Упущенный досрочный финал. ЦСКА не удержал победу над «Зенитом» и проиграл по пенальти

В матче Зимнего Кубка РПЛ «Зенит» по пенальти одолел ЦСКА — 2:2 (4:1 по пенальти). В основное время на голы Дугласа Сантоса и Александра Соболева гости ответили точными ударами Матвея Кисляка и Артема Шуманского.В серии пенальти футболисты ЦСКА допустили две оплошности.

Интригующая вывеска

Автор «Футбол на Куличках» Глеб Калинин рассказал, в каком состоянии команды подходили к данному поединку. У обоих продолжаются сборы и подготовка ко второй части сезона.

«Зенит вступал в борьбу на Зимнем кубке РПЛ со второго тура и в первом матче встретился с ЦСКА. Вывеска выглядела весьма интригующей.

Несколько дней назад армейцы в рамках этого товарищеского турнира нанесли поражение "Ростову" (1:0), единственный гол проведя на 75-й минуте усилиями Тамерлана Мусаева. В тот момент дончане были заняты перестроениями в связи с большим количеством замен, чем "красно-синие" и воспользовались. Вообще ЦСКА на зимних сборах пока исключительно побеждает. Ранее команда Марко Николича разгромила узбекский АГМК (4:1) и казахстанский "Ордабасы" (3:0). Сербский тренер теперь применяет схему с ромбом в средней линии и с четырьмя защитниками. Успешно наигрываются связи, вот только пока нет заметного усиления, о чём Николич не раз говорил.

Фрагмент матча ФК «Зенит»

Крупных покупок ЦСКА пока не делал, в отличие от "Зенита", который приобрёл Луиса Энрике. Но при этом "сине-бело-голубые" расстались с Клаудиньо и Артуром. Летом команду покинет и Вендел. Сергею Семаку приходится перестраивать игру команды. Головной боли добавила травма Вячеслава Караваева. Между тем, досрочно из аренды в "Црвене Звезде" вернулся Ваня Дркушич. В четырёх контрольных матчах "сине-бело-голубые" победили лишь однажды, но результаты на сборах — последнее, о чём беспокоится тренерский штаб.

С другой стороны, на Зимнем кубке РПЛ футболисты "Зенита" рассчитывают проявить себя с лучшей стороны. Да и в матчах с ЦСКА мотивация у "сине-бело-голубых" должна была быть соответствующей. Тем более, после недавнего поражения от московского "Динамо" (1:3). В случае победы "красно-синих" в отчётном матче, пусть даже в серии пенальти, команда Марко Николича выигрывала свою группу. Разумеется, особый интерес поединку придавал тот факт, что уже 1 марта соперники встретятся в матче чемпионата».

Первый тайм без моментов

Автор «Советского спорта» Георгий Горностаев, рассказывая о первом тайме, отметил, что первый тайм был скучным и без моментов.

«Как говорили представители петербургской команды перед турниром, основная задача — почувствовать игровой ритм и подготовиться к сезону, поэтому задачи победить любой ценой у команды не было. Впрочем, на деле получилась яркая борьба, будто бы турнир совсем не товарищеский, и этому есть объяснение — статус команд и принципиальность их противостояния.

Впрочем, пока петербуржцы только вкатывались в турнир, армейцы уже решали определенные задачи: победа в матче обеспечивала бы им первое место в группе, а в случае поражения победитель группы будет зависеть от результата матча "Зенита" с "Ростовом".

Фрагмент матча ФК «Зенит»

Первый тайм получился практически без моментов, оно и понятно — команды находятся под нагрузками. Хотя накал был запредельный: много стычек, фолов и карточек. Так что, если на бумаге матч и был товарищеским, то на деле выглядело совсем не так. Впрочем, если "Зенит" хоть как-то создавал моменты в первые 45 минут, то армейцы до перерыва совсем не запомнились. Но самое интересное было уже во втором тайме».

Сергей Семак Главный тренер «Зенита Хорошая игра. Что касается качества, то у нас не всё получается, и состояние, конечно, далеко не оптимальное. Но в целом хороший спарринг. Главное, что все живы, здоровы, никаких повреждений нет. На данном этапе это самое важное. Та работа, которая была запланирована для игроков, — все выполнили столько, сколько мы хотели. Будем готовиться дальше.

Обмен голами-шедеврами

Автор Sportbox Денис Петров сделал акцент на прекрасных голах на старте второго тайма.

«Сразу после перерыва Семак произвел три замены, выпустив Адамова, Дркушича и Кассьерру вместо Латышонка, Алипа и Глушенкова. Стоит особо выделить появление словенского защитника, который еще на прошлой неделе играл за "Црвену Звезду" в еврокубковом матче.

Во втором тайме "Зенит" заметно прибавил в активности и вскоре открыл счет. Дуглас Сантос после розыгрыша штрафного блеснул классным дриблингом и эффектным дальним ударом положил мяч впритирку со штангой.

Фрагмент матча ФК «Зенит»

ЦСКА на протяжении первого часа игры в атаке ничего не показывал, но затем разразился роскошным голом Матвея Кисляка. После подачи углового в исполнении Облякова полузащитник армейцев, находившийся за пределами штрафной, нанес идеальный удар с лета.

В концовке основного времени было заметно, что сил у команды Николича осталось чуть больше. Вероятно, сказался разный уровень текущих нагрузок команд. ЦСКА больше владел мячом, хотя по воротам Адамова бил все так же редко».

Живая игра в концовке

Автор «Спорт-Экспресса» Андрей Кузичев акцентировал внимание на ударной концовке, где команды смогли обменяться голами и пробить серию пенальти.

«Далее — после многочисленных замен — игра стала еще более живой. Временами — сумбурной, а до первой на турнире серии пенальти дело дошло по максимально драматичному сценарию.

ЦСКА был в шаге от выхода в финал со стопроцентным результатом, но гол Шуманского, который, скорее всего, сфолил на Адамове (ВАР на турнире не работает), не стал победным.

"Зенит" спас здорово пробивший с разворота Соболев. И он же безупречно открыл серию 11-метровых, по ходу которой победу идеально бившим сине-бело-голубым принесли сейв Адамова (после удара Файзуллаева) и попадание Шуманского в штангу».

Александр Соболев Нападающий «Зенита» Никаких эмоций. Обычная контрольная игра. Хорошо, что победили, это всегда приятно. С хорошим настроем продолжаем тренироваться, работать и готовиться к сезону.

ЦСКА был близок к стопроцентному показателю

Автор «Чемпионата» Анатолий Романов рассказал о турнирных раскладах и о том, что ЦСКА не хватило минуты для того, чтобы досрочно выиграть группу.

«"Зенит" провёл свой первый матч в рамках Winline Зимнего Кубка РПЛ, тогда как для ЦСКА это была вторая игра на турнире. В 1-м туре армейцы победили "Ростов" (1:0). А вот сегодня — уступили по пенальти.

Если бы ЦСКА удержал победу, то досрочно выиграл бы группу и вышел в финал Зимнего Кубка РПЛ. Но в итоге всё решилось в серии пенальти, где сначала Адамов взял удар Файзуллаева, а затем Шуманский пробил в штангу.

Фрагмент матча ПФК ЦСКА

Теперь первым может финишировать "Зенит" — команде Семака нужно одолеть 7 февраля Ростов».

Марко Николич Главный тренер ЦСКА Тяжелая игра. Может быть, скучная для зрителей, но много фолов, много движения. Серьезная игра. Это понравилось. Видно, что обе команды под нагрузками, свежести не хватает. Но это нормально — месяц до возобновления чемпионата. Было бы странно, если бы с легкостью бегали по полю сейчас. Не понравилось, что пропустили гол на последних секундах, нужно больше ответственности. Аббос потерял… Это не смешно, это детали, которые делают разницу.

Худшие игроки ЦСКА

Автор «Евро-Футбол.Ру» Иван Терентьев выделил тройку худших футболистов ЦСКА в этом матче.

«САША ЗДЕЛАР — 3,5. Если бы матч бы официальный, Зделар наиграл бы на красную карточку. Уж сколько раз обыгрывали его Вендел и Глушенков, легко сбрасывая опеку в центре поля. Сербу оставалось только фолить. Не грубо, без злого умысла, но регулярно. В опорной зоне ЦСКА "Зенит" творил что хотел, в первом тайме вообще вдавили москвичей в штрафную площадь и мяч очень хорошо ходил мимо Зделара. А Саша постоянно опаздывал к эпизодам.

СЕКУ КОЙТА — 3,5. Тяжеловат Койта, тяжеловат. Рывковой работы — минимум, встреч с мячом — ещё меньше. Борьбу Алипу проиграл, за верховые мячи не цеплялся. Вообще, потерялся на поле Секу, ни разу не поучаствовав в острой атаке. А когда пришёл помогать обороне, был легко обыгран Дугласом. После этого финта бразилец забил красивый гол.

ТАМЕРЛАН МУСАЕВ — 3,5. А был ли мальчик? Обычно именно Тамерлан показывает лучшую работу в прессинге, создаёт неприятности обороне своей активностью, ищет зоны, двигается. Сегодня же Тамерлан больше прятался за спинами защитников, отрабатывая свою роль инертными рывками. Можно было и пораньше заменить Мусаева, ведь лишь после его ухода хоть как-то задвигалась атака ЦСКА. И даже создала гол как раз его методом — рьяным прессингом».

Главные факты матча

Автор «Спорт день за днем» Алексей Глебов, по традиции, решил выделить тройку главных фактов по итогам данного матча.

Прогнозы и ставки на футбол

«1. В составе "Зенита" дебютировал вингер Луис Энрике, самый дорогой зимний трансфер в истории клуба. Экс-лидер "Ботафого" результативными действиями не отметился.

Фрагмент матча ПФК ЦСКА

2. "Зенит" и ЦСКА с 2022 года не забивают больше двух мячей в матчах друг с другом.

3. Воспитанник ЦСКА Матвей Кисляк впервые забил больше одного гола за сезон в составе основной команды, а у форварда "Зенита" Александра Соболева больше мячей в товарищеских матчах за команду, чем в официальных — 4 против 2».