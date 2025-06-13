Александр Пашков: Уход Никитина ударил по имиджу «Локомотива»

Олимпийский чемпион-1972 Александр Пашков в эксклюзивном интервью корреспонденту LiveSport.Ru Алексею Дубровину поделился мнением об уходе Игоря Никитина с поста главного тренера «Локомотива» после первой в истории клуба победы в Кубке Гагарина, а также отреагировал на его вероятное назначение на аналогичную должность в ЦСКА.

«Уход Никитина из "Локо" связан только с материальной стороной»

— Удивились ли вы уходу Игоря Никитина из «Локомотива»?

— Я удивлён такому решению. Я удивлён уходу Никитина, потому что возникает слишком много рисков как у тренера, ЦСКА, так и «Локомотива» — у ярославского клуба они самые большие. Эти три стороны могут серьёзно пострадать.

— Если говорить более подробно, в чём конкретно видите риски у этих трёх сторон?

— Первый риск это, конечно, «Локомотив», который теряет тренерскую группу в чемпионской команде, созданной годами, коллектив, способный на победу на победу в Кубке Гагарина. И это самая большая неожиданность. Так ударить по команде-чемпиону — это надо было решиться на такое. Что касается Никитина, то добиться успехов в последующий сезон, как планирует руководство ЦСКА, думаю, что это задача будет трудноразрешимой.

Если говорить об армейском клубе, то не удивлён их решением назначить Никитина на пост главного тренера (о назначении пока не объявлено официально — прим.ред.), так как москвичи в последние годы принимают такие решения, которые прямо влияют на состояние команды, её положение и в какой-то степени даже на российский хоккей.

— Негативные решения?

— Можно говорить, что они негативные или наоборот. Но во всяком случае эти решения принимались. Их акцент может быть разными.

— Поступок Никитина по отношению к «Локомотиву» — некрасивая история?

— Не могу моральную сторону затрагивать, потому что эта ситуация разрешается в первую очередь в рамках материального свойства. Здесь нет места спортивной, клубной морали. Не могу в данном случае ни кого ни осуждать, ни критиковать.

— То есть, уход Никитина из «Локомотива» и его скорый приход в ЦСКА обусловлен именно материальной составляющей?

— Я думаю, что это связано только с материальной стороной, а не просто составляющей. Материальные составляющие могут быть разного рода. Поэтому тут о чём-то конкретном говорить не стоит.

Игорь Никитин в ЦСКА

— При этом Никитину как правило нужно время, чтобы построить команду, способную на победу в Кубке Гагарина.

— В первый же его год работы в ЦСКА выиграть Кубок Гагарина — маловероятно. Когда только Никитина пригласили в «Локомотив», я высказался на тему продолжительности работы этого специалиста в Ярославле. Ведь «Локомотив» временами расплавлялся с тренерами довольно жёстко при отсутствии результата. Я тогда сказал, что если дать Никитину время, а руководство клуба проявит терпение, то будет хороший результат. Я доволен, что не ошибся в своём прогнозе.

Поэтому и здесь вижу ситуацию таким образом: если ЦСКА даст ему возможность работать, пойдёт навстречу в трансферной политике, вопросе приглашения игроков нужных Никитину, думаю, что результат может быть достигнут через некоторое время.

«Надеюсь, "Локомотив" не возглавит иностранец»

— Когда «Локомотив» сообщил, что Никитин уходит из клуба, в Ярославле даже не пожелали, как это обычно бывает, успехов тренеру в дальнейшем карьере. Настолько сильная обида?

— Тут можно по-разному говорить: обида это или просто нежелание соблюсти определённый этикет при расставании. Во всяком случае руководство выразило своё отношение в первую очередь лично к Никитину как к человеку. Думаю, так можно понять заявление клуба по этому вопросу.

— Первая победа «Локо» в Кубке Гагарина перевешивает вот такой не самый красивый уход Никитина из Ярославля?

— Не знаю, как ответить на вопрос. Но победа ярославской команды в Кубке Гагарина сама по себе — очень большое достижение как для многострадального «Локомотива», так и всего российского хоккея. Впервые были отодвинуты клубы, которые выигрывали Кубок Гагарина длительное время: Ак «Барс», «Металлург», ЦСКА, СКА. Впервые провинциальная команда добилась успеха, заняв без вопросов первое место. Команда фактически подтвердила результат прошлогоднего сезона, победив второй раз подряд в предварительном турнире. Это говорит о многом.

Это достижение с Ярославлем останется навсегда, как и предыдущие успехи команды. Также, повторюсь, что это достижение для всего российского хоккея и, в частности, КХЛ. Лига длительное время изменениями в регламенте и правилах добивалась равноправия клубов. Победа «Локомотива» в Кубке Гагарина — это история про то, что КХЛ развивается.

Игорь Никитин globallookpress.com

— Да, Никитин ушёл из «Локомотива». При этом уже ясно, что ярославцы сохранят всех своих лидеров. У ярославцев при таких условиях есть шансы на повторение успеха прошедшего сезона, достижение серьёзного результата?

— Думаю, конечно, шансы сохраняются. Победный костяк команды сохраняют. Если «Локомотив» возглавит тренер с большим авторитетом и в первую очередь с большими педагогическими способностями, специалист, который сможет убедить игроков пойти на победный сезон….. Это, прежде всего, вопрос взаимоотношения тренеров и игроков, управления. То есть, это лежит в области педагоги и психологии. Если такого человека в Ярославле найдут, то команда вполне может побороться за победу в Кубке Гагарина. Тем более имиджу «Локомотива» нанесён серьёзный удар в связи с уходом тренерской группы, и я, думаю, мотивация большей части игроков будет высокой.

— Какие кандидаты вам видятся оптимальными на пост главного тренера «Локомотива»?

— Не могу говорить о конкретных людях. Но, надеюсь, что команду не возглавит иностранец. Это будет похоже на попытку добить коллектив в плане достигнутого чемпионского рубежа.

— Тем более в КХЛ крайне редко добиваются успеха иностранцы. Хотя Боб Хартли в своё время брал Кубок Гагарина с «Авангардом».

— Это лишь эпизод. Он тоже фактически сбежал, когда добился успеха. Это все временные люди. А «Локомотив» — не та команда, в которой должен работать временщик. Там всё основано на своём: своих воспитанниках, тренерах, руководстве, которое много лет работает и при этом очень успешно.

— Как вам «Локомотив» в плей-офф Кубка Гагарина?

— Уверенности в «Локомотиве» у меня до конца не было, этой команде при всём наборе необходимых качеств всё время чего-то не хватало. Временами казалось, что может не хватить и в этот раз. Тем не менее оказалось, что команда всё-таки созрела для победы в Кубке Гагарина и не упустила свой шанс. В прошедшем сезоне «Локомотив» чётко и жёстко, всеми доступными средствами добился успеха. Это команда настоящий чемпион, без всяких оговорок.

— А вам нравилась игра команды в плей-офф?

— Обыкновенный хоккейный набор: прочная оборона, хороший вратарь, ровное нападение, в котором выделялся ряд игроков. Конечно, приглашение Радулова в команду сыграло большую роль. Был целый набор элементов, который воссоздал чемпионскую команду. Хоккеисты проявляли характер, целеустремлённость, а это обязательные условия для победы.