    Новый сезон КХЛ: Устойчивые середняки и неоднозначные аутсайдеры

    «Шанхай» выйдет в плей-офф, Дальний Восток обречен на провал?

    Хоккей Прогнозы на КХЛ КХЛ Авангард Автомобилист Адмирал Ак Барс Амур Барыс Витязь Динамо Динамо Минск Шанхай Дрэгонс Лада Локомотив Металлург Мг Нефтехимик Салават Юлаев Северсталь Сибирь СКА Сочи Спартак Торпедо Трактор ЦСКА
    «Шанхай» Дрэгонс
    «Шанхай» Дрэгонс
    Во второй части нашего обзора рассказываем о клубах, чьи амбиции и возможности остаются скромными в условиях высокой конкуренции.

    «Средний» класс лиги

    «Шанхай Дрэгонс»

    Давайте отмотаем немного назад и вспомним, как «Куньлунь» начинал последние пару сезонов. Команда выдавала хороший старт и время от времени намекала на готовность биться за плей-офф. Тем не менее проблемы игрового характера и дисциплины сводили к нулю шансы пекинцев на попадание в топ-8 на финише регулярки.

    Ситуацию должен выправить ребрендинг, включающий приход амбициозных управленцев, зарубежных специалистов и практически с нуля сформированный состав, который приобрел следующий вид:

    • Вратари: Патрик Рыбар, Андрей Кареев, Андрей Тихомиров.

    • Защитники: Джейк Бишофф, Александр Брынцев, Дойл Сомерби, Адам Кленденинг, Уилл Райлли, Владислав Валенцов, Жереми Гроло, Джозеф Душак.

    • Нападающие: Гейдж Куинни, Павел Акользин, Райан Спунер, Ник Меркли, Никита Попугаев, Владимир Кузнецов, Борна Рендулич, Александр Бурмистров, Паркер Фу, Спенсер Фу, Макс Эллис, Иван Чехович, Нейт Сусез, Райли Саттер.

    С хорошими финансовыми вливаниями и при надлежащей руководящей основе «Шанхай Дрэгонс» (они же «Шанхайские Драконы») под руководством Жерара Галлана в перспективе планируют вырасти в претендентов на чемпионство. Однако здесь и сейчас, с весьма скромным для таких целей подбором игроков, хорошим началом станет сам факт попадания в плей-офф и упорная серия с фаворитом, которая затянулась бы условно на пять-шесть матчей.

    «Салават Юлаев»

    Из топ-клуба Восточной конференции «Салават Юлаев» рискует откатиться к классу ниже. Причиной тому могут послужить финансовые проблемы, повлекшие за собой отъезд звездных легионеров. Даже тот, кто не следил активно за летними новостями в хоккее, вероятно, слышал о расставании с Джошуа Ливо, за сохранение которого Уфа отчаянно боролась в прошлом сезоне.

    Пока столь болезненный разрыв в руководстве оправдывали нарушением рабочего режима, из команды ушли Нэйта Тодд и Скотт Уилсон. Не менее серьезной потерей стал переход в «Вашингтон» Шелдона Ремпала, чьи продуктивные действия — 82 очка в 87 матчах — восполнить в текущих условиях будет крайне сложно.

    Продлив контракт с Виктором Козловым и сохранив Александра Хмелевского, «Салават Юлаев» попытается достойно держать удар. Но в среде жесткой конкуренции Уфу вполне могут отодвинуть на второй план.

    «Торпедо»

    «Торпедо» начинает новый этап с Алексеем Исаковым, впервые получившим шанс в КХЛ после успехов в системе клуба. Его работа с фарм-командой убедила руководство рискнуть и довериться специалисту без большого опыта в элите.

    Состав «автозаводцев» в межсезонье заметно изменился по сравнению с тем, что мы видели год назад. В команду пришел вратарь Денис Костин, защитник Михаил Науменков и нападающий Алексей Кручинин, один из символов атакующего хоккея «Торпедо» времен Игоря Ларионова. Кроме того, линию обороны обогатили Антон Сизов и Роберт Нарделла, а впереди к имеющимся лидерам добавились Никита Рожков и Дмитрий Шевченко.

    «Торпедо» в контрольной встрече с «Автомобилистом»

    Потери нижегородцев, несмотря на их количество, выглядят менее сокрушительными — ушедших игроков вряд ли можно назвать системообразующими.

    Как и в последние годы, «Торпедо» будет делать ставку на талантливую молодежь и энергичность в чужой зоне, а успех или провал нового сезона будет определен тем, насколько качественно новый тренер сумеет выстроить стабильно работающую игровую модель.

    «Северсталь»

    За последние два-три сезона «Северсталь» совершила заметный прогресс и стала одной из самых дерзких команд КХЛ. В новом чемпионате коллектив Андрея Козырева продолжит движение в привычном ритме — атакующий комбинационный хоккей с высоким прессингом останутся основой идей череповчан.

    В прошлом сезоне «Северсталь» оформила выход в плей-офф, но остановилась в первом раунде. В сезоне предстоящем команда вполне может проделать такой же путь.

  • Новый сезон КХЛ: Фавориты и их преследователи
  • «Локомотив» вновь возьмет Кубок, а «Трактор» совершит еще один рывок?
  • Вчера

    • Лето в Череповце прошло без революций: «Северсталь» локально усилила состав, пригласив Никиту Камалова и Томаса Грегуара, которые должны укрепить традиционно проблемную оборону, а также Владислава Цицюру, способного обеспечить вариативность в атакующих сочетаниях.

    На фоне заметных потерь Михаила Котляревского и Алексея Кручинина «Северсталь» сохранила ударную тройку Аймурзина, Пилипенко и Ильина, вокруг которой будет формироваться наступательный слой команды.

    «Сибирь»

    В надвигающийся сезон «Сибирь» вливается после противоречивого предыдущего, в рамках которого команда Вадима Епанчинцева показала лучшую в лиге реализацию большинства, но испытывала трудности в более широком игровом смысле. Тем не менее до своих желаемых рубежей сибиряки добрались — прорвались в плей-офф, где провели динамичную семиматчевую серию с «Салаватом Юлаевым».

    Летом «Сибирь» потеряла ключевых лидеров — Тревора Мерфи и Тэйлора Бека, вокруг которых строилась игра на протяжении трех последних сезонов. Однако от последствий непростого расставания в Новосибирске намерены отказаться в пользу попыток сформировать не менее эффективную команду.

    «Сибирь» в контрольном матче с «Барысом»

    Так, в межсезонье оборонительные ряды «Сибири» пополнили Чейз Приски, ставший одним из лучших защитников на уровне АХЛ, а также Дэвид Фарранс и Роман Калиниченко. Нападение сибиряков усилили Скотт Уилсон, Владимир Ткачев и Никита Сошников — хоккеисты, способные в момент распределить ключевые роли и разнообразить атаку.

    Несмотря на значимые потери, «Сибирь» не кажется слабее. Учитывая обновления и работу тренерского штаба, команда, вероятнее всего, сохранит прописку в топ-8 и вместе с тем получит шансы побороться за позиции выше прошлогодних.

    Входят в сезон в роли аутсайдеров

    «Барыс»

    «Барыс» подходит к регулярному чемпионату на фоне худшей кампании в своей истории — последняя строчка на Востоке и череда затяжных, унизительных поражений. Многократные тренерские перестановки и расставание с легионерами олицетворили глобальный кризис, вынудив управленческий состав в который раз искать новые пути развития.

    В межсезонье акцент «Барыса» сместился в сторону сохранения своих кадров и подписания очередных представителей Северной Америки, в частности, выходцев из АХЛ. Среди новичков стоит выделить Майкла Веккьоне, двукратного обладателя Кубка Колдера, Иэна Маккошена из «Куньлуня» и Эмиля Галимова, покинувшего летом Омск.

    Также летом «Барыс» заключил соглашение с Михаилом Кравцом — тренером, обладающим достаточным опытом, чтобы наладить игру в долгосроке. Тем не менее резких перемен в Астане ждать не приходится. Перспективы команды в первую очередь заточены под прогресс местных исполнителей, а при таких раскладах борьба за позицию в зоне Кубка вряд ли окажется реалистичной.

    «Амур»

    «Амур» готовится к сезону с новым главным тренером Александром Гальченюком-старшим, для которого это первый подобный опыт на уровне КХЛ. Его назначение несет в себе риск, хотя многие называют его специалистом, готовым строить команду с нуля — не в кадровом, но игровом контексте.

    Летом в «Амур» перешел Максим Дорожко — один из самых заметных представителей «Витязя», способный обеспечить стабильность на вратарской позиции. Ярослав Дыбленко может укрепить оборону, добавив расчетливости и опыта. В атаке «тигры» укрепились за счет Евгения Свечникова, Матвея Заседы и Кирилла Петькова.

  • Каким КХЛ запомнит лето-2025: главные события межсезонья
  • Отставки, переходы, снятие с турнира
  • 29/08/2025

    • В предыдущем сезоне хабаровчане остались без плей-офф, но активная работа на трансферном рынке в теории должна выправить это, как считают в Хабаровске, недоразумение. Многое будет зависеть от того, насколько быстро новый тренер сумеет влиться в сырую экосистему дальневосточного клуба.

    «Адмирал»

    В последнем сезоне «Адмирал» продемонстрировал хороший прогресс, сумев выиграть конкуренцию в борьбе за плей-офф и едва не сотворив сенсацию в кубковой серии с «Трактором» — тогда лишь безумные камбэки челябинцев перевернули ход событийного противостояния.

    В рамках летнего цикла «Адмирал» оказался одним из первых по числу сделок на трансферном рынке. Подписав Адама Хуску и Дмитрия Шугаева, дальневосточный коллектив полностью обновил вратарскую линию, а в атаке главными приобретениями стали Игорь Гераськин и Семен Кошелев. Вместе с тем команда сохранила всех стержневых игроков, включая Либора Шулака, Марио Грмана, Даниила Гутика и Дмитрия Завгороднего.

    Либор Шулак

    Под руководством Леонида Тамбиева владивостокцы придерживаются консервативного стиля на льду, который приносит результат за счет хорошей реализации и умения страдать в самых непростых игровых ситуациях. В предстоящей регулярке «моряки», бесспорно, замахнутся на очередную битву за постсезон, принимая во внимание высокую конкуренцию, которую могут навязать те же соперники, что и годом ранее.

    «Лада»

    К новому сезону «Лада» готовится под мотивы грандиозной перестройки и переезда в Западную конференцию. Последний чемпионат завершился для тольяттинцев катастрофой: команда выпала из зоны плей-офф и распрощалась с героями своего великого возвращения в КХЛ. Летом в клубе провели бурную кампанию, пригласив более двух десятков игроков. Так, «Лада» стала абсолютным лидером лиги по числу новичков.

    Среди наиболее заметных приобретений выделяются Уильям Дюфур и Джош Лоуренс, а также Андрей Чивилев, от которого ожидают возвращения формы образца «Нефтехимика» сезона 2022/23. Новыми лицами в обороне «Лады» стали Артем Земченок и Алекс Коттон, известный своей результативностью еще на этапе юниоров. Между тем вратарская линия расширилась путем подписания Ивана Бочарова.

  • Вернуться в Китай и покорить КХЛ. «Шанхай Дрэгонс» — ярчайшее событие межсезонья
  • «Шанхайский полдень» сменил пекинскую оперу
  • 20/08/2025

    • Главным тренером «Лады» назначен Борис Миронов, ранее работавший в «Спартаке» и клубах ВХЛ. Перед ним стоит задача встроить в систему многочисленных новичков и придать игре стабильность, отсутствие которой в прошлом сезоне стало причиной упадка.

    В новом чемпионате тольяттинцы возьмут курс на борьбу за последние места в зоне плей-офф, но эта цель замаячит перед командой лишь в случае успешного решения колоссального объема тактических задач в рамках регулярки.

    «Сочи»

    «Сочи» начнет сезон с Владимиром Крикуновым — самым возрастным наставником КХЛ. Матерого специалиста с огромным багажом тренерских знаний сочинцы рассматривают как человека, способного избавить команду от многолетних неудач, спроектировав конкурентный блок, который навяжет борьбу за топ-8.

    Тем не менее сам тренер «Сочи» не питает иллюзий по поводу нового сезона, о чем он летом говорил прямо, подчеркивая важность процесса, в рамках которого коллективу важно обрести предметную форму, прежде чем система заработает.

    «Сочи» в матче с «Амуром»

    В межсезонье атакующую линию южан упрочили Жан-Кристоф Боден, Павел Кудрявцев и Павел Дедунов, а оборонительные сочетания были прокачаны с приходом Михаила Орлова и Ноэля Хефенмайера. С учетом потери четырех вратарей важным для «Сочи» стало подписание Павла Хомченко, который в минувшем чемпионате успел провести 18 матчей в составе ЦСКА, включая два появления в рамках плей-офф.

    Летняя трансферная вылазка южан указывает на очередную попытку сменить среду привычного обитания в нижней части таблицы Запада, но субъективно всех этих шагов может оказаться мало для содержательного продвижения в регулярке.

    «Нефтехимик»

    «Нефтехимику», как и многим прямым конкурентам, предстоит начать сезон с новым главным тренером Игорем Гришиным, известным приверженностью активному и агрессивному хоккею. Летом нижнекамцы сохранили основной ударный кулак, который был усилен за счет ряда значимых игроков, способных в теории помочь исправить ошибки прошлого года, когда команда вновь остановилась в шаге от плей-офф.

    Ключевыми приобретениями межсезонья стали форвард Владислав Барулин, универсальный защитник Динар Хафизуллин и нападающий Дамир Жафяров, который намерен встать на путь реабилитации после неудачного периода в «Барысе».

    Под руководством Гришина «Нефтехимик» собирается играть в ритмичный хоккей, за счет которого команда желает вернуться в борьбу за плей-офф. Но даже с учетом обновления состава и наличия молодых лидеров реальные шансы на заметный результат по-прежнему кажутся незначительными.

