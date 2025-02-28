Снежный шторм, дубль замен и шикарный удар Воробьёва: «Локо» спасся в Каспийске

Случайный ассист и быстрый гол «Динамо»
Хозяева активно начали встречу и уже на 9-й минуте вышли вперёд. Гол получился комичным: после подачи со стандарта мяч рикошетом от нескольких игроков оказался в штрафной «Локомотива», где полузащитник «Динамо» Артур Кагермазов поскользнулся в момент удара.
Однако его падение неожиданно привело к ассисту — мяч отскочил к Эгашу Касинтуре, который не растерялся и технично отправил его в дальний угол.
«Локомотив» быстро прибавил и постарался отыграться, но махачкалинцы грамотно закрыли зоны, не позволяя сопернику создавать реальные угрозы.
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Единственный по-настоящему опасный момент в первом тайме у гостей был после удара Алексея Батракова, однако вратарь «Динамо» Давид Волк среагировал и спас команду.
Перестановки Галактионова и перехваченная инициатива
Во втором тайме «Локомотив» усилил давление. Главный тренер гостей Михаил Галактионов сделал двойную замену: вместо Годяева и Сулейманова вышли Дмитрий Воробьёв и Никита Карпукас. Именно эти перестановки позволили москвичам перехватить инициативу.
Воробьёв сразу включился в игру и начал разгонять атаки. Уже через несколько минут после выхода он отдал отличный пас на Батракова, который оказался в выгодной позиции, но не смог пробить Волка. Вратарь «Динамо» продолжал выручать, парируя и опасный удар головой самого Воробьёва.
Однако давление «Локомотива» росло, и хозяева начали уставать. У «Динамо» стали появляться разрывы между линиями, и гости этим воспользовались.
Гол-красавец Воробьёва
На 84-й минуте Дмитрий Воробьёв решил взять инициативу на себя. Получив мяч перед штрафной, он технично убрал защитника и нанёс мощный удар с левой ноги. Мяч с отскоком от перекладины влетел в верхний угол, оставив Волка без шансов.
Этот гол стал заслуженной наградой для «Локомотива», который прибавил во втором тайме и заслужил ничью. Однако на большее москвичей не хватило: «Динамо» грамотно засушило концовку и не позволило сопернику создать ещё один момент.
РПЛ вернулась! А у «Локо» сразу проблемы
Для «Локомотива» этот матч стал ещё одним доказательством того, что зимой команде не хватило усиления в атаке.
Москвичи пытались подписать нападающего, но в итоге вынуждены рассчитывать на тех, кто есть. Воробьёв показал, что может приносить пользу, но хватит ли его класса, чтобы решать задачи на дистанции?
«Динамо» же снова сыграло дисциплинированно и было очень близко к победе, но вновь упустило её в концовке. Команда явно способна на большее, но ей не хватает опыта и концентрации в решающие моменты.
Если махачкалинцы хотят выбраться из опасной зоны, такие ошибки нужно минимизировать.