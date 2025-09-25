2-й тайм Лилль — БраннОнлайн
ФутболХоккейТеннисБоиПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекеры
  • Хоккей
  • 1
    •
  • 0
    •
  • 0
    •

    Деньги не пахнут: почему обмен Хмелевского в «Ак Барс» портит репутацию «СЮ»

    Уфимский клуб выполнил просьбу хоккеиста на обмен, но есть нюанс

    Хоккей Прогнозы на КХЛ Салават Юлаев Авангард Ак Барс Трансферы КХЛ Витязь СКА Шанхай Дрэгонс
    Вся лентаСамое главное
    Главный тренер «Лилля» Бруно Женезио«Лилль» — «Бранн»: онлайн, прямая трансляция матча Лиги Европы Виктор Эдвардсен«Гоу Эхед Иглс» — ФКСБ: онлайн, прямая трансляция матча Лиги Европы Ламин ЯмальЗабудьте про Дембеле: Мбаппе, Эстеван и еще пять конкурентов Ямаля за «Золотой мяч» в ближайшие 10 лет
  • 19:48
    • «Ак Барс» минимально переиграл «Барыс» в гостях
  • 19:23
    • «Трактор» разгромил «Авангард» на своем льду
  • 17:20
    • Хмелевский подписал контракт с «Ак Барсом»
  • 15:48
    • Синнер легко разобрался с Чиличем на турнире в Токио
  • 14:32
    • «Амур» победил дома ЦСКА
  • 12:14
    • Семак: Вендел не был травмирован, только спазм мышц
  • 15:08
    • Стали известны судьи на 10-й тур РПЛ
    Все новости спорта
    Александр Хмелевский
    ТопФрибетПолучитьБез депозитаТрансляции матчей
    Александр Хмелевский
    23 сентября «Салават Юлаев» и «Ак Барс» провели обмен: в Казань отправился Александр Хмелевский, а в Уфу — Уайатт Калинюк и денежная компенсация (по информации СМИ, 230 млн рублей). О том, как в Башкортостане сорвали почти заключённую сделку — в материале LiveSport.Ru.

    «Салават» продал свою последнюю звезду

    «Салават Юлаев» переживает далеко не лучшие времена. После окончания прошлого сезона, который стал для уфимского коллектива лучшим за 6 лет (второе место на «Востоке» и выход в полуфинал), стало известно о значительном сокращении его бюджета.

  • Новый сезон КХЛ: Устойчивые середняки и неоднозначные аутсайдеры
  • «Шанхай» выйдет в плей-офф, Дальний Восток обречен на провал?
  • 03/09/2025

    • В последние годы клуб ради продолжения борьбы за высокие места на фоне сокращения спонсорских выплат от «Башнефти» брал кредиты. Теперь пришло время погашать долги: ведомость сократилась почти на треть и достигла уровня пола зарплат (не более 500 млн рублей).

    В результате проведенной в межсезонье «оптимизации затрат» в Уфе расстались с 6 из 8 самых дорогих хоккеистов, которые делали разницу:

    • Шелдон Ремпал (получал зарплату 88 млн рублей за сезон) — непродление;

    • Джошуа Ливо (85 млн рублей) — расторжение;

    • Михаил Науменков (60 млн рублей) — непродление;

    • Нейтан Тодд (60 млн рублей) — непродление;

    • Динар Хафизуллин (45 млн рублей) — расторжение;

    • Скотт Уилсон (36 млн рублей — за полсезона) — непродление.

    Таким образом, самым дорогим игроком, с которым юлаевцы входили в сезон, был Александр Хмелевский с зарплатой 80 млн рублей. Летом не раз появлялись инсайды, что американским форвардом интересовались то в СКА, то в «Авангарде», то в «Шанхае». Но «Салават» не собирался расставаться с форвардом, который отыграл в Уфе 3 года и стал ассистентом капитана.

  • Мы не можем себе позволить потерять лидера и лишить болельщиков надежды. Мы получили щедрое предложение от Омска, которое позволило бы нам закрыть определенные долги, но Хмелевский остается в команде.
  • генеральный директор «Салавата Юлаева» Ринат Баширов (в августе 2025 г.)

    • С этого заявления прошёл всего месяц, и агент хоккеиста, Станислав Романов, 22 сентября огорошил болельщиков команды из столицы Башкортостана — «Салават» и «Авангард» ведут переговоры по поводу перехода 26-летнего нападающего.

    Александр Хмелевский
    hcsalavat.ru

    Хотя уфимцев понять можно: команда, набрав за 7 игр всего 4 очка, замыкает турнирную таблицу Восточной конференции, Хмелевский явно не тащит (в 6 матчах, проводя на площадке в среднем 21 минуту), а долги у клуба сами себя не погасят. При этом Омск, который судя по всему распрощался с надеждами дождаться Майкла Маклауда, собирался заплатить компенсацию в размере 200 млн рублей.

    Однако сутки спустя «Салават Юлаев» неожиданно для многих оформил сделку со своим принципиальным соперником — «Ак Барсом». Казань сумела перекрыть предложение сибиряков: уфимский клуб получил 230 млн рублей, а также защитника Уайатта Калинюка.

    Уайатт Калинюк
    www.ak-bars.ru

    И это несмотря на то, что центральный нападающий уже обо всём договорился с «Авангардом», по телефону переговорил с главным тренером Ги Буше и даже купил билет до Санкт-Петербурга, где «ястребам» предстояла встреча со СКА. А пресс-служба омичей, опубликовав фотографию шмеля в красно-чёрной раскраске, успела намекнула на скорый переход.

    Однако, по информации «Бизнес Online», как только стало о том, что «Салават» готова расстаться с Хмелевским, в офисе «Татнефти» дали менеджерам «барсов» зеленый свет на контакты с юлаевцами. Клубы успели договориться всего за несколько часов. Омск предпринял попытку переубедить Уфу, предложив 270 млн, но, по всей видимости, сказались хорошие отношения между высшем руководством Татарстана и Башкортостана.

  • Финально мы предложили больше, чем Казань. Решение было за «Салаватом». Они приняли решение, которое нас огорчило. Каждый день нас учит чему-то новому. Сегодня не исключение. Данная ситуация будет учтена в будущем.
  • генеральный менеджер «Авангарда» Алексей Сопин

    • «Ак Барс» помог и себе, и заклятым друзьям

    Руководство «Салавата Юлаева» хотело заполучить ещё и активы в виде игроков, в то время как омичи предлагали обмен только на денежную компенсацию. Так в этой истории и появилась персона защитника Уайатта Калинюка, который лишь в июле перебрался из чемпионата Финляндии в Казань (хотя изначально он собирался стать игроком «Витязя», пока клуб не снялся с чемпионата).

  • Ротенберг не спас «Витязь». Ждём Романа Борисовича в «Локомотиве»?
  • На хоккейной карте России одним клубом стало меньше
  • 24/06/2025

    • Агент канадского хоккеиста Иван Ботев признался, что он со своим клиентом не ожидал этого обмена и был очень удивлен. Но отнёсся к более философски: «Всё что ни делается, к лучшему. Так что Уайтт будет играть за Уфу».

    А вот «Авангард», Хмелевский и его агент оказались в шоке. Тем более, обмен инициировала именно сторона хоккеиста, который, якобы, на третей неделе регулярного чемпионата понял, что для «Салавата» потолком в этом сезоне будет борьба за попадание в плей-офф.

  • Всё произошло в воскресенье [21 сентября]. Козлов позвонил и сказал, что Хмелевский затребовал у него обмен. Мы были шокированы. Я получил сообщение от агента игрока с теми же требованиями. Собрались с руководством и тренерским штабом. Получив новую информацию, поняли, что уговаривать игрока остаться бессмысленно.
  • генеральный директор «Салавата Юлаева» Ринат Баширов

    • «Ак Барс», заплатив 230 млн рублей, осуществил самый дорогой трансфер в своей истории в КХЛ. Поэтому неудивительно, что казанский клуб в лице генерального менеджера Марата Валиуллина видит в Хмелевском большой потенциал усиления первых звеньев команды и влияния на игру партнёров.

    Марат Валиуллин
    www.ak-bars.ru

    «Барсы» смогли уместить зарплату игрока за счет расставания с Калинюком и отправки Альберта Яруллина в долгосрочный список травмированных хоккеистов. Однако клубу из Татарстана пришлось поуговаривать Хмелевского подписать с ним контракт, поскольку он желал играть в «Авангарде», а не в «Ак Барсе».

    Казанцы, в свою очередь, которые летом неудачно провели работу на трансферном рынке, были настроены твёрдо — вариант перепродажи форварда в Омск не рассматривался. Вариантов в этом случае у Хмелевского было не так уж и много: либо соглашаться на игру за «Ак Барс», либо продолжить карьеру в Северной Америке или Европе.

    3000ЗабратьФрибет всем игрокамwinline.ru 15 000ПолучитьПовышенный фрибет без депозитаfon.bet

    В итоге агент игрока и клуб провели больше 12 часов за переговорами, которые завершились согласием хоккеиста на выступление в Казани по действующему контракту, рассчитанному до конца сезона-2026/27 (хотя ему предлагали 5-летнее соглашение). Дебют Хмелевского в составе «Ак Барса» ожидается 27 сентября в Магнитогорске.

  • С вещами на выход. Кто из тренеров КХЛ будет уволен первым?
  • Вскоре тренерская биржа труда придёт в движение
  • 18/09/2025

    • За этот ход менеджмент «Ак Барса» можно похвалить: и сопернику не дали усилиться, и свой состав пополнили признанным мастером. Вопросы только вызывает мотивация Александра, которого по сути силой заставили переехать в Казань, а не в Омск. Кажется, что Хмелевский будет играть со страстью, только если «барсы» улучшат результаты и станут реальным претендентами на Кубок Гагарина.

    В Уфе поступают эффективно, но некрасиво

    «Салават» во второй раз, пытаясь сократить расходы, попал в некрасивую историю с расставанием хоккеистов. В августе не менее скандальная ситуация случилась с Джошуа Ливо, который в регулярном чемпионате минувшего сезона забил 49 голов и побил рекорд Сергея Мозякина. Весной юлаевцы подписали с ним новый контракт с зарплатой в 110 млн рублей, что в новой реальности клубу из Башкортостана было не по карманам.

    Джошуа Ливо
    hcsalavat.ru

    И в Уфе решили воспользоваться тем, что форвард из-за задержек при получении рабочей визы не явился в расположение команды к первому дню предсезонных сборов. Хотя, по словам агента игрока, между его клиентом и клубом была устная договоренность о позднем прибытии в Россию. Однако она не была закреплена документально, поэтому «Салават» воспользовался полученным правом расторгнут контракт без выплаты компенсации хоккеисту.

    Сторона игрока рассматривала вариант судиться с клубом. Однако на носу было начало сезона, а судебные разбирательства — дела небыстрые. Поэтому было принято решение завершить все дела с «Салаватом» и принять поступившее от «Трактора» предложение на 70 млн рублей.

  • Новый сезон КХЛ: Фавориты и их преследователи
  • «Локомотив» вновь возьмет Кубок, а «Трактор» совершит еще один рывок?
  • 02/09/2025

    • В случаях как с Ливо, так и с Хмелевским «Салават», как популярно говорить в последнее время в КХЛ, поступил в рамках действующего регламента. Однако свою репутацию что у хоккеистов, что у клубов уфимцы знатно подпортили. Теперь им сложнее придется оформлять переходы и заключать контракты, поскольку противоположная сторона будет вести себя осторожно и несколько раз подумает перед тем, как заключить сделку с клубом из Уфы.

    Читайте также

    РегистрацияФрибет 15 000 рублей без депозита 3000ПолучитьФрибет всем игрокам
    Лучшие прогнозы на спортВсе прогнозыПрогнозы на футбол
    4.29
  • Экспресс дня 25 сентября
  • Сегодня в 22:30
    •  1.74
  • Прогноз на матч Овьедо — Барселона
  • Футбол
  • Сегодня в 22:30
    •  2.40
  • Прогноз на матч Астон Вилла — Болонья
  • Футбол
  • Сегодня в 22:00
    •  2.10
  • Прогноз на матч Утрехт — Лион
  • Футбол
  • Сегодня в 22:00
    •  2.10
  • Прогноз на матч Зальцбург — Порту
  • Футбол
  • Сегодня в 22:00
    •  2.55
  • Прогноз на матч Крылья Советов — Динамо
  • Футбол
  • Завтра в 18:00
    •  3.70
  • Прогноз на матч Страсбург — Марсель
  • Футбол
  • Завтра в 21:45
    •  2.00
  • Прогноз на матч Локомотив — Автомобилист
  • Хоккей
  • Завтра в 19:00
    •  2.25
  • Прогноз на матч Бавария — Вердер
  • Футбол
  • Завтра в 21:30
    •
  • Главное Фрибет до 15 000 ₽Новым игрокам, без условий Футбол Прогнозы на спорт Букмекеры Хоккей
    LiveПрогнозыВся лентаТрансферы
    КХЛНХЛЧМ-2025ЕвротурМЧМ-2025
    Теннис Бои Прочие