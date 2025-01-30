Мощный старт «красно-белых» в Зимнем кубке. «Спартак» создал шедевр в концовке

В 1-м матче группового этапа Зимнего кубка РПЛ (Группа А) «Спартак» вырвал победу у «Краснодара» со счетом 3:2. У «быков» голы забили Жоау Батчи и Никита Кривцов. У «Спартака» отличились Тео Бонгонда, Роман Зобнин и Даниил Зорин.

Подготовка ко второй части сезона

Автор издания «Футбол на куличках» Сергей Зариков традиционно рассказал о предыстории матча группового этапа Зимнего кубка РПЛ между «Спартаком» и «Краснодаром».

«Спартак выдал отличный отрезок в РПЛ перед зимней паузой, благодаря чему ворвался в тройку сильнейших. Теперь на сборах в Турции подопечные Деяна Станковича готовятся ко второй части сезона, чтобы побороться за медали РПЛ. "Красно-белые" провели первую товарищескую игру против новороссийского "Черноморца": первый тайм отыграл стартовый состав, который забил в ворота соперника три мяча усилиями Угальде, Маркиньоса и Умярова, однако после перерыва вышли игроки ротации и уже трижды пропустили в свои ворота. Этот матч обнажил проблемы команды, ведь заменить Угальде попросту некем — Николсон явно слабее костариканца. Усилить игру могут Мартинс и Пруцев, которые заменяют друг друга, а также выходящий на замену Медина. Кроме того, после ухода Селихова нет и замены Максименко в воротах.

«Спартак» — «Краснодар» t.me/fcsmtg

Первый сбор "Краснодар" провёл в Абу-Даби без товарищеских матчей. По его итогам тренер Мурад Мусаев отметил, что команда реализовала все планы. Второй сбор "быки" также проводят в ОАЭ. И в первой контрольной встрече их поджидал "Чэнду Жунчэн". В прошлом сезоне чемпионата Китая команда добралась до исторически лучшего для себя результата — третьего места. Краснодарцам предстояла хорошая проверка.

Стартовый состав южан мало чем отличался от основы на игры РПЛ. Разве что отсутствовал Александр Черников, который пропустил встречу из-за небольшого повреждения. Но первыми в матче отличились соперники. На 19-й минуте форвард "Чэнду" Фелипе головой вколотил мяч в ворота после подачи с углового. Бразильца оставили в штрафной без опеки — ошибка от "Краснодара" и персонально Кевина Ленини при "стандарте". Уже через несколько минут краснодарцы ответили забитым мячом. Сперцян совершил подачу со штрафного, которую замыкал Кордоба — мяч и так бы залетел в ворота, но Ленини на всякий случай его туда занёс, словно пытаясь исправиться за пропущенный гол. До конца тайма "Краснодар" владел инициативой и мог забить второй мяч, однако счёт больше не изменился.

"Быки" явно захотят поквитаться с "красно-белыми" за обидное поражение в чемпионате, поэтому можно ожидать встречу двух мотивированных команд».

Деян Станкович Главный тренер «Спартака» Первые 20 минут были великолепными, прекрасно играли. Первый тайм заканчивали тоже неплохо. Но в начале второго тайма было затмение. Потом вышли свежие ребята и тоже неплохо закончили. Таков был изначальный план: дать тем, кто выходил в старте, 60 минут игрового времени. Я даже сократил это время, они отыграли 55 минут, так как было некое затмение. Ребята, которые вышли, показали себя прекрасно, но это только начало.

«Спартак» чаще комбинировал

Автор издания «Чемпионат» Георгий Илющенко рассказал о самых интересных моментах 1-го тайма в матче. Журналист отметил, что обе команды далеки от своей оптимальной формы.

«Составы на личную встречу получились практически максимально боевыми: Максименко, Денисов, Дуарте, Рябчук, Литвинов, Умяров, Мартинс, Барко, Маркиньос, Бонгонда и Угальде с одной стороны, Агкацев, Диего, Тормена, Петров, Кастаньо, Ленини, Сперцян, Батчи и Кордоба — с другой. Удивило отсутствие в заявке красно-белых Бабича, но, по словам руководителя их пресс‑службы Дмитрия Зеленова, серб пока что работает с ограничениями. Краснодарцу Черникову также не позволило сыграть здоровье.

Было заметно, как обе команды далеки от оптимальной формы. "Спартак" при этом — в меньшей степени: чаще комбинировал, владел мячом и моментально прессинговал при его потере. Хотя два первых опасных момента состоялись у Батчи и Кордобы. В отличие от Бонгонда, они не забили. Просто ювелирную подачу Маркиньоса на дальнюю штангу не реализовать было невозможно. Да и Диего упустил конголезца.

Футболисты "Краснодара" унывать не стали и в следующей же атаке сравняли счёт. Спасибо Сперцяну: армянин и мяч протащил в соло, и классной разрезающей передачей наградил Батчи выходом один на один.

«Спартак» t.me/fcsmtg

И всё равно дальше солировали москвичи, в чём смело признавались даже краснодарцы Черников с Дюпиным во время интервью прямо по ходу матча. Забегал в штрафную на дуэль с Агкацевым Мартинс — победителем из неё вышел вратарь. Как и после хитрой попытки под ближнюю штангу Маркиньоса. Интересно издали бил Барко — получилось выше цели. А в эпизоде с Угальде южанам и вовсе дико повезло: Маркиньос (в каком же он порядке!) разобрался с Петровым и Торменой, чтобы затем костариканец пальнул в дальний угол. Спас рикошет от Диего».

Роман Зобнин Полузащитник «Спартака» Играем под нагрузками, полезный матч. Если сравнивать первые минуты, то мы доминировали, потом, возможно, подсели. У нас состав конкурентоспособный. Каждый даёт свой максимум, тренер выбирает состав. Играть так жёстко, как «Краснодар» — это не ок, но так бывает. Так случилось, что было жестковато.

Второй состав «Спартака» перевернул игру

Автор издания sportbox.ru Денис Петров заявил, что второй состав «Спартака» принес победу для своей команды, с ходу забив гол в 1-й атаке.

«В текущем сезоне "Спартак" и "Краснодар" успели обменяться крупными гостевыми победами: после домашнего разгрома команда Станковича взяла убедительный реванш на поле "быков". На нейтральном поле в первом тайме шла равная игра. Начало встречи осталось за "красно-белыми", у которых лучше держался мяч, а почти каждая атака завершалась ударом. Вполне логично, что по такой игре именно "Спартаку" удалось открыть счет. Маркиньос выполнил идеальный навес с фланга прямо на голову Бонгонде.

Реакция от "Краснодара" последовала незамедлительно. Сперцян разрезал оборону соперника проникающей передачей на Батчи, который четко пробил мимо вратаря. Для южан это был первый и последний удар в створ в первом тайме.

«Спартак» t.me/fcsmtg

Явных голевых моментов до перерыва "Спартак" создал больше и мог вновь выходить вперед после удара Мартинса. В этом эпизоде классно проявил себя Агкацев, отразивший мяч ногой. Ближе к перерыву инициативой завладел уже "Краснодар", но ничего опасного выжать из игрового преимущества не сумел.

В перерыве Мусаев заменил всех полевых игроков, оставив на поле из старта только вратаря. Возможность проявить себя получил ближайший резерв, включая Кривцова, Смолова, Козлова, а также 17-летнего воспитанника клуба Артема Хмарина. В начале тайма команды успели обменяться опасными моментами. "Спартак" свой реализовать не сумел: Угальде имел шикарный шанс, но после его удара вратаря подстраховал Кайо. А вот Кривцов возможность отличиться не упустил, завершив эффектный проход в чужой штрафной голевым ударом.

Почти сразу после этого свой состав полностью обновил и "Спартак". Новому сочетанию потребовалось совсем немного времени для сочинения голевой атаки. С помощью коротких передач спартаковцам удалось вскрыть оборону, а в завершающей стадии Зорин и Зобнин внешне очень легко разобрались с вратарем Голиковым, заменившим Агкацева.

В оставшиеся 20 минут на поле шла равная игра. Под конец матча темп явно упал, что легко объяснялось нагрузками, которые выпадают на футболистов в самый разгар подготовки к весенней части сезона. Когда казалось, что послематчевой серии пенальти уже не избежать, слово взял главный герой второго тайма Даниил Зорин. Воспитанник "Спартака" воспользовался изящной передачей пяткой от Николсона и забил победный гол на последней добавленной минуте.

На следующей неделе в группе А состоятся два оставшихся матча группового этапа турнира: "Краснодар" — "Динамо" (4 февраля) и "Динамо" — "Спартак" (7 февраля)».

Эдуард Сперцян Полузащитник «Краснодара» Тяжело, конечно, играем под нагрузками. Так каждые сборы, это нормально. Сборы достаточно длинные, готовимся потихоньку, втягиваемся. У нас по две тренировки.

Максимальная активность с обеих сторон

Корреспондент «Спорт-Экспресса» Андрей Кузичев поделился мнением о победе «Спартака» в матче Зимнего кубка РПЛ против «Краснодара». Автор рассказал, каким образом «красно-белым» удалось победить «быков».

«Можно сколько угодно рассуждать о том, что сборы — поле для экспериментов. Об уровне готовности соперников, который может быть разным в зависимости от даты выхода из отпуска и предлагаемых тренерским штабом нагрузок. Но доходит дело до матчей, и все надеются разглядеть что-то новое, познакомиться с новобранцами. Тем более когда речь идет о зимующем на первой строчке "Краснодаре" и "Спартаке", который осенью называли чемпионом по качеству футбола. За тур до ухода на каникулы москвичи как раз разбили "быков" на их стадионе, зеркально ответив на домашние 0:3.

Правда, новых лиц с тех пор в составе двух топов РПЛ пока не появилось. Все свершившиеся трансферы — исключительно на выход. У черно-зеленых самые заметные среди ушедших — отправившийся в аренду Кокшаров и решивший попробовать свои силы в Венгрии Арутюнян. Применительно к красно-белым все больше разговоров о чистке, которую проводит новый спортивный директор Франсис Кахигао. Уже нет в команде Селихова, Тавареша и Виллиана Жозе, а еще несколько человек чуть ли не сидят на чемоданах.

Правда, на подходе Илич и Солари. И маячит где-то тень Промеса, но пока Квинси разве что попал в заявку на стартующий в пятницу Суперкубок Медиалиги. А на поле — что у "Спартака", что у "Краснодара" — с первых минут вышли самые что ни на есть основные составы. По медицинским причинам отсутствовали только Бабич и Черников. Соответственно, самые большие ожидания были от первого тайма, потому что Мурад Мусаев заранее анонсировал замену всех полевых игроков в перерыве.

Так что — никакой разведки. Напротив, максимальная активность с обеих сторон. Только разная. "Быки" сразу включили агрессивный прессинг. "Спартак" отвечал тем же, но гораздо лучше работал с мячом. Иногда действительно проскакивала мысль, что ни в какой отпуск красно-белые не уходили. О межсезонье напомнило то, что взятый с первых минут темп красно-белые держали примерно половину тайма. Все это время команда Станковича была быстрее. И главное — у нее был мяч.

Угальде напрягал оборону, хотя ему и не хватало резкости в завершении. Барко вел игру, пусть порой и слишком увлекался. А так — многое было привычно. Мартинс здорово включался в атаку вторым темпом и должен был забивать, но проиграл дуэль Агкацеву. Маркиньос генерировал острые моменты, Бонгонда решал. Они-то и организовали взятие ворот, когда подача бразильца поставила в тупик соотечественника Диего Косту, и Бонгонде оставалось сбросить мяч головой в угол.

«Спартак» — «Краснодар» t.me/fckrasnodar

"Краснодар" под постоянным давлением соперника поначалу словно надеялся на забросы в адрес Кордобы. Однако, пропустив, "быки" быстро отыгрались. Стоило Сперцяну наконец выйти из тени, и его передача отправила к воротам сравнявшего счет Батчи. Постепенно черно-зеленые улучшили контроль мяча, а концовка первого тайма и вовсе прошла с небольшим перевесом южан. Основа оставила на поле все, к чему была готова, и передала эстафету номинальным резервистам.

"Спартак" же, в отличие от матча с "Балтикой" (3:3), увеличил игровое время основной обоймы. Если бы не Кайо, который пришел на выручку Агкацеву, Мартинс с Угальде вернули бы красно-белым преимущество в счете. Однако лучший снайпер РПЛ не забил, а когда пришло время массовых спартаковских замен (58-я минута), впереди уже был "Краснодар". Это Кривцов прошел по центру через всю штрафную, на что вторая версия спартаковского состава ответила красивой комбинацией Игнатова и Зорина с выводом на удар Зобнина, оказавшегося в площади ворот.

Серию пенальти команда Станковича отменила на второй добавленной минуте. Атака с участием Мангаша, Игнатова и Николсона была хороша сама по себе. А пас Николсона пяткой под победный гол Зорину — украшение вечера. После такого возвращения чемпионата России ждешь с еще большим нетерпением».

Экс-защитник ЦСКА Владимир Пономарев Конечно, оборона у «Краснодара» очень слабая, безграмотно у них ребята играют в защите. Очень эти проблемы высветились, когда соперник им сейчас второй мяч забил. А «Спартак» гораздо интереснее смотрелся. Очень неплохо он выглядит. Много играют вперед и мало поперек. Все грамотно делали. Так что «Краснодар» выпадет из борьбы за чемпионство, опустится на третье‑четвертое место, скорее всего.

Идеальная комбинация в концовке

Автор издания «Советский спорт» Роман Еремеев рассказал о самых интересных моментах результативного матча между «Спартаком» и «Краснодаром». Журналист проанализировал концовку встречи, где «красно-белые» забили решающий гол.

«Winline Зимний Кубок РПЛ — традиционное мероприятие с участием ведущих клубов чемпионата России. Открыли очередное зимнее соревнование "Краснодар" и "Спартак", занимающие первое и третье места в лиге соответственно. Причём красно-белые приехали в Абу-Даби в статусе действующих победителей полутоварищеского турнира.

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Составы команд ничем не удивили, поскольку новичками соперники ещё не разжились, хотя слухи упорно вьются вокруг обоих клубов. Особенно интригуют москвичи: тут и Лука Йович, и Иван Илич, и Пабло Солари. Последние двое, если верить свежим новостям, уже на подходе. С чёрно-зелёными же сейчас связывают бразильцев Натана Фернандеса из "Гремио" и Матеуса Перейру из "Крузейро".

Короче, любовались мы старыми любимцами. В первые 20 минут активничали любимцы из "Спартака" — и вполне логично открыли счёт. Шикарный навес слева в исполнении Маркиньоса кивком головы чётко замкнул Тео Бонгонда, мгновения ранее здорово открывшись за спиной у Косты. Абсолютно по делу вышли вперёд подопечные Деяна Станковича.

«Спартак» — «Краснодар» t.me/fckrasnodar

Но едва разыграли с центра футболисты "Краснодара", как на табло загорелись внезапные единицы. Пробежал несколько метров по направлению к чужим воротам Эдуард Сперцян, увидел открывание Жоау Батчи и с точностью до миллиметра выкатил на ход португальцу. Который выход один на один с Александром Максименко хладнокровно реализовал, пробив в дальний угол.

Из логики игры гол не вытекал, что подтвердили ещё три опасных момента у ворот Станислава Агкацева: забивать могли Кристофер Мартинс, Маркиньос и Манфред Угальде. 1:1 для парней Мурада Мусаева — отличный результат по итогам дебютных 45 минут.

Вторую половину матча команды начали уже на встречных курсах. Правда, краснодарский клуб из раздевалки пожаловал совсем другим коллективом — десять замен в перерыве произвёл Мусаев, выпустив в том числе Никиту Кривцова, который на 54-й минуте в стиле Месси просочился сквозь четырёх спартаковцев и не оставил шансов Максименко.

Станкович отреагировал оперативно, так же обновив всю полевую основу. Красно-белые прибрали мяч, подежурили с ним по периметру штрафной соперника, пока Михаил Игнатов на 70-й минуте не приметил открывшегося слева 20-летнего Даниила Зорина, а тот в свою очередь не отпасовал на Романа Зобнина. Последнему надо было не промахнуться из вратарской.

Шло всё к серии пенальти, но затягивать встречу не захотел всё тот же Зорин. Мини-шедевр получился у москвичей: тут и неожиданная шведа Игнатова, и эстетская пятка Шамара Николсона, и аккуратная "щёчка" Даниила — идеальная комбинация на 90+2 минуте.

3:2, "Спартак" стартует на Winline Зимнем Кубке РПЛ с яркой победы».

Худшие

Автор издания «Евро-Футбол.Ру» Иван Терентьев назвал 3-х худших футболистов по итогам матча между «Спартаком» и «Краснодаром».

«МАНФРЕД УГАЛЬДЕ — 4,5. Как всегда и бывает: постоянные слухи о трансфере с топ-клуб негативно сказываются на форме футболиста. Конечно, это всего лишь товарищеский матч, но Угальде совсем не впечатлил. Совсем другой объём по движению и пользе команде. Не помогал в подыгрыше, открывался вяло, один момент получил и его удачно запорол. Тот случай, когда замена Угальде на Николсона сделал атаку "Спартака" бодрее.

«Спартак» — «Краснодар» t.me/fckrasnodar

АЛЕКСИС ДУАРТЕ — 4,0. Но главные проблемы настигли "Спартак" в центре поля и центре обороны. "Краснодар" атаковал вроде редко, но всегда легко проходил через эту зону. Рывки Батчи вообще остались загадкой для "красно-белых". Жоау легко обогнул Дуарте (Литвинов тоже смотрел футбол) и забил первый гол. Потом Алексис ошибся позиционно в моменте с голом Кривцова, снова открыв огромное пространство.

НАИЛЬ УМЯРОВ — 4,0. Если Дуарте ошибался в финальной стадии атаки, не создавая сопротивления, то Умяров допускал развитие наступления в обоих случаях. Просто бежал рядом со Сперцяном, когда Эдуард "делал" первый гол. А когда Эдуард находился на безопасном расстоянии от ворот "Спартака", Наиль прилетел в него на красную карточку — получил только жёлтую. Смолов тоже не встретил сопротивления от Умярова, раскручивая вторую голевую атаку Краснодара».