Огорчить соседа. «МЮ» не соперник «Сити» в борьбе за титул, но дерби — это другое дело

Когда его спросили о возможных соперниках за титул в Премьер-лиге в этом сезоне, он назвал «Арсенал», а затем «Ливерпуль», прежде чем его прервал репортер, который сказал: «Манчестер Юнайтед»? Ухмылка, появившаяся на лице Гвардиолы при этом предложении, выдала его. Неприятная правда для «Юнайтед» заключается в том, что реакция Гвардиолы оправдана.

За семь полных сезонов на стадионе «Этихад» он выиграл пять титулов и еще восемь крупных трофеев. Только в прошлом сезоне он выиграл столько же трофеев (три), сколько выиграл «Юнайтед» с момента его прибытия в Англию в 2016 году. Гвардиола сталкивался с проблемами со стороны «Ливерпуля», «Арсенала» и «Челси», но они редко исходили от «Юнайтед».

Выступая на своей первой пресс-конференции в «Сити» более семи лет назад, Гвардиола посоветовал болельщикам «пристегнуть ремни», но тогда было трудно представить, насколько далеко они оторвутся от своих соперников.

Эрик тен Хаг — последний из тренеров «Юнайтед», которому поручено наверстать упущенное, но перед первым в сезоне манчестерским дерби на «Олд Траффорд» в воскресенье, 29 октября, разрыв между двумя командами кажется таким же большим, как и всегда.

На пресс-конференции в пятницу Гвардиолу спросили о «Юнайтед» как о возможных претендентах на титул, и он, как обычно, постарался быть вежливым. «Еще слишком рано», — сказал он. «Всегда, когда вы получаете календарь[в июне], "Юнайтед" является претендентом. Когда вы сыграли всего девять матчей то, по моему опыту, многое еще может произойти. Мы отставали на несколько очков в феврале и марте и смогли победить в итоге. Задайте мне вопрос, когда останется сыграть только девять игр. Команды, которые немного отстают [сейчас], могут быть в борьбе за титул».

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Но если верить букмекерам, «Юнайтед» и близко к этому не стоит. «Сити» является фаворитом на завоевание рекордного четвертого титула подряд в этом сезоне, а «Юнайтед», проигравший четыре из первых девяти игр, занимает седьмое место — после «Арсенала», «Ливерпуля», «Тоттенхэма», «Ньюкасла» и «Астон Виллы».

Пока он готовится к воскресному дерби, хорошая новость для Тен Хага заключается в том, что «Юнайтед» имеет приличную статистику против Гвардиолы, выиграв семь из 19 встреч во всех турнирах, но статистика личного противостояния не отражает историю общего доминирования «Сити».

Гвардиола и Тен Хаг globallookpress.com

С момента прихода Гвардиолы «Юнайтед» ни разу не финишировал впереди «Сити» в Премьер-лиге и дважды (в 2018–19 и 2021–22 годах) финишировал с отставанием более чем в 30 очков. За семь лет, начиная с 2016 года, «Юнайтед» отставал от своих соседей в среднем на 20 очков внутри страны, а в Европе они выиграли один матч плей-офф Лиги чемпионов (против «Пари Сен-Жермен» в 2019 году) против 12 у «Сити».

В каждом из последних трех сезонов «Сити» выходил как минимум в полуфинал Лиги чемпионов. Между тем «Юнайтед» не выходил дальше четвертьфинала уже более десяти лет. На пресс-конференции под лозунгом «Пристегните ремни» в первый день его пребывания на посту тренера «Сити» Гвардиоле трижды задали вопрос о том, насколько трудно иметь гигантский футбольный клуб-соперник всего на расстоянии в несколько миль, но, хочет он это признать или нет, он с тех пор он едва ли еще хоть раз задумывался о соперничестве с «МЮ».

Спустя год после своего назначения Тен Хаг считает, что они начинают сокращать разрыв. В прошлом сезоне они обыграли «Сити», «Арсенал», «Ливерпуль», «Челси», «Тоттенхэм» и «Барселону», но проблема, по словам голландского тренера, заключается в том, чтобы найти стабильность, которую сумел воспитать в своей команде Гвардиола.

«На данный момент мы отстаем на шесть очков, поэтому нам нужно наверстывать упущенное», — заявил Тен Хаг в пятницу. «Мы движемся в правильном направлении, и нам еще есть куда идти». Болельщиков «Юнайтед» беспокоит то, что их клубу редко удается уйти показать это на поле, поэтому они вряд ли будут спорить.

«Сити» столкнулся с собственными проблемами и все еще борется с более чем 100 обвинениями, связанными с нарушением финансовых правил Премьер-лиги, но их подбор новых игроков за последнее десятилетие был в основном успешным, в то время как трансферная политика «Юнайтед» часто граничила с хаосом. Чистые трансферные расходы «Юнайтед» с 2014 года составляют 1,48 миллиарда долларов, а «Сити» — 916 миллионов долларов. Дело не в том, что «Сити» потратил больше денег, просто они сделали это лучше.

Как показал «Юнайтед», победив со счетом 2:1 в январе, все это ничего не значит в дерби, и, несмотря на неудачное начало сезона, Тен Хаг будет чувствовать, что у «Сити», проигравшего три из последних шести игр, и не проводившего «сухого матча» более месяца, есть уязвимости, которые он может использовать.

Большим успехом, однако, было бы сокращение отставания не только во время одной игры, чтобы, наконец, стереть улыбку с лица Гвардиолы.