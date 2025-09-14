Серия «Торпедо», 11 голов в Омске, первые успехи «Шанхай Дрэгонс»

Вторая неделя регулярного сезона сопровождалась чередой результативных матчей и крутых поворотных моментов на льду.

«Авангард» обыграл «Динамо» в матче с 11 шайбами

Самый фестивальный матч второй недели прошел в субботу в Омске. Взяв под прицел игру на встречных курсах — до этого в двух очных пересечениях команды забивали семь шайб и более — «Авангард» и «Динамо» выдали гениальную битву, завершившуюся победой коллектива Ги Буше при одиннадцати заброшенных шайбах.

Одним из главных героев игры на «G-Drive Арене» стал Николай Прохоркин, оформивший хет-трик. Первую шайбу нападающий Омска провел на третьей минуте, реализовав большинство.

Но к моменту его первого результативного действия «Авангард» уже уступал 0:1, так как за минуту до этого счет открыл Седрик Пакетт, который подкараулил добивание после броска Даниила Пыленкова.

После быстрого обмена шайбами инициатива перешла к «Динамо». Три удаления подряд сломали наступательную конструкцию «Авангарда», что в моменте обернулись голами Джордана Уила и Игоря Ожиганова. Обе шайбы были пропущены при численном преимуществе команды Алексея Кудашова, и «Авангард» оказался в роли отстающего.

После перерыва картина изменилась. Уже на старте второго периода Дамир Шарипзянов точным броском сократил разрыв, а неудачная в плане исполнения попытка Дмитрия Рашевского на шестой минуте завершилась курьезным голом после ошибки Максима Моторыгина.

При счете 3:3 давление омичей не снизилось. Прохоркин, проявив настойчивость на вбрасывании, буквально протолкнул шайбу в ворота, а спустя пару минут эффектным броском завершил сольный проход и набрал третий балл, который полностью перевернул ход игры.

«Авангард» разбил московское «Динамо» ХК «Авангард»

В третьем периоде шестой гол добавил Александр Волков — Наиль Якупов выиграл борьбу за воротами и ассистировал партнеру, который отправил шайбу между щитков вратаря.

Следом Моторыгина сменил дебютант Владимир Селиванов. На четвертой минуте «бело-голубые» провели еще одну результативную атаку. Артем Швец-Роговой сократил разрыв до двух шайб.

На флажке двадцатиминутки «Динамо» попыталось спастись, выпустив шестого полевого, но обусловленный риск закончился голом Джованни Фьоре в пустые ворота.

Итог — результативная и убедительная победа «Авангарда» со счетом 7:4, которая стала для омичей второй на неделе. Ранее команда Ги Буше в более скромном формате разобралась с «Амуром» — 2:1, но до этого потерпела домашнее поражение от «Ак Барса» — 1:2.

Московское «Динамо» тем временем продолжает страдать. Новый сезон начался для команды Кудашова совсем не по плану: на неделе «бело-голубые» весьма неожиданно проиграли «Сочи» на своем льду в серии бросков (2:3).

Следом динамовцы одержали пока единственную в регулярке победу над «Металлургом» Мг во встрече, исход которой также предопределили буллиты (2:1).

«Автомобилист» уничтожил «Ак Барс»

10 сентября «Ак Барс» проводил первый домашний матч сезона, однако праздник возвращения большого хоккея в Казань не задался. Виной всему стал «Автомобилист», который деклассировал коллектив Анвара Гатиятулина во встрече с девятью голами.

В игре с акцентом на борьбу, стычки и высокую плотность счет открыли именно казанцы — усилиями Кирилла Семенова на четвертой минуте. После хозяйской шайбы серия ответных действий «Автомобилиста» оказалась сокрушительной.

В середине периода Артем Каштанов и Роман Горбунов в считаные минуты перевернули ход встречи, а вратарь Евгений Аликин несколько раз спас уральцев от верных голов.

Во втором периоде «Ак Барс» попытался усилить натиск, но именно гости реализовали свои моменты. На восьмой минуте Рид Буше вырвался к воротам и хладнокровно переиграл Тимура Билялова, а затем Стефан Да Коста реализовал численное преимущество.

Замена голкипера впоследствии не стала переломной: Максим Денежкин и Горбунов довели счет до разгромного. Между тем драки и жесткие столкновения, коих стало ощутимо больше, лишь подогрели накаленную атмосферу, но не помогли хозяевам обрести импульс, чтобы спасти игру.

«Автомобилист» уничтожил «Ак Барс» VK

В заключительной двадцатиминутке казанцы сумели сократить разрыв благодаря Григорию Денисенко и Митчеллу Миллеру, однако на полноценное возвращение сил и времени Казани не хватило.

«Автомобилист» грамотно действовал на своей половине и не позволил сопернику приблизиться вплотную по счету, доведя дело закономерного исхода в свою пользу — 6:3. Для уральцев это первая победа в сезоне, добытая за счет собранной игры и эффективности в ключевых ее эпизодах.

Прошедшая неделя в КХЛ в целом оказалась для команды Николая Заварухина насыщенной на результативные матчи. Напомним, что семидневка началась с поражения от преобразившейся летом «Лады», в гостевой встрече, в которой дубль Брукса Мэйсека не спас уральцев от неудачи — соперник использовал ошибки в обороне и в решающие минуты третьего периода дожал екатеринбуржцев.

Заключительным в рамках недели стал матч с «Салаватом Юлаевым». Команда Заварухина сделала ставку на интенсивный старт и уже в первом периоде забросила дважды — Семен Кизимов и Брукс Мэйсек задали тон. Позже к ним присоединился Стефан Да Коста, а Рид Буше поставил точку — 4:1.

Перфоманс «Шанхай Дрэгонс»

На старте сезона запущенный под новым спортивным брендом китайский клуб действует без робости: быстрые входы в зону, подключение защитников, прессинг — кажется, мы наблюдаем формирование стиля, который должен стать для команды Жерара Галлана системообразующим на дистанции.

Ставка канадского штаба на открытый хоккей позволила «Шанхай Дрэгонс» ворваться в лигу максимально бодро и зрелищно.

Спустя несколько дней после событийного дерби Санкт-Петербурга «драконов» ждал другой непростой гость — «Адмирал», который по своему тактическому почерку едва ли похож на СКА, но вместе с тем сумел доставить шанхайцам трудности за счет своих характерных качеств.

В первом периоде встречи с «Адмиралом» дальневосточники продемонстрировали тотальное доминирование, перебросав «Шанхай» в четыре раза. Тем не менее коллектив Галлана выдержал стартовый натиск и дважды отыгрался в концовке.

«Шанхай Дрэгонс» проиграли «Адмиралу» VK

Голы Ника Меркли и Макса Эллиса вернули «драконам» надежду, а Райан Спунер забросил шайбу за три минуты до сирены и перевел встречу в овертайм. Итоговый исход решила серия бросков, в которой «Адмирал» оказался точнее — 3:4.

Несмотря на поражение, десять голов в двух матчах обозначили характер дебютанта, сумевшего в моменте выжать максимум после провального стартового отрезка.

Третьим пунктом в рамках регулярки стала встреча с «Локомотивом», действующим чемпионом, в противостоянии с которым «драконы» показали, что сенсация против СКА не была волей случая.

Пропустив первыми в начале периода, хозяева «СКА-Арены» не посыпались: во второй двадцатиминутке Райан Спунер сравнял счет, а в начале третьей Райли Саттер вывел команду вперед.

Шикарную концовку «Дрэгонс» обеспечили Макс Эллис и Дойл Сомерби, которые подытожили крупную победу — 4:1. Таким образом, «Шанхай» оказался в первых рядах таблицы Западной конференции.

Яркий «Нефтехимик»

«Нефтехимик» начинал сезон в статусе одной из самых скромных команд Востока, и домашние 0:5 в дебютной игре с «Северсталью» стали тому подтверждением. Однако после неудачного вхождения в регулярку команда Игоря Гришина проделала хорошую работу над ошибками.

Разгромное поражение на домашнем льду не только не выбило нижнекамцев из колеи, но и закалило бойцовский характер. Так, во встрече с «Трактором» в начале недели «Нефтехимик» уступил лишь в концовке, успев по ходу дважды отыграться и доставить массу проблем последнему финалисту Кубка Гагарина — 3:4.

Через пару дней нижнекамцы сотворили безумный камбэк против минского «Динамо». Проигрывая 0:3, «нефтяники» не дрогнули и шаг за шагом готовились вернуться в игру: голы Евгения Митякина и Матвея Надворного оживили арену Нижнекамска, после чего на морально-волевых хозяева сумели сравнять счет.

В большинстве переломную шайбу провел Андрей Белозеров — 3:3. Точку же в крутом походе за двумя очками поставил Максим Федотов, закрепив итоговый счет 4:3. Этот матч стал первым победным для нового штаба во главе с Гришиным.

«Нефтехимик» в победном матче с «Локомотивом» VK

Не менее показательной в контексте боевого настроя стала встреча с действующим чемпионом — «Локомотивом». Проигрывая 1:3 на своем льду, «Нефтехимик» вновь проявил упорство.

Шайбы Белозерова, Жана-Себастьяна Ди и Евгения Митякина восстановили равновесие, а после еще одной волны обмена голами — за Ярославль отличился Радулов, в составе Нижнекамска забил Юртайкин — встреча перетекла в овертайм.

В фазе игры до победной шайбы решающим оказалось результативное действие Дамира Жафярова, который реализовал большинство — 5:4. Так, в условиях самоотверженности и борьбы до финальной сирены «Нефтехимику» удалось на время прописаться в верхней половине таблицы Восточной конференции.

«Торпедо» пока без поражений

«Торпедо» под руководством Алексея Исакова начало сезон так, словно никаких сомнений в курсе на обновление быть и не могло. Команда выиграла стартовую серию, но главное — сделала это за счет содержательного хоккея, с нацеленностью на продуманные комбинации и хорошую реализацию, включая большинство.

Особый вес в беспроигрышной череде имела встреча со СКА в начале недели. Причиной послужило возвращение в «Нагорный» Игоря Ларионова, которого, к слову, трибуны встретили достаточно тепло.

В непростой в контексте развития событий игре нижегородцы начали дерзко: Егор Соколов после передачи Егора Виноградова мощным броском открыл счет уже на шестой минуте, после чего хозяева отдали территорию и инициативу хоккеистам СКА.

Питерцы ответили голом лишь во втором периоде, когда Николай Голдобин добил шайбу после броска Андрея Локтионова. Но хозяева снова вышли вперед — Владислав Фирстов подкараулил момент и кистевым броском поразил цель.

В третьем периоде армейцы реализовали большинство усилиями Сергея Плотникова, и все пришлось решать в овертайме. На пятиминутном отрезке Виноградов завершил вечер, добавив к двум передачам победный гол — 3:2.

В домашнем поединке против «Лады» нижегородцы также испытали трудности, но сумели переломить ход. Уступая в начале первого периода, Михаил Абрамов — ближе к середине двадцатиминутки — замкнул диагональ партнера в формате пять на четыре.

«Торпедо» победило «Ладу» VK

После перерыва торпедовцы, вновь уступая в счете, в который раз вернулись в игру благодаря уверенной реализации лишнего. Сергей Гончарук удачно сыграл на добивании, а в начале третьего отрезка оформил дубль.

Победная шайба между тем оказалась на счету Егора Соколова за четыре минуты до сирены. Несмотря на попытки «Лады» сократить отставание, «Торпедо» справилось с давлением и одержало верх с минимальным разрывом — 4:3, в очередной раз подтвердив наличие волевых качеств.

В схожем положении команда Исакова находилась в первом в сезоне выездном матче в Москве, где «Спартак» в моменте вел 2:0. Но «Торпедо» вновь перестроилось на ходу. Оставшись на льду в меньшинстве на седьмой минуте второго периода, Никита Рожков нашел момент для взятия ворот, подставив клюшку под бросок.

Почти сразу — на одиннадцатой минуте — Егор Виноградов прошел всю площадку и сравнял счет. В третьем периоде «Торпедо» пропустило вновь, но за полторы минуты до сирены Сергей Гончарук реализовал большинство. В овертайме Кирилл Воронин завершил результативную комбинацию, тем самым зафиксировав четвертую кряду победу на старте.

Турнирная таблица по итогам 2-й недели

Оставшись единственной командой лиги без поражений, «Торпедо» закрепилось на первой строчке с 8 очками на счету, на 2+ турнирных пункта оторвавшись от ЦСКА и «Шанхай Дрэгонс», замыкающих тройку лидеров.

Одной из сенсаций стала пятая позиция «Сочи», который внезапно превратился в головную боль для фаворитов. На неделе команда Владимира Крикунова отняла очки у «Динамо» Москва (3:2 бул.) и ЦСКА (2:0), а также расписала ничью с «Трактором» (3:4 от.).

В нижней части таблицы в негативном ключе выделяются «Спартак» и «Динамо» Москва, уровень игры которых вызывает вопросы. Коллектив Жамнова завершил неделю без побед, а динамовцы, как было упомянуто ранее, добились результата лишь на льду «Магнитки» (2:1 бул.).

Таблицу Востока тем временем возглавил «Трактор», но исключительно за счет количества матчей, тогда как с качеством не все так однозначно. На счету челябинцев, как и в активе «Металлурга» Мг, идущего вторым, две победы. Отметим, что команда Гру провела пять встреч.

В середине зачета конференции обосновались «Нефтехимик», «Барыс» и «Амур», имеющие на старте чемпионата локальные успехи. «Ак Барс», в свою очередь, замыкает топ-8 с худшими показателями по числу пропущенных шайб по отношению к сыгранным матчам — 17 в 4-х играх.

Не столь убедительно на начальном этапе регулярки выглядели «Салават Юлаев» и «Сибирь», хотя у последней было не так много шансов проявить себя на прошлой неделе.