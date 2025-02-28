Снежный шторм, дубль замен и шикарный удар Воробьёва: «Локо» спасся в Каспийске

После зимней паузы РПЛ вернулась, но футболистам «Динамо» и «Локомотива» пришлось бороться не только друг с другом, но и с погодой. В Каспийске их встретили мороз, мощный ветер и заснеженно-ледяное поле, которое, несмотря на чистку, всё равно оставалось тяжёлым. А Дмитрий Баринов даже назвал условия «хоккеем, ***». В таких условиях команды продемонстрировали не самый зрелищный, но напряжённый матч, завершившийся ничьей — 1:1.

РПЛ. 19-й тур. «Динамо» Махачкала — «Локомотив» 1:1 (1:0, 0:1). Голы: Касинтура Э., 9 (1:0). Воробьев Дм., 85 (1:1)«Динамо» Махачкала: Волк Д., Шумахов И., Табидзе Д., Кагермазов С. (Дапо Я., 50), Сундуков Т., Магомедов Р. (Зинович К., 65), Мрезиг У., Глушков Н.С., Пальцев В., Касинтура Э. (Сердеров С., 75), Агаларов Г. (Гаджиев А., 65)«Локомотив»: Лантратов И., Фассон Л., Монтес С., Ненахов М. (Раков В., 61), Сильянов А. (Тикнизян Н., 61), Самошников И., Баринов Д., Пиняев С., Батраков А., Годяев Д. (Карпукас А., 46), Сулейманов Т. (Воробьев Дм., 46)Предупреждения: Касинтура Э., 69’. Глушков Н.С., 81’. Сердеров С., 83’

Случайный ассист и быстрый гол «Динамо»

Хозяева активно начали встречу и уже на 9-й минуте вышли вперёд. Гол получился комичным: после подачи со стандарта мяч рикошетом от нескольких игроков оказался в штрафной «Локомотива», где полузащитник «Динамо» Артур Кагермазов поскользнулся в момент удара.

Однако его падение неожиданно привело к ассисту — мяч отскочил к Эгашу Касинтуре, который не растерялся и технично отправил его в дальний угол.

«Локомотив» быстро прибавил и постарался отыграться, но махачкалинцы грамотно закрыли зоны, не позволяя сопернику создавать реальные угрозы.

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Единственный по-настоящему опасный момент в первом тайме у гостей был после удара Алексея Батракова, однако вратарь «Динамо» Давид Волк среагировал и спас команду.

Перестановки Галактионова и перехваченная инициатива

Во втором тайме «Локомотив» усилил давление. Главный тренер гостей Михаил Галактионов сделал двойную замену: вместо Годяева и Сулейманова вышли Дмитрий Воробьёв и Никита Карпукас. Именно эти перестановки позволили москвичам перехватить инициативу.

Воробьёв сразу включился в игру и начал разгонять атаки. Уже через несколько минут после выхода он отдал отличный пас на Батракова, который оказался в выгодной позиции, но не смог пробить Волка. Вратарь «Динамо» продолжал выручать, парируя и опасный удар головой самого Воробьёва.

Однако давление «Локомотива» росло, и хозяева начали уставать. У «Динамо» стали появляться разрывы между линиями, и гости этим воспользовались.

Гол-красавец Воробьёва

На 84-й минуте Дмитрий Воробьёв решил взять инициативу на себя. Получив мяч перед штрафной, он технично убрал защитника и нанёс мощный удар с левой ноги. Мяч с отскоком от перекладины влетел в верхний угол, оставив Волка без шансов.

Этот гол стал заслуженной наградой для «Локомотива», который прибавил во втором тайме и заслужил ничью. Однако на большее москвичей не хватило: «Динамо» грамотно засушило концовку и не позволило сопернику создать ещё один момент.

РПЛ вернулась! А у «Локо» сразу проблемы

Для «Локомотива» этот матч стал ещё одним доказательством того, что зимой команде не хватило усиления в атаке.

Москвичи пытались подписать нападающего, но в итоге вынуждены рассчитывать на тех, кто есть. Воробьёв показал, что может приносить пользу, но хватит ли его класса, чтобы решать задачи на дистанции?

«Динамо» же снова сыграло дисциплинированно и было очень близко к победе, но вновь упустило её в концовке. Команда явно способна на большее, но ей не хватает опыта и концентрации в решающие моменты.

Календарь и таблица РПЛ

Если махачкалинцы хотят выбраться из опасной зоны, такие ошибки нужно минимизировать.