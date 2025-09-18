С вещами на выход. Кто из тренеров КХЛ будет уволен первым?

С начала очередного сезона Континентальной хоккейной лиги прошло две недели. Не у всех команд стартовые игры прошли удачно, что может стать фатальным для некоторых тренеров. Назовём главных кандидатов на тренерскую отставку и тех, кто может их заменить.

Алексей Кудашов

«Динамо» Москва

Московское «Динамо» под руководством Алексея Кудашова из года в год постепенно улучшало результаты. Если весной 2023 года столичный клуб вылетел в первом раунде от «Торпедо», то в следующем сезоне бело-голубые выиграли регулярный чемпионат, а в прошлом году впервые за 12 лет вышли в полуфинал.

В межсезонье менеджмент «Динамо» постарался по максимуму исполнить пожелание Кудашова сохранить прежний состав. Поэтому результаты команды на старте сезона удивляют.

Уже на предсезонке команда выступала не самым лучшим образом: 2 минимальные победы над «Юность-Минск» (3:2) и «Торпедо» (1:0) и 4 поражения, в том числе, крупные от ЦСКА (1:4) и «Драконов» (2:6). В официальных играх ситуация не улучшилась. Динамовцев буквально деклассировали всё те же «армейцы» (2:6) и «Авангард» (4:7), а также обыграли «Сочи» (2:3 Б) и «Барыс» (2:5).

В результате стали появляться инсайды о том, что скоро может быть принято решение об отставке Кудашова, чьё соглашение действует до конца текущего сезона. Хотя время для исправления ситуации будет дано.

Руководство «Динамо» крайне недовольно неудачным стартом сезона бело-голубых. Однако там осознают, что поражения на старте сезона обусловлены серьезными нагрузками, которые команда получила во время предсезонной подготовки. В случае, если матчи с «Амуром» и «Адмиралом» закончатся поражениями для московской команды, руководство клуба вернется к рассмотрению вопроса о расставании с главным тренером. знакомый с ситуацией источник «Матч ТВ»

По данным «Советского спорта», 54-летнему наставнику дали 5 матчей на исправление ситуации, после чего его работе будет дана соответствующая оценка. А как сообщает журналист Артур Хайруллин, в «Динамо» не хотят платить компенсацию Кудашову, поэтому он покинет клуб последним.

Алексей Кудашов globallookpress.com

Пока что расстались с тренером по нападению и большинству Ильнуром Гизатуллиным (официально — за незнание английского языка) и вместо него вернули Вячеслава Козлова. Кроме того, в ближайшее время штаб может покинуть тренер по обороне и меньшинству Андрей Скопинцев.

В то же время нельзя игнорировать тот факт, что «Динамо» зашло в сезон без основного вратаря. Владислав Подъяпольский ещё в конце прошлого сезона повредил колено — его восстановление продолжается до сих пор. 22-летний Максим Моторыгин справляется не очень хорошо (88,0% ОБ), а дальше за ним 17-летний Владимир Селиванов.

Хотя тяжелый старт сезона — это одна из характерных черт команд Алексея Николаевича. В свое время за это его уволили в «Локомотиве». Прошлую регулярку «Динамо» тоже начало неудачно — в 14 матчах бело-голубые проиграли 8 раз. Зато сразу после этой серии подопечные Кудашова выдали отрезок из 13 побед в 16 играх и завершили гладкий чемпионат на втором месте Запада.

Тем не менее, руководство клуба хотя и не ведет переговоры, но уже рассматривает несколько кандидатур на замену Кудашова, в числе которых фигурируют Роман Ротенберг, занявший летом пост заместителя генерального директора «Динамо», и Зинэтула Билялетдинов, пребывающий без работы с марта 2024 г. Кроме того, не стоит удивляться, если руководство бело-голубых видит возможного сменщика Кудашова в вернувшимся Козлове.

Анвар Гатиятулин

«Ак Барс» Казань

Анвар Гатиятулин globallookpress.com

Старт нового сезона также проваливает другой постоянный фаворит в борьбе за Кубок Гагарина — «Ак Барс». Казанцы потерпели четыре поражения в пяти матчах, в том числе проиграли три домашние встречи подряд (причем дважды со счётом 3:6). Эти результаты привели «Ак Барс» к промежуточному предпоследнему месту в Восточной конференции.

Казанский клуб испытывает серьезные проблемы с реализацией большинства — лишь 2 попытки розыгрыша лишнего из 15 завершились удачно (13,3%). Да и в целом атака «барсов» не отличается каким-то креативом и отмечается большим количеством брака (впрочем, как и в обороне). Стабильной игру хоккеистов «Ак Барса» назвать точно нельзя.

Также свою роль играют проблемы психологического плана. Еще в прошлом сезоне вызвало сомнение умение казанцев держать удар: они не выбрались из стрессовых ситуаций после перерыва на Матч звезд (проиграли 9 из 14 матчей) и в серии с «Динамо» (уступили 2:4, ведя в счете 2:0).

Все это происходило под руководством Анвара Гатиятулина, которого назначали летом 2024 года. При этом нельзя сказать, что сейчас он бездействует: меняет игровые сочетания, вводит и выводит из состава хоккеистов. Не стоит забывать и провальную работу селекционной службы «Ак Барса» этим летом.

Топ-форварды один за другим проезжали мимо Казани. Удалось подписать разве что вернувшегося из Северной Америки Григория Денисенко. Ну а новички-иностранцы Калинюк и Биро вообще изначально ехали в «Витязь», так что удивляться тому, что они играют как за команду, борющуюся за попадание в плей-офф, не стоит.

Отсюда вполне логично, что, согласно данным «СЭ», сейчас отставка Гатиятулина не планируется. Однако в то же время, если неудачное выступление продолжится в предстоящих матчах против «Салавата Юлаева» и «Авангарда», то позиция менеджмента может измениться.

А ведь Илья Воробьев, которого весной 2024 г. рассматривали в качестве основного кандидата на пост главного тренера клуба, как раз остается свободным. Да и другого отечественного тренера топ-уровня на рынке сейчас нет. Если только в Казани снова не захотят вернуть Зинетулу Билялетдинова.

Борис Миронов

«Лада» Тольятти

Борис Миронов globallookpress.com

«Лада» после завершения прошлого сезона как организация пережила серьёзную перестройку. Все началось с прихода нового спонсора — компании «Полипласт», которая также является партнером тульского АКМ. Естественно затем в клубе из Тольятти поменялось руководство — бывший гендиректор «Торпедо» Александр Харламов занял аналогичную должность, а пост спортивного директора занял Сергей Гомоляко.

Наставником команды назначали Бориса Миронова, который в сезоне-2024/25 помогал Бенуа Гру в «Тракторе», а его единственный опыт работы главным тренером в КХЛ относится к первым двум месяцам сезона-2022/23 в «Спартаке». Поэтому сделанный тольяттинцами выбор изначально казался сомнительным.

Тем не менее, 53-летний специалист ставил «Ладе» сбалансированный хоккей, и команда неплохо показала себя на предсезонном турнире в Челябинске, а также в первом матче сезона против «Автомобилиста» (4:3). Но затем случилось поражение от «Торпедо» (3:4) и дважды по 1:6 от СКА и «Локомотива». Эмоции Бориса Михайлова понятны.

Можно сказать одним русским словом — обосрались. Другим словом я просто не могу сегодняшнюю игру озвучить. Завтра будет собрание, будет серьезный разговор с командой, потому что так играть нельзя. Борис Миронов

Важно отметить, что «Лада» летом по именам изменилась тотально: ушёл 21 игрок, пришло 25 новичков. Фактически тренерам приходится строить новую команду. Но кураторы тольяттинского клуба известны тем, что любят быстро делать выводы. Поэтому для изменения ситуации сперва расстались с нападающим Александром Хохлачёвым и защитником Егором Рыковым, а затем с тренером по защитникам Павлом Зубовым.

ХК «Лада» globallookpress.com

Таким образом, Борис Миронов пока сумел отвести от себя санкции со стороны руководства. Но вряд ли ему дадут много времени для исправления ситуации. Так что можно предположить, что результаты домашней серии («Торпедо», СКА, «Сочи», «Драконы») будут иметь для наставника крайне важное значение.

По весне в шорт-лист тольяттинского клуба включали Евгения Корешкова и Илью Воробьева. Думается, что специалисты вряд ли откажутся от предложения, если оно поступит, тем более, от клуба с новым амбициозным руководством.