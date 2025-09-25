Деньги не пахнут: почему обмен Хмелевского в «Ак Барс» портит репутацию «СЮ»

23 сентября «Салават Юлаев» и «Ак Барс» провели обмен: в Казань отправился Александр Хмелевский, а в Уфу — Уайатт Калинюк и денежная компенсация (по информации СМИ, 230 млн рублей). О том, как в Башкортостане сорвали почти заключённую сделку — в материале LiveSport.Ru.

«Салават» продал свою последнюю звезду

«Салават Юлаев» переживает далеко не лучшие времена. После окончания прошлого сезона, который стал для уфимского коллектива лучшим за 6 лет (второе место на «Востоке» и выход в полуфинал), стало известно о значительном сокращении его бюджета.

В последние годы клуб ради продолжения борьбы за высокие места на фоне сокращения спонсорских выплат от «Башнефти» брал кредиты. Теперь пришло время погашать долги: ведомость сократилась почти на треть и достигла уровня пола зарплат (не более 500 млн рублей).

В результате проведенной в межсезонье «оптимизации затрат» в Уфе расстались с 6 из 8 самых дорогих хоккеистов, которые делали разницу:

Шелдон Ремпал (получал зарплату 88 млн рублей за сезон) — непродление;

Джошуа Ливо (85 млн рублей) — расторжение;

Михаил Науменков (60 млн рублей) — непродление;

Нейтан Тодд (60 млн рублей) — непродление;

Динар Хафизуллин (45 млн рублей) — расторжение;

Скотт Уилсон (36 млн рублей — за полсезона) — непродление.

Таким образом, самым дорогим игроком, с которым юлаевцы входили в сезон, был Александр Хмелевский с зарплатой 80 млн рублей. Летом не раз появлялись инсайды, что американским форвардом интересовались то в СКА, то в «Авангарде», то в «Шанхае». Но «Салават» не собирался расставаться с форвардом, который отыграл в Уфе 3 года и стал ассистентом капитана.

Мы не можем себе позволить потерять лидера и лишить болельщиков надежды. Мы получили щедрое предложение от Омска, которое позволило бы нам закрыть определенные долги, но Хмелевский остается в команде. генеральный директор «Салавата Юлаева» Ринат Баширов (в августе 2025 г.)

С этого заявления прошёл всего месяц, и агент хоккеиста, Станислав Романов, 22 сентября огорошил болельщиков команды из столицы Башкортостана — «Салават» и «Авангард» ведут переговоры по поводу перехода 26-летнего нападающего.

Александр Хмелевский hcsalavat.ru

Хотя уфимцев понять можно: команда, набрав за 7 игр всего 4 очка, замыкает турнирную таблицу Восточной конференции, Хмелевский явно не тащит (в 6 матчах, проводя на площадке в среднем 21 минуту), а долги у клуба сами себя не погасят. При этом Омск, который судя по всему распрощался с надеждами дождаться Майкла Маклауда, собирался заплатить компенсацию в размере 200 млн рублей.

Однако сутки спустя «Салават Юлаев» неожиданно для многих оформил сделку со своим принципиальным соперником — «Ак Барсом». Казань сумела перекрыть предложение сибиряков: уфимский клуб получил 230 млн рублей, а также защитника Уайатта Калинюка.

Уайатт Калинюк www.ak-bars.ru

И это несмотря на то, что центральный нападающий уже обо всём договорился с «Авангардом», по телефону переговорил с главным тренером Ги Буше и даже купил билет до Санкт-Петербурга, где «ястребам» предстояла встреча со СКА. А пресс-служба омичей, опубликовав фотографию шмеля в красно-чёрной раскраске, успела намекнула на скорый переход.

Однако, по информации «Бизнес Online», как только стало о том, что «Салават» готова расстаться с Хмелевским, в офисе «Татнефти» дали менеджерам «барсов» зеленый свет на контакты с юлаевцами. Клубы успели договориться всего за несколько часов. Омск предпринял попытку переубедить Уфу, предложив 270 млн, но, по всей видимости, сказались хорошие отношения между высшем руководством Татарстана и Башкортостана.

Финально мы предложили больше, чем Казань. Решение было за «Салаватом». Они приняли решение, которое нас огорчило. Каждый день нас учит чему-то новому. Сегодня не исключение. Данная ситуация будет учтена в будущем. генеральный менеджер «Авангарда» Алексей Сопин

«Ак Барс» помог и себе, и заклятым друзьям

Руководство «Салавата Юлаева» хотело заполучить ещё и активы в виде игроков, в то время как омичи предлагали обмен только на денежную компенсацию. Так в этой истории и появилась персона защитника Уайатта Калинюка, который лишь в июле перебрался из чемпионата Финляндии в Казань (хотя изначально он собирался стать игроком «Витязя», пока клуб не снялся с чемпионата).

Агент канадского хоккеиста Иван Ботев признался, что он со своим клиентом не ожидал этого обмена и был очень удивлен. Но отнёсся к более философски: «Всё что ни делается, к лучшему. Так что Уайтт будет играть за Уфу».

А вот «Авангард», Хмелевский и его агент оказались в шоке. Тем более, обмен инициировала именно сторона хоккеиста, который, якобы, на третей неделе регулярного чемпионата понял, что для «Салавата» потолком в этом сезоне будет борьба за попадание в плей-офф.

Всё произошло в воскресенье [21 сентября]. Козлов позвонил и сказал, что Хмелевский затребовал у него обмен. Мы были шокированы. Я получил сообщение от агента игрока с теми же требованиями. Собрались с руководством и тренерским штабом. Получив новую информацию, поняли, что уговаривать игрока остаться бессмысленно. генеральный директор «Салавата Юлаева» Ринат Баширов

«Ак Барс», заплатив 230 млн рублей, осуществил самый дорогой трансфер в своей истории в КХЛ. Поэтому неудивительно, что казанский клуб в лице генерального менеджера Марата Валиуллина видит в Хмелевском большой потенциал усиления первых звеньев команды и влияния на игру партнёров.

Марат Валиуллин www.ak-bars.ru

«Барсы» смогли уместить зарплату игрока за счет расставания с Калинюком и отправки Альберта Яруллина в долгосрочный список травмированных хоккеистов. Однако клубу из Татарстана пришлось поуговаривать Хмелевского подписать с ним контракт, поскольку он желал играть в «Авангарде», а не в «Ак Барсе».

Казанцы, в свою очередь, которые летом неудачно провели работу на трансферном рынке, были настроены твёрдо — вариант перепродажи форварда в Омск не рассматривался. Вариантов в этом случае у Хмелевского было не так уж и много: либо соглашаться на игру за «Ак Барс», либо продолжить карьеру в Северной Америке или Европе.

В итоге агент игрока и клуб провели больше 12 часов за переговорами, которые завершились согласием хоккеиста на выступление в Казани по действующему контракту, рассчитанному до конца сезона-2026/27 (хотя ему предлагали 5-летнее соглашение). Дебют Хмелевского в составе «Ак Барса» ожидается 27 сентября в Магнитогорске.

За этот ход менеджмент «Ак Барса» можно похвалить: и сопернику не дали усилиться, и свой состав пополнили признанным мастером. Вопросы только вызывает мотивация Александра, которого по сути силой заставили переехать в Казань, а не в Омск. Кажется, что Хмелевский будет играть со страстью, только если «барсы» улучшат результаты и станут реальным претендентами на Кубок Гагарина.

В Уфе поступают эффективно, но некрасиво

«Салават» во второй раз, пытаясь сократить расходы, попал в некрасивую историю с расставанием хоккеистов. В августе не менее скандальная ситуация случилась с Джошуа Ливо, который в регулярном чемпионате минувшего сезона забил 49 голов и побил рекорд Сергея Мозякина. Весной юлаевцы подписали с ним новый контракт с зарплатой в 110 млн рублей, что в новой реальности клубу из Башкортостана было не по карманам.

Джошуа Ливо hcsalavat.ru

И в Уфе решили воспользоваться тем, что форвард из-за задержек при получении рабочей визы не явился в расположение команды к первому дню предсезонных сборов. Хотя, по словам агента игрока, между его клиентом и клубом была устная договоренность о позднем прибытии в Россию. Однако она не была закреплена документально, поэтому «Салават» воспользовался полученным правом расторгнут контракт без выплаты компенсации хоккеисту.

Сторона игрока рассматривала вариант судиться с клубом. Однако на носу было начало сезона, а судебные разбирательства — дела небыстрые. Поэтому было принято решение завершить все дела с «Салаватом» и принять поступившее от «Трактора» предложение на 70 млн рублей.

В случаях как с Ливо, так и с Хмелевским «Салават», как популярно говорить в последнее время в КХЛ, поступил в рамках действующего регламента. Однако свою репутацию что у хоккеистов, что у клубов уфимцы знатно подпортили. Теперь им сложнее придется оформлять переходы и заключать контракты, поскольку противоположная сторона будет вести себя осторожно и несколько раз подумает перед тем, как заключить сделку с клубом из Уфы.