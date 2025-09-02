Новый сезон КХЛ: Устойчивые середняки и неоднозначные аутсайдеры

Во второй части нашего обзора рассказываем о клубах, чьи амбиции и возможности остаются скромными в условиях высокой конкуренции.

«Средний» класс лиги

«Шанхай Дрэгонс»

Давайте отмотаем немного назад и вспомним, как «Куньлунь» начинал последние пару сезонов. Команда выдавала хороший старт и время от времени намекала на готовность биться за плей-офф. Тем не менее проблемы игрового характера и дисциплины сводили к нулю шансы пекинцев на попадание в топ-8 на финише регулярки.

Ситуацию должен выправить ребрендинг, включающий приход амбициозных управленцев, зарубежных специалистов и практически с нуля сформированный состав, который приобрел следующий вид:

Вратари : Патрик Рыбар, Андрей Кареев, Андрей Тихомиров.

: Патрик Рыбар, Андрей Кареев, Андрей Тихомиров. Защитники : Джейк Бишофф, Александр Брынцев, Дойл Сомерби, Адам Кленденинг, Уилл Райлли, Владислав Валенцов, Жереми Гроло, Джозеф Душак.

: Джейк Бишофф, Александр Брынцев, Дойл Сомерби, Адам Кленденинг, Уилл Райлли, Владислав Валенцов, Жереми Гроло, Джозеф Душак. Нападающие: Гейдж Куинни, Павел Акользин, Райан Спунер, Ник Меркли, Никита Попугаев, Владимир Кузнецов, Борна Рендулич, Александр Бурмистров, Паркер Фу, Спенсер Фу, Макс Эллис, Иван Чехович, Нейт Сусез, Райли Саттер.

С хорошими финансовыми вливаниями и при надлежащей руководящей основе «Шанхай Дрэгонс» (они же «Шанхайские Драконы») под руководством Жерара Галлана в перспективе планируют вырасти в претендентов на чемпионство. Однако здесь и сейчас, с весьма скромным для таких целей подбором игроков, хорошим началом станет сам факт попадания в плей-офф и упорная серия с фаворитом, которая затянулась бы условно на пять-шесть матчей.

«Салават Юлаев»

Из топ-клуба Восточной конференции «Салават Юлаев» рискует откатиться к классу ниже. Причиной тому могут послужить финансовые проблемы, повлекшие за собой отъезд звездных легионеров. Даже тот, кто не следил активно за летними новостями в хоккее, вероятно, слышал о расставании с Джошуа Ливо, за сохранение которого Уфа отчаянно боролась в прошлом сезоне.

Прогнозы и ставки на КХЛ

Пока столь болезненный разрыв в руководстве оправдывали нарушением рабочего режима, из команды ушли Нэйта Тодд и Скотт Уилсон. Не менее серьезной потерей стал переход в «Вашингтон» Шелдона Ремпала, чьи продуктивные действия — 82 очка в 87 матчах — восполнить в текущих условиях будет крайне сложно.

Продлив контракт с Виктором Козловым и сохранив Александра Хмелевского, «Салават Юлаев» попытается достойно держать удар. Но в среде жесткой конкуренции Уфу вполне могут отодвинуть на второй план.

«Торпедо»

«Торпедо» начинает новый этап с Алексеем Исаковым, впервые получившим шанс в КХЛ после успехов в системе клуба. Его работа с фарм-командой убедила руководство рискнуть и довериться специалисту без большого опыта в элите.

Состав «автозаводцев» в межсезонье заметно изменился по сравнению с тем, что мы видели год назад. В команду пришел вратарь Денис Костин, защитник Михаил Науменков и нападающий Алексей Кручинин, один из символов атакующего хоккея «Торпедо» времен Игоря Ларионова. Кроме того, линию обороны обогатили Антон Сизов и Роберт Нарделла, а впереди к имеющимся лидерам добавились Никита Рожков и Дмитрий Шевченко.

«Торпедо» в контрольной встрече с «Автомобилистом» VK

Потери нижегородцев, несмотря на их количество, выглядят менее сокрушительными — ушедших игроков вряд ли можно назвать системообразующими.

Как и в последние годы, «Торпедо» будет делать ставку на талантливую молодежь и энергичность в чужой зоне, а успех или провал нового сезона будет определен тем, насколько качественно новый тренер сумеет выстроить стабильно работающую игровую модель.

«Северсталь»

За последние два-три сезона «Северсталь» совершила заметный прогресс и стала одной из самых дерзких команд КХЛ. В новом чемпионате коллектив Андрея Козырева продолжит движение в привычном ритме — атакующий комбинационный хоккей с высоким прессингом останутся основой идей череповчан.

В прошлом сезоне «Северсталь» оформила выход в плей-офф, но остановилась в первом раунде. В сезоне предстоящем команда вполне может проделать такой же путь.

Лето в Череповце прошло без революций: «Северсталь» локально усилила состав, пригласив Никиту Камалова и Томаса Грегуара, которые должны укрепить традиционно проблемную оборону, а также Владислава Цицюру, способного обеспечить вариативность в атакующих сочетаниях.

На фоне заметных потерь Михаила Котляревского и Алексея Кручинина «Северсталь» сохранила ударную тройку Аймурзина, Пилипенко и Ильина, вокруг которой будет формироваться наступательный слой команды.

«Сибирь»

В надвигающийся сезон «Сибирь» вливается после противоречивого предыдущего, в рамках которого команда Вадима Епанчинцева показала лучшую в лиге реализацию большинства, но испытывала трудности в более широком игровом смысле. Тем не менее до своих желаемых рубежей сибиряки добрались — прорвались в плей-офф, где провели динамичную семиматчевую серию с «Салаватом Юлаевым».

Летом «Сибирь» потеряла ключевых лидеров — Тревора Мерфи и Тэйлора Бека, вокруг которых строилась игра на протяжении трех последних сезонов. Однако от последствий непростого расставания в Новосибирске намерены отказаться в пользу попыток сформировать не менее эффективную команду.

«Сибирь» в контрольном матче с «Барысом» VK

Так, в межсезонье оборонительные ряды «Сибири» пополнили Чейз Приски, ставший одним из лучших защитников на уровне АХЛ, а также Дэвид Фарранс и Роман Калиниченко. Нападение сибиряков усилили Скотт Уилсон, Владимир Ткачев и Никита Сошников — хоккеисты, способные в момент распределить ключевые роли и разнообразить атаку.

Несмотря на значимые потери, «Сибирь» не кажется слабее. Учитывая обновления и работу тренерского штаба, команда, вероятнее всего, сохранит прописку в топ-8 и вместе с тем получит шансы побороться за позиции выше прошлогодних.

Входят в сезон в роли аутсайдеров

«Барыс»

«Барыс» подходит к регулярному чемпионату на фоне худшей кампании в своей истории — последняя строчка на Востоке и череда затяжных, унизительных поражений. Многократные тренерские перестановки и расставание с легионерами олицетворили глобальный кризис, вынудив управленческий состав в который раз искать новые пути развития.

В межсезонье акцент «Барыса» сместился в сторону сохранения своих кадров и подписания очередных представителей Северной Америки, в частности, выходцев из АХЛ. Среди новичков стоит выделить Майкла Веккьоне, двукратного обладателя Кубка Колдера, Иэна Маккошена из «Куньлуня» и Эмиля Галимова, покинувшего летом Омск.

Также летом «Барыс» заключил соглашение с Михаилом Кравцом — тренером, обладающим достаточным опытом, чтобы наладить игру в долгосроке. Тем не менее резких перемен в Астане ждать не приходится. Перспективы команды в первую очередь заточены под прогресс местных исполнителей, а при таких раскладах борьба за позицию в зоне Кубка вряд ли окажется реалистичной.

«Амур»

«Амур» готовится к сезону с новым главным тренером Александром Гальченюком-старшим, для которого это первый подобный опыт на уровне КХЛ. Его назначение несет в себе риск, хотя многие называют его специалистом, готовым строить команду с нуля — не в кадровом, но игровом контексте.

Летом в «Амур» перешел Максим Дорожко — один из самых заметных представителей «Витязя», способный обеспечить стабильность на вратарской позиции. Ярослав Дыбленко может укрепить оборону, добавив расчетливости и опыта. В атаке «тигры» укрепились за счет Евгения Свечникова, Матвея Заседы и Кирилла Петькова.

В предыдущем сезоне хабаровчане остались без плей-офф, но активная работа на трансферном рынке в теории должна выправить это, как считают в Хабаровске, недоразумение. Многое будет зависеть от того, насколько быстро новый тренер сумеет влиться в сырую экосистему дальневосточного клуба.

«Адмирал»

В последнем сезоне «Адмирал» продемонстрировал хороший прогресс, сумев выиграть конкуренцию в борьбе за плей-офф и едва не сотворив сенсацию в кубковой серии с «Трактором» — тогда лишь безумные камбэки челябинцев перевернули ход событийного противостояния.

В рамках летнего цикла «Адмирал» оказался одним из первых по числу сделок на трансферном рынке. Подписав Адама Хуску и Дмитрия Шугаева, дальневосточный коллектив полностью обновил вратарскую линию, а в атаке главными приобретениями стали Игорь Гераськин и Семен Кошелев. Вместе с тем команда сохранила всех стержневых игроков, включая Либора Шулака, Марио Грмана, Даниила Гутика и Дмитрия Завгороднего.

Либор Шулак VK

Под руководством Леонида Тамбиева владивостокцы придерживаются консервативного стиля на льду, который приносит результат за счет хорошей реализации и умения страдать в самых непростых игровых ситуациях. В предстоящей регулярке «моряки», бесспорно, замахнутся на очередную битву за постсезон, принимая во внимание высокую конкуренцию, которую могут навязать те же соперники, что и годом ранее.

«Лада»

К новому сезону «Лада» готовится под мотивы грандиозной перестройки и переезда в Западную конференцию. Последний чемпионат завершился для тольяттинцев катастрофой: команда выпала из зоны плей-офф и распрощалась с героями своего великого возвращения в КХЛ. Летом в клубе провели бурную кампанию, пригласив более двух десятков игроков. Так, «Лада» стала абсолютным лидером лиги по числу новичков.

Среди наиболее заметных приобретений выделяются Уильям Дюфур и Джош Лоуренс, а также Андрей Чивилев, от которого ожидают возвращения формы образца «Нефтехимика» сезона 2022/23. Новыми лицами в обороне «Лады» стали Артем Земченок и Алекс Коттон, известный своей результативностью еще на этапе юниоров. Между тем вратарская линия расширилась путем подписания Ивана Бочарова.

Главным тренером «Лады» назначен Борис Миронов, ранее работавший в «Спартаке» и клубах ВХЛ. Перед ним стоит задача встроить в систему многочисленных новичков и придать игре стабильность, отсутствие которой в прошлом сезоне стало причиной упадка.

В новом чемпионате тольяттинцы возьмут курс на борьбу за последние места в зоне плей-офф, но эта цель замаячит перед командой лишь в случае успешного решения колоссального объема тактических задач в рамках регулярки.

«Сочи»

«Сочи» начнет сезон с Владимиром Крикуновым — самым возрастным наставником КХЛ. Матерого специалиста с огромным багажом тренерских знаний сочинцы рассматривают как человека, способного избавить команду от многолетних неудач, спроектировав конкурентный блок, который навяжет борьбу за топ-8.

Тем не менее сам тренер «Сочи» не питает иллюзий по поводу нового сезона, о чем он летом говорил прямо, подчеркивая важность процесса, в рамках которого коллективу важно обрести предметную форму, прежде чем система заработает.

«Сочи» в матче с «Амуром» VK

В межсезонье атакующую линию южан упрочили Жан-Кристоф Боден, Павел Кудрявцев и Павел Дедунов, а оборонительные сочетания были прокачаны с приходом Михаила Орлова и Ноэля Хефенмайера. С учетом потери четырех вратарей важным для «Сочи» стало подписание Павла Хомченко, который в минувшем чемпионате успел провести 18 матчей в составе ЦСКА, включая два появления в рамках плей-офф.

Летняя трансферная вылазка южан указывает на очередную попытку сменить среду привычного обитания в нижней части таблицы Запада, но субъективно всех этих шагов может оказаться мало для содержательного продвижения в регулярке.

«Нефтехимик»

«Нефтехимику», как и многим прямым конкурентам, предстоит начать сезон с новым главным тренером Игорем Гришиным, известным приверженностью активному и агрессивному хоккею. Летом нижнекамцы сохранили основной ударный кулак, который был усилен за счет ряда значимых игроков, способных в теории помочь исправить ошибки прошлого года, когда команда вновь остановилась в шаге от плей-офф.

Прогнозы и ставки на хоккей

Ключевыми приобретениями межсезонья стали форвард Владислав Барулин, универсальный защитник Динар Хафизуллин и нападающий Дамир Жафяров, который намерен встать на путь реабилитации после неудачного периода в «Барысе».

Под руководством Гришина «Нефтехимик» собирается играть в ритмичный хоккей, за счет которого команда желает вернуться в борьбу за плей-офф. Но даже с учетом обновления состава и наличия молодых лидеров реальные шансы на заметный результат по-прежнему кажутся незначительными.