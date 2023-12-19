Травма Беллингема может стать катастрофой для «Реала» и сборной Англии

не хотел вставать. Но, разумеется, у него не было другого выбора. В конце концов, он всегда поднимается. Но тот момент ему было тяжело. Беллингем лежал, скрутившись, на газоне «Сантьяго Бернабеу». Тут же начались разные спекуляции по поводу характера травмы. Голеностоп? Сотрясение? Разрыв мышцы? Или что-то еще?

Как оказалось позже, проблема была в другом. Беллингем вывихнул левое плечо. Но даже том матче он в итоге играл до финального свистка, хотя было заметно, что ему тяжело. В итоге — «Реал» сыграл вничью с «Райо Вальекано» (0:0).

Это случилось шесть недель назад, Беллингем с тех пор регулярно выходит на поле. Но не так давно выяснилось, что Джуду в какой-то момент может потребоваться операция, из-за которой ему придется пропустить значительный отрезок сезона.

Для «Реала» это может стать большой проблемой. Более того, в этом случае англичанин рискует пропустить Евро-2024. А Беллингем, как известно, один из тех, от кого зависят игра и результаты сборной Англии.

Как Беллингем получил травму

Джуд Беллингем globallookpress.com

Падение Беллингема показалось довольно безобидным. Однако он неловко приземлился, из-за чего на мгновение вылетел сустав. Первые несколько минут были чересчур болезненными, но в итоге он смог продолжить матч.

Правда, в оставшееся время Джуд был подавлен, что было невозможно не заметить. Хотя в конце первого тайма он попал в перекладину, было заметно, что лидер «Мадрида» расстроен. Более того, ближе к финальному свистку он успел поругаться почти со всеми игроками «Райо».

После матча Карло Анчелотти признал, что Джуду придется пройти обследование, чтобы оценить серьезность повреждения. Но уже через несколько дней итальянец сообщил, что полузащитник примет участие в ближайшей игре.

«Он тренировался с ограничениями, но в целом с ним все в порядке», — отмечал тогда главный тренер «Реала».

Но чуть позже, после дополнительного обследования Беллингем пропустил матч с «Валенсией». Стало понятно, что ситуация не такая простая, как предполагалось изначально. Правда, вскоре он отправился в расположение сборной Англии, и Анчелоттти не срывал своего возмущения по этому поводу.

«Если он не сыграет сегодня, он не сможет сыграть и за сборную Англии. Ему нужно проделать определенную работу, чтобы укрепить плечо. Он сделает это в ближайшие недели. Думаю, после перерыва на матчи сборных Джуд снова будет готов», — рассуждал Анчелотти.

И он оказался прав. Беллингем вскоре покинул расположение национальной команды, проделал ряд восстановительных процедур, благодаря чему быстро набрал оптимальную форму. Достаточно посмотреть на него сейчас, ситуация выглядит абсолютно нормальной.

Аргумент в пользу операции

Джуд Беллингем globallookpress.com

Но это совсем не значит, что все хорошо. Вывих плеча — сложная травма. В отдельных случаях проблема решается с помощью тяжелых ремней и физиотерапии. Это именно та «специфическая работа», о которой упоминал Анчелотти. Тем не менее, подобные травмы никогда не проходят сами по себе. Один неосторожный эпизод может повлечь за собой появление другой проблемы.

Анчелотти прекрасно об этом знает. Источник в «Мадриде» подтвердили The Athletic, что в клубе в какой-то момент всерьез рассматривали вариант с хирургическим вмешательством.

В текущем сезоне уже были подобные случаи. Защитник «Ливерпуля» Энди Робертсон в октябре получил более серьезную травму во время игры за сборную Шотландии. Почти сразу после этого он был прооперирован и выбыл как минимум до начала февраля.

У Беллингема все-таки другой случай. Он почти сразу вернулся в строй после вывиха. Все указывает на то, что его организм отлично реагирует на лечение. Здесь нет явной необходимости в сложной операции — по крайней мере, пока.

Но надо понимать, что хирургическое вмешательство существенно снизит вероятность рецидива. Благодаря операции проблема на какое-то время будет решена, а пока что он не освобожден от риска.

Аргумент против операции

Джуд Беллингем globallookpress.com

Однако сейчас у Беллингема нет возможности пройти такую процедуру. Для этого ему потребуется три месяца для полного восстановления. И это при самом идеальном раскладе.

В том случае, если он согласится на операцию, Беллингему придется пропустить первый раунд плей-офф Лиги чемпионов. Либо же решающие несколько месяцев, если ляжет под нож ближе к весне. А операция в мае оставит Джуда без чемпионата Европы, что станет настоящей катастрофой для сборной Англии.

Атакующий полузащитник «Реала» Браим Диас в сентябре тоже повредил плечо, и уже решил, что вскоре после завершения сезона сделает операцию, понимая, что вряд ли окажется в составе сборной Испании на Евро-2024.

У Беллингема нет такой роскоши, он не может жертвовать временем в клубе, но при этом играть за сборную. К сожалению, в футбольном календаре нет восьми свободных недель, особенно для столь важного игрока.

Самый худший сценарий

Джуд Беллингем globallookpress.com

А что, если все пойдет не по плану? Что, если Беллингем неудачно упадет в каком-нибудь матче Ла Лиги? Что, если ему достанется от защитника «Алавеса»? Что, если он неудачно столкнется на тренировке с Антонио Рюдигером? Два вывиха с разницей всего лишь в несколько месяцев не оставят выбора медицинскому штабу «Реала». В этом случае точно не получится избежать операции.

«Мадрид», возможно, справился бы и без Беллингема. У них достаточно атакующих игроков, чтобы система продолжала правильно работать. Браим, Винисиус Жуниор и Родриго нельзя назвать равноценной заменой, но у Анчелотти все равно достаточно вариантов, чтобы сделать отсутствие Джуда менее заметным.

Но при этом очевидно, что «Реалу» будет сложно добиться максимального результата в Лиге чемпионов без столь важного игрока.

Для сборной Англии последствия и вовсе могут быть ужасными. С некоторых пор Беллингем стал опорой для национальной команды. Сейчач у Беллингема главная роль в сборной.

В лучшее, что случилось с командой Гарета Саутгейта на ЧМ-2022 и в квалификации Евро-2024, произошло благодаря шикарной игре Беллингема в полузащите. Рядом с ним Фил Фоден напоминает Андреса Иньесту. Рядом с ним Гарри Кейн играет еще лучше. Даже Джордан Хендерсон не выглядит лишним благодаря Джуду.

Что делать?

Джуд Беллингем globallookpress.com

Все сводится к надежде на то, что худший сценарий обойдет стороной и «Реал», и сборную Англии. Но в этом есть сомнения. Защитники других команд с тех пор неоднократно били Беллингема по плечу. Из-за этого англичанин часто предпочитает не участвовать в единоборствах, опасаясь усугубить повреждение.

Тем не менее, Джуд по-прежнему очень эффективен и продолжает забивать с пугающей скоростью, несмотря на то, что соперники стараются не отходить от него.

Но все равно остается риск получить рецидив. Один неловкий удар, случайное падение или неожиданный толчок могут поставить его сезон под угрозу. Правда, есть шанс, что он сбежит операции даже при повторной травме. Но здесь нет никаких гарантий.

А пока он продолжает делать свою работу. Будут голы, результативные передачи, а также эффектные моменты. Но каждый раз, когда он падает, болельщики «Реала» и сборной Англии затаивают дыхание.