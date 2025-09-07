Трофей «Локомотива», огненное дерби на «СКА-Арене», яркое возвращение Никитина

На старте нового сезона «Трактор» допустил два поражения кряду, а «Локомотив» завоевав очередной трофей.

Дебют Боба Хартли в «Локомотиве»

Как правило, матч Кубка Открытия — это шанс добиться сатисфакции в условиях упущенной возможности весеннего цикла. И хотя гипотетический успех не гарантирует избавления от шрама финальной серии, давайте будем честны: первую игру в рамках нового сезона многие рассматривают именно с этой точки зрения.

В пятницу, 5 сентября, в гости к «Локомотиву» завернул «Трактор». Встреча на «Арене-2000» оказалась скудной на заброшенные шайбы, но в вопросе цепкости, физической борьбы и накала не уступала стандартам топовой. В который раз «Трактор» потерпел поражение, оказавшись менее удачливым в серии буллитов.

Матч, завершившийся скромной результативностью, прошел под знаком удалений — шесть на счету «Локомотива», восемь выхватил «Трактор». Старт встречи сопровождался множеством стычек и, как следствие, штрафными минутами. Тем временем команды никак не могли наладить ритм, что не в последнюю очередь объясняется началом сезона.

«Локомотив» обыграл «Трактор»

Первая двадцатиминутка прошла без заброшенных шайб, а вскрыть игру командам удалось лишь под занавес второго периода. За семь секунд до сирены бросок Егора Сурина после серии рикошетов обернулся первым в новой регулярке взятием ворот.

В плане тактического построения коллектив Боба Хартли старался организовать контроль в равных составах и действовать острее, но «Трактор» в роли отстающего не отпустил соперника. В заключительной двадцатиминутке гости использовали численное преимущество, и новичок Пьеррик Дюбе сравнял счет, вернув интригу.

Овертайм прошел в равной борьбе, поэтому судьбу кубковой встречи определили буллиты. Александр Радулов и Максим Березкин реализовали свои попытки, тогда как надежная игра Данила Исаева в ситуациях один на один позволила закрепить успех.

Так, «Локомотив» начал сезон с победы 2:1 Б, а Боб Хартли отметил, что дебютный матч стал проверкой характера и задал правильный тон на дальнейшую дистанцию.

«Шанхай Дрэгонс» — главные на Неве

Не в хронологическом, но в порядке значимости, выделим встречу, состоявшуюся на выходных в Питере. Кто бы в конце минувшего чемпионата мог адекватно заявить, что в начале следующего сезона СКА будет представлен на «СКА-Арене» в качестве неродного клуба? Но такова реальность безумных событий, захлестнувших Континентальную хоккейную лигу ушедшим летом.

Для «Шанхай Дрэгонс» — или «Шанхайских Драконов», если угодно — матч в рамках дерби на Неве стал первым под новым спортивным именем и закончился эффектной волевой победой 7:4.

Уже на четвертой минуте битвы за Питер Валентин Зыков путем большинства вывел СКА вперед, но вскоре Паркер Фу сравнял счет и забросил первую шайбу «драконов» в КХЛ.

«Шанхай» в дерби против СКА

Сохраняя высокий темп событийности, команды продолжили обмениваться голами — Михаил Воробьев и Никита Попугаев сделали счет 2:2. Отметим, что все описанные результативные действия вместились в стартовые двадцать минут. Дальше было больше.

После перерыва СКА вновь вырвался в лидеры: первую шайбу за армейцев забросил Николай Голдобин. Однако команда Жерара Галлана почти моментально восстановила равновесие усилиями Гейджа Куинни.

Ключевой стала концовка второго периода, а точнее — 83 секунды, в течение которых «Шанхай» трижды поразил ворота СКА: вторую за матч шайбу оформил Попугаев, а Адам Кленденинг собрал ассистентский хет-трик.

Этот отрезок предопределил исход, поскольку к третьему перерыву хозяева вели со счетом 6:3. То же самое после матча скажет и Игорь Ларионов, отмечая то, как СКА «утратил нить игры».

В третьем периоде гости в моменте попытались вернуться, но соперник уверенно удержал преимущество. Дебют «драконов» вышел на славу, а само дерби — с запасом оправдало все ожидания.

Уверенное возвращение Никитина

Первое в сезоне московское дерби, помимо принципиальной природы противостояния, сопровождалось интригой с акцентом на возвращение в ЦСКА Игоря Никитина, с которым команда намерена отправиться в кубковый поход после нескольких лет провалов.

Во встрече с московским «Динамо» армейцы выглядели собранно и более цельно тактически, благодаря чему сумели одержать первую победу, да еще и крупную — 6:2.

Хозяева «ЦСКА Арены» достаточно быстро завладели преимуществом, открыв счет усилиями Павла Карнаухова на седьмой минуте. Ответ «Динамо» между тем последовал оперативно — Никита Гусев броском с острого угла сравнял счет.

Игорь Никитин на скамейке ЦСКА

В середине периода команда Никитина нанесла двойной удар: сперва Кирилл Долженков отличился на пятаке, а спустя полторы минуты Денис Гурьянов реализовал большинство. По такой игре разница в два гола казалась серьезной заявкой.

Во втором периоде интрига могла возродиться, когда гости получили четырехминутное численное преимущество, однако армейская оборона устояла под гостевым давлением.

Вскоре контратака ЦСКА завершилась голом Даниэля Спронга в ситуации один на один. Так, новоприбывший голландец увеличил разрыв.

«Динамо» сумело отыграть одну шайбу в середине третьего периода — попытку наладить наступательную эффективность предпринял Кирилл Адамчук. Но армейцы на спокойствии вернули ситуацию под контроль. Иван Дроздов восстановил комфортный задел, а ближе к финальной сирене Виталий Абрамов отправил шестую шайбу в пустые ворота.

Итог 6:2 стал уверенным подтверждением больших амбиций ЦСКА, а сама команда, по словам Никитина, сумела справиться с волнением и извлечь максимум из своих моментов.

Результативное начало в Магнитогорске

«Металлург» Мг и «Ак Барс» начали сезон матчем, в котором хватало как борьбы, так и ошибок.

На домашнем льду южноуральцы действовали активнее с первых минут и добились промежуточного успеха — за 25 секунд до перерыва Алексей Маклюков открыл счет, удачно сыграв на добивании.

Во втором периоде преимущество хозяев приумножил Егор Коробкин, но в ответ казанцы провели контратаку, реализованную Михаилом Фисенко.

Третий период получился самым насыщенным. Команда Анвара Гатиятулина быстро сравняла счет усилиями Митчелла Миллера, но Александр Петунин вновь вывел «Магнитку» вперед.

Вскоре после гола хозяева допустили ошибку в своей зоне, которая привела к ответной шайбе Алексея Пустозерова и сделала счет 3:3. Концовка основного времени прошла в высоком темпе, однако вратари наотрез отказались пропускать больше.

В овертайме обе команды имели незначительные шансы, но распорядиться ими не смогли. Судьбу двух очков решил буллит Руслана Исхакова, подаривший «Металлургу» Мг победу 4:3.

После встречи Андрей Разин отметил, что команда сама создала себе сложности на фоне преимущества в два гола, однако «характер и работа в атаке» позволили довести дело до успешного исхода.

Для казанцев же поражение стало напоминанием о важности дисциплины — по ходу игры они получили 16 минут штрафа — и сыгранности на старте сезона.

Сенсация в Казахстане

Поражение в Кубке Открытия не было единственной бедой «Трактора» на неделе. Проходящий через процесс масштабной перестройки «Барыс» начал сезон домашней победой, отняв очки у фаворита.

Встреча в Астане обострилась с первых минут: продержавшись две минуты в меньшинстве, «Трактор» получил свое право сыграть в формате пять на четыре и распечатал ворота хозяев благодаря звездному новичку Джошуа Ливо.

Спустя несколько минут Ансар Шайхмедденов восстановил равновесие. В дальнейшем команда Михаила Кравца владела территориальным преимуществом, однако гости держались за счет дисциплинированной обороны и эпизодических выпадов.

Во втором периоде астанчане вышли вперед — Кирилл Савицкий протолкнул шайбу в сетку в большинстве. Но и здесь «Трактор» быстро ответил: Михаил Горюнов-Рольгизер сравнял счет с передачи Ливо.

В третьем отрезке «Барыс» реализовал редкий шанс пять на три — свою первую шайбу в КХЛ забросил новичок Тайс Томпсон. Однако челябинцы снова вернулись: Пьеррик Дюбе поразил пустой угол ворот в формате с шестью полевыми.

Овертайм начался для «Трактора» в меньшинстве, и этим воспользовался Райли Уолш, мощным броском принесший хозяевам победу 4:3, которая может стать определяющей в контексте важного шага для обновленного коллектива.

Другие значимые события недели

«Торпедо» обыграло «Салават Юлаев». На домашнем льду нижегородцы, в первом матче под руководством Алексея Исакова, одержали верх над командой Козлова, которая, несмотря на попытки навязать игру на встречных курсах, не справилась с наступательным натиском «Торпедо». Так, стартовая встреча без звездных легионеров в составе обернулась для Уфы потерей двух очков.

«Амур» разобрался с «Сибирью». Потенциальные прямые конкуренты на старте нового сезона встретились в Новосибирске, где команда Александра Гальченюка в весьма скромном по насыщенности матче обыграла хозяев со счетом 2:0. Шайбами в составе «Амура» отметились Сергей Дубакин и Олег Ли, а Максим Дорожко оформил первый «сухарь».

«Сибирь» проиграла «Амуру»

«Северсталь» сокрушила «Нефтехимик». С Игорем Гришиным на посту главного тренера, «Нефтехимик» провалил дебют при домашних трибунах, потерпев разгромное поражение от «Северстали» (5:0). В составе череповчан голы в свой актив вписали Никита Камалов, Роман Абросимов, Томас Грегуар, Кирилл Пилипенко и Кирилл Танков. Александр Самойлов отразил 24 броска в створ и отстоял «на ноль».

«Сочи» Крикунова проиграл «Спартаку». В попытках перестройки «Сочи» в межсезонье заключил сотрудничество с Владимиром Крикуновым — самым возрастным ныне тренером КХЛ. За счет колоссального опыта этого специалиста южане планируют дорасти до достойного конкурента в борьбе за плей-офф. Но в дебюте регулярки команда оказалась неготовой к соперничеству с топами. Несмотря на отчаянное желание играть на равных, «Сочи» не сумел сберечь добытое в моменте преимущество и уступил «Спартаку» (3:4).