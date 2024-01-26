Хави: Руководство советует мне забыть об уходе. Я спокоен за свое будущее

Главный тренервысказался о своем будущем в команде.

«Руководство советует мне забыть об уходе. Они довольны проектом, президент им гордится, и мы уже обсуждаем с Деку вопросы следующего сезона. Слухи о моем уходе ходят с августа, но я все еще здесь.

Я спокоен за свое будущее. Я здесь уже два с половиной года. Думаю, мне осталось меньше этого срока, нежели больше. Пеп был здесь четыре года, Луис Энрике — три. Наступит момент, когда мне придется уйти, будьте уверены», — приводит слова Хави Фабрицио Романо.

Календарь и таблица испанской Примеры

Сейчас «Барселона» занимает третье место в турнирной таблице испанской Примеры.