ЦСКА снова не дал «Зениту» выиграть дома. Семак искал решения, но Николич оказался хитрее

После длинной зимней паузы РПЛ вернулась матчем, который не нуждается в дополнительной раскрутке.

Чемпионат России. 19-й тур «Зенит» — ЦСКА — 0:0 «Зенит»: Латышонок, Дуглас Сантос, Дркушич (Алип, 83), Нино, Мантуан, Барриос, Мостовой (Соболев, 75), Эракович (Зделар, 62), Гонду (Ерохин, 83), Глушенков, Кассьерра (Педро, 62)ЦСКА: Акинфеев, Мойзес, Виллиан, Дивеев, Гайич, Файзуллаев (Бистрович, 67), Кисляк, Обляков, Пьянич (Жемалетдинов, 81), Мусаев (Шуманский, 80), Койта (Гуарирапа, 67)

«Зенит» против ЦСКА — встреча, где редко бывает спокойно. Но на этот раз команды выдали не самый привычный для себя сценарий. Без голов, без сверхдинамики, но с большим количеством тактических нюансов и борьбы. Итог — 0:0.

Для «Зенита» это скорее потеря двух очков, а для ЦСКА — результат, который можно занести в актив. Армейцы второй сезон подряд не проигрывают в Петербурге, а тренерский штаб Николича провел качественную работу в зимнюю паузу.

ЦСКА лучше вошел в игру, а «Зенит» долго раскачивался

С первых минут стало понятно, что Марко Николич не собирается отсиживаться в обороне. Новый ЦСКА построил игру вокруг ромба в центре поля, который позволял армейцам быстрее выходить в атаки и давать мяч своим креативным игрокам.

Пока «Зенит» искал свою игру, гости уже создавали моменты. Койта провел, пожалуй, свой лучший отрезок за ЦСКА, а Файзуллаев и Мусаев раз за разом врывались в свободные зоны. Особенно опасно было после дальних ударов Пьянича и Кисляка.

В то же время у «Зенита» слабо работала правая сторона. Густаво Мантуан играл не на своей привычной позиции, но вынужден был выйти справа в защите, потому что Семак оставил в запасе Мимовича.

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Это решение вызвало вопросы, потому что именно через эту зону ЦСКА создавал свои самые опасные атаки в первом тайме.

Чемпион включился, но моменты так и не реализовал

В какой-то момент стало очевидно, что «Зенит» проснулся и начал вспоминать, кто тут фаворит.

Сначала Кассьерра пробил в считанных сантиметрах от штанги, потом шансы появились у Глушенкова и Гондо. Даже защитник Дркушич мог стать героем, но его удар головой после подачи со штрафного оказался слишком неточным.

Казалось, что петербуржцы вот-вот переломят игру. Но вместо того, чтобы окончательно прижать соперника, они начали ввязываться в борьбу. ЦСКА это устраивало. В жестком, вязком футболе армейцы чувствовали себя комфортнее и спокойно сдерживали атаки «Зенита».

Николич снова переиграл Семака. Соболев пытался спасти, но не вышло

После перерыва ЦСКА не снизил темпа и продолжал держать игру под контролем. Однако постепенно хозяева перехватывали инициативу, и Семак сделал ход, который должен был все изменить: выпустил Александра Соболева.

Форвард вышел в концовке и получил около 15 минут на то, чтобы вытащить игру. Но единственное, чем он запомнился — попыткой заработать пенальти, упав в штрафной. Судья не поверил, да и в целом этот момент выглядел скорее как отчаянная попытка, чем реальная угроза.

Концовка осталась за «Зенитом», но пробить оборону ЦСКА так и не удалось. 0:0 — результат, который явно больше на руку армейцам. Они показали, что провели сборы с пользой, а идеи Николича работают.

Календарь и таблица РПЛ

Несмотря на потерю двух очков, «Зенит» все же вышел на первое место в таблице с 40 баллами. Но эта позиция может оказаться временной — «Краснодар» отстает всего на один пункт и свой матч против «Крыльев Советов» сыграет 1 марта. ЦСКА с 32 очками идет шестым.