сумел.
В перерыве Мусаев заменил всех полевых игроков, оставив на поле из старта только вратаря. Возможность проявить себя получил ближайший резерв, включая Кривцова, Смолова, Козлова, а также 17-летнего воспитанника клуба Артема Хмарина. В начале тайма команды успели обменяться опасными моментами. "Спартак" свой реализовать не сумел: Угальде имел шикарный шанс, но после его удара вратаря подстраховал Кайо. А вот Кривцов возможность отличиться не упустил, завершив эффектный проход в чужой штрафной голевым ударом.
Почти сразу после этого свой состав полностью обновил и "Спартак". Новому сочетанию потребовалось совсем немного времени для сочинения голевой атаки. С помощью коротких передач спартаковцам удалось вскрыть оборону, а в завершающей стадии Зорин и Зобнин внешне очень легко разобрались с вратарем Голиковым, заменившим Агкацева.
В оставшиеся 20 минут на поле шла равная игра. Под конец матча темп явно упал, что легко объяснялось нагрузками, которые выпадают на футболистов в самый разгар подготовки к весенней части сезона. Когда казалось, что послематчевой серии пенальти уже не избежать, слово взял главный герой второго тайма Даниил Зорин. Воспитанник "Спартака" воспользовался изящной передачей пяткой от Николсона и забил победный гол на последней добавленной минуте.
На следующей неделе в группе А состоятся два оставшихся матча группового этапа турнира: "Краснодар" — "Динамо" (4 февраля) и "Динамо" — "Спартак" (7 февраля)».
Максимальная активность с обеих сторон
Корреспондент «Спорт-Экспресса» Андрей Кузичев поделился мнением о победе «Спартака» в матче Зимнего кубка РПЛ против «Краснодара». Автор рассказал, каким образом «красно-белым» удалось победить «быков».
«Можно сколько угодно рассуждать о том, что сборы — поле для экспериментов. Об уровне готовности соперников, который может быть разным в зависимости от даты выхода из отпуска и предлагаемых тренерским штабом нагрузок. Но доходит дело до матчей, и все надеются разглядеть что-то новое, познакомиться с новобранцами. Тем более когда речь идет о зимующем на первой строчке "Краснодаре" и "Спартаке", который осенью называли чемпионом по качеству футбола. За тур до ухода на каникулы москвичи как раз разбили "быков" на их стадионе, зеркально ответив на домашние 0:3.
Правда, новых лиц с тех пор в составе двух топов РПЛ пока не появилось. Все свершившиеся трансферы — исключительно на выход. У черно-зеленых самые заметные среди ушедших — отправившийся в аренду Кокшаров и решивший попробовать свои силы в Венгрии Арутюнян. Применительно к красно-белым все больше разговоров о чистке, которую проводит новый спортивный директор Франсис Кахигао. Уже нет в команде Селихова, Тавареша и Виллиана Жозе, а еще несколько человек чуть ли не сидят на чемоданах.
Правда, на подходе Илич и Солари. И маячит где-то тень Промеса, но пока Квинси разве что попал в заявку на стартующий в пятницу Суперкубок Медиалиги. А на поле — что у "Спартака", что у "Краснодара" — с первых минут вышли самые что ни на есть основные составы. По медицинским причинам отсутствовали только Бабич и Черников. Соответственно, самые большие ожидания были от первого тайма, потому что Мурад Мусаев заранее анонсировал замену всех полевых игроков в перерыве.
Так что — никакой разведки. Напротив, максимальная активность с обеих сторон. Только разная. "Быки" сразу включили агрессивный прессинг. "Спартак" отвечал тем же, но гораздо лучше работал с мячом. Иногда действительно проскакивала мысль, что ни в какой отпуск красно-белые не уходили. О межсезонье напомнило то, что взятый с первых минут темп красно-белые держали примерно половину тайма. Все это время команда Станковича была быстрее. И главное — у нее был мяч.
Угальде напрягал оборону, хотя ему и не хватало резкости в завершении. Барко вел игру, пусть порой и слишком увлекался. А так — многое было привычно. Мартинс здорово включался в атаку вторым темпом и должен был забивать, но проиграл дуэль Агкацеву. Маркиньос генерировал острые моменты, Бонгонда решал. Они-то и организовали взятие ворот, когда подача бразильца поставила в тупик соотечественника Диего Косту, и Бонгонде оставалось сбросить мяч головой в угол.
"Краснодар" под постоянным давлением соперника поначалу словно надеялся на забросы в адрес Кордобы. Однако, пропустив, "быки" быстро отыгрались. Стоило Сперцяну наконец выйти из тени, и его передача отправила к воротам сравнявшего счет Батчи. Постепенно черно-зеленые улучшили контроль мяча, а концовка первого тайма и вовсе прошла с небольшим перевесом южан. Основа оставила на поле все, к чему была готова, и передала эстафету номинальным резервистам.
"Спартак" же, в отличие от матча с "Балтикой" (3:3), увеличил игровое время основной обоймы. Если бы не Кайо, который пришел на выручку Агкацеву, Мартинс с Угальде вернули бы красно-белым преимущество в счете. Однако лучший снайпер РПЛ не забил, а когда пришло время массовых спартаковских замен (58-я минута), впереди уже был "Краснодар". Это Кривцов прошел по центру через всю штрафную, на что вторая версия спартаковского состава ответила красивой комбинацией Игнатова и Зорина с выводом на удар Зобнина, оказавшегося в площади ворот.
Серию пенальти команда Станковича отменила на второй добавленной минуте. Атака с участием Мангаша, Игнатова и Николсона была хороша сама по себе. А пас Николсона пяткой под победный гол Зорину — украшение вечера. После такого возвращения чемпионата России ждешь с еще большим нетерпением».
Идеальная комбинация в концовке
Автор издания «Советский спорт» Роман Еремеев рассказал о самых интересных моментах результативного матча между «Спартаком» и «Краснодаром». Журналист проанализировал концовку встречи, где «красно-белые» забили решающий гол.
«Winline Зимний Кубок РПЛ — традиционное мероприятие с участием ведущих клубов чемпионата России. Открыли очередное зимнее соревнование "Краснодар" и "Спартак", занимающие первое и третье места в лиге соответственно. Причём красно-белые приехали в Абу-Даби в статусе действующих победителей полутоварищеского турнира.
Составы команд ничем не удивили, поскольку новичками соперники ещё не разжились, хотя слухи упорно вьются вокруг обоих клубов. Особенно интригуют москвичи: тут и Лука Йович, и Иван Илич, и Пабло Солари. Последние двое, если верить свежим новостям, уже на подходе. С чёрно-зелёными же сейчас связывают бразильцев Натана Фернандеса из "Гремио" и Матеуса Перейру из "Крузейро".
Короче, любовались мы старыми любимцами. В первые 20 минут активничали любимцы из "Спартака" — и вполне логично открыли счёт. Шикарный навес слева в исполнении Маркиньоса кивком головы чётко замкнул Тео Бонгонда, мгновения ранее здорово открывшись за спиной у Косты. Абсолютно по делу вышли вперёд подопечные Деяна Станковича.
Но едва разыграли с центра футболисты "Краснодара", как на табло загорелись внезапные единицы. Пробежал несколько метров по направлению к чужим воротам Эдуард Сперцян, увидел открывание Жоау Батчи и с точностью до миллиметра выкатил на ход португальцу. Который выход один на один с Александром Максименко хладнокровно реализовал, пробив в дальний угол.
Из логики игры гол не вытекал, что подтвердили ещё три опасных момента у ворот Станислава Агкацева: забивать могли Кристофер Мартинс, Маркиньос и Манфред Угальде. 1:1 для парней Мурада Мусаева — отличный результат по итогам дебютных 45 минут.
Вторую половину матча команды начали уже на встречных курсах. Правда, краснодарский клуб из раздевалки пожаловал совсем другим коллективом — десять замен в перерыве произвёл Мусаев, выпустив в том числе Никиту Кривцова, который на 54-й минуте в стиле Месси просочился сквозь четырёх спартаковцев и не оставил шансов Максименко.
Станкович отреагировал оперативно, так же обновив всю полевую основу. Красно-белые прибрали мяч, подежурили с ним по периметру штрафной соперника, пока Михаил Игнатов на 70-й минуте не приметил открывшегося слева 20-летнего Даниила Зорина, а тот в свою очередь не отпасовал на Романа Зобнина. Последнему надо было не промахнуться из вратарской.
Шло всё к серии пенальти, но затягивать встречу не захотел всё тот же Зорин. Мини-шедевр получился у москвичей: тут и неожиданная шведа Игнатова, и эстетская пятка Шамара Николсона, и аккуратная "щёчка" Даниила — идеальная комбинация на 90+2 минуте.
3:2, "Спартак" стартует на Winline Зимнем Кубке РПЛ с яркой победы».
Худшие
Автор издания «Евро-Футбол.Ру» Иван Терентьев назвал 3-х худших футболистов по итогам матча между «Спартаком» и «Краснодаром».
«МАНФРЕД УГАЛЬДЕ — 4,5. Как всегда и бывает: постоянные слухи о трансфере с топ-клуб негативно сказываются на форме футболиста. Конечно, это всего лишь товарищеский матч, но Угальде совсем не впечатлил. Совсем другой объём по движению и пользе команде. Не помогал в подыгрыше, открывался вяло, один момент получил и его удачно запорол. Тот случай, когда замена Угальде на Николсона сделал атаку "Спартака" бодрее.
АЛЕКСИС ДУАРТЕ — 4,0. Но главные проблемы настигли "Спартак" в центре поля и центре обороны. "Краснодар" атаковал вроде редко, но всегда легко проходил через эту зону. Рывки Батчи вообще остались загадкой для "красно-белых". Жоау легко обогнул Дуарте (Литвинов тоже смотрел футбол) и забил первый гол. Потом Алексис ошибся позиционно в моменте с голом Кривцова, снова открыв огромное пространство.
НАИЛЬ УМЯРОВ — 4,0. Если Дуарте ошибался в финальной стадии атаки, не создавая сопротивления, то Умяров допускал развитие наступления в обоих случаях. Просто бежал рядом со Сперцяном, когда Эдуард "делал" первый гол. А когда Эдуард находился на безопасном расстоянии от ворот "Спартака", Наиль прилетел в него на красную карточку — получил только жёлтую. Смолов тоже не встретил сопротивления от Умярова, раскручивая вторую голевую атаку Краснодара».