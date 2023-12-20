Из чемпионов Ла Лиги в «одну из худших команд Европы». Что творится с «Барселоной»?

В минувшие выходные, после того как «Барселона» потеряла очки в матче с «Валенсией» (1:1), тренер Хави посетовал на состояние своей команды: «Мы, должно быть, одна из худших команд в Европе с точки зрения эффективности».

Это было первое по-настоящему негативное мнение, высказанное в этом сезоне тренером, который на протяжении большей части кампании предполагал, что его команда, занимающая сейчас 4-е место в Ла Лиге, просто стала жертвой невезения.

Его более поздний пессимистический взгляд кажется наиболее близким к реальности. «Блауграна», уверенно победившая в прошлом году в чемпионате Испании, в этом сезоне почти не участвует в чемпионской гонке, отставая от лидера лиги «Жироны» на девять очков и теряя из поля зрения принципиального соперника «Реал».

На обоих концах поля дела обстоят плохо. «Барса» пропускает слишком много простых голов и забивает недостаточно хороших мячей. Они потеряли очки против некоторых из худших команд лиги и были легко обыграны двумя лучшими. Это не типичные тенденции для команд, завоевавших титулы.

Но здесь есть некоторая сложность. Дело не в том, что «Барса» просто потеряла все свои лучшие качества, а остальная часть лиги внезапно не стала непобедимой. Скорее тут сочетание факторов — некоторые из них вина самой «Барсы», другие — вне их контроля — которое привело к тому, что они выпали из гонки за первое место перед Рождеством.

Ненадежная защита

Циник мог бы посмотреть на показатели защиты «Барсы» в прошлом сезоне и сказать, что они были неповторимыми. «Блауграна» провела наибольшее количество «сухих» матчей в еврокубках и пропустила всего 20 голов в Ла Лиге. Марк-Андре тер Штеген провел статистически выдающуюся кампанию, а задняя линия душила соперника и давала создать очень мало хороших моментов. Все это, вместе взятое, не было случайностью. Но, пожалуй, это невозможно было повторить.

Взгляд на европейскую кампанию «Барсы», которая была отмечена поражениями от «Манчестер Юнайтед» и «Баварии» из Мюнхена, позволяет предположить, что существуют способы победить эту команду. Кто-то просто должен был придумать, как это сделать.

И ответы появились сами собой. По сути, «Барсу» слишком легко обыграть на контратаках. «Жирона» забила им четыре раза в контригре, в то время как «Райо Вальекано», «Антверпен», «Гранада» и «Вильярреал» сделали то же самое. В этом сезоне они дважды пропустили уже на первой минуте, а Тер Штеген просто не может повторить свою магию сэйвов прошлого сезона.

Смена игроков в полузащите здесь является ключевой точкой. Прежде всего, огромное влияние оказала потеря Серхио Бускетса. Хави оживил его карьеру в прошлом сезоне, попросив стареющего опорника играть глубже, выигрывать отборы и распределять владение мячом. Сведя к минимуму бег, Бускетс стал гораздо лучше в обороне. Его так и не удалось полностью заменить после того, как испанец перешел в «Интер Майами».

Рональд Араухо globallookpress.com

Нестабильность в задней линии также не помогла. Большую часть второй половины прошлого сезона Хави играл с Жюлем Кунде, Рональдом Араухо, Андреасом Кристенсеном и Алехандро Бальде. Были изменения — например, Жорди Альба при необходимости заменял кого-нибудь. Но этот отряд стабилизировал ситуацию в тылу. Однако в этом сезоне Хави обновил защиту. Был взят в аренду Жоау Канселу, а Араухо время от времени переводили на позицию правого защитника. Результатом является отсутствие преемственности и защита, которая не всегда кажется полностью сплоченной.

Сдающая суперзвезда

В прошлом сезоне Роберт Левандовский выглядел одним из лучших летних новичков. Да, ему было 33 года. Да, «Баварии», вероятно, он больше не был нужен. Но он по-прежнему оставался элитным футболистом, который мог изменить команду, нуждавшуюся в помощи перед чужими воротами. Так он и оказался, выиграв Пичичи и послужив движущей силой победы в Ла Лиге.

Однако в этом году все изменилось. Такие хорошие футболисты, как Левандовский не теряют внезапно свои лучшие качества и не перестают внезапно попадать в ворота. Скорее, случай Левандовского — это случай с нападающим-ветераном, который не желал менять свою игру.

Легко понять его разочарование. «Барса» не создает столько моментов для него, сколько должна, особенно учитывая уровень игроков, которые есть в их команде. Левандовский добился таких успехов благодаря регулярной поддержке, которую он получал.

Когда эта поддержка иссякает, его инстинкт состоит в том, чтобы найти новые свободные зоны или переместиться глубже в полузащиту. В 35 лет это сложно сделать даже одному из величайших нападающих.

Роберт Левандовский globallookpress.com

Результатом стали упущенные моменты, неудачные приемы мяча и удары и общая нехватка остроты в ключевых областях.

Статистика Левандовского не так уж и ужасна — он все еще забил восемь голов в Ла Лиге — но он далек от своего лучшего уровня, достойного «Золотого мяча», который он показывал три года назад.

Падения качества игроков по всему полю

Но Левандовский не единственный. Возможно, у нападающего здесь есть оправдание. Футболисту на поздних стадиях карьеры нелегко даются перемены, особенно тому, кто так хорошо справлялся со своей работой.

Однако в других случаях оправданий относительно мало. Кунде, Бальде и Рафинья далеко не в лучшей форме и не демонстрируют той стабильности, которая сделала их ключевыми фигурами в победной серии «Барсы» в прошлом сезоне.

Кунде, в частности, представляет собой интересный случай. В прошлом сезоне он был чрезвычайно эффективным правым защитником, являясь одним из лучших защитников в мире на своей позиции, а также стабильно внося свой вклад в атакующие действия.

Но он всегда утверждал, что является более естественным центральным защитником. И в этом году Хави относился к нему именно так. Результаты оказались неоднозначными. Кунде регулярно проигрывает в дуэлях один на один в центральных зонах и допустил ряд дорогостоящих ошибок в ключевые моменты.

Жюль Кунде globallookpress.com

Бальде, кажется, тоже не в своей тарелке. Его ситуация любопытна. Левый защитник, казалось, был готов навсегда перейти в основной состав после того, как Альба ушла в МЛС. Но его карьера застопорилась, и Бальде испытывает проблемы с тем, что закрепить за собой эту позицию.

Виноваты, конечно, и травмы, но левый защитник вышел в стартовом составе только в трех из пяти последних игр «блауграны» в Ла Лиге — и не попад в состав в решающем для чемпионской гонки матче с «Жироной» (его команда проиграла со счетом 2:4).

Упрямый тренер

Пригодность Хави в качестве тренера никогда серьезно не подвергалась сомнению. Он сталкивался с пристальным вниманием средств массовой информации на некоторых отрезках прошлого сезона, особенно когда «Барсе» не удалось выйти из группы Лиги чемпионов, и его, безусловно, можно критиковать за поражения в различных крупных матчах за время его пребывания в должности. Однако до недавнего времени в тактике тренера не было серьезных пробелов.

Хотя этот человек явно знает клуб и имеет тактическое видение того, как его команда должна действовать, отсутствие плана Б у каталонцев бросается в глаза. Тактика «Барсы» немного устарела: тренер настаивает на псевдо-4-4-2, которая превращается в 3-2-5 при владении мячом. В «Барсе» все предсказуемо. Рафинья всегда смещается к центу. Жоау Феликс всегда будет стараться стянуть на себя защитников. Левандовский всегда будет искать свободные зоны. Бальде всегда будет пытаться прорываться по левому флангу. Здесь нет вариаций, нет импровизации.

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Были некоторые смутные попытки кадровых изменений. Илкай Гюндоган играл выше на поле. Канселу пробовался в полузащите. Бальде по какой-то причине был использован на позиции центрального защитника. Но ничего не получилось — и в результате «Барса» пострадала.

Кризис травм

«Барса» пережила настоящий ад из-за травм. Тер Штеген, Гави, Педри, Левандовский, Бальде, Кунде, Араухо, Рафинья, Де Йонг и Иньго Мартинес в разные моменты сезона получали травмы.

В какой-то момент «блауграна» осталась без шести игроков основной команды (так случилось, что это были выходные Эль-Класико).

Тер Штеген и Араухо globallookpress.com

Травмы случаются в любом футбольном клубе. Мадридский «Реал», теоретически наиболее очевидный соперник «Барсы» за титул, в этом сезоне получил три разрыва крестообразной связки у своих игроков, а также бесчисленное множество других травм.

Но у «Барсы» нет такого качества игроков и опыта, как у команды Карло Анчелотти. Они не могут обратиться к Луке Модричу, если им нужна надежная поддержка, или обратиться к Федерико Вальверде за дополнительными быстрыми ногами в полузащите.

«Барса», возможно, могла бы более эффективно подписывать игроков (подробнее об этом позже). Они, конечно, могли бы более разумно распорядиться их игровым временем. В любом случае, им просто не хватает глубины состава, чтобы показывать свои лучшие результаты, когда приходят травмы.

Потеря Гави

И одно отсутствие ощущалось острее других. Гави уже давно является предметом разногласий среди футбольных фанатов. «Кулес» будут утверждать, что испанский полузащитник является источником жизненной силы этого состава «Барсы», активным игроком, который поддерживает команду Хави. Другие, а именно мадридисты, называют его «головорезом», который нарушает правила игры.

Правда, вероятно, находится где-то посередине. Но в любом случае он чрезвычайно важный игрок для своей команды.

Гави был постоянным игроком состава «Барсы» на протяжении последних 18 месяцев, играя на всех четырех позициях полузащиты, а иногда и на флангах. Он игрок, который начинает прессинг, выигрывает отборы и взламывает линии соперника, когда играет с мячом.

Поэтому очень жаль, что он получил разрыв крестообразных связок в бессмысленном международном поединке за сборную Испании в ноябре. С тех пор Хави неоднократно жаловался на его отсутствие, неоднократно указывая на то, что «Барса» просто не та команда без угрозы в полузащите. И он прав. Без Гави у «Барсы» не хватает остроты.

Куда делся Ламин Ямаль?

Ямаль ворвался на сцену в матче за трофей Жоана Гампера в августе, организовав поздний камбэк против «Тоттенхэма» и показывая игру, которая напомнила о Лионеле Месси на том же стадионе более 15 лет назад.

Ажиотаж с этого момента неуклонно рос: Ямаль повлиял на исход ряда игр после этого, получил вызов в сборную Испании и стал самым молодым бомбардиром в истории национальной команды. Казалось, что новый Месси, наконец, прибыл.

С тех пор дела пошли не совсем гладко. Ямаль проявил себя в важные моменты и продемонстрировал несколько ярких моментов мастерства. Но Хави не хотел использовать юношу на полную катушку, предпочитая поберечь его ноги и часто используя выпускника Ла Масии в качестве обостряющей замены.

Ламин Ямаль globallookpress.com

Наверное, это разумное решение, особенно учитывая безграничный потенциал вингера. Но Рафинья, человек, выдавивший его из состава, точно не блистал. Ямаль выходил в стартовом составе в семи из 17 возможных игр Ла Лиги. Возможно, пришло время увеличить эти цифры. Нежелание Хави использовать свою самую непредсказуемую атакующую угрозу дорого обходится его команде.

Плохая селекция

Это лето на трансферном рынке изначально должно было быть трудным. Помните, что «Барса» все еще испытывает серьезные финансовые проблемы, а так называемые рычаги Жоана Лапорты лишь временно смягчают финансовые стрессы, которые преследуют клуб последние три года.

Проще говоря: «Барса» разорена. Ответом стало некачественное пополнение основного состава, бесплатный центральный защитник и еще два высококачественных, но фундаментально ошибочных перехода на правах аренды.

Ориоль Ромеу и Илкай Гюндоган globallookpress.com

Ориолю Ромеу пока не удалось убедить в полезности своего трансфера. Якобы малобюджетная, но надежная замена Бускетсу, вместо этого он стал довольно бестолковым игроком в основе полузащиты, который время от времени заполняет дыры, которые необходимо заткнуть.

Жоау Феликс показывал блестящие моменты, но нестабильность продолжала тормозить его карьеру. У Жоау Канселу прекрасная правая нога, но нет естественной позиции на поле. Иньиго Мартинес — не более чем надежный дублер.

Успешно провести трансферное окно непросто. Для клубов такого масштаба, как «Барса», от которых ожидают крупных трансферов, это еще сложнее. Тем не менее, когда новые игроки не работают, это видно. Хави и компания не попали в яблочко.