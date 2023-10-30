Манчестер — синий. Дубль Холанна помог «Сити» выиграть дерби «в одну калитку»

«Манчестер Сити» одержал гостевую победу над «Манчестер Юнайтед» (3:0) в дерби 10‑го тура АПЛ. Дубль оформил Эрлинг Холанн, еще один мяч забил Фил Фоден. «Сити» набрал 24 очка и занимает третье место в турнирной таблице, «МЮ» (15 очков) идет восьмым, лидирует «Тоттенхэм» (26).

«Манчестер Сити» вернулся в свою колею

Автор ВВС Фил Макналти считает заслуженной крупную победу «Ман Сити» и отмечает, что счет мог быть крупнее.

«В этом сезоне "Манчестер Сити" временами выглядел не лучшим образом, даже когда проводил так много времени на вершине Премьер-лиги, но действующие чемпионы продемонстрировали устрашающую игру, превзойдя своих принципиальных соперников.

Жажда голов Холанна была ненасытна, даже несмотря на то, что вратарь "Юнайтед" Онана сыграл хорошо, дважды не дав ему забить, а манера, с которой "горожане" разоблачили недостатки хозяев поля, была жестокой. В отличие от вялых и бесформенных усилий "Юнайтед", "Сити" рассчитывал, контролировал и передавал мяч с уверенностью команды, которая знала, что им предстоит противостоять соперникам, далеким от их уровня.

Гол Фодена придал счету гораздо более справедливый вид, поскольку "Сити" все время держал мяч мертвой хваткой. Да и более крупный счет не был бы незаслуженным, особенно плодотворной была работа Джека Грилиша и Бернардо Силвы на левом фланге. Возвращение Джона Стоунза после травмы только повышает качество их игры — о чем свидетельствует выступление, которое обозначило масштаб задачи, стоящей перед каждым, кто хочет отобрать у них титул.

Вид тысяч пустых мест вокруг "Олд Траффорд" на заключительной стадии этого дерби рассказал о поистине несчастном и мучительном дне для "Манчестер Юнайтед". В моменты после чествования памяти Чарльтона стадион был наполнен звуками, когда болельщики "Юнайтед" гнали свою команду вперед, но разница в классе быстро стала очевидна.

У "Юнайтед" были свои шансы, особенно когда Эдерсон отразил удар Мактоминея и когда испытывающий проблемы Маркус Рашфорд запорол отличный шанс, отправив мяч мимо ворот, но команде Тен Хага не хватало идей, креативности и темпа, и эта выдающаяся команда "Сити" переиграла их».

«Юнайтед» деградирует

Автор Daily Mail Оливер Холт отмечает разницу в классе между командами и то, что «МЮ», после прошлогоднего прогресса, двинулся в обратном направлении.

«По крайней мере, "Манчестер Юнайтед" должен сосредоточиться на защите Кубка лиги на этой неделе. Им следует вложить все свои ресурсы в матч четвертого раунда с "Ньюкаслом" в среду, потому что, честно говоря, самые престижные трофеи в английском футболе по-прежнему им недоступны. Вне их досягаемости.

День, который начался с прекрасной трогательной дани уважения сэру Бобби Чарльтону и воспоминаний о былой славе на "Олд Траффорд", превратился в еще один отрезвляющий урок со стороны "Манчестер Сити", чье величественное доминирование над местными соперниками в последнее десятилетие было постоянным напоминанием. о том, как низко пал "Юнайтед".

Суровая правда заключается в том, что "Юнайтед", похоже, и не приближается к чемпионам Пепа Гвардиолы. Здесь их превзошли. Задолго до конца матча, в котором "Сити" выиграл со счетом 3:0, "Юнайтед" гонялся за тенями. "Сити" играл с ними. Мы можем спорить о том, было ли это унижением, но это определенно был суровый урок футбольного искусства.

Болельщики "Сити", которые почтительно присоединились к аплодисментам в адрес Чарльтона перед началом матча, получали от игры все больше и больше удовольствия, чем дольше длился матч. "Олд Траффорд рушится", — пели они снова и снова. В прямом и метафорическом смысле они правы.

В результате "Сити" поднялся на третье место, отставая на два очка от вершины таблицы, а "Юнайтед" остался на восьмом месте. Это не похоже на незаслуженную позицию. Фанатов и их тренера Эрика тен Хага беспокоит не только то, что прогресс, похоже, застопорился — команда движется назад.

"Юнайтед" изо всех сил пытается найти свою идентичность. Один из их новых игроков, Софьян Амрабат, был заменен в перерыве, уже вися на карточке. Другой, Расмус Хёйлунн, был заменен во втором тайме под хор улюлюканий. Еще один, Мейсон Маунт, не произвел никакого впечатления, когда вышел на поле в перерыве.

Есть и другие тревожные признаки застоя. Рафаэль Варан не попал в состав, хотя он был в хорошей форме. Гарри Магуайр и Джонни Эванс были основными центральными защитниками. В прошлый раз Эванс стартовал дома в печально известном манчестерском дерби в октябре 2011 года, когда "Юнайтед" был разгромлен со счетом 1:6. Что-то меняется, что-то остаётся прежним.

Начинают задаваться вопросы о том, является ли Эрик Тен Хаг тем человеком, который поведет "Юнайтед" вперед. Правда в том, что на данный момент у него, похоже, нет ответов на эти вопросы. "Юнайтед" становится все более немощным, и когда сэр Джим Рэтклифф возьмет на себя ответственность за футбольную деятельность клуба, позиция Тен Хага, вероятно, впервые окажется под реальным давлением.

У Тен Хага есть некоторый кредит доверия после прогресса в прошлом сезоне, но этот кредит тает. Также существует мнение, что по прибытии ему пришлось разобраться с ужасным бардаком, но неприятная правда заключается в том, что люди, которых он привел в клуб, похоже, не улучшили ситуацию».

Неприкрытый Холанн

Автор The Telegraph Джейсон Барт на примере одного эпизода показывает огромную разницу в классе между двумя командами.

«Это было неравное дерби. Это было дерби свободы против страха. Это было дерби мужчин против мальчиков. Это было дерби исхода. Это был Эрлинг Холанн в своей лучшей форме, забивший еще два гола. И могло бы — должно было — быть больше.

Несмотря на это, на счету Холанна сейчас 11 голов в Премьер-лиге в этом сезоне, что соответствует общему количеству голов "Манчестер Юнайтед". Один игрок забил столько же, сколько весь "Юнайтед". "Манчестер Юнайтед", предположительно одна из крупнейших команд лиги.

"Было так много людей, которые пели 'Кин-о' — я не знаю почему, я использовал это как мотивацию. Я устроил им хороший праздник", — лукаво сказал Холанн после реализации пенальти в первом тайме, открывшего счет перед "Стретфорд Энд".

Попытки болельщиков спровоцировать его напоминанием об ужасной атаке Роя Кина на его отца Алфи (травма после грубого фола Кина завершила карьеру норвежца — прим. ред.) никогда не смущали Холанна. Он не чувствует никакого страха. Но, как и "Сити", он хорошо его чует.

Пеп Гвардиола заявил, что "Манчестер Сити" сбил "Юнайтед" с их позиций. Судя по этому матчу, они все еще находятся в свободном падении. С приходом Гвардиолы "Юнайтед" всегда отстал от "Сити" как минимум на восемь очков. "Юнайтед" уже в девяти очках позади и, что более важно, на восемь очков отстает от четверки лучших и места в Лиге чемпионов, всего после 10 игр. "Юнайтед" выиграл пять и проиграл пять.

На 80-й минуте, когда Фил Фоден забил третий гол "Сити" с близкого расстояния, после бескорыстной передачи Холанда начался массовый уход болельщиков хозяев, некоторые в гневе повернулись к директорской ложе "Юнайтед" с криком "разберитесь с этим".

"Олд Траффорд рушится", — скандировали ликующие болельщики "Сити", и цитадель снова была взята штурмом; ее защита была прорвана. "Сити" так далеко впереди, что это смущает, и когда Фоден повернул прочь, чтобы отпраздновать победу, Холанн вежливо жестом предложил ему продолжить и сделать это на глазах у гостевых болельщиков.

Это было такое унижение. В прошлом "Сити" выигрывал с таким же и даже большим отрывом, но это было больше похоже на избиение. Для "Юнайтед" все было настолько плохо, насколько это возможно. "Трудно было смотреть", — несколько раз сказал бывший защитник "Юнайтед" Яп Стам, выполняющий обязанности медиа-эксперта. И для "Юнайтед" так это и было.

Разрыв — пропасть — между "Сити" и "Юнайтед" был выражен во втором голе Холанна, который уничтожил все претензии на борьбу в этом матче. "Сити" просто разорвал "Юнайтед" на части, когда Хулиан Альварес переключил игру справа налево, а Джек Грилиш передал мяч Бернарду Силве, который прострелил на дальнюю штангу.

Затем было изображение, которое запечатлело все это. Холанн был там, один и никем не прикрытый, рядом с ним не было ни одного игрока "Юнайтед", и он прыгнул высоко и нанес удар головой над голкипером Андре Онана — единственным, кто стоял между ним и хет-триком.

Где были центральные полузащитники? Где был левый защитник? Где был "Юнайтед"? Что они делали? Атаку начал Кайл Уокер прямо за пределами своей штрафной площади, но "Юнайтед" нигде не было видно, пока "Сити" шел через все поле. Они не прикрыли лучшего центрфорварда мира.

Это было похоже на наблюдение за командой низшей лиги, пытающейся сдержать гигантов АПЛ. "Юнайтед" переиграли, пере-думали, пере-бороли и пере-работали. После празднования победы Гвардиола ушел вместе с Холанном, и было ясно, что он говорит тому о шансе, которым нападающий не воспользовался в первом тайме, что позволило Онане спасти. Это высокие стандарты. Даже после такой всеобъемлющей победы.

Календарь и таблица АПЛ

"Показушники! Спускайтесь по туннелю. Наслаждайтесь своей победой", — прорычал Кин, также работавший экспертом, что было немного смешно. И в этом ключ: Гвардиола явно не отчитывал Холанна, а подбадривал его. Он тренировал его; пытаясь сделать его еще лучше, чтобы он достиг тех высот, на которые он способен, и предоставить ему свободу выступать и платформу для этого».

У «МЮ» был шанс

Автор The Guardian Джонатан Уилсон считает, что в первом тайме «Сити» играл довольно неуверенно и у хозяев поля был шанс взять игру в свои руки.

«Когда "Юнайтед" обыграл "Сити" на "Олд Траффорд" в январе, было ощущение, что под руководством Эрика тен Хага что-то растет, что все изменилось настолько, что "Сити", по крайней мере, придется бороться за превосходство. Девять месяцев спустя "Юнайтед" находится в упадке. Три победы подряд, возможно, создали впечатление устойчивости, но правда в том, что если вы — команда "большой шестерки", которой нужен подвиг в концовке, чтобы одолеть "Брентфорд", "Шеффилд Юнайтед" и "Копенгаген", вы на самом деле не в состоянии бросить вызов этому "Сити". Победа позволила бы "Юнайтед" оказаться на расстоянии трех очков от "Горожан"; на самом деле разрыв составляет девять и продолжает расти.

И все же шанс был. "Сити" в этом сезоне показал себя не в лучшей форме. Они теряли мяч в опасных зонах в первом тайме и временами им грозила опасность из-за элементарных ударов вперед. Холанн, несмотря на то, что он забил дважды, несмотря на то, что он забил 11 раз в лиге в этом сезоне, производит впечатление недовольного человека. Это не было похоже на победу "Сити" со счетом 2:0 на "Олд Траффорд" два сезона назад, когда они с самого начала полностью обыграли "Юнайтед". Обладая чуть большей безжалостностью, чуть большим контролем и чуть большим качеством игры, "Юнайтед" мог бы оказать на них давление. Но они этого не сделали, и во втором тайме "Сити" был так же хорош, как "Юнайтед" был удручающим.

Критика о том, что команде "Юнайтед" не хватает слаженности, стала привычной, и какое-то время это можно было объяснить тем фактом, что ее собирали несколько тренеров. Беспокойство сейчас должно вызывать то, что те новички, которых подписал Тен Хаг, оказывают столь незначительное влияние. Хёйлунн создает много движения и суеты, но ему всего 20, и он до сих пор не забил гол в Премьер-лиге. Антони вышел на поле только на 86-й минуте, и его единственным заметным вкладом был раздраженный удар по Жереми Доку. Кристиан Эриксен не смог справиться с Силвой в первом тайме, а затем позволил Родри слишком легко обойти его на пути к третьему голу "Сити". Софьян Амрабат, замененный в перерыве, выглядел тем, кем он является: был сделан еще один временный трансфер, чтобы заткнуты дыру в составе. Мейсон Маунт, вышедший после перерыва, коснулся мяча всего 14 раз и ни разу не создал какой-то угрозы. Эвансу уже 35 лет.

К концу матча дисциплина "Юнайтед" покинула их. Дело не только в том, что Антони злобно фолил против соперников, но и все о неэффективности "Юнайтед" говорит тот факт, что, когда Бруну Фернандеш пошел в подкат, опоздав за Джоном Стоунсом, именно ему потребовалось лечение из-за травмы лодыжки.

Организация ушла, моральный дух угас, и тот оптимизм, который породило третье место в прошлом сезоне, почти угас. Инвестиции сэра Джима Рэтклиффа, когда сделка будет наконец заключена, вселяют некоторую надежду, но решение футбольных вопросов будет длительной и сложной операцией. "Юнайтед" повезло, что в эту эпоху богатство обеспечивает защиту, потому что на данный момент у них нет ничего другого, что могло бы их поддержать. "Сити" не обязательно было демонстрировать свои лучшие качества, чтобы нанести им полное поражение».

Тен Хаг не справляется со своей работой

Автор ESPN Марк Огден критикует тактические и организационные решения наставника «Манчестер Юнайтед», считая что тот больше не может использовать в качестве отговорки бардак в клубе.

«Да, первый гол "Сити" — пенальти, назначенный рефери Полом Тирни после вмешательства наблюдателя ВАР Майкла Оливера — был спорным решением, которое склонило игру в пользу "синих", но с этого момента это был всего лишь вопрос о том, с каким преимуществом "Сити" выиграет. И они даже не играли на своем обычном мощном уровне.

В "Юнайтед" царил полный беспорядок, и в этом виноват Тен Хаг, потому что его выбор состава и тактика не имели особого смысла. Тен Хаг начал игру с левого защитника Серхио Регилона на скамейке запасных, решив вместо этого поставить на позицию левого защитника правоногого центрального полузащитника Виктора Линделефа. Линделёф, довольно ограниченный как защитник, постоянно выглядел неловко.

Что касается позиции центрального защитника, то бывший защитник "Реала" Рафаэль Варан наблюдал со скамейки запасных, как Гарри Магуайру и Джонни Эвансу было поручено опекать Холанна. Тен Хаг летом был рад продать Магуайра в "Вест Хэм" и даже лишил его капитанской повязки, в то время как Эванс сыграл свое первое манчестерское дерби на "Олд Траффорд" с тех пор, как был удален с поля в поражении от "Сити" со счетом 1:6 в октябре 2011 года. Этим летом он заключил однолетний контракт только после того, как произвел впечатление на тренировке в клубе после ухода из вылетевшего из АПЛ "Лестера".

Что касается крупных приобретений Тен Хага — игроков, которых он заставил клуб подписать — они даже не вошли в стартовый состав. Антони и Мэйсон Маунт, трансферные расходы на которых составили в общей сложности 140 миллионов фунтов, также наблюдали за происходящим со скамейки запасных.

Ирония судьбы Тен Хага заключалась в том, что его лучшим нападающим в первом тайме был Скотт Мактоминей, еще один игрок, от которого он был рад избавиться летом.

Хёйлунн, тем временем, продемонстрировал много усилий и целеустремленности, но форварду стоимостью 72 миллиона фунтов не хватало поддержки, потому что Тен Хагу еще предстоит разработать тактический план, который позволит его центральному нападающему получать мяч в опасных зонах.

Тренер мог ожидать, что эту роль в снабжении мячами возьмет на себя Маркус Рашфорд, но лучший бомбардир прошлого сезона забил только один гол в лиге в этом сезоне, поэтому всякий раз, когда он видит ворота с расстояния 30 ярдов, он бьет в отчаянии, а не смотрит, как бы отдать пас своему атакующему товарищу по команде.

Тен Хаг, конечно, не может взять на себя полную ответственность за неверные решения, принимаемые его игроками, но именно ему поручено заставить одиннадцать игроков работать как сплоченное целое. Он не справляется со своей самой важной задачей.

Игроки "Сити" склонны принимать правильные решения, играют в команде, находят правильные передачи и создают большие моменты. Это заслуга тренерской работы, тактики Гвардиолы и веры, которую он вселяет в своих игроков.

Под руководством Тен Хага у "Юнайтед" нет веры, и они все чаще выглядят так, будто их тренируют не так, как следовало бы. В этом даже нельзя винить Глейзеров. Все это зависит от тренера».

Что случилось с Мейсоном Маунтом?

Автор The Athletic Карл Анка также рассуждает о неудачных летних трансферах Эрика тен Хага, которые никак не начнут приносить пользу команде.

«Тен Хаг приложил все усилия, чтобы заполучить Мейсона Маунта до начала предсезонной подготовки "Юнайтед", дав ему футболку под номером 7 и назвав его "полноценным полузащитником", который сделает команду более динамичной.

Тем не менее, начало карьеры Маунта на "Олд Траффорд" не впечатлило. Бывший игрок "Челси" не выглядел вполне комфортно, играя впереди Каземиро в начале сезона, и из-за его травмы Тен Хаг обратился к Ханнибалу Меджбри и Скотту Мактоминею, когда ему требовалась физическая сила в полузащите.

Манчестерское дерби — это своего рода большая игра, которая должна была извлечь максимальную пользу из интеллекта Маунта при игре без мяча и из его видения пасов, но Тен Хаг подождал до перерыва, чтобы выпустить его на поле.

Маунту была предоставлена свобода поменяться позициями с Бруну Фернандешем и пройти по центру или по правому флангу, но он мало что сделал, чтобы повлиять на ход атак "Сити".

Маунт — умный координатор, который выглядит немного потерянным в команде, которой не хватает талантливых специалистов. Но если план Тен Хага заключался в том, чтобы Маунт начал прессинг "Юнайтед" и выиграл мяч в верхней трети поля, он был подорван его решением одновременно заменить Софьяна Амрабата; убрав (несовершенную) защиту от забросов игроков "Сити" в штрафную в конце матча.

Все футбольные трансферы

Болельщики "Юнайтед" провели большую часть этого лета, задаваясь вопросом, почему Тен Хаг так старался заполучить Маунта. Они до сих пор без ответа».

Победители: Вратари

Авторы Goal традиционно называют победителей и неудачников прошедшего матча и в первую категорию попали оба голкипера.

«По правде говоря, эта запись в основном о Онана. После героического спасения от пенальти в матче против "Копенгагена" во вторник новый вратарь "Юнайтед", похоже, сохранил некоторую уверенность в себе и в своем первом дерби, сделав серию отличных сейвов.

Лучший сэйв Онана произошел прямо перед перерывом, когда Холанн бил в упор, а вратарь, сместившись по линии, каким-то образом выхватил мяч как раз в тот момент, когда он, казалось, пересекал линию. Он также сделал еще два сейва, чтобы не дать забить девятому номеру "Сити", и его нельзя винить ни в одном из голов Холанна.

Среди других, кому Онана отказал в голах, были Джек Грилиш (дважды) и Хулиан Альварес, и если камерунец сможет поддерживать эту форму, исключая ошибки при распределении мяча, то он может стать ценным активом после не слишком удачного начала своей карьеры в "Юнайтед".

Нельзя отрицать, что Эдерсон сделал потрясающий сейв в конце первого тайма, когда ему каким-то образом удалось удержать мощный удар Мактоминея, который, казалось, должен был сравнять счет перед перерывом».