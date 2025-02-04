2-й таймАтлетико — ХетафеОнлайн
ФутболХоккейТеннисБоиПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекеры
  • Футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •

    Упущенный досрочный финал. ЦСКА не удержал победу над «Зенитом» и проиграл по пенальти

    Обзор спортивных СМИ с реакциями на победу «Зенита» по пенальти в матче Зимнего кубка РПЛ против ЦСКА

    Футбол Зимний кубок РПЛ Зенит ЦСКА
    Вся лентаСамое главное
    Антуан Гризманн«Атлетико» — «Хетафе». Онлайн Фрагмент матчаУпущенный досрочный финал. ЦСКА не удержал победу над «Зенитом» и проиграл по пенальти Денис Казанский «В АПЛ тяжелая гонка и еще ничего не решено». Денис Казанский — об английском футболе и своей профессии
  • 22:09
    • «Ак Барс» разгромил СКА в матче КХЛ
  • 21:38
    • «Зенит» по пенальти выиграл у ЦСКА в матче Зимнего Кубка РПЛ
    Все новости спорта
    Фрагмент матча
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    Фрагмент матча
    В матче Зимнего Кубка РПЛ «Зенит» по пенальти одолел ЦСКА — 2:2 (4:1 по пенальти). В основное время на голы Дугласа Сантоса и Александра Соболева гости ответили точными ударами Матвея Кисляка и Артема Шуманского.В серии пенальти футболисты ЦСКА допустили две оплошности.

    Интригующая вывеска

    Автор «Футбол на Куличках» Глеб Калинин рассказал, в каком состоянии команды подходили к данному поединку. У обоих продолжаются сборы и подготовка ко второй части сезона.

    «Зенит вступал в борьбу на Зимнем кубке РПЛ со второго тура и в первом матче встретился с ЦСКА. Вывеска выглядела весьма интригующей.

    Несколько дней назад армейцы в рамках этого товарищеского турнира нанесли поражение "Ростову" (1:0), единственный гол проведя на 75-й минуте усилиями Тамерлана Мусаева. В тот момент дончане были заняты перестроениями в связи с большим количеством замен, чем "красно-синие" и воспользовались. Вообще ЦСКА на зимних сборах пока исключительно побеждает. Ранее команда Марко Николича разгромила узбекский АГМК (4:1) и казахстанский "Ордабасы" (3:0). Сербский тренер теперь применяет схему с ромбом в средней линии и с четырьмя защитниками. Успешно наигрываются связи, вот только пока нет заметного усиления, о чём Николич не раз говорил.

    Фрагмент матча
    ФК «Зенит»

    Крупных покупок ЦСКА пока не делал, в отличие от "Зенита", который приобрёл Луиса Энрике. Но при этом "сине-бело-голубые" расстались с Клаудиньо и Артуром. Летом команду покинет и Вендел. Сергею Семаку приходится перестраивать игру команды. Головной боли добавила травма Вячеслава Караваева. Между тем, досрочно из аренды в "Црвене Звезде" вернулся Ваня Дркушич. В четырёх контрольных матчах "сине-бело-голубые" победили лишь однажды, но результаты на сборах — последнее, о чём беспокоится тренерский штаб.

  • Трансферный дайджест. 28 января — 4 февраля
  • Кобель нужен «Челси», Виллиан мечтает о возвращении в АПЛ, Саласар станет футболистом «Зенита»
  • Вчера

    • С другой стороны, на Зимнем кубке РПЛ футболисты "Зенита" рассчитывают проявить себя с лучшей стороны. Да и в матчах с ЦСКА мотивация у "сине-бело-голубых" должна была быть соответствующей. Тем более, после недавнего поражения от московского "Динамо" (1:3). В случае победы "красно-синих" в отчётном матче, пусть даже в серии пенальти, команда Марко Николича выигрывала свою группу. Разумеется, особый интерес поединку придавал тот факт, что уже 1 марта соперники встретятся в матче чемпионата».

    Первый тайм без моментов

    Автор «Советского спорта» Георгий Горностаев, рассказывая о первом тайме, отметил, что первый тайм был скучным и без моментов.

    «Как говорили представители петербургской команды перед турниром, основная задача — почувствовать игровой ритм и подготовиться к сезону, поэтому задачи победить любой ценой у команды не было. Впрочем, на деле получилась яркая борьба, будто бы турнир совсем не товарищеский, и этому есть объяснение — статус команд и принципиальность их противостояния.

  • Перспективный, но «хрустальный». Сработает ли авантюра «Спартака» с подписанием Илича?
  • «Красно-белые» и «Торино» достигли договоренности по трансферу сербского полузащитника
  • 03/02/2025

    • Впрочем, пока петербуржцы только вкатывались в турнир, армейцы уже решали определенные задачи: победа в матче обеспечивала бы им первое место в группе, а в случае поражения победитель группы будет зависеть от результата матча "Зенита" с "Ростовом".

    Фрагмент матча
    ФК «Зенит»

    Первый тайм получился практически без моментов, оно и понятно — команды находятся под нагрузками. Хотя накал был запредельный: много стычек, фолов и карточек. Так что, если на бумаге матч и был товарищеским, то на деле выглядело совсем не так. Впрочем, если "Зенит" хоть как-то создавал моменты в первые 45 минут, то армейцы до перерыва совсем не запомнились. Но самое интересное было уже во втором тайме».

  • Сергей Семак
  • Главный тренер «Зенита
  • Хорошая игра. Что касается качества, то у нас не всё получается, и состояние, конечно, далеко не оптимальное. Но в целом хороший спарринг. Главное, что все живы, здоровы, никаких повреждений нет. На данном этапе это самое важное. Та работа, которая была запланирована для игроков, — все выполнили столько, сколько мы хотели. Будем готовиться дальше.

    • Обмен голами-шедеврами

    Автор Sportbox Денис Петров сделал акцент на прекрасных голах на старте второго тайма.

    «Сразу после перерыва Семак произвел три замены, выпустив Адамова, Дркушича и Кассьерру вместо Латышонка, Алипа и Глушенкова. Стоит особо выделить появление словенского защитника, который еще на прошлой неделе играл за "Црвену Звезду" в еврокубковом матче.

    Во втором тайме "Зенит" заметно прибавил в активности и вскоре открыл счет. Дуглас Сантос после розыгрыша штрафного блеснул классным дриблингом и эффектным дальним ударом положил мяч впритирку со штангой.

    Фрагмент матча
    ФК «Зенит»

    ЦСКА на протяжении первого часа игры в атаке ничего не показывал, но затем разразился роскошным голом Матвея Кисляка. После подачи углового в исполнении Облякова полузащитник армейцев, находившийся за пределами штрафной, нанес идеальный удар с лета.

  • Самара, Белград или Абу-Даби? Куда податься Черчесову после фиаско в сборной Казахстана
  • Череда провальных выступлений «ястребов» поставила крест на работе российского наставника
  • 31/01/2025

    • В концовке основного времени было заметно, что сил у команды Николича осталось чуть больше. Вероятно, сказался разный уровень текущих нагрузок команд. ЦСКА больше владел мячом, хотя по воротам Адамова бил все так же редко».

    Живая игра в концовке

    Автор «Спорт-Экспресса» Андрей Кузичев акцентировал внимание на ударной концовке, где команды смогли обменяться голами и пробить серию пенальти.

    «Далее — после многочисленных замен — игра стала еще более живой. Временами — сумбурной, а до первой на турнире серии пенальти дело дошло по максимально драматичному сценарию.

    ЦСКА был в шаге от выхода в финал со стопроцентным результатом, но гол Шуманского, который, скорее всего, сфолил на Адамове (ВАР на турнире не работает), не стал победным.

  • На вольных хлебах. «Спартак» распрощался с Александром Селиховым
  • Подводим черту под выступлениями 30-летнего голкипера за «народную команду»
  • 27/01/2025

    • "Зенит" спас здорово пробивший с разворота Соболев. И он же безупречно открыл серию 11-метровых, по ходу которой победу идеально бившим сине-бело-голубым принесли сейв Адамова (после удара Файзуллаева) и попадание Шуманского в штангу».

  • Александр Соболев
  • Нападающий «Зенита»
  • Никаких эмоций. Обычная контрольная игра. Хорошо, что победили, это всегда приятно. С хорошим настроем продолжаем тренироваться, работать и готовиться к сезону.

    • ЦСКА был близок к стопроцентному показателю

    Автор «Чемпионата» Анатолий Романов рассказал о турнирных раскладах и о том, что ЦСКА не хватило минуты для того, чтобы досрочно выиграть группу.

    «"Зенит" провёл свой первый матч в рамках Winline Зимнего Кубка РПЛ, тогда как для ЦСКА это была вторая игра на турнире. В 1-м туре армейцы победили "Ростов" (1:0). А вот сегодня — уступили по пенальти.

    Если бы ЦСКА удержал победу, то досрочно выиграл бы группу и вышел в финал Зимнего Кубка РПЛ. Но в итоге всё решилось в серии пенальти, где сначала Адамов взял удар Файзуллаева, а затем Шуманский пробил в штангу.

    Фрагмент матча
    ПФК ЦСКА

    Теперь первым может финишировать "Зенит" — команде Семака нужно одолеть 7 февраля Ростов».

  • Марко Николич
  • Главный тренер ЦСКА
  • Тяжелая игра. Может быть, скучная для зрителей, но много фолов, много движения. Серьезная игра. Это понравилось. Видно, что обе команды под нагрузками, свежести не хватает. Но это нормально — месяц до возобновления чемпионата. Было бы странно, если бы с легкостью бегали по полю сейчас. Не понравилось, что пропустили гол на последних секундах, нужно больше ответственности. Аббос потерял… Это не смешно, это детали, которые делают разницу.

    • Худшие игроки ЦСКА

    Автор «Евро-Футбол.Ру» Иван Терентьев выделил тройку худших футболистов ЦСКА в этом матче.

    «САША ЗДЕЛАР — 3,5. Если бы матч бы официальный, Зделар наиграл бы на красную карточку. Уж сколько раз обыгрывали его Вендел и Глушенков, легко сбрасывая опеку в центре поля. Сербу оставалось только фолить. Не грубо, без злого умысла, но регулярно. В опорной зоне ЦСКА "Зенит" творил что хотел, в первом тайме вообще вдавили москвичей в штрафную площадь и мяч очень хорошо ходил мимо Зделара. А Саша постоянно опаздывал к эпизодам.

    СЕКУ КОЙТА — 3,5. Тяжеловат Койта, тяжеловат. Рывковой работы — минимум, встреч с мячом — ещё меньше. Борьбу Алипу проиграл, за верховые мячи не цеплялся. Вообще, потерялся на поле Секу, ни разу не поучаствовав в острой атаке. А когда пришёл помогать обороне, был легко обыгран Дугласом. После этого финта бразилец забил красивый гол.

  • Мощный старт «красно-белых» в Зимнем кубке. «Спартак» создал шедевр в концовке
  • Обзор спортивных СМИ с реакциями на победу «Спартака» в матче Зимнего кубка РПЛ против «Краснодара»
  • 30/01/2025

    • ТАМЕРЛАН МУСАЕВ — 3,5. А был ли мальчик? Обычно именно Тамерлан показывает лучшую работу в прессинге, создаёт неприятности обороне своей активностью, ищет зоны, двигается. Сегодня же Тамерлан больше прятался за спинами защитников, отрабатывая свою роль инертными рывками. Можно было и пораньше заменить Мусаева, ведь лишь после его ухода хоть как-то задвигалась атака ЦСКА. И даже создала гол как раз его методом — рьяным прессингом».

    Главные факты матча

    Автор «Спорт день за днем» Алексей Глебов, по традиции, решил выделить тройку главных фактов по итогам данного матча.

    Прогнозы и ставки на футбол

    «1. В составе "Зенита" дебютировал вингер Луис Энрике, самый дорогой зимний трансфер в истории клуба. Экс-лидер "Ботафого" результативными действиями не отметился.

    Фрагмент матча
    ПФК ЦСКА

    2. "Зенит" и ЦСКА с 2022 года не забивают больше двух мячей в матчах друг с другом.

    1500USDИгратьБонус + 150 FS новым игрокамfairpari 200EURИгратьБонус по промокоду LIVESBEUstarda

    3. Воспитанник ЦСКА Матвей Кисляк впервые забил больше одного гола за сезон в составе основной команды, а у форварда "Зенита" Александра Соболева больше мячей в товарищеских матчах за команду, чем в официальных — 4 против 2».

    В центре внимания
    Лучшие прогнозы на спортВсе прогнозыПрогнозы на футбол
    3.38
  • Экспресс дня 5 февраля
  • Сегодня в 23:00
    •  2.10
  • Прогноз на матч Леганес — Реал Мадрид
  • Футбол
  • Сегодня в 23:00
    •  3.55
  • Прогноз на матч Милан — Рома
  • Футбол
  • Сегодня в 23:00
    •  2.35
  • Прогноз на матч Ньюкасл — Арсенал
  • Футбол
  • Сегодня в 23:00
    •  2.12
  • Прогноз на матч Стакушич — Саснович
  • Теннис
  • Сегодня в 16:30
    •  2.10
  • Прогноз на матч Ямайка — Тринидад и Тобаго
  • Футбол
  • Завтра в 03:30
    •  2.10
  • Прогноз на матч Байер — Кёльн
  • Футбол
  • Сегодня в 22:45
    •  1.93
  • Прогноз на матч Тулуза — Генгам
  • Футбол
  • Сегодня в 22:45
    •  1.85
  • Прогноз на матч Страсбург — Анже
  • Футбол
  • Сегодня в 22:45
    •
  • Главное Фрибет до 15 000 ₽Новым игрокам, без условий Футбол
    LiveТрансферыКалендариПрогнозыВся лента
    РПЛПервая лигаЛига чемпионовЛига ЕвропыЛига конференцийЛига наций
    АПЛЛа ЛигаСерия АБундеслигаЛига 1
    Прогнозы на спорт Букмекеры Хоккей Теннис Бои Прочие Игры