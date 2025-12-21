LiveSport.Ru рассказывает о главных событиях недели в мире тенниса.

Алькарас прекратил сотрудничество с Ферреро

Главным событием недели стал не молодежный Итоговый турнир ATP, а решение семьи Карлоса Алькараса прекратить сотрудничество с Хуаном-Карлосом Ферреро.

Эта новость действительно шокировала весь теннисный мир. Со стороны их сотрудничество казалось идеальным, особенно в те моменты, когда Алькарас на всех порах летел в объятия своего тренера после победных финалов на «Больших шлемах».

Мы были невероятной командой, несмотря на трудности, и я уверен, что вы продолжите добиваться больших успехов. Мне хотелось бы, чтобы и я мог продолжать. Я убежден, что хорошие воспоминания и хорошие люди всегда пересекаются снова. Спасибо вам от всего сердца. Хуан-Карлос Ферреро Экс-тренер Карлоса Алькараса

Алькарас начал тренироваться под руководством Ферреро в 2018 году и за это время выиграл 24 титула, в том числе шесть турниров «Большого шлема», и стал первой ракеткой мира.

Хуан-Карлос Ферреро и Карлос Алькарас globallookpress.com

Казалось бы, какие здесь могут быть проблемы? Судя по слухам, которые просочились в СМИ, лично у Алькараса не было каких-либо разногласий с Ферреро, тогда как отец теннисист был недоволен финансовыми запросами тренера.

По одной из версий, «Ферреро просил большие деньги, неоднократно пытаясь улучшить условия контракта, но отец Алькараса жестко обозначил позицию, на этом разговор закончился — как и их сотрудничество».

Хотя другой источник утверждает, что «финансовая сторона не стала ключевой проблемой, несмотря на существенное снижение зарплаты». Основные вопросы якобы вызвали условия, не связанные напрямую с теннисом.

Для обеих сторон такое развитие событий стало большой неожиданностью, но при этом «расставание не было эмоциональным». Просто не договорились.

Возможно, в будущем отец и окружение Алькараса пожалеют об этом, но сейчас они уверены, что так будет лучше. Вполне вероятно, что Карлитос считает иначе, но в 22 года он, как оказалось, пока не решает самостоятельно подобные вопросы.

Конечно, это меня удивило, особенно после такого удачного сезона. Логично было бы продолжить сотрудничество. С точки зрения тенниса Карлос должен быть очень доволен тем, что Ферреро сделал за это время. Тем не менее, я не думаю, что это как-то повлияет на Алькараса, ведь он очень хороший теннисист. Тони Надаль Дядя и экс-тренер Рафаэля Надаля

К слову Тони, также добавил, что готов тренировать Алькараса, но при этом считает, что этого не произойдет: «Не думаю, что Карлос предложит мне стать его тренером».

Опять-таки, по слухам, как минимум в ближайшие несколько месяцев Алькарас будет тренироваться под руководством Самуэля Лопеса, который присоединился к команде первой ракетки мира в конце 2024 года.

Возможно, Алькарас быстро докажет, что способен прогрессировать и побеждать без Ферреро, но почему-то есть ощущение, что у этой истории будет продолжение.

Тьен — чемпион Next Gen ATP

Лернер Тьен со второй попытки стал чемпионом молодежного Итогового турнира.

В прошлом году американец дошел до финала, в котором проиграл бразильцу Жоао Фонсеке. Помимо экспертов, о нем тогда знали разве что самые внимательные болельщики, которым нравится «выходить» за пределы первой сотни рейтинга.

На этот раз Тьен приехал в Джидду в статусе 28-й ракетки мира и главного фаворита Next Gen ATP.

Лернер Тьен globallookpress.com

Ранее в этом году Лернер выиграл один турнир ATP 250, дошел до финала на «пятисотнике» в Пекине, до четвертого круга на Australian Open и побеждал таких соперников, как Даниил Медведев, Александр Зверев, Бен Шелтон, Андрей Рублев, Лоренцо Музетти и Маттео Берреттини.

Поэтому победу 20-летнего теннисиста на молодежном итоговом сложно назвать сюрприз.

Хотя начало турнира получилось непростым: на групповом этапе Тьен сенсационно проиграл испанцу Рафаэлю Ходару, а потом отдал по сету Мартину Ландалусе и Николаю Будкову-Кьеру.

Победителем второй группы стал Александр Блокс. Бельгиец обыграл Нишеша Басаваредди, Дино Прижмича и Джастину Энгеля.

Интересно, что Тьен был единственным представителем топ-100 на этом турнире. Некоторое время в первой сотне провел и Басаваредди, но под конец сезона американец свалился на 167-ю строчку.

Блокс пока не поднимался выше 101-го места, но его дебют в топ-100, скорее всего, состоится уже в ближайшие пару месяцев.

Как и Тьен, который в 1/2-й обыграл Басаваредди, он тоже спокойно прошел в финал, победив Будкова-Кьера.

Перед встречей с норвежцем Блокс поделился интересными воспоминаниями: «Я был на первом молодежном итоговом в 2017-м и видел, как играют все эти парни. Было просто удивительно. Я понимал, что когда-то это может стать реальностью, но все это было от меня очень далеко. Внутри себя я знал, что каким-то образом сюда попаду. Для меня это награда за всю упорную работу».

К слову, восемь лет назад на Next Gen ATP играли Даниил Медведев, Андрей Рублев, Карен Хачанов, Саша Зверев, Денис Шаповалов и Борна Чорича. Но победителем турнира тогда стал южнокореец Чон Хён, обыгравший в финале Рублева.

На этот раз финал разочаровал, Тьен буквально смял Блокса, заодно взяв реванш за поражение в финале юниорского Australian Open-2023. Но, опять-таки, этот результат не стал сенсацией, учитывая внушительный прогресс американца.

Тьен стал вторым американцем, победившим на молодежном итоговом. В 2022-м турнир выиграл Брэндон Накашима.

Вавринка анонсировал завершение карьеры

Следующий сезон станет последним в карьере Стэна Вавринки.

У каждой книги должен быть финал. Пора написать последнюю главу моей карьеры профессионального теннисиста. В 2026 году я проведу последний сезон в туре. Я все еще хочу бросить себе вызов и завершить этот путь наилучшим образом. У меня все еще есть мечты в этом спорте. Я получал удовольствие от всего, что дал мне теннис, особенно от эмоций, которые испытываю, играя для вас. С нетерпением жду возможности встретиться с вами еще раз по всему миру. Последний рывок. Стэн Вавринка Экс-третья ракетка мира

Журналисты уже несколько лет доставали Стэна вопросами о завершении карьеры, и почти всегда он четко объяснял, что продолжает играть не ради титулов — он просто получает удовольствие от тенниса.

Стэн Вавринка globallookpress.com

Хотя даже в этом году Вавринка был близок к победе на двух «челленджерах». В мае 40-летний теннисист дошел до финала в Экс-ан-Прованске, а в сентябре — на турнире в Ренне.

На уровне основного тура последним на данный момент серьезным результатом Вавринки остается выход в полуфинал турнира ATP 250 в Стокгольме осенью 2024-го.

Сейчас Стэн занимает 157-е место в рейтинге, но когда-то он был в топ-3 и становился чемпионом турниров «Большого шлема». Вавринка — победитель трех мэйджоров: в 2014-м выиграл Australian Open, в 2015-м Ролан Гаррос, а в 2016-м — US Open.

«Большая тройка», безусловно, возвышается над всеми, но Вавринка в лучшие годы карьеры умудрялся конкурировать даже с такими монстрами, как Рафа Надаль, Роджер Федерер и Новак Джокович. Новому поколению очень не хватает таких героев.