Не по той дорожке. Форварда «Спартака» отстранили за употребление наркотиков

Центрального нападающего «Спартака» Ивана Морозова 16 сентября отстранили от участия в тренировках и матчах команды. Причина — обнаружение в допинг-пробе запрещённого вещества. О деталях случившегося и возможном развитии ситуации — в материале LiveSport.Ru.

Серьёзное нарушение правил

16 сентября центральным матчем игрового дня в КХЛ было противостояние ЦСКА и «Спартака». Фанаты красно-белых, обсуждая, как бы их любимчикам пробить вратаря «армейцев» Мартина Спенсера, наверняка возлагали большие надежды на игру лучшего бомбардира команды в текущем сезоне Ивана Морозова (за 4 матча он выбил 5 (1+4) очков). Но за час до начала матча эти надежды разбились о следующее официальное заявление.

На основании официального уведомления, полученного от РУСАДА, в пробе нападающего Ивана Морозова выявлено запрещённое вещество. В соответствии с установленными регламентами спортсмен временно отстранён от участия в тренировочном процессе и матчах команды до завершения всех предусмотренных процедур и окончательного установления обстоятельств. Клуб обращает внимание, что выявленное вещество попало в организм игрока вне рамок деятельности ХК «Спартак» и медицинского штаба команды. Хоккейный клуб «Спартак» последовательно придерживается принципов честной игры, выступает за неукоснительное соблюдение антидопинговых правил и окажет полное содействие уполномоченным органам в рамках проводимого разбирательства. пресс-служба ХК «Спартак»

Сразу обратило на себя отстраненное отношение красно-белых к Морозову. Все-таки в подобных ситуациях клубы обычно используют обтекаемые формулировки, пытаясь, тем самым, как-то смягчить ситуацию. А здесь «Спартак» не просто не поддержал хоккеиста, а сразу дистанцировался от него.

Иван Морозов spartak.ru

Чуть позже стало понятно, почему столичный клуб избрал жесткую позицию в плане информирования о произошедшей ситуации. Источник «РИА Новости» сообщил, что в допинг-пробе Морозова обнаружены следы кокаина. Любая история, связанная с уличением спортсменов в употреблении запрещённых веществ — это удар по имиджу организации. А тут он был нанесен из-за безалаберного поведения хоккеиста. Поэтому неудивительно, что «Спартак», по информации «Матч ТВ», собирается досрочно расторгнуть контракт.

Московский клуб склоняется к тому, чтобы расторгнуть контракт с Морозовым. У него найден слишком серьезный допинг, который нельзя ставить в один ряд со случаями Каменева, Голышева и других. Это личное дело Морозова, но, по сути, он подставил «Спартак» в самый тяжелый момент сезона. приближенный к ситуации источник «Матч ТВ»

Более того, «Спартак» еще до завершения дня на своем официальном сайте убрал профиль Морозова из состава команды. Действующий контракт нападающего с клубом рассчитан на срок до 31 мая 2026 года. Если верить журналистам, то зарплата игрока составляет 45 млн рублей за сезон.

Масла в огонь для Ивана Морозова еще подлил телеграм-канал «Mash на спорте», который сообщил, что хоккеист страдал алкоголизма, из-за чего в команде были проблемы с микроклиматом.

Весь прошлый сезон хоккеист то появлялся, то пропадал из заявки как раз-таки из-за вопросов со спиртным. Морозов мог с бодуна прийти на тренировку. Тренерский штаб и партнёры пытались его вразумить, как-то помочь справиться с недугом — тщетно. телеграм-канал «Mash на спорте»

Справедливости ради стоит сказать, что Морозов в сезоне-2024/25 пропустил всего 4 матча. На счету форварда в регулярном чемпионате было 50 очков (19+31) в 64 матчах, а также 12 очков в 12 матчах розыгрыша Кубка Гагарина, проводя на площадке в среднем чуть больше 18 минут.

Иван Морозов spartak.ru

Хотя в конце регулярного чемпионата тренерский штаб «Спартака» во главе с Алексеем Жамновым в двух матчах подряд не выпускал в третьих периодах Морозова вместе с партнером по первому звену — Николаем Голдобиным. А на третий матч они вовсе оказались вне заявки команды. Тогда главный тренер заявил, что хоккеисты не заслужили того, чтобы играть: «Надо выходить и работать, а не кататься, как на массовом катании».

Допинг-скандалы становятся для КХЛ обычным делом

За последние полгода этот случай стал уже четвёртым допинг-скандалом в КХЛ. Сразу два игрока ЦСКА — Владислав Каменев и Никита Седов — попались на злополучном мельдонии. Также положительную пробу на запрещенное вещество (а именно — псевдоэфедрин) сдал лидер «Автомобилиста» Анатолий Голышев.

И если в истории с «армейцами» пока никакой ясности нет (помимо того, что Седов по своей инициативе расторг контракт с ЦСКА), то судьба 30-летнего нападающего может решится 25 сентября. На эту дату назначено заседание, на котором сторона РУСАДА будет требовать наложение 2-летней дисквалификации.

Отстранение может настигнуть не только действующего спортсмена, но и менеджера. Об этом может рассказать Игорь Григоренко, который 1 июля был назначен генеральным директором «Сочи», а через полтора месяца отстранен Международной федерацией хоккея от работы в спорте на 4 года из-за положительной допинг-пробы, взятой аж в марте 2015 года, когда он выступал за ЦСКА. Продолжение этой истории последует в Спортивном арбитражном суде.

Что теперь ждёт Морозова и «Спартак»?

Судя по всему, Иван Морозов без поддержки клуба будет дисквалифицирован на максимально возможные 4 года — по аналогии с делом Евгения Кузнецова. Напомним, экс-звезда НХЛ в мае 2019 г. принимал участие в чемпионате мира. В сданной на том турнире допинг-пробе также был найден кокаин, после чего ИИХФ дисквалифицировала нападающего на 4 года.

Евгений Кузнецов globallookpress.com

Однако в Национальной хоккейной лиге кокаин не входит в число веществ, которые дают спортивное преимущество, поэтому Кузнецов благополучно продолжил выступать в составе «Вашингтон Кэпиталз». Вот и сейчас уехать в Северную Америку — это единственный вариант с продолжением карьеры у Ивана.

В НХЛ права на 25-летнего форварда принадлежат команде «Лас-Вегас Голден Найтс». Но он не тянул уровень НХЛ, поэтому более вероятным кажется подписание контракта с фарм-клубом АХЛ, где он является неограниченно свободным агентом, или с командой из лиги Восточного побережья. Это утверждает источник «Матч ТВ».

В свою очередь, для «Спартака» расставание с Морозовым с чисто спортивной точки зрения — это большая потеря. Менеджменту красно-белых будет сложно заменить центрального нападающего первого звена.

По иронии судьбы, самым статусным отечественным центрфорвардом, пребывающим в роли свободного агента, остается всё тот же Евгений Кузнецов, который продолжает искать варианты в НХЛ. За возможный его переход в «Спартак» говорит месторасположение клуба (в Москве) и атакующий стиль игры команды Жамнова, против — самоограничение на зарплаты хоккеистов, которое держится на уровне 45 млн рублей.

Если вариант с Кузнецовым не срастется, то красно-белые могут попытаться привести кого-то из-за границы. Одно легионерское место у москвичей остается свободным.

Реакция хоккейной общественности

Подобные новости сами по себе, конечно, шокируют. Но поскольку хоккеиста ловят на употреблении запрещенных веществ уже далеко не в первый раз, то хоккейные эксперты отнеслись к новому кейсу более сдержано, чем ранее.

Бывший главный тренер сборной России Владимир Плющев оценил этот эпизод для Морозова как выстрел себе в ногу. Валерий Каменский, будучи не последним человеком в «Спартаке», призвал не торопиться.

Естественно, это подводит команду, что еще сказать. Но надо узнать подробности, что и как. Может быть, еще будет проба. Сами знаете. Нужно расследовать и уже потом делать выводы. советник президента «Спартака» Валерий Каменский

Двукратный олимпийский чемпион Вячеслав Фетисов назвал отстранение Морозова от участия в тренировках и матчах команды потерей для «Спартака» и связал очередной допинг-скандал с безответственностью.

Надо понимать, что это запрещенное средство, внимательно относиться. С другой стороны: авось пронесет, проносит. Об этом надо говорить. Три примера не дали никакого результата. Нужна разъяснительная работа в клубах, в лиге. Сам спортсмен должен понимать меру ответственности, что он принимает, каким образом допинг попадает в твой организм. двукратный олимпийский чемпион Вячеслав Фетисов

Хоккейный эксперт и про-скаут «Питтсбурга» Леонид Вайсфельд также выразил мнение, что терять ведущего игрока (особенно, центрфорварда первого звена) тяжело любому клубу. В то же время он отметил, что Морозов, имея большой талант, уже не первый сезон играл ниже своего высокого уровня.

Владислав Третьяк globallookpress.com

Президент Федерации хоккея России Владислав Третьяк заявил, что выступает против того, чтобы хоккеисты принимали допинг (было бы странно, если было бы наоборот).

Допинг губит людей, их карьеру. Надо думать, что ты делаешь. Надо думать о будущем, а не о том, что тебя не поймают. Когда мы играли, то никогда допинг не принимали. Потому что мы рассчитывали на свои силы. А чтобы быть сильным, нужно действительно готовиться и честно играть. президент ФХР Владислав Третьяк

Что касается главного тренера «Спартака» Алексея Жамнова, то на пресс-конференции после матча с ЦСКА он комментировать ситуацию не стал. Но хотя бы первую игру без форварда красно-белые завершили победой по буллитам, проявив характер и отыгравшись со счёта 2:5.