Семь причин, почему «Барселоне» не надо паниковать после поражения в Эль-Класико

Драматическое поражение от «Реала» в недавнем Эль-Класико стало для «Барселоны» потрясением. Однако даже в этом случае у каталонского клуба все равно достаточно причин смотреть в будущее с оптимизмом.

Всё, сезон закончился, да?! «Барса» проиграла в Эль-Класико при самым неприятных обстоятельствах, дважды не углядев за, забившим решающий гол уже в компенсированное время. За 20 минут до этого англичанин нанес не берущийся удар с дальней дистанции.

Эти два момента, вполне вероятно, завершили чемпионскую гонку в Ла Лиге еще до того, как она началась. Теперь «Мадрид» опережает сине-гранатовых на четыре очка. Поражение в Эль-Класико всегда переносятся тяжелее, чем неудачи в других матчах.

Несмотря на результат, Хави признался, что остался доволен игрой команды. «Барса» действительно была очень близка к победе. Но часто все сводится к тому, что у соперника есть игрок, который почти в одиночку способен делать разницу. Так было и здесь.

Но до завершения сезона еще очень далеко. Несмотря на хаос в соцсетях и потерянные очки, GOAL считает, что «Барсе» надо сохранять хладнокровие.

«Барса» на протяжении большей части игры была лучше «Реала»

Игроки «Барселоны» против Джуда Беллингема globallookpress.com

«Барселону» действительно трудно критиковать после этого Эль-Класико, потому что они почти все делали правильно. Фактически, на протяжении большей части матча они были лучшей командой. Хави подобрал конкурентоспособный состав, несмотря на все кадровые проблемы.

Использование Жоау Канселу в качестве полузащитника в сочетании с перемещениями Гави и более оборонительными функциями Алехандро Бальде заставило «Мадрид» нервничать. «Барса» открыла счет уже на 10-й минуте, а вскоре Фермин Лопес мог забить еще один мяч. При этом каталонцы держали в тени Винисиуса и Родриго. Беллингему тоже чувствовал себя не в своей тарелке.

В какой-то момент ситуация изменилась, особенно после первого гола Беллингема, но Хави все равно был прав, когда говорил, что его команда спокойно могла забрать три очка.

Другой вопрос, что просто за хорошую игрую очков не дают, но это ни в коем случае нельзя считать катастрофической потерей.

Кадровые проблемы скоро должны закончиться

Роберт Левандовский globallookpress.com

Это Эль-Класико было для «Барсы» гораздо более сложным, чем большинство других. Эпидемия травм всегда может нагрянуть внезапно, но очевидно, что Хави от этого не легче. На этот раз он не мог рассчитывать на ряд важнейших игроков.

Педри и Френки де Йонг так и не попали в заявку, а Роберт Левандовский и Рафинья смогли выйти только на замену. К слову, игра поляка и бразильца дала понять, что физически они не были готовы к такому матчу.

Кроме того, надо не забывать про отсутствие Жюля Кунде. У Ламина Ямаля, Жоау Феликса и Гави тоже были мелкие повреждения, поэтому им тоже было не так легко.

Несмотря на это, барселонская молодежь провела отличный матч, насколько это было возможно в нынешней ситуации. В полузащите вместе с Илкаем Гюндоганом играли Фермин Лопес и Гави. Это, несомненно, качественное трио, но даже оно меркнет на фоне средней линии «Реала», в которой в тот день играли Тони Кроос, Орельен Тчуамени и Федерико Вальверде.

У «Реала» тоже есть кадровые проблемы, но они быстро научились побеждать без Эдера Милитао и Тибо Куртуа, которые надолго выбыли из строя из-за травм колена.

Но кадровый кризис «Барселоны» скоро закончится, и у Хави будет возможность выбрать более стабильный состав.

Работу Хави пока рано оценивать

Хави во время Эль-Класико globallookpress.com

По правде говоря, у «Барсы» постоянно были проблемы с составом в этом сезоне. Еще в первом матче против «Хетафе» отсутствовал Гави, а Рафинья в той игре получил красную карточку. При этом Феликс и Канселу на тот момент еще не стали игроками каталонского клуба.

С учетом всех этих моментов справедливо сказать, что работу Хави пока трудно оценивать. В «Барсе» много талантов, особенно в атаке и центре полузащиты, но тренеру часто приходится использовать игроков на непривычных для них позициях.

Или же часто задействовать в игре тех, кому явно не хватает физической подготовки. Ферран Торрес, например, играл на острие атаки не от большого желания. То же самое можно сказать и про Гави, которому пришлось действовать в опорной зоне, ближе к обороне.

«Барселона» может стать гораздо более опасной, когда в строй вернутся все ведущие футболисты.

У этой «Барсы» большой потенциал

«Барселона» перед матчем с «Реалом» globallookpress.com

У Хави в каком-то смысле уникальный состав, если мы говорим о возрасте игроков. Здесь есть исполнители с большим опытом: Левандовский, Гюндоган, Ориоль Ромеу, Марко Алонсо и тер Стеген — всем уже за 30. Де Йонга, Феликса и Кунде тоже сложно назвать новичками, несмотря на то, что они заметно младше.

Однако в остальном это довольно молодая команда. Гави, Педри и Бальде еще явно не достигли своего потолка. Ямаль, которому только 16 лет, прибавляет буквально после каждого матча. То же самое можно сказать и про Фермина.

И Хави тоже пока нельзя назвать опытным тренером: за его плечами только два года работы на высшем европейском уровне.

Хави неоднократно говорил о постоянно прогрессе в игре команды. Он прекрасно знает, что «Барса» умеет побеждать, но при этом осознает, что ей необходимо совершенствоваться.

У «Барсы» есть игроки, способные делать разницу

Илкай Гюндоган только что поразил ворота «Реала» globallookpress.com

За «Мадрид» в недавнем Эль-Класико играл, возможно, лучший футболист этого сезона. Беллингем превзошел все ожидания, возлагавшиеся на него сразу после перехода в «Реал». Мало кто мог предположить, что он будет забивать на уровне топового Криштиану Роналду.

Наличие такого игрока — настоящая роскошь для Карло Анчелотти. Беллингем уже выиграл для «Реала» несколько матчей и вряд ли на этом остановится. И если «Барса» постоянно оттачивает командную игру, то Джуд не перестает совершенствовать свои индивидуальные способности. Этого нельзя отрицать.

Но у «Барсы» тоже есть несколько игроков, которые могут делать разницу. Несмотря на возраст, Левандовский вполне может забить более 30 мячей за сезон. Феликс ранее сыграл решающую роль в победных матчах против «Сельты» и «Антверпена».

Кроме того, в Гюндогане, как правило, что-то пробуждается в дни больших матчей. Его гол в ворота «Реал» напомнил, почему он в предыдущих сезонах был важной частью «Манчестер Сити».

Год или два назад «Барса» могла искренне переживать из-за отсутствия у нее талантливых игроков, способных добиваться результата. Сейчас все иначе.

Зимой в «Барсу» приедет талантливый бразилец

Витор Роке globallookpress.com

Через несколько месяцев ситуация может существенно измениться. «Барса» уже оформила сделку по переходу талантливого нападающего Витора Роке.

Бразилец присоединится к каталонскому клубу в январе. Возможно, 18-летний игрок не сможет сходу стать основным, но он все равно добавит команде Хави разнообразия в атаке.

Некоторые СМИ утверждают, что зимой «Барса» может подписать игрока в опорную зону. Ромеу очень старается, но эта позиция требует усиления.

Правда, в данном случае речь идет всего лишь об аренде, учитывая финансовые проблемы «Барселоны». В любом случае, вряд ли обойдется без появления новых имен.

Полезный опыт прошлого сезона

И, возможно, в более широком смысле, у «Барсы» есть бонус в виде опыта. Это почти та же команда, которая в прошлом сезоне выиграла Ла Лигу, опередив ближайшего преследователя на 10 очков.

Были, конечно, и неудачи, которые, правда, закалили «Барселону». Команда Хави, например, не смогла выйти из группы в Лиге чемпионов. В какой-то момент в СМИ заговорили даже о возможной отставке Хави. Тогда действительно было не лучшее время.

Поворот случился в начале 2023 года, когда «Барса» обыграла «Реал» в Суперкубке Испании. Каталонцы показывали не самый привлекательный футбол, но при этом выдали классную серию матчей с точки зрения результата. Итогом стала победа в чемпионате Испании.

И нынешняя «Барселона» — лучше. Несмотря на все проблемы за полем и постоянное давление со стороны журналистов, Хави и ключевые игроки знают, что нужно для победы. Этого достаточно, чтобы сохранять веру в лучшее.