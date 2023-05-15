Скучная «Барселона» стала чемпионом Испании. Кажется, Хави пошел по стопам Моуринью

Когда Хави возглавил «Барсу» в ноябре 2021 года, он любил рассуждать о своей глубокой связи с клубом. Он утверждал, что буквально пропитан философией клуба. Он понимал, чего хотят болельщики. Он ссылался на Йохана Кройфа и Пепа Гвардиолу, говоря о том, что тоже будет стремиться к воплощению ДНК «Барселоны».

Это означало возвращение к яркому футболу, который был присущ каталонцам в прошлом. Хави утверждал, что его команда будет не только добиваться результат, но и показывать интересный футбол. И эти заявления очень воодушевили поклонников клуба, которые быстро устали от игры команды под руководством Рональда Кумана. При этом они понимали, что это не будет тотальный футбол или тики-така, но были уверены, что это будет красиво.

Но получилось чуть-чуть не так, мягко говоря. Несмотря на победу в дерби над «Эспаньолом» со счетом 4:2, после которой «Барса» официально стала чемпионом, сине-гранатовые, как правило, играют в унылый футбол. Если судить по результатам, это очень хорошая команда. Все-таки они выиграли первый титул за три года.

Но нынешняя «Барса» больше напоминает команду Жозе Моуринью, чем команду Гвардиолы. И хотя Хави выполнил первое обещание (достиг результата), его неспособность сделать это в классическом стиле «Барсы» намекает на то, что будущее будет, возможно, не таким ярким, как предполагалось.

Сначала оборона и только потом — атака

Нужно отдать должное Хави. В какой-то момент «Барселоне» не хватало единой идентичности, в начале кампании казалось, что она заметно отстает от «Реала», своего главного конкурента. В контексте футбольного качества «Барса» была позади.

«Барселона» Хави играет в непривычно скучный футбол globallookpress.com

Поэтому Хави решил адаптироваться под ситуацию. Он быстро понял, что не сможет обыграть «Мадрид» за счет атакующего футбола. Вместо этого он сделал солидную, но в том же время прагматичную «Барсу».

Каталонцы хорошо контролируют мяч, могут быстро переключаться на игру в привлекательном стиле, но главным качеством нынешней «Барсы» все-таки является умение обороняться.

Просто факт: в текущем чемпионате Испании «Барселона» пропустила на своем поле всего лишь два мяча. Голкипер каталонцев Марк-Анде тер Штеген установил рекорд лиги по количеству сухих матчей.

Серджи Бускетс пережил что-то вроде возрождения. В этом сезоне он действует ближе к обороне, концентрируясь, в первую очередь, на прессинге и отборе мяча. А в этом он реально один из лучших.

Еще одним плюсом стала эволюция Гави, который, к слову, является полной противоположностью легенд «Барсы», с которыми его постоянно сравнивают. Это далеко не Хави и Андрес Иньеста. Гави спокойно летит в подкаты, постоянно идет в борьбу, никогда не боится столкновений.

Теперь даже Роберт Левандовский старается использовать свои физические данные, постоянно напрягая соперников, особенно центральных защитников.

Улучшение в неожиданных областях

Назначение Хави было встречено с оптимизмом, прежде всего, в контексте возможного прогресса игроков атаки. Но пока что наибольшего прогресса в своем развитии добились Педри и Гави, а также Френки де Йонг, которому наконец-то нашли правильную позицию.

Рональд Араухо globallookpress.com

Именно в оборонительном плане «Барселона» сделала серьезный шаг вперед, несмотря на то, что это было главной слабостью Хави в то время, когда он был игроком.

И здесь главной звездой теперь можно назвать Рональда Араухо. Уругваец всегда обладал физическими данными, чтобы стать классным центральным защитником, но отдельные его способности часто ставились под сомнение. Травмы, истекающий контракт и разные игровые нюансы совсем не намекали на светлое будущее. Но с тех пор он сделал громадный шаг в своем развитии. И да, подписал новый контракт.

Сейчас Араухо можно назвать одним из лучших на своей позиции в Европе. Теперь он гораздо более устойчив к прессингу. Хави удалось раскрыть в нем этот потенциал.

То же самое можно сказать и про Андреас Кристенсена. Бывший защитник «Челси» превратился в ключевого игрока в обороне «Барсы». Вместе с Араухо они отлично дополняют друг друга.

Но при этом в защите все равно есть проблемы. Алехандро Бальде, который постоянно идет вперед, часто не успевает закрыть свою позицию при контратаках. Жюль Кунде часто не очень комфортно чувствует себя на непривычной для себя позиции правого защитника. Тем не менее, с этой четверкой защитников, позади которой находит тер Штеген, «Барса» выиграла чемпионат Испании.

Теперь Хави должен взяться за нападение

Заботиться о защите — это еще значит предавать свой привычный стиль. За «Барсу» ранее неоднократно играли одни из лучших центральных защитников в истории футбола.

Но глобальный интерес к клубу все-таки вернули Лионель Месси и революция Гвардиолы, превратившая «Барселону», возможно, в лучшую атакующую команду. И это бремя, с которым приходится сталкиваться каждому тренеру «Барселоны», включая Хави. В конце концов, невозможно вернуть прежний футбол без Месси.

Роберт Левандовский globallookpress.com

Хави попытался построить атаку «Барсы» по своему образу и подобию. Результаты были так себе. Ситуацию спас переход Левандовского прошлым летом.

«Барса» часто полагается на уловки Усмана Дембеле. Кроме того, можно рассчитывать на ключевые передачи от Педри и де Йонга. Несмотря на то, что Левандовски не так результативен, как в «Баварии», он по-прежнему играет на элитном уровне.

Но недостатков тоже хватает. «Барселоне» явно не хватает в центре поля креативного игрока. Очень часто они лишены идей, когда сталкиваются с командой, которая играет с низким блоком в обороне. Кроме того, не все гладко на левом фланге. Несмотря на то, что Бальде регулярно совершает головокружительные забеги вперед, ему еще только предстоит улучшить взаимопонимание с игроками атаки, в том числе с Левандовским. А Кунде просто не готов предложить что-то особенное, когда подключается к атакам. В душе француз по-прежнему остается центральным защитником.

Итог — в матчах с участием «Барселоны» нередко было минимальное количество забитых мячей. В этом сезоне каталонцы выиграли 14 матчей Ла Лиги с разницей в один гол. При этом в среднем они забивают меньше двух мячей за игру.

«Барса» научилась играть в обороне. Теперь задача Хави — сделать столь же эффективным и нападение.

Сможет ли Хави найти решение?

Естественной реакцией было бы обратить туда, куда за последние два года обращались большинство из тех, кто связан с клубом. Есть реальный шанс вернуть в команду Месси.

Лионель Месси globallookpress.com

Несмотря на финансовые сложности, вполне вероятно, что чемпион мира снова сыграет на «Камп Ноу».

И это действительно имеет смысл. Это логичная реакция — подписать, возможно, лучшего креативного игрока в истории футбола. Возвращение Лео действительно может решить проблемы в атаке.

Но не все так так просто, если посмотреть на все, что происходит в «Пари Сен-Жермен». Да, Месси может и будет показывать яркий футбол, но в этом случае придется чем-то жертвовать.

Очевидно, что собрать воедино тактическую головоломку Хави будет не так уж и просто. Несмотря на его проницательность, на данный момент нет очевидного способа обеспечить необходимый баланс, добавив в состав Месси в качестве главного созидателя.

Сложно сказать, как это скажется на качестве футбола. При этом нет никакой гарантии, что Месси сделает «Барселону» лучше или просто привлекательнее.

Что ждет «Барсу» в следующем сезоне?

«Барселона» наверняка постарается вернуть Месси и сделать ставку на его влияние.

Хави globallookpress.com

Тем не менее, сейчас каталонский клуб сталкивается с пугающей перспективой того, что конкуренты станут еще сильнее. «Реал» вот-вот подпишет Джуда Беллингема, и вряд ли они на этом остановятся. А Винисиус Жуниор, Родриго и Феде Вальверде с каждым днем становятся только лучше.

Между тем, вторая половина сезона показывает, что «Атлетико» тоже способен конкурировать с «Барселоной» и «Реалом».

Очевидно, что «Барсе» надо прибавлять. Это был отличный сезон для клуба, который находится на грани финансового краха. Хави принес главный трофей на «Камп Ноу».

Но теперь ему предстоит выполнить вторую задачу — вернуть команде ее привычный атакующий футбол. И это может стать настоящей проблемой.

На данный момент наблюдать за игрой «Барсы» довольно скучно. Их нынешний стиль — явно не то, чего ждали от Хави. Если ему не удастся вернуть ДНК «Барселоны», сине-гранатовые не смогут долго оставаться на вершине.