Упущенный досрочный финал. ЦСКА не удержал победу над «Зенитом» и проиграл по пенальти

Интригующая вывеска
Автор «Футбол на Куличках» Глеб Калинин рассказал, в каком состоянии команды подходили к данному поединку. У обоих продолжаются сборы и подготовка ко второй части сезона.
«Зенит вступал в борьбу на Зимнем кубке РПЛ со второго тура и в первом матче встретился с ЦСКА. Вывеска выглядела весьма интригующей.
Несколько дней назад армейцы в рамках этого товарищеского турнира нанесли поражение "Ростову" (1:0), единственный гол проведя на 75-й минуте усилиями Тамерлана Мусаева. В тот момент дончане были заняты перестроениями в связи с большим количеством замен, чем "красно-синие" и воспользовались. Вообще ЦСКА на зимних сборах пока исключительно побеждает. Ранее команда Марко Николича разгромила узбекский АГМК (4:1) и казахстанский "Ордабасы" (3:0). Сербский тренер теперь применяет схему с ромбом в средней линии и с четырьмя защитниками. Успешно наигрываются связи, вот только пока нет заметного усиления, о чём Николич не раз говорил.
Крупных покупок ЦСКА пока не делал, в отличие от "Зенита", который приобрёл Луиса Энрике. Но при этом "сине-бело-голубые" расстались с Клаудиньо и Артуром. Летом команду покинет и Вендел. Сергею Семаку приходится перестраивать игру команды. Головной боли добавила травма Вячеслава Караваева. Между тем, досрочно из аренды в "Црвене Звезде" вернулся Ваня Дркушич. В четырёх контрольных матчах "сине-бело-голубые" победили лишь однажды, но результаты на сборах — последнее, о чём беспокоится тренерский штаб.
С другой стороны, на Зимнем кубке РПЛ футболисты "Зенита" рассчитывают проявить себя с лучшей стороны. Да и в матчах с ЦСКА мотивация у "сине-бело-голубых" должна была быть соответствующей. Тем более, после недавнего поражения от московского "Динамо" (1:3). В случае победы "красно-синих" в отчётном матче, пусть даже в серии пенальти, команда Марко Николича выигрывала свою группу. Разумеется, особый интерес поединку придавал тот факт, что уже 1 марта соперники встретятся в матче чемпионата».
Первый тайм без моментов
Автор «Советского спорта» Георгий Горностаев, рассказывая о первом тайме, отметил, что первый тайм был скучным и без моментов.
«Как говорили представители петербургской команды перед турниром, основная задача — почувствовать игровой ритм и подготовиться к сезону, поэтому задачи победить любой ценой у команды не было. Впрочем, на деле получилась яркая борьба, будто бы турнир совсем не товарищеский, и этому есть объяснение — статус команд и принципиальность их противостояния.
Впрочем, пока петербуржцы только вкатывались в турнир, армейцы уже решали определенные задачи: победа в матче обеспечивала бы им первое место в группе, а в случае поражения победитель группы будет зависеть от результата матча "Зенита" с "Ростовом".
Первый тайм получился практически без моментов, оно и понятно — команды находятся под нагрузками. Хотя накал был запредельный: много стычек, фолов и карточек. Так что, если на бумаге матч и был товарищеским, то на деле выглядело совсем не так. Впрочем, если "Зенит" хоть как-то создавал моменты в первые 45 минут, то армейцы до перерыва совсем не запомнились. Но самое интересное было уже во втором тайме».
Обмен голами-шедеврами
Автор Sportbox Денис Петров сделал акцент на прекрасных голах на старте второго тайма.
«Сразу после перерыва Семак произвел три замены, выпустив Адамова, Дркушича и Кассьерру вместо Латышонка, Алипа и Глушенкова. Стоит особо выделить появление словенского защитника, который еще на прошлой неделе играл за "Црвену Звезду" в еврокубковом матче.
Во втором тайме "Зенит" заметно прибавил в активности и вскоре открыл счет. Дуглас Сантос после розыгрыша штрафного блеснул классным дриблингом и эффектным дальним ударом положил мяч впритирку со штангой.
ЦСКА на протяжении первого часа игры в атаке ничего не показывал, но затем разразился роскошным голом Матвея Кисляка. После подачи углового в исполнении Облякова полузащитник армейцев, находившийся за пределами штрафной, нанес идеальный удар с лета.
В концовке основного времени было заметно, что сил у команды Николича осталось чуть больше. Вероятно, сказался разный уровень текущих нагрузок команд. ЦСКА больше владел мячом, хотя по воротам Адамова бил все так же редко».
Живая игра в концовке
Автор «Спорт-Экспресса» Андрей Кузичев акцентировал внимание на ударной концовке, где команды смогли обменяться голами и пробить серию пенальти.
«Далее — после многочисленных замен — игра стала еще более живой. Временами — сумбурной, а до первой на турнире серии пенальти дело дошло по максимально драматичному сценарию.
ЦСКА был в шаге от выхода в финал со стопроцентным результатом, но гол Шуманского, который, скорее всего, сфолил на Адамове (ВАР на турнире не работает), не стал победным.
"Зенит" спас здорово пробивший с разворота Соболев. И он же безупречно открыл серию 11-метровых, по ходу которой победу идеально бившим сине-бело-голубым принесли сейв Адамова (после удара Файзуллаева) и попадание Шуманского в штангу».
ЦСКА был близок к стопроцентному показателю
Автор «Чемпионата» Анатолий Романов рассказал о турнирных раскладах и о том, что ЦСКА не хватило минуты для того, чтобы досрочно выиграть группу.
«"Зенит" провёл свой первый матч в рамках Winline Зимнего Кубка РПЛ, тогда как для ЦСКА это была вторая игра на турнире. В 1-м туре армейцы победили "Ростов" (1:0). А вот сегодня — уступили по пенальти.
Если бы ЦСКА удержал победу, то досрочно выиграл бы группу и вышел в финал Зимнего Кубка РПЛ. Но в итоге всё решилось в серии пенальти, где сначала Адамов взял удар Файзуллаева, а затем Шуманский пробил в штангу.
Теперь первым может финишировать "Зенит" — команде Семака нужно одолеть 7 февраля Ростов».
Худшие игроки ЦСКА
Автор «Евро-Футбол.Ру» Иван Терентьев выделил тройку худших футболистов ЦСКА в этом матче.
«САША ЗДЕЛАР — 3,5. Если бы матч бы официальный, Зделар наиграл бы на красную карточку. Уж сколько раз обыгрывали его Вендел и Глушенков, легко сбрасывая опеку в центре поля. Сербу оставалось только фолить. Не грубо, без злого умысла, но регулярно. В опорной зоне ЦСКА "Зенит" творил что хотел, в первом тайме вообще вдавили москвичей в штрафную площадь и мяч очень хорошо ходил мимо Зделара. А Саша постоянно опаздывал к эпизодам.
СЕКУ КОЙТА — 3,5. Тяжеловат Койта, тяжеловат. Рывковой работы — минимум, встреч с мячом — ещё меньше. Борьбу Алипу проиграл, за верховые мячи не цеплялся. Вообще, потерялся на поле Секу, ни разу не поучаствовав в острой атаке. А когда пришёл помогать обороне, был легко обыгран Дугласом. После этого финта бразилец забил красивый гол.
ТАМЕРЛАН МУСАЕВ — 3,5. А был ли мальчик? Обычно именно Тамерлан показывает лучшую работу в прессинге, создаёт неприятности обороне своей активностью, ищет зоны, двигается. Сегодня же Тамерлан больше прятался за спинами защитников, отрабатывая свою роль инертными рывками. Можно было и пораньше заменить Мусаева, ведь лишь после его ухода хоть как-то задвигалась атака ЦСКА. И даже создала гол как раз его методом — рьяным прессингом».
Главные факты матча
Автор «Спорт день за днем» Алексей Глебов, по традиции, решил выделить тройку главных фактов по итогам данного матча.
«1. В составе "Зенита" дебютировал вингер Луис Энрике, самый дорогой зимний трансфер в истории клуба. Экс-лидер "Ботафого" результативными действиями не отметился.
2. "Зенит" и ЦСКА с 2022 года не забивают больше двух мячей в матчах друг с другом.
3. Воспитанник ЦСКА Матвей Кисляк впервые забил больше одного гола за сезон в составе основной команды, а у форварда "Зенита" Александра Соболева больше мячей в товарищеских матчах за команду, чем в официальных — 4 против 2».