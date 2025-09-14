ФутболХоккейТеннисБоиПрочиеИгры
    Серия «Торпедо», 11 голов в Омске, первые успехи «Шанхай Дрэгонс»

    КХЛ: обзор второй игровой недели

    Хоккей Прогнозы на КХЛ КХЛ Авангард Автомобилист Адмирал Ак Барс Амур Барыс Витязь Динамо Динамо Минск Шанхай Дрэгонс Лада Локомотив Металлург Мг Нефтехимик Салават Юлаев Северсталь Сибирь СКА Сочи Спартак Торпедо Трактор ЦСКА
    Сергей ТашуевСергей Ташуев: Сейчас «Зенит» не та команда, которую стоит бояться Ива ЙовичНеделя тенниса: триумф 17-летней Йович, крупнейший титул Селехметьевой и финалисты Кубка Дэвиса Эрлинг Холанн«Сити» напомнил, кто хозяин Манчестера: Холанн дублем прибил команду Аморима
    «Авангард» — «Динамо» Москва — 7:4
    Вторая неделя регулярного сезона сопровождалась чередой результативных матчей и крутых поворотных моментов на льду.

    «Авангард» обыграл «Динамо» в матче с 11 шайбами

    Самый фестивальный матч второй недели прошел в субботу в Омске. Взяв под прицел игру на встречных курсах — до этого в двух очных пересечениях команды забивали семь шайб и более — «Авангард» и «Динамо» выдали гениальную битву, завершившуюся победой коллектива Ги Буше при одиннадцати заброшенных шайбах.

    Одним из главных героев игры на «G-Drive Арене» стал Николай Прохоркин, оформивший хет-трик. Первую шайбу нападающий Омска провел на третьей минуте, реализовав большинство.

    Но к моменту его первого результативного действия «Авангард» уже уступал 0:1, так как за минуту до этого счет открыл Седрик Пакетт, который подкараулил добивание после броска Даниила Пыленкова.

    После быстрого обмена шайбами инициатива перешла к «Динамо». Три удаления подряд сломали наступательную конструкцию «Авангарда», что в моменте обернулись голами Джордана Уила и Игоря Ожиганова. Обе шайбы были пропущены при численном преимуществе команды Алексея Кудашова, и «Авангард» оказался в роли отстающего.

    После перерыва картина изменилась. Уже на старте второго периода Дамир Шарипзянов точным броском сократил разрыв, а неудачная в плане исполнения попытка Дмитрия Рашевского на шестой минуте завершилась курьезным голом после ошибки Максима Моторыгина.

    При счете 3:3 давление омичей не снизилось. Прохоркин, проявив настойчивость на вбрасывании, буквально протолкнул шайбу в ворота, а спустя пару минут эффектным броском завершил сольный проход и набрал третий балл, который полностью перевернул ход игры.

    «Авангард» разбил московское «Динамо»

    В третьем периоде шестой гол добавил Александр Волков — Наиль Якупов выиграл борьбу за воротами и ассистировал партнеру, который отправил шайбу между щитков вратаря.

    Следом Моторыгина сменил дебютант Владимир Селиванов. На четвертой минуте «бело-голубые» провели еще одну результативную атаку. Артем Швец-Роговой сократил разрыв до двух шайб.

    На флажке двадцатиминутки «Динамо» попыталось спастись, выпустив шестого полевого, но обусловленный риск закончился голом Джованни Фьоре в пустые ворота.

    Итог — результативная и убедительная победа «Авангарда» со счетом 7:4, которая стала для омичей второй на неделе. Ранее команда Ги Буше в более скромном формате разобралась с «Амуром» — 2:1, но до этого потерпела домашнее поражение от «Ак Барса» — 1:2.

    Московское «Динамо» тем временем продолжает страдать. Новый сезон начался для команды Кудашова совсем не по плану: на неделе «бело-голубые» весьма неожиданно проиграли «Сочи» на своем льду в серии бросков (2:3).

    Следом динамовцы одержали пока единственную в регулярке победу над «Металлургом» Мг во встрече, исход которой также предопределили буллиты (2:1).

    «Автомобилист» уничтожил «Ак Барс»

    10 сентября «Ак Барс» проводил первый домашний матч сезона, однако праздник возвращения большого хоккея в Казань не задался. Виной всему стал «Автомобилист», который деклассировал коллектив Анвара Гатиятулина во встрече с девятью голами.

    В игре с акцентом на борьбу, стычки и высокую плотность счет открыли именно казанцы — усилиями Кирилла Семенова на четвертой минуте. После хозяйской шайбы серия ответных действий «Автомобилиста» оказалась сокрушительной.

    В середине периода Артем Каштанов и Роман Горбунов в считаные минуты перевернули ход встречи, а вратарь Евгений Аликин несколько раз спас уральцев от верных голов.

    Во втором периоде «Ак Барс» попытался усилить натиск, но именно гости реализовали свои моменты. На восьмой минуте Рид Буше вырвался к воротам и хладнокровно переиграл Тимура Билялова, а затем Стефан Да Коста реализовал численное преимущество.

    Замена голкипера впоследствии не стала переломной: Максим Денежкин и Горбунов довели счет до разгромного. Между тем драки и жесткие столкновения, коих стало ощутимо больше, лишь подогрели накаленную атмосферу, но не помогли хозяевам обрести импульс, чтобы спасти игру.

    В заключительной двадцатиминутке казанцы сумели сократить разрыв благодаря Григорию Денисенко и Митчеллу Миллеру, однако на полноценное возвращение сил и времени Казани не хватило.

    «Автомобилист» грамотно действовал на своей половине и не позволил сопернику приблизиться вплотную по счету, доведя дело закономерного исхода в свою пользу — 6:3. Для уральцев это первая победа в сезоне, добытая за счет собранной игры и эффективности в ключевых ее эпизодах.

    Прошедшая неделя в КХЛ в целом оказалась для команды Николая Заварухина насыщенной на результативные матчи. Напомним, что семидневка началась с поражения от преобразившейся летом «Лады», в гостевой встрече, в которой дубль Брукса Мэйсека не спас уральцев от неудачи — соперник использовал ошибки в обороне и в решающие минуты третьего периода дожал екатеринбуржцев.

    Заключительным в рамках недели стал матч с «Салаватом Юлаевым». Команда Заварухина сделала ставку на интенсивный старт и уже в первом периоде забросила дважды — Семен Кизимов и Брукс Мэйсек задали тон. Позже к ним присоединился Стефан Да Коста, а Рид Буше поставил точку — 4:1.

    Перфоманс «Шанхай Дрэгонс»

    На старте сезона запущенный под новым спортивным брендом китайский клуб действует без робости: быстрые входы в зону, подключение защитников, прессинг — кажется, мы наблюдаем формирование стиля, который должен стать для команды Жерара Галлана системообразующим на дистанции.

    Ставка канадского штаба на открытый хоккей позволила «Шанхай Дрэгонс» ворваться в лигу максимально бодро и зрелищно.

    Спустя несколько дней после событийного дерби Санкт-Петербурга «драконов» ждал другой непростой гость — «Адмирал», который по своему тактическому почерку едва ли похож на СКА, но вместе с тем сумел доставить шанхайцам трудности за счет своих характерных качеств.

    В первом периоде встречи с «Адмиралом» дальневосточники продемонстрировали тотальное доминирование, перебросав «Шанхай» в четыре раза. Тем не менее коллектив Галлана выдержал стартовый натиск и дважды отыгрался в концовке.

    «Шанхай Дрэгонс» проиграли «Адмиралу»

    Голы Ника Меркли и Макса Эллиса вернули «драконам» надежду, а Райан Спунер забросил шайбу за три минуты до сирены и перевел встречу в овертайм. Итоговый исход решила серия бросков, в которой «Адмирал» оказался точнее — 3:4.

    Несмотря на поражение, десять голов в двух матчах обозначили характер дебютанта, сумевшего в моменте выжать максимум после провального стартового отрезка.

    • Третьим пунктом в рамках регулярки стала встреча с «Локомотивом», действующим чемпионом, в противостоянии с которым «драконы» показали, что сенсация против СКА не была волей случая.

    Пропустив первыми в начале периода, хозяева «СКА-Арены» не посыпались: во второй двадцатиминутке Райан Спунер сравнял счет, а в начале третьей Райли Саттер вывел команду вперед.

    Шикарную концовку «Дрэгонс» обеспечили Макс Эллис и Дойл Сомерби, которые подытожили крупную победу — 4:1. Таким образом, «Шанхай» оказался в первых рядах таблицы Западной конференции.

    Яркий «Нефтехимик»

    «Нефтехимик» начинал сезон в статусе одной из самых скромных команд Востока, и домашние 0:5 в дебютной игре с «Северсталью» стали тому подтверждением. Однако после неудачного вхождения в регулярку команда Игоря Гришина проделала хорошую работу над ошибками.

    Разгромное поражение на домашнем льду не только не выбило нижнекамцев из колеи, но и закалило бойцовский характер. Так, во встрече с «Трактором» в начале недели «Нефтехимик» уступил лишь в концовке, успев по ходу дважды отыграться и доставить массу проблем последнему финалисту Кубка Гагарина — 3:4.

    • Через пару дней нижнекамцы сотворили безумный камбэк против минского «Динамо». Проигрывая 0:3, «нефтяники» не дрогнули и шаг за шагом готовились вернуться в игру: голы Евгения Митякина и Матвея Надворного оживили арену Нижнекамска, после чего на морально-волевых хозяева сумели сравнять счет.

    В большинстве переломную шайбу провел Андрей Белозеров — 3:3. Точку же в крутом походе за двумя очками поставил Максим Федотов, закрепив итоговый счет 4:3. Этот матч стал первым победным для нового штаба во главе с Гришиным.

    «Нефтехимик» в победном матче с «Локомотивом»

    Не менее показательной в контексте боевого настроя стала встреча с действующим чемпионом — «Локомотивом». Проигрывая 1:3 на своем льду, «Нефтехимик» вновь проявил упорство.

    Шайбы Белозерова, Жана-Себастьяна Ди и Евгения Митякина восстановили равновесие, а после еще одной волны обмена голами — за Ярославль отличился Радулов, в составе Нижнекамска забил Юртайкин — встреча перетекла в овертайм.

    В фазе игры до победной шайбы решающим оказалось результативное действие Дамира Жафярова, который реализовал большинство — 5:4. Так, в условиях самоотверженности и борьбы до финальной сирены «Нефтехимику» удалось на время прописаться в верхней половине таблицы Восточной конференции.

    «Торпедо» пока без поражений

    «Торпедо» под руководством Алексея Исакова начало сезон так, словно никаких сомнений в курсе на обновление быть и не могло. Команда выиграла стартовую серию, но главное — сделала это за счет содержательного хоккея, с нацеленностью на продуманные комбинации и хорошую реализацию, включая большинство.

    Особый вес в беспроигрышной череде имела встреча со СКА в начале недели. Причиной послужило возвращение в «Нагорный» Игоря Ларионова, которого, к слову, трибуны встретили достаточно тепло.

    В непростой в контексте развития событий игре нижегородцы начали дерзко: Егор Соколов после передачи Егора Виноградова мощным броском открыл счет уже на шестой минуте, после чего хозяева отдали территорию и инициативу хоккеистам СКА.

    Питерцы ответили голом лишь во втором периоде, когда Николай Голдобин добил шайбу после броска Андрея Локтионова. Но хозяева снова вышли вперед — Владислав Фирстов подкараулил момент и кистевым броском поразил цель.

    В третьем периоде армейцы реализовали большинство усилиями Сергея Плотникова, и все пришлось решать в овертайме. На пятиминутном отрезке Виноградов завершил вечер, добавив к двум передачам победный гол — 3:2.

    В домашнем поединке против «Лады» нижегородцы также испытали трудности, но сумели переломить ход. Уступая в начале первого периода, Михаил Абрамов — ближе к середине двадцатиминутки — замкнул диагональ партнера в формате пять на четыре.

    «Торпедо» победило «Ладу»

    После перерыва торпедовцы, вновь уступая в счете, в который раз вернулись в игру благодаря уверенной реализации лишнего. Сергей Гончарук удачно сыграл на добивании, а в начале третьего отрезка оформил дубль.

    Победная шайба между тем оказалась на счету Егора Соколова за четыре минуты до сирены. Несмотря на попытки «Лады» сократить отставание, «Торпедо» справилось с давлением и одержало верх с минимальным разрывом — 4:3, в очередной раз подтвердив наличие волевых качеств.

    • В схожем положении команда Исакова находилась в первом в сезоне выездном матче в Москве, где «Спартак» в моменте вел 2:0. Но «Торпедо» вновь перестроилось на ходу. Оставшись на льду в меньшинстве на седьмой минуте второго периода, Никита Рожков нашел момент для взятия ворот, подставив клюшку под бросок.

    Почти сразу — на одиннадцатой минуте — Егор Виноградов прошел всю площадку и сравнял счет. В третьем периоде «Торпедо» пропустило вновь, но за полторы минуты до сирены Сергей Гончарук реализовал большинство. В овертайме Кирилл Воронин завершил результативную комбинацию, тем самым зафиксировав четвертую кряду победу на старте.

    Турнирная таблица по итогам 2-й недели

    КХЛ: Турнирная таблмца

    Оставшись единственной командой лиги без поражений, «Торпедо» закрепилось на первой строчке с 8 очками на счету, на 2+ турнирных пункта оторвавшись от ЦСКА и «Шанхай Дрэгонс», замыкающих тройку лидеров.

    Одной из сенсаций стала пятая позиция «Сочи», который внезапно превратился в головную боль для фаворитов. На неделе команда Владимира Крикунова отняла очки у «Динамо» Москва (3:2 бул.) и ЦСКА (2:0), а также расписала ничью с «Трактором» (3:4 от.).

    В нижней части таблицы в негативном ключе выделяются «Спартак» и «Динамо» Москва, уровень игры которых вызывает вопросы. Коллектив Жамнова завершил неделю без побед, а динамовцы, как было упомянуто ранее, добились результата лишь на льду «Магнитки» (2:1 бул.).

    Таблицу Востока тем временем возглавил «Трактор», но исключительно за счет количества матчей, тогда как с качеством не все так однозначно. На счету челябинцев, как и в активе «Металлурга» Мг, идущего вторым, две победы. Отметим, что команда Гру провела пять встреч.

    В середине зачета конференции обосновались «Нефтехимик», «Барыс» и «Амур», имеющие на старте чемпионата локальные успехи. «Ак Барс», в свою очередь, замыкает топ-8 с худшими показателями по числу пропущенных шайб по отношению к сыгранным матчам — 17 в 4-х играх.

    Не столь убедительно на начальном этапе регулярки выглядели «Салават Юлаев» и «Сибирь», хотя у последней было не так много шансов проявить себя на прошлой неделе.

